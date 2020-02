DHA YURT BÜLTENİ 2

Vali Ustaoğlu, Bitlis\'e veda etti

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA)- RESMİ gazetede yayımlanan Valiler kararnamesiyle Trabzon Valiliğine atanan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu için veda yemeği verildi.Yemekte konuşan Ustaoğlu, çok güzel hizmetleri yaptığı Bitlis\'i bundan sonra da unutmayacağını söyledi.

Bitlis Polisevi\'nde düzenlenen veda yemeğine Vali Yardımcıları Tekin Erdemir, Tamer Kılıç, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Albay Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkan Nasrullah Tanglay, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ustaoğlu, görev süresince güzel hizmetler yapmaya çalıştıklarını, Bitlis\'i unutmayacaklarını belirterek şöyle konuştu.

“Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 16 ay görev yaptığım Bitlis Valiliği görevimden Trabzon Valiliği\'ne atandım. Geldiğim ilk gün hem vali hem de belediye başkan olarak ilimizin huzur ve güveni tesis etme noktasında tüm çabaları göstereceğimizi belirtmiştim. Onun yanında özellikle vatandaşa dokunan, vatandaş odaklı hizmet anlayışını ön plana çıkaran bir yönetim anlayışının olacağını paylaşmıştım. Çok şükür huzurluyum, mutluyum. 16 ay gibi kısa bir sürede paylaştığım tüm görevleri yerine getirdim.Öncelikli olarak emniyet ve asayişin temininde mesai mefhumu gözetmeksizin ilimizin ve ülkemizin huzuru için yağmur, çamur, kar demeden görev yapan güvenlik güçlerinden Allah razı olsun. Özellikle onların haklarını helal etmesini istiyoruz. Mümkün mertebe tüm karakollara gitmeye çalıştık. Onlara dokunma, moral vermeye ve yanlarında olduklarımızı göstermeye çalıştık.Son bir yıl her birimiz için gurur veren güzel sonuçlar elde ettik. \'Kadim kent tarihi kimliğine kavuşuyor\' sloganıyla başlattığımız çalışmalarla üç tane projeyi hayatta geçirdik. Büyük devlet ve milletler geçmişine, tarihine ve kültürüne sahip çıkmakla olur. Yaptığımız projelerle kentin tarihine ve geçmişine dokunduk. Şehirler ruh veren tarihi ve geçmişidir. Ne kadar güzel işler yaptığımızın gururunu yaşıyorum. Kısa bir süreydi ama çok anlamlı bir dönemi geçirdik. Bu şehre hizmet etmek ve kendimizi adamaktan mutluyuz. Kendimi atanmış değil adanmış diyeceğiz dedik ve öyle hareket etmeye çalıştık. Bu şehri unutmayacağız.\"

Vali Yardımcısı Tekin Erdemir ise, 1 yıldan beridir birlikte görev yaptığı Vali Ustaoğlu\'na kente yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından kurum amirleri, hazırladıkları hediyeleri Ustaoğlu\'na takdim edip, helalleşerek vedalaştı.

Sürat teknesi ile denize açılıp, haber alınamayan göçmenler kurtarıldı



Adnan AÇIKGÖZ/ ANAMUR,(Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Anamur ilçesinden sürat teknesi ile denize açılıp kendilerinden haber alınamayan Suriyeli 10 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı.

Anamur ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ne (KKTC) gitmek üzere bir grup düzensiz göçmenin sürat teknesi ile denize açıldığı ve kendilerinden haber alınamadığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. 1 uçak ve 3 bot ile arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Söz konusu tekneyi ilçenin 53.7 deniz mili güneybatısında tespit eden ekipler, teknedeki Suriye uyruklu 10 erkek göçmeni kurtardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gizem, yeni yaşam ve hayalleri için sesine ses istedi

İZMİR\'de, 8 yıl önce 12 yaşında geçirdiği trafik kazasında ince bağırsakları zarar gören Gizem Kılıç, 2010 yılında Türkiye\'de ilk kez kök hücreyle birlikte ince bağırsak nakli oldu, ardından 2014 yılında ikinci kez yapılan nakille hayata tutundu. Ancak ikinci kez takılan organın da görevini yapmaması üzerine Gizem, üçüncü kez nakil için beklemeye başladı. Sağlık durumu her geçen gün kötüleşen, 14 aydır hastane odasından çıkamayan Gizem, sosyal medyadan yayınladığı video ile \"Her geçen gün benim aleyhime işliyor. Türk toplumunu ben ve benim gibilere umut olmak, hayat olmak için organ bağışına davet ediyorum. Ben yaşamak istiyorum, yaşama hakkımı istiyorum. Lütfen sesimize ses verin\" dedi.Gizem Kılıç\'ın ince bağırsakları, 2010 yılında geçirdiği trafik kazası ile birlikte büyük zarar gördü. 5 ay hastanede tedavi gören Gizem Kılıç\'ın yaşaması için, ince bağırsak nakli gerektiği açıklandı. Türkiye\'de kök hücreyle birlikte ilk inc

Organın alınmasının ardından cihazlara bağlı yaşamını sürdüren Giz

e bağırsak nakli, İzmir\'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde, Gizem Kılıç\'a gerçekleştirdi. Eğitimine kaldığı yerden devam eden Gizem\'in hayatı, vücudunun organı reddetmesi üzerine bir kez daha kabusa döndü.

İKİNCİ KEZ YAŞAMA TUTUNDU

em Kılıç\'a, 4 aylık bekleyiş ardından ikinci kez şans doğdu. Bu kez 20 Eylül 2014\'te, Gizem Kılıç yeniden ameliyata alındı ve ikinci kez ince bağırsak nakli yapıldı. Türkiye\'de ikinci kez ince bağırsak nakli yapılan ve hayatta kalmayı başaran tek hasta olan Gizem, yaşam savaşını kazanmak için verdiği mücadelenin yanı sıra bir yandan da eğitimini sürdürdü. Hasta yatağında, hastane koridorlarında geçen ömrüne rağmen Açık Öğretim Fakültesi\'ndeki eğitimine devam etti.

SESİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ancak yepyeni bir yaşam özlemi için savaş verdiği sırada Gizem\'in sağlık durumu 14 ay önce bir kez daha bozuldu. Zaman zaman tedavilerden dolayı karaciğer ve böbreklerinde de sorun yaşayan Gizem\'e nakledilen ince bağırsağın görevini yapmaması üzerine, üçüncü kez nakil olması gerektiği kararı verildi. Dünyada daha önce aynı hastaya üçüncü kez yapılmayan ince bağırsak için nakli için Gizem, bağış organ beklemeye başladı. Sağlık durumu bozulan, belli zamanlarda tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilen Gizem, 20 yaşında olduğunu ve hayalleri için yaşamak istediğini, ölecekse de mücadeleyi bırakmayacağını söyleyip, organ bağışı için sesini duyurmak istedi. Hayallerine tutunduğunu belirten Gizem, organ bağışı için sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, \"20 yaşındayım, 9 senedir organ nakli hastasıyım. İki kez ince bağırsak nakli oldum. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde organ nakli bölümünde yatarak tedavi görmekteyim. Burada üçüncü kez ince bağırsak nakli olmam gerektiğine karar verildi. Ancak burada şöyle bir detay var; Türkiye\'de iki kez ince bağırsak nakli olup hayatta kalan tek kişi ben iken, dünya üzerinde üçüncü kez ince bağırsak nakli olmuş bizim bildiğimiz, doktorların söylediği kimse yok. Aslında çok riskli bir olay daha önce eşi benzeri yaşanmamış. Ama ben tüm bunlara rağmen, çektiğim fiziksel ve ruhsal acılara rağmen hiçbir zaman pes etmedim. Yılmıyorum, yaşamak için direniyorum. Hatta yattığım yerde eğitimime devam edebilmek için açık öğretimde okuyorum. Ama her geçen gün şansım azalıyor, her geçen gün benim aleyhime işliyor\" dedi.

NEDEN İNCE BAĞIRSAK BAĞIŞI OLMUYOR

Yayınladığı videoda, \"Türkiye\'de ince bağırsak nakli yapan tek merkez hastanesinde yatmama rağmen, bir günde onlarca beyin ölümü yaşanmasına rağmen ince bağırsak bağışlanmıyor, kadavrasını bulamıyoruz. Bireyin böbrek ve karaciğer gibi diğer organları alınıyor, bağışlanıyor. Gerekli olan hastalara ulaştırılıyor ama ince bağırsak bağışlanmıyor\" diye konuşan Gizem Kılıç şunları söyledi:

\"Ben ve benim gibi onlarcası bir hastane odasında beklerken böyle prosedürsel sebepler ya da insanların üzerine düşen görevleri yapmamasından dolayı bizim canımıza kast ediliyor. Türk toplumunu, ben ve benim gibilere umut olmak, hayat olmak için organ bağışına Türkiye Cumhuriyeti devletini de bu konudaki sıkıntıları biran önce çözüme kavuşturulması için göreve davet ediyorum. Ben yaşamak istiyorum. Yaşama hakkımı istiyorum. Lütfen sesimize ses verin. Bize destek olun, organlarınızı bağışlayın ve bizim hayata tutunmamıza yardımcı olun.\"

Gediz Nehri\'nde toplu balık ölümü

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinden geçen Gediz Nehri\'nde kirlilikten kaynaklandığı öne sürülen toplu balık ölümleri endişe yarattı.

Kütahya\'nın Gediz ilçesinde yer alan Murat ve Şaphane dağlarından doğarak Manisa\'nın Alaşehir, Salihli ve Turgutlu ilçelerinden geçen sonrasında İzmir\'in Foça ilçesiyle Çamaltı Tuzlası arasında bulunan bölgeden Ege Denizi\'ne dökülen 401 kilometre uzunluğundaki Gediz Nehri\'nin bazı bölümlerinde kirlilik tedirgin etti. Nehrin, Turgutlu\'dan geçen bölümünde, boyları 10 ila 50 santim, ağırlıkları 200 gramla 15 kilo arasında değişen yayın, aynalı sazan ve kefal türü balıklar toplu halde telef oldu. Şişmiş ve kıyıya vurmuş balıkları bazı vatandaşların topladığı görüldü.

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, gerekli incelemelerin yapılacağını, sorunun kirlilikten kaynaklandığının ve sorumluların belirlenmesi halinde gereken cezaların uygulanacağını söyledi.

Gediz Nehri\'nde balık tuttuğu görülen 45 yaşındaki Atilla Yoldaş, \"DSİ Turgutlu İşletmesinden emekli oldum. Salihli\'deki bazı fabrikaların atık sularından dolayı, Gediz kirleniyor. Balıkların hali böyle. Durum vahim. Telef olanlar hariç çok sayıda can çekişen balık vardı. Yetkililerin acilen çözüm bulmasını istiyoruz. Balık ölümlerine normal kirlilikten ziyade, sudaki ağır kimyasal maddeler neden oluyor\" dedi.

Toplu balık ölümlerinin yaşandığı nehirde yetkililerin henüz bir inceleme yapmadığı öğrenildi.

Datça\'da pastırma yazında deniz keyfi

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde kasım ayında pastırma yazı yaşanırken, güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler plajlara akın etti.

Datça\'da yaz bitmez dedirten görüntüler ortaya çıktı. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü kentte, yaşlısı genci onlarca kişi denize girerek yazdan kalma havanın keyfini çıkardı. Plajlar, yaz günlerini aratmadı. İlçe merkezindeki mavi bayraklı Hastanealtı Plajı, deniz keyfi yaşamak isteyenlerle dolup taştı. Sonbahar mevsimindeki güzel havayı görenler, bol bol yüzüp, güneşlendi.

Plajda denizin tadını çıkaranlardan emekli öğretmen 62 yaşındaki Kemal Kara, \"Datça\'da hava çok sıcak. Deniz çok güzel. Pastırma yazının tadını çıkarmaya çalışıyoruz\" diye konuştu. Datça\'ya bu yıl yerleştiğini söyleyen emekli diş teknisyeni 50 yaşındaki Emel Gökhan, \"Kasım ayında ilk kez Datça\'da bulunuyorum. Deniz gerçekten muhteşem. Kasım ayı sonuna kadar denize gireceğiz\" dedi. Datça\'da tabelacılık yapan 58 yaşındaki Sezai Abat ise, Datça\'da yerleşik yaşayanların bu aylarda denize girmelerinin olağan olduğunu belirterek, \"Harika bir deniz var. Bundan iyisi Şam\'da kayısı, Çok güzel\" diye konuştu.

İzmirlilerin hafta sonu teleferik keyfi

İZMİR\'in Balçova ilçesinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen teleferik, heyecan dolu yolculuğun sonunda kenti farklı bir açıdan seyretme olanağı sunarak hafta sonunu değerlendirmek isteyenlerin adresi oluyor.

Balçova\'da 1974\'te kurulan, uzun süre atıl kalmasının arından yenilenip 3 yıl önce yeniden hizmete açılan teleferik tesisleri, hafta sonunu farklı şekilde değerlendirmek isteyen İzmirlilerin uğrak yeri oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZULAŞ şirketi tarafından işletilen Teleferik Tesisi\'nde bulunan 8 kişilik teleferik gondolları, yaklaşık 4 dakikada Balçova Dede Dağı\'na çıkarak İzmir\'i farklı bir açıdan seyretme olanağı sunuyor. Yolculuk sırasında İzmir\'i panoramik ve heyecan verici bir manzaradan seyretme şansına sahip olan ziyaretçiler, zirvede eşsiz bir doğa içinde, çam ağaçlarının yeşilliğinde, tertemiz bir havada yürüyüş yapabiliyor, tesislerden ve mesire alanlarından faydalanabiliyor.

İzmir\'e ilk kez geldiğini ve teleferiği çok beğendiğini söyleyen Faize Özilhan, \"İzmir\'e ilk gelişim ve burayı internetten keşfettim. Çok eğlenceli ve zevkli bir yolculuk oldu. Ben korkmadım ama korkan arkadaşlarım oldu\" dedi. Teleferiğe Foça\'dan geldiğini ifade eden Nermin Çorlu ise, \"Yıllardır İzmir\'deyim ama buraya ilk kez geliyorum. Harika bir yolculuktu. Çok eğlendik ve heyecanlandık. Korkarım diye düşünüyordum ama korkmadım\" diye konuştu.

Balçova Teleferik Tesisi 10.00-22.00 saatleri arasında çalıştırılıyor. Bilet satışları 21.00\'de sona eriyor. Haftanın 6 günü hizmet veren tesis, pazartesi günleri haftalık bakım nedeni ile kapalı. 0-5 yaş arası çocuklara ücretsiz hizmet veren Teleferik Tesisleri\'nin bilet fiyatları 9 TL.

Yeraltındaki gizli cennet Pamukkale

DÜNYADA eşsiz güzellikteki beyaz travertenleriyle yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi\'nde yer alan Pamukkale\'nin bir benzeri de yer altında yer alıyor. Denizli\'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi\'nde bulunan ve 2002 yılında turizme açılan Kaklık Mağarası, içindeki Pamukkale\'ye benzer travertenleriyle \'Yer altındaki gizli Pamukkale\' olarak biliniyor.

Kaklık Mağarası, içindeki beyaz travertenleriyle ilgi odağı oluyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi\'nde yer alan Pamukkale\'yi gördükten sonra ziyaret ettiği yerler arasındaki mağara, beğeni topluyor. 2002 yılında turizme açılan mağaranın yanında, sazlıklar arasında yer altından kaynayarak çıkan, serbest veya kanallar içinde akan sular, yöre halkınca \'Kokar Hamam Pınarı\' olarak anılıyor. Faylar boyunca ilerleyen, yüzlerce metre derinlikten yüzeye çıkan kükürtlü ve yoğun karbonatlı jeotermal suların, cilt hastalıklarının tedavisine iyi geldiği biliniyor.

Malı Dağı\'nın kalsiyum karbonat bileşiminde traverten kayaçları içinde oluşan Kaklık Mağarası, yeraltı sularını boşaltan aktif bir mağara durumunda iken, tavanının çökmesi ile açığa çıktı. Bakıldığında şekil olarak obruk özelliği gösteren mağaranın içinde, suların oluşturduğu büyük bir traverten kitlesi ziyaretçilerin büyük ilgi odağı oluyor. Pamukkale\'ye benzer travertenleriyle \'Yer altındaki gizli Pamukkale\' olarak da bilinen Kaklık Mağarası\'ndaki havuzlar, Pamukkale\'dekine çok benzeyen basamaklar halinde üst üste oluşurken; tavanı ise damlataşı, sarkıtlar ve dikitlerle süslü yapısıyla dikkat çekiyor.

Pamukkale\'den sonra Kaklık Mağarası\'nı ziyaret eden Serhat Karaman, mağarının eşsiz bir güzelliği olduğunu belirterek, \"Pamukkale\'yi daha önce görmüştüm. Pamukkale\'deki travertenlerin başka bir versiyonunun da mağara içinde yer altında olduğunu öğrenince buraya geldim. Eşsiz ve benzersiz bir güzellikte, adeta cennetten bir parça gibi, çok beğendim\" dedi. Güney Afrika\'dan Pamukkale\'ye tatil için gelen Ridwan Hurzuk, Pamukkale\'nin özel bir yer olduğunu ifade ederek, \"Harika bir yer, mağarayı duyunca buradaki travertenleri de görmek istedik. Çok güzel, hayran kaldım\" dedi. Fransa\'dan tatil için gelen Nada Troudi ise, Pamukkale\'yi gördükten sonra benzeri olan Kaklık Mağarası\'nı da merak ettiğini ve gelip görmek istendiğini, çok beğendiğini söyledi.

Honaz Belediye Başkanı AK Partili Turgut Devecioğlu ise, Kaklık Mağarası\'nın Pamukkale\'nin yer altındaki versiyonu olduğunu belirterek, \"Pamukkale\'deki eşsiz travertenlerin yeraltındaki görünümü mağaranın içinde. Yer altındaki gizli cennet, şifalı termal suyuyla görmeye değer bir yer. Vatandaşlarımızın burayı ziyaret etmelerin öneriyorum, mutlu olacaklardır\" diye konuştu.

