DHA YURT BÜLTENİ 2

Kepez\'in drag pistine uçaklı test

KEPEZ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan Türkiye\'nin en büyük drag pistine, önce uçak indi.

Kepez Belediyesi\'nin, hız tutkunlarını Antalya\'da buluşturacak Odabaşı Mahallesi\'ndeki drag pistinin açılışına günler kaldı. Türkiye\'nin en büyük drag pisti, modifiye araçlar ve yarış motorlarından önce uçakla test edildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, pilot Üner Beköz\'ün kullandığı uçak ile drag pistine iniş yaptı. Uçaktan iner inmez duygu ve düşüncelerini aktaran Başkan Hakan Tütüncü, bugünün ilçenin tarihinde önemli bir gün olduğunu söyledi. Akdeniz\'in zeytin ve çam ağaçları ile örülü çok zengin bir yer olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Kepez\'de çok farklı etkinliklere ev sahipliği yaparak, Antalya\'ya değer kazandırmaya çalışıyoruz. Pistimizi resmi açılış ile hizmete açacağız\" dedi.

Tarihi bir heyecan yaşadıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Kepez\'e bugün uçak indirdik. Bu teker basan pisti arkadaşlarımızla birlikte yapmanın heyecanı içindeyiz. Hayallerine kurşun sıksan yetişmeyecek bir Kepez Belediyesi var. Burası çok farklı yarışlara ve güzelliklere ev sahipliği yapacak ve Antalya\'ya da değer katan bir yer olacak. Hız tutkunlarını moto drag, oto drag yarışları ile bir araya getirecek olan pist, aynı zamanda uçak şenliklerine de ev sahipliği yapacak\" diye konuştu. Başkan Tütüncü, konuşmasının ardından, geldiği uçak ile pistten ayrılırken, modifiye araçlar ve yarış motorları pisti test etti.

\'Özel kızlar\' gelinlik giydi

ANTALYA\'da, 22 zihinsel engelli ve down sebdromlu genç kız, Kepez Belediyesi\'nin organize ettiği temsili düğünde gelinlik giydi.

Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfının iş birliğiyle Varsak Masalpark Düğün Salonu\'nda, zihinsel engelli ve down sendromlu genç kızlar için \'Gelinlik Giyme Merasimi\' düzenlendi. Temsili düğün öncesinde özel bireyle gelinlik giydi, kuaförde \'gelin başı\' yaptırarak bu özel güne hazırlandı. Özel gelinler konvoy eşliğinde temsili düğünün yapıldığı Masalpark Düğün Salonu\'na geldi. Ailelerin de katıldığı davullu zurnalı temsili düğünde beyaz gelinlik giyen genç kızlar, büyük mutluluk yaşadı.

\'HER GENÇ KIZIN HAYALİ GELİNLİK GİYMEK\'

Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Başkanı Gülcan Ay, \'Gelinlik Giyme Merasimi\'nin bir beklenti sonrasında oluştuğunu anlattı. Her genç kızın gelinlik giymek istediğini kaydeden Gülcan Ay, \"Bunu özel bireylerin aileleriyle paylaşıp, gerekli destekleri alarak 18 yaş üzerinde 22 özel kıza gelinlik giydirerek temsili bir düğün organize ettik. Damat hariç düğün merasiminde bulunan gelinlik giyme, kuaför, konvoy ve düğün eğlencesinin her aşamasını gerçekleştirdik\" dedi.

\'ONLARIN MUTLULUĞU BİZİM MUTLULUĞUMUZ\'

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise özel gelinlerin hayallerinin gerçekleşmesine yardımcı olduklarını söyledi. Başkan Tütüncü, “Her özel gelinimizin, kızımızın annesi-babası, ailesi onları bembeyaz gelinlikler içinde görmek istiyor. Bugün burada, psikolog görüşleri ve ailelerin izinleri alınarak onlara bir düğün düzenledik. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Özel gelinlerimizle gurur duyuyorum\" diye konuştu.

Tedavi gören küçük Feridenaz\'a sürpriz doğum günü kutlaması

BEYNİNDE tümör bulunan Feridenaz Hasçelik, Denizli\'de ameliyat olduktan sonra radyoterapi tedavisi için İzmir\'e geldi. Burada kendisi gibi şehir dışından tedavi için gelenlerin barındığı Sağlıklı Yaşam Sosyal Rehabilitasyon Destek Merkezi\'nde bir yıldır kalan Feridenaz, 9\'uncu yaş gününü de merkezde kutladı. Ağır tedavilerden geçen Feridenaz, merkezde yine kendisi gibi tedavi için İzmir dışından gelenler tarafından hazırlanan sürpriz doğum günü partisinde, eğlenceli dakikalar geçirdi.

Uşak\'ın Eşme ilçesinde yaşayan Feridenaz Hasçelik, şiddetli baş ağrıları yaşamaya başladı. Ailesi, Feridenazı\'ı Eşme\'de doktora götürdü. Doktorlar, küçük kızın baş ağrılarının sinüzitten kaynaklandığını söyledi. Bir süre ilaçla tedavi gören Feridenaz\'ın daha sonra elleri titremeye başladı. Yürürken dengesini de yitiren küçük kızı bir kez daha hastaneye götüren Hasçelik Ailesi\'ne doktorlar, \"Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Kızınızı nöroloji doktoruna götürün\" dedi. Bunun üzerine Feridenaz\'ı Denizli\'ye götüren aile, kötü haberi burada MR çekildikten sonra aldı. Doktorlar, o zaman henüz 8 yaşında olan Feridanaz\'a beyin tümörü teşhisi koydu. 10 Temmuz 2017\'de tanı konulan küçük kız, 3 gün sonra ameliyata alındı. Ameliyatın ardından radyoterapi tedavisi için İzmir\'e gelen Hasçelik Ailesi\'nin yolu Sağlıkta Kalite Derneği (Sağkal) ile kesişti. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde radyoterapi tedavisi almaya başlayan Feridenaz, barınma sorununu, Sağkal ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Balçova\'da açılan Sağlıklı Yaşam Sosyal Rehabilitasyon Destek Merkezi sayesinde aştı.

9\'UNCU YAŞ GÜNÜNÜ KADER ARKADAŞLARI İLE KUTLADI

Denizli\'de ameliyat olduktan sonra İzmir\'deki merkezde annesi Özlem Hasçelik ile kalan Feridenaz, belli günlerde DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde radyoterapi görmeye başladı. Bir yıldır burada tedavi gören Feridenaz\'ın annesi Özlem Hasçelik, eşi ve oğlunun Uşak\'ta olduğunu, kendilerinin de İzmir\'de bu zorlu süreci atlatmak için çabaladıklarını söyledi. Hasçelik, \"Kızım yolculuktan dolayı rahatsız olduğu için her zaman gidemiyoruz. 5 ayda bir evimize gidiyoruz. Onlar da buraya geliyor. Aklımın yarısı burada yarısı Uşak\'ta. Çok zor bir durum\" dedi. Bugüne kadar 10 kür aldıklarını, 2 kür daha alacaklarını söyleyen Hasçelik, tedavinin tam olarak ne zaman biteceğini bilmediğini dile getirdi. Hastanedeki tedavinin ardından zamanının geri kalanını Sağlıklı Yaşam Sosyal Rehabilitasyon Destek Merkezi\'nde geçiren Feridenaz, 9\'uncu yaş gününü de burada kutladı.

SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

Kendisi gibi tedavi amacıyla merkezde kalanlar ile yakınlarının hazırladığı sürpriz doğum günü partisini gören Feridenaz, çok mutlu oldu. Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Feridenaz, yeni yaşını burada kutladı. Kendisine getirilen hediyeleri de açan Feridenaz, gördüğü ağır tedavinin ardından, güzel anlar yaşadı. Burada mutlu olduğunu ve yakın zamanda iyileşeceğini söyleyen küçük kızın gözlerindeki umut, herkesi sevindirdi.

\'BU TÜR MERKEZLER ÇOĞALTILMALI\'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Serpil Keskin, bu tür merkezlerin çoğaltılmasının önemine değindi. Balçova Sevgi Yolu üzerindeki derneğin, şehir dışından radyoterapi ve kemoterapi tedavisi için gelen kadınların kalması için açıldığını söyleyen Keskin, \"Burada günlük sosyal etkinlikler oluyor, psikolojik destek görüyorlar. Hastaneden sonra kalan zamanlarını burada geçiriyorlar. Belli yaşlardaki kızlarımızı da tedavi için alıyoruz. Amacımız bu tür yerlerin sayısının artması. Her semtte açılmasını umuyoruz. Büyükşehir Belediyesi bu konuda çok büyük duyarlılık gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun eşi Türkegül Kocaoğlu\'nun bu konudaki desteği çok fazla. Bu merkez tam kapasite ile çalışıyor. 16-18 kişi burada kalıyor. Yakınlarını da aynı odada misafir ediyoruz. Tam kapasite ile hizmetimiz sürüyor\" diye konuştu.

Kalp kutsal bağıştan, böbrek evlattan

ÇOCUKLUKTA başlayan sağlık sorunları 17 yıl arayla önce kalp, sonra böbrek nakli olmasıyla süren 65 yaşındaki Ali Çakmakcı, organ bağışının ne denli önemli olduğunun en canlı örneği oldu. 2001\'de kutsal bağışla kadavradan kalp nakledilen Çakmakcı\'ya üçüncü hayatın kapıları bu kez canlı vericiyle açıldı. İzmir Kent Hastanesi\'nde oğlu Gürkan Çakmakcı\'dan (45) nakledilen böbrekle sağlığına kavuşan Ali Çakmakcı, \"Bugün yaşıyorsam bunu organ bağışına borçluyum. Benim gibi çok hasta var, o nedenle herkesi organ bağışına davet ediyorum\" dedi.

Organ yetmezliği tedavisi gören hastalar için hayatla eş anlamlı olan organ nakli ve bağışının önemi, bu yıl da 3- 9 Kasım tarihleri arasındaki Organ Bağışı Haftası\'nda çeşitli etkinliklerle gündeme getirilecek. İzmir\'de hem kadavra hem de canlı donörden nakledilen organlarla hayat bulan kalp ve böbrek nakilli 3 çocuk, 6 torun sahibi Ali Çakmakcı, bu önemli haftada, kendisiyle aynı kaderi paylaşanların sesi oldu, onlar adına çağrı yaptı. Kalp beklerken geçirdiği iki yıl içinde intihar etmeyi bile düşünecek kadar umutsuzluğa düştüğünü belirten Çakmakcı\'nın sağlık sorunları 10 yaşındayken geçirdiği romatizmayla başladı. Sürekli kalp büyümesi yaşayan Çakmakcı için hastaneler ikinci ev oldu. 1993 yılında Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi\'nde aort kapağı değiştirilen Çakmakcı, 6 yıl idare edebildi. 1999\'da kalp nakli kararı alınan Çakmakcı\'ya ölüm korkusuyla geçirdiği 2 yılın sonunda kutsal bağış çıktı. Beyin ölümü gerçekleşince organları bağışlanan ve adı açıklanmayan bir kişiden nakledilen kalple Çakmakcı 2001\'de yeni bir hayata başladı. Çakmakcı, aldığı emanetin değerini bilerek yaşamını sürdürdü, ancak iyi giden sağlığı geçen nisan ayında alarm verdi. Ara verdiği doktor kontrolünde \'böbrek yetmezliği\' tanısı konulan Çakmakcı için nakil kararı alındı. Aydın\'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Çakmakcı, 4 ay boyunca Söke\'ye gelip gitti, haftanın üç günü diyalize girdi. Kadavradan bağış çıkma umudunun çok zayıf olduğuna inanan ortanca oğul Gürkan Çakmakcı, babasına gönüllü canlı donör oldu. Nakil, İzmir Kent Hastanesi\'nde geçen 19 Eylül\'de Opr. Dr. Işık Özgü, Opr. Dr. Uğur Saraçoğlu, Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok\'tan oluşan ekip tarafından gerçekleştirildi. Başarılı nakil sonrası önce oğul Gürkan Çakmakcı, ardından Ali Çakmakcı taburcu oldu. Rutin kontrol için aynı hastaneye gelen baba-oğul ve doktorları 3-9 Kasım Organ Nakli ve Bağışı Haftası ile ilgili mesajlar verdi.

\'ÖYLE UMUTSUZDUM Kİ İNTİHARI BİLE DÜŞÜNDÜM\'

17 yıl arayla gerçekleşen iki nakil sonrasında sağlığını yerinde olduğunu belirtip, hem kalp, hem böbrek nakillerini gerçekleştiren doktorlarına teşekkür eden Ali Çakmakcı şöyle konuştu:

\"Kalp beklerken çok zor günler geçirdim. Nefes alamıyordum, yatamıyordum. Günler geceler uykusuz geçti. Ölüm yanı başımdaydı. 2 yıl çok uzun bir süre. İntihar etmeyi bile düşündüm, öyle kötü günlerdi. Sonra bağış geldi. Manisalı bir aile bağışlamış. Bugün yaşıyorsam bu bağış sayesinde. Onlara minnettarım. 17 yıl önce kalp nakli oldum, sağlığım hep yerindeydi. Böbrek yetmezliğine yakalanmam da benim hatam. Her şey çok iyi gidiyor, sağlıklıyım diye 2 yıl doktor kontrolüne gitmemiştim. Nisan ayında gittiğimde böbreklerimin iflas ettiği, nakil gerektiği söylendi. Oğlum bağış beklememem için çok ısrarcı oldu, kabul etmek zorunda kaldım. Ama iki nakil sürecimde de çok hastayla birlikte oldum. Hayli zor süreç. Diyalize girenlerin de psikolojisi bozuluyor. Ben 2 kez organ bağışıyla hayata döndüm. Şimdi sağlığım yerinde. O nedenle herkesi organ bağışına davet ediyorum. Bu bağışların en güzel örneğiyim.\"

\'BABAMA ÖLDÜ GÖZÜYLE BAKIYORDUK\'

Öte yandan 17 yıl önce babasına öldü gözüyle baktıklarını belirten 3 çocuk babası Gürkan Çakmakcı, \"Babam diyalize başladığında orada 6-7 yıldır organ bekleyen umutsuz hastalar gördüm. Kalp nakli süreci aklıma geldi, hiç düşünmeden gönüllü oldum. Hayat kurtarmak çok güzel, çok mutluyuz. Nakil öncesi nasıl sağlıklıysam nakil sonrası da aynı şekilde sağlıklıyım. Yani canlı donör olmak için korkulacak bir şey yok\" dedi.

\'KALP NAKİLLİ HASTAYA BÖBREK NAKLİ YAPMAK HEM KOLAY HEM ZORDU\'

İzmir Kent Hastanesi böbrek nakli ekibinden Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, kalp nakilli bir hastaya böbrek nakli yapmanın kolay ve zor yanları olduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"Daha önce nakil olmuş hastanın vücudunda biraz duyarlılık gelişmiş olabilir, bu işin zor kısmını oluşturabilir. Çapraz reaksiyon görülebilir. Ama uyumlu şekilde gidiyorsa, ilk naklinde herhangi bir sorun yoksa, immünolojik açıdan da bir problem yaşamıyorsa, önceden ilaç almakta olduğu için bu bir kolaylık olmuş oluyor. Hasta hem nakil tedavisinin nasıl olduğunu biliyor hem de ilaç aldığı için ikinci nakilleri daha başarılı olabiliyor. Bu hastamız kalp naklinde oldukça iyi bir dönem geçirmiş. Genel sağlığı iyiydi. Tıbbi kontrol altında olan bir hastaydı. Hem kalp hem de diğer organlar açısından şüphe duyacağımız, endişe edeceğimiz bir herhangi bir şey yoktu. Bu bizim açımızdan kolaylık oldu. Böbrek nakli sonrasında da sorun yaşamadık, hastamızın durumu gayet iyi. Ali Bey organ bağışı konusunda canlı örnek. Kalp nakli özel, sadece kadavradan yapılabiliyor. Eğer kadavra bağış olmazsa hasta hayatını kaybediyor. Böbrekte canlı vericili nakil şansımız var. Ülkemizde yüzde 80 canlıdan yapılıyor böbrek nakli. Ali Bey eğer böbrek nakli olmasaydı yaşam süresi ve kalitesi açısından sıkıntılı bir sürece girecekti. Organ bağışı çok önemli ve biz de her zamanki gibi herkesi organ bağışına davet ediyoruz.\"

Marmarisli turizmci sezonu karlı kapattı

GÜNEY Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Marmaris\'te turizm sezonunun bitmesiyle otel ve çeşitli işletmelerin bir sonraki sezon için hazırlık yapmaya başladıklarını belirterek, yeni sezon için İngiliz tur operatörlerinden ciddi talep aldıklarını kaydetti. İngiliz operatörlerin Türkiye\'de kapasite artırımına gitmeyi planladıklarını belirten Bülbüloğlu, 2 yıldır kaybettikleri İskandinav pazarını da tekrar geri almak için adımlar attıklarını dile getirerek, \"Bu yıl kar ettik. 2019 ve 2020 yılında turizm sektöründe karlılıklarımız çok iyi olacak\" dedi.

Marmaris\'te 2018 turizm sezonu, nisan ayında başlayan hazırlıklarla kapılarını açtı. Turizmde geçmiş yıllarda yaşanan sıkıntıların ardından bu sene işlerin yolunda gitmesi, Marmarisli turizmcileri sevindirdi. Haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında ilçedeki konaklama tesislerinin doluluk oranları yüzde 100\'e yaklaştı. Dünyanın birçok kentinden yabancı turistin yanı sıra çeşitli bayramlar için yerli turist de ilçeyi tercih etti. Kasım ayı başından itibaren çoğunluğu yabancı olan az sayıdaki turist, kentte tatilini sürdürürken ilçede sezon sonuna gelinmesiyle birlikte 3 yıldız ve üzeri birçok otel ile restoran, kafeterya ve eğlence merkezi sezonu kapatma hazırlıklarına başladı. İlçe merkezindeki otel ve çeşitli işletmelerin personeli, sahillerde şezlongları, sandalye ve masaları toplayarak, mekanlarını şimdilik kapattı.

\'HERKES PARA KAZANDI, KARLILIK VE DOLULUK ÇOK İYİYDİ\'

Bu yaz sezonunda Türkiye\'de olduğu gibi Marmaris\'te kazançlı bir turizm sezonu geçirdiklerini söyleyen Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, \"Marmaris ve Güney Ege Bölgesi\'nde herkes para kazandı, karlılık ve doluluk çok iyiydi. Turizm, Türkiye ekonomisi için ciddi bir sektör oldu. Bacasız sanayi dediğimiz turizm, döviz kazandıran birçok sektörün önüne geçti. Bu yıl, Türkiye\'nin parlayan yıldızı turizm olmuştur. İngiltere\'nin başkenti Londra\'da davet üzerine prestijli tur operatörleri temsilcileriyle bir araya geleceğiz. Güney Ege Bölgesi olarak İngiliz tur operatörlerinden ciddi bir talep aldık. Dünyaca ünlü İngiliz tur operatörleri ülkemizde kapasite artırımına gitmeyi planlıyor. İki yıldır kaybettiğimiz İskandinav pazarını tekrar geri almak için adımlarını atıyoruz. Bu yıl kar ettik. 2019 ve 2020 yılında turizm sektöründe karlılıklarımız çok iyi olacaktır. Talep görülen turizm şehirlerinde fiyatlar istediğimiz oranlarda olmadı ama yükselecektir. Hükümet ve turizm otoriterlerinin koordineli şekilde hareket etmesiyle turizm sektöründe ciddi kazançlar elde edeceğimize inanıyorum\" dedi.

\'CEBİMİZDE PARA İLE EVİMİZE MUTLU DÖNÜYORUZ\'

Su sporları istasyonları, disko ve çeşitli işletmeleri bulunan işadamı Adnan Altın, \"Hain darbe girişimi sonrası turizm sektöründe ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntılar, 2017 yılında da devam etti. 2018, bizim için toparlanma yılı oldu. 2018 turizm sezonunda doluluk ve karlılık iyiydi. Yerel yönetimlerin destekleri ve hükümetin dış politikaları turizm sektöründe ivmeyi yükseltti. Yerel yönetim ve hükümetin yurt dışında tanıtım atağı bacasız sanayimizi düzeltti. Bizler, kuru kalabalık turist değil daha kaliteli para harcayacakları istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda sektörümüzün kazanç meyvelerini yemeye başlayacağız. Para kazanmanın verdiği mutlulukla işletmelerimizi kapatarak evimize döneceğiz\" dedi.

İşletmelerinin kapanış hazırlıklarını yapan çalışanlar ise \"Bu sene cebimiz para gördü ve evimize dönerken mutluyuz. Önümüzdeki yıl daha iyi olacağına inanıyoruz\" dedi.

İzmir\'de \'Osmanlı kaftanları\' defilesi

İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi öğretmen ve kursiyerleri tarafından giyim, makine ve el nakışı kurslarında hazırlanan 35 farklı Osmanlı kaftanı, düzenlenen defile ile sergilendi. \'Geçmişten Günümüze Osmanlı Kaftanları\' temalı defile, izleyicilerin beğenisini topladı.

Bayraklı Halk Eğitim Merkezi öğretmen ve kursiyerleri tarafından hazırlanan 35 farklı tasarım, \'Geçmişten günümüze Osmanlı kaftanları\' adlı defile ile beğeniye sunuldu. Osmanlı dönemine ait farklı kaftan tasarımlarının tamamı kursiyerler tarafından uzun soluklu bir çalışma sonucunda hazırlandı. Podyumda sergilenen tamamı el emeği kaftanlar, büyük beğeni topladı. İzimr\'de düzenlenen defileye Bayraklı Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tahir Büdün ve Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü de katıldı. Defile, kursiyerler tarafından hazırlanan diğer el emeği ürünlerin sergilenmesinin ardından, kokteylle sona erdi.

ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmen ve kursiyerleri gösterdikleri üstün gayret, çaba ve çalışmalardan dolayı kutlayan Bayraklı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özlem İnal, \"Giyim makine ve el nakışı kurslarında üretilen \'Geçmişten günümüze Osmanlı kaftanları\' temalı el emeği göz nuru 35 farklı ürün sergilendi. Bayraklı Halk Eğitim Merkezi olarak, sosyal, kültürel ve mesleki kurslarla nerede ihtiyaç varsa orada olmaya gayret ettik. Geçtiğimiz eğitim yılında 723 kurs ile 13 bin 84 kursiyerimize hizmet vermenin mutluluğunu yaşadık. Bundan sonrasında da tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde daha etkin, daha verimli, işlevsel bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz\" dedi.

\'ÖĞRENMENİN SINIRI YOKTUR\'

Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner de defilenin Osmanlı döneminde giyilen kıyafetleri tanıtmak ve yaşatmak için düzenlendiğini belirterek, şöyle konuştu:

\"Bu defile Osmanlı kaftanlarını içeriyor. Yani Osmanlı döneminde giyilen kıyafetleri temsil etmekte. Aslında kendi kültürümüzün bir ürünü olan tüm giyim tarzlarını sergileyecek daha büyük defileler yapma umudu ve hevesi içindeyiz. Sizlerin bizlerden talep ettiği tüm kursları, imkanımız ve ölçülerimiz dahilinde sonuna kadar açarız. Yeter ki sizler talep edin ve isteyin. Sizin istediğiniz her kurs bizler için bir görevdir ve bunları açmak için de elimizdeki imkanları sonuna kadar gerçekleştirmek ve kullanmak isteriz. Halk eğitimler sadece okul hayatı bittikten sonra değil, insanın son nefesini verdiği ana kadar eğitim vermeye devam edecektir. Öğrenmenin sınırı yoktur. Bu nedenle sadece Bayraklı\'da değil ilimizdeki 30 farklı Halk Eğitim Merkezi\'nin kapılarını gerek sizler, gerek yakınlarınızla aşındırmayı ihmal etmeyin. Çünkü bir milletin kalkınmışlığı aldığı eğitimle doğru orantılıdır.\"

