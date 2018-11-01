DHA YURT BÜLTENİ-2

1)TIR\'LA ÇARPIŞAN AMBULANSTA 3 SAĞLIK GÖREVLİSİ YARALANDI

ANTALYA\'nın Finike ilçesinde yeni doğan hasta bebeği taşıyan ambulansın Tır\'la çarpıştığı kazada 3 sağlık görevlisi yaralandı. Finike\'yi anayola bağlanan Hasyurt kavşağında dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazada, Yunus Yavuz\'un kullandığı sebze yüklü 61 K 13941 plakalı Tır, Kumluca yönüne dönüş yaparken, Finike\'den Kumluca\'ya yeni doğan bebek hasta taşıyan Mehmet Fatih Hankulu\'nun kullandığı 07 ELS 25 plakalı özel bir hastaneye ait ambulansla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ambulans yaklaşık 100 metre sonra yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada ambulans şoförü Mehmet Fatih Hankulu ile sağlık görevlileri Birkan Karademir ve Emine Büşra Kara yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından Finike Devlet Hastanesi\'ne sevk edilirken, ambulansta kuvöz içinde taşınan ve solunuma bağlı rahatsılığı bulunan 18 günlük Yusuf Tolga Karakuş ise olay yerine gelen başka bir ambulansla Kumluca\'daki özel hastaneye sevk edildi. Bebeğin kazadan yara almadan kurtulduğu ve kendi rahatsızlığı nedeniyle Kumluca\'daki hastanede yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntüler

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)

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2)ÇANAKKALE BOĞAZI\'NDA GEMİ GEÇİŞLERİNE SİS ENGELİ

ÇANAKKALE Boğazı, sabaha karşı etkisini artıran yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.

Çanakkale Boğazı\'nda, sabah karşı yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi, boğazdaki deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü\'nce (VTS) kuzey ve güney yönlerden giriş yapacak gemiler için telsizle uyarı yapılıp, boğazın saat 06.30\'da transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldığı duyuruldu. Boğaza giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde bekletilmeye başlandı. Sis nedeniyle Çanakkale- Eceabat, Gelibolu- Lapseki, Gelibolu- Çardak feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı hattındaki ulaşımın sağlandığı GESTAŞ A.Ş.\'nin yetkilileri, sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale döneceğini duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazındaki sisten genel ve detay görüntü.

-Yat limanı ve sisten görüntü.

-Boğazdan genel ve detay sis görüntüsü.

-Boğazda deniz ulaşımı yapan feribotlardan görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ- Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, (DHA)

Görüntü HD. 2 dakika 20 saniye. 259 MB.

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3)DİYARBAKIR\'DA TERÖR OPERASYONUNUNDA DEMİR KAPILI SIĞINAK ELE GEÇİRİLDİ

DİYARBAKIR\'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde 28 Ekim\'de başlatılan terör operasyonunda teröristlerin kullandığı demir kapılı sığınak, çok miktarda el yapımı patlayıcı düzeneği, 5 ton esrar maddesi ele geçirilirken, operasyonun bölgesinde evlerde yapılan aramalarda 86 konutta kaçak elektrik kullanıldığı tespit edildi. Operasyon nedeniyle 76 köy ve mezrada uygulanan sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri sınırları içerisinde, 28 Ekim\'de saat 22.00\'dan itibaren Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucularıyla başlatılan, \"Bayrak-99 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Tetik-2\" adlı operasyonun bugün itibariyle başarı ile tamamlandığı belirtildi. Operasyonunda PKK\'lı teröristlerin kullandığı sığınakların imha edildiği, çok miktarda el yapımı patlayıcının ele geçirildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, girişinde demir kapısı bulunan 2x5 m ebatlarında 1 adet boş sığınak tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetlerinde bahse konu sığınak, ağaçlık, çalılık kayalık ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde, 3 adet mayın el yapımı patlayıcı düzeneği, 430 kilo amonyum nitrat, 6 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp, 1 adet laptop bilgisayar, şarj adaptörü ve mause, 1 adet mayın el yapımı patlayıcı başlatıcı madde, 50 gram toz TNT, 1 adet güneş paneli, 30 adet büyük pil, 1 adet 4\'lü pil bloğu, 220 metre elektrik kablosu, 5 adet terörist kıyafeti, 1 adet şemsiye, 1 adet sırt çantası, 2 adet battaniye, 1 adet termos, 35 adet makas, 1 kutu boya, 1 adet streç film, 46 adet koli bandı, 7 adet elek ile çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir.\"

5 BİN TON 239 KİLO ESRAR MADDESİ

Operasyonun, \"Narko-terörizmle mücadele\" bölümünde ise, 511 kök kenevir bitkisi ile 614 kilogram kubar, 4 ton 625 kilogram toz olmak üzere toplam 5 ton 239 kilogram esrar maddesi ele geçirildiği belirtilen açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı gereğince esrar maddeleri muhafaza altına alınıp, kenevir bitkileri numune alındıktan sonra imha edildiği belirtildi.

86 KONUTTA KAÇAK ELEKTRİK TESPİT EDİLDİ

Açıklamaya göre, terör operasyonunun yürütüldüğü Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı köylerde güvenlik güçleriyle birlikte Dicle Elektirk Dağıtım A.Ş. ekiplerinin yaptıkları kaçak elektrik kontrolünde, 86 konutta kaçak elektrik kullanıldığı tespit edildi. Yol kontrol ve adli arama faaliyetlerinde ise, geçici olarak oluşturulan 3 yol kontrol ve arama noktalarında 698 şahıs ve 109 aracın sorgulamaları yapıldığı, 3 şepheli hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

76 KÖY VE MEZRADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Valilik açıklamasında, operasyon nedeniyle 28 Ekim\'de Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinin 76 köy ve mezrasında ilan edilen sokağa çıkma yasağınında kaldırıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Demir kapalı sığınak

-Toprağa gömülü mühimmatlar

-Ele geçilen patlayıcılar

-Narokatik köpeğin arama çalışmaları

-Ele geçirilen uyuşturucu

-Uyuşturucunun imha edilmesi

-Güvenlik güçlerinin uyuşturucu traktöre yüklemeleri

-Patlayıcıyarın imha anı

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)-

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4)HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ İSTİFA ETTİ

HARRAN Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, görevinden istifa etti.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, pazar günü bir televizyon kanalında yayınlanan programda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a itaat etmenin farz olduğunu, karşı çıkmanın ise haram sayılacağını söyledi. Erdoğan\'ın FETÖ ile mücadelede yalnız kaldığını ve yeni sistemde daha yetkili olduğunu ifade eden Taşaltın, \"Elbette yalnız FETÖ ile mücadelede yalnızdı. Şu anda başkanlık sistemine gittiğimiz dönemde çok daha yetkili durumda Cumhurbaşkanımız. İslami olarak Cumhurbaşkanı\'na itaat etmek farz-ı ayn\'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir, haramdır. Biz itaat ediyoruz, Cumhurbaşkanımızdır\" dedi. Programın ardından birçok izleyici ve sosyal medya kullanıcısı Rektör Prof. Dr. Taşaltın’a tepki gösterdi. Ak Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı\'nın da tepki gösterdiği Taşaltın, görevinden istifa etti.

Prof. Dr. Taşaltın, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Nisan 2015 tarihinden bu yana görev yaptığı rektörlük makamında Şanlıurfa\'ya ve üniversiteye hizmet etmeye çalıştığını belirterek, \"Lakin gelinen noktada özel bir televizyon programında yaptığım şahsi konuşmalarım maalesef çarpıtılarak, kamuoyunda Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratmak üzere kullanılmaya kalkışılmıştır. Bu nedenle üniversitemi ve Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak için rektörlük görevimden ayrılıyorum. Detaylı açıklamayı daha sonra yapacağım\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Rektörün görüntüleri

ŞANLIURFA, (DHA)-

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5)MUZ YÜKLÜ GEMİDEN KOKAİN ÇIKTI

MERSİN Limanı\'na gelen muz yüklü gemide arama yapan polis, 9 kilo 400 gram kokain ele geçirdi.

Alınan istihbarat sonucunda Serbest Bölge Limanı\'na yanaşan muz yüklü gemiye çıkan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ambar bölümünde arama yaptı.

Kaplamaların altına gizlenmiş 8 parça halinde toplam 9 kilo 400 gram kokain ele geçiren polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Geminin genel görüntüsü

-Ambarın genel görüntüsü

-Ekiplerin görüntüleri

-Dedektör köpeğin bir noktaya tepki vermesi

-Kaplamaların açılması ve kokainin bulunması

-Uyuşturucların genel ve detay görüntüleri

-Bir paketin kesilerek açılması

-Ele geçirilen uyuşturucunun sergilenmesinden genel ve detay görüntüler

(BOYUT: 103 MB) (SÜRE: 00.57 DK)

Haber: Adnan AÇIKGÖZ - Kamera: MERSİN, (DHA)

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6)KALİTELİ ZEYTİNYAĞI ELDE ETMEK İÇİN 500 KİLOMETRE YOL GELDİ

BURSA\'nın Osmangazi ilçesindeki bir zeytin bahçesinin ortağı olan ABD uyruklu Chistopher Weldy, bu yıl elde ettikleri 600 kilogram zeytinden yüksek polifenollü zeytinyağı elde edebilmek için, ürününü 500 kilometre mesafedeki Muğla\'nın Yatağan ilçesindeki sıkım tesisine getirdi.

Yaklaşık 500 kilometrelik yol kat ederek, sıkım için Yatağan\'daki, Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş\'un tesisine gelen Weldy, mükemmel zeytinyağını üretmeye çalıştıklarını söyledi. Weldy, zeytinyağının insan hayatındaki yerine vurgu yaparak, \"Osmangazi\'den buraya, bu yağhanedeki makinenin yüksek polifenol elde etme ve kapasitesini denemek için geldik. Biz ağaçlarımıza biyolojik açıdan çok iyi bakıyoruz. Bu doğrultuda en kaliteli zeytinyağını üretmenin yollarını arıyoruz\" dedi.

Öte yandan zeytinyağı ile ilgili olarak ABD ve Avrupa\'da faaliyet gösteren \'Pytholea\' adlı sivil toplum örgütünün üyesi olan Weldy, \"Hedefimize ulaştığımızda, diğer zeytinyağı üreticilerini aydınlatmayı amaçlıyoruz. Üreticinin biyolojik ve ekolojik açıdan daha uygun ürün elde etmesinin önünü açmak istiyoruz. Bunu yaparken de yarasa gübresi ve hardal yağı gibi doğal ilaçların zeytin üretimine katkısını göstermek istiyoruz\" diye konuştu.

Zeytinyağı sıkım tesisinin işletmecisi Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş ise, Osmangazi\'deki üreticinin yürüttüğü çalışmayı desteklediklerini söyledi. Totoş, Anadolu\'nun değerlerinin müstesna olduğunu vurgulayarak, \"Hala ürün elde edebileceğimiz kirlenmemiş topraklarımız var. Bütün dünyaya sağlık amaçlı zeytinyağı üretebilecek kapasiteye sahip olduğumuzu biliyoruz. Arkadaşlarımız değişik bir zirai mücadele uygulayarak bu ürünleri 500 kilometre uzaklıktan tesisimize kadar getirdiler. Her türlü ilacın atıldığı bahçelerden çok daha sağlıklı ürün elde etmişler. Dolayısıyla bu ürünlerin yetiştiricilerini tebrik ediyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Zeytinlerden görüntü

-Zeytin üreticisi Chistopher Weldy\'nin açıklaması

-Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş\'un açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

(Haber - Kamera: Burak Alper KUŞ / YATAĞAN (Muğla), (DHA)

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7)HALK OTOBÜSÜNE GİREN KÖPEK YOLCULARI KORKUTTU

KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde, durakta yolcu alan halk otobüsüne köpek girdi. Bazı yolcular kısa süreli panik yaşarken, şoför köpeği otobüsten dışarı çıkardı. Yaşananlar araç içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün, İzmit-Derince hattında çalışan özel halk otobüsünde meydana geldi. Yakup Sağlam idaresindeki 41 J 0233 plakalı özel halk otobüsü Çenedağ Mahallesi\'nde durarak yolcuları aldı. Bu sırada rottweiler cinsi olduğu düşünülen bir köpek içeri girdi. Büyük ihtimalle içeri giren kişiyi sahibine benzeten köpek içeride etrafa bakındı. Bu sırada sürücü, köpeğin sahibinin peşinden geldiğini düşünerek köpeğin kimin olduğunu sordu. Boynunda tasması olduğu görülen köpeğin içerisi girmesi ile bazı yolcular korkarken, şoför köpeğin saldırması ihtimaline eline sopa aldı. Şoför daha sonra sopayı yerine bırakırken, köpeği dışarı çıkarmaya çalıştı. Şoför araçtan dışarı çıkarak köpeği çağırdı. Köpek kısa süre sonra dışarı çıktı. Köpeğin içeri girmesi ve bazı yolcuların korkması ve köpeğin dışarı çıkması araç içerisinde güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası görüntüleri

Köpeğin içeri girmesi

Bazı yolcuların korkması

Köpeğin dışarı çıkması

DERİNCE(Kocaeli), (DHA)

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8)ARACINDA KÖMÜR YAKIP UYKUYA DALINCA ZEHİRLENEREK ÖLDÜ

ADANA\'da babasıyla birlikte işlettiği büfenin önündeki hafif ticari aracın içinde uyuyan Bekir İçigen (39), kamp ocağında yaktığı kömürden zehirlenip öldü. Olay, Seyhan İlçesi Kıyıboyu Caddesi\'nde meydana geldi. 2 çocuk babası Bekir İçigen, babasıyla birlikte işlettiği büfenin önündeki hafif ticari aracının içinde kamp ocağında kömür yakıp, uykuya daldı. Sabah büfeye gelen Recep İçigen, oğlu Bekir\'i araçta hareketsiz halde buldu. Babasının başka bir araçla hastaneye götürdüğü Bekir İçigen\'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemede, Bekir İçigen\'in kömürden zehirlendiği belirlendi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

- Arabadan genel ve detay görüntüler

- kamp ocağından detaylar

- Bir vatandaşın konuşması

- Büfenin görüntüsü

SÜRE:01\'44\" BOYUT:192 mb

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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9)ÖĞRENCİLER, BU UYGULAMA SAYESİNDE OKURKEN İŞ SAHİBİ OLABİLİYOR



MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri, üniversitenin yürüttüğü \'İşyeri Uygulama Eğitim Modeli\' ile okurken, meslekleriyle ilgili bir işletmede çalışıp tecrübe kazanma fırsatı yakalıyor. Projeyle öğrencilerin okul dönemlerinde iş hayatıyla tanışıp, hayata bir adım önde başlamaları hedefleniyor.

MCBÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri, teorik bilginin yanı sıra uygulama becerisi kazanmak için \'İşyeri Uygulama Eğitim Modeli\' kapsamında Manisa Organize Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteren fabrikalara yerleştiriliyor. Öğrenciler son yarı dönemde okula gelmeden, 15 hafta süreyle kesintisiz şekilde, iş yaşamına doğrudan katılıyor. Bu eğitim modeliyle işyerleri, tanıma süreci yaşamadan kendi yetiştirdiği öğrenciyi istihdam etme fırsatı buluyor. Proje kapsamında 2 bin 750 firmada, 3 bin 99 öğrencinin, işyeri uygulama eğitiminden faydalandığı ifade edildi. Uygulamadan faydalanan öğrencilerin yüzde 20\'sinin ise eğitim gördükleri yerde mesleklerine devam ettiği belirtildi.

BAŞARI ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Öğrenciye aşırı bilgi yüklenmek yerine işyerinde uygulamalı eğitiminin büyük önem taşıdığına vurgu yapan MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi, \"Başarılı sonuçlar aldık. 4 yıllık eğitimin son yarı yılı, 2 yıllık eğitimin son yarı yılı tamamen işyerinde geçiyor. 2017 yılı baharında uygulamamızı başlattık. Şu ana kadar 3 bin 99 öğrencimizi işyeri uygulama eğitimine gönderdik. 2 bin 750 firmada öğrencilerimiz eğitim görüyor. Öğrencilerimiz yıl sonunda, bu işyeri uygulama eğitimini başarıyla tamamlıyor ya da tamamlamıyor. Şu ana kadar yüzde 100\'e yakın başarılı bir sonuç elde ettik. Öğrencilerin yüzde 20\'si de eğitim gördükleri yerde işbaşı yaptı\" dedi.

\"KESİNLİKLE STAJ DEĞİL\"

Proje hakkında bilgi veren MCBÜ İşyeri Uygulama Eğitimi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Kenan Yalınız, \"Bu eğitim modeli kesinlikle bir staj programı değil. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü, yine iş dünyasıyla birlikte yetiştirmeyi hedefleyen ve öğrencilerimizin mezun olduktan sonra nitelikli istihdam edilebilirliklerini arttırmak adına hayata geçirilmiş bir proje. Bu projede öğretim programı kapsamındaki dersleri bir önceki dönemlere aktardık. Bu proje öğrencilerimize çok büyük katkılar sağlıyor. İş hayatını yerinde görmelerini, kendi deneyimlerini ve tecrübelerini arttırmalarını, iş disiplini sağlamaları gibi becerileri artıyor\" dedi.

\"ŞİRKET KÜLTÜRÜNE KISA SÜREDE AYAK UYDURUYORLAR\"

Projeden olumlu sonuçlar elde edildiğini ifade eden bir fabrikanın genel müdür yardımcısı Okan Dinçol, \"Bu gerçekten çok olumlu bir proje. Bu projeden faydalanmak ve kullanılabilirliği arttırmak için biz çok istekliyiz. Bu şekilde aldığımız öğrenciler daha kolay uyum sağladığı için, şirket dokusuna ve kültürüne kısa sürede ayak uydurabilmesi bizim adımıza çok avantajlı bir boyut kazanıyor\" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Uygulamadan faydalanan öğrencilerden MCBÜ Makine Bölümü mezunu Hakan Alsaç, \"Bu çok önemli bir proje. Tüm üniversitelerin, tüm bölümlerinin üzerinde çalışması gereken bir sistem. Üniversitelerde teorik olarak aldığımız bilgiler ve iş hayatımızda ustalarımızın tecrübeleriyle çok farklı yerlere geldik. İş korkusu olmadan hemen mezun oluyoruz. Bu bizim için çok büyük bir artı\" dedi.

MCBÜ Makine Bölümü mezunu olan ve projeden faydalanan Engin Ergil ise, \"Teorik değilde pratiğin her zaman daha iyi olduğunu gördük burada. Bu yüzden de bu proje gayet iyi ve başarılı. Bu proje sayesinde de şu anda iş sahibiyim\" dedi.

Uygulamadan faydalanan bölümler şöyle: İnşaat Teknolojisi, Makine, Bilgisayar Programcılığı, Elektrik, Mekaktronik Mühendisliği, Elektronik Teknolojisi, Ekonomi ve Finans, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Ekonometri, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Bankacılık ve Finans, Uluslararası Ticaret, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Yapı Denetim, Geoteknik, Maden Teknolojisi, Sondaj Teknolojisi, Grafik Tasarım, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü.

Görüntü Dökümü

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- MCBÜ\'de ders gören öğrencilerde görüntü

- Fabrikada eğitim gören ve işbaşı yapan öğrencilerin çalışmalarından görüntü

- MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi röp.

- MCBÜ İşyeri Uygulama Eğitimi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Kenan Yalınız röp.

- Projenin hayata geçtiği Fabrika Genel Müdür Yardımcısı Okan Dinçol röp.

- MCBÜ Makine Bölümü mezunu, proje sonrası işbaşı yapan Hakan Alsaç röp.

- Projeden faydalanarak işbaşı yapan Engin Ergil röp.

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)

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10)ENGELLİ ŞAMPİYONDAN TARİHİ BAŞARI

Henüz 17 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında sol bacağı diz altından koptuktan sonra vücut geliştirme sporuna başlayıp engellilerde Avrupa, dünya ve kainat şampiyonu olan Tolga Murat Balıkçı, ilk kez normal sporcularla yarıştığı organizasyonda tarih yazdı.

Engelliler kategorisinde zirveye çıkmasının ardından 2015 yılında geçirdiği ağır eklem rahatsızlığı nedeniyle doktorların ameliyat olarak sporu bırakmasını istediği vücutçu, sağlam sporcuları geçme hayaliyle yılmadı. Litvanya\'da 19-21 Ekim tarihleri arasında özel organizasyonlar olan Dünya Fitness Federasyonu ve Dünya Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından düzenlenen WFF-WBBF Amatör ve Profesyonel Dünya Şampiyonası\'nda ilk kez engelsiz rakipleriyle yarışan sporcu, tüm rakiplerini geçip şampiyonlar şampiyonu oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesinde ay-yıldızlı bayrağı Litvanya\'da dalgalandırdı.

28 Ocak 1998\'de geçirdiği trafik kazasıyla hayatı değişen Tolga Murat Balıkçı, vücut geliştirme sporuyla tanıştı. Engelliler kategorisinde 2009, 2010 ve 2012\'de Dünya, 2010\'da Avrupa ve Mr. Universe Kainat Engelliler Şampiyonası\'nda zirveye çıkan 37 yaşındaki sporcu, 2015 yılında ağır hastalık geçirdikten sonra podyuma muhteşem bir dönüş yaptı.

Litvanya\'daki şampiyonada ilk kez yarıştığı dünya çapından normal rakipleri arasında önce amatör, sonra profesyonel, ardından da şampiyonlar şampiyonu olan sporcu, ülkeye 3 kupayla döndü. Sakatlığı döneminde 82 kilograma kadar düştüğünü, Litvanya\'ya 102 kilogram gittiğini söyleyen Tolga Murat, \"2015 yılında geçirdiğim ağır eklem sakatlığı neticesinde doktorlar sporu bırakmam gerektiğini söyledi. Ben ise hayalim olan engelsiz vücutçularla yarışıp dünya şampiyonu olarak engelli bir vücutçunun sağlam vücutçuları geçişini tüm dünyada göstermek istiyordum. Çünkü bunun bir eşi daha bu güne dek olmamıştı\" ifadelerini kullandı.

Şampiyona için hiç tatil yapmadan günde 6 saat antrenman yaptığını, günde 1,5 kilogram et ve çeşitli besinlerle beslendiğini söyleyen engelli sporcu, \"Neredeyse hiç dinlenmedim. 14 aylık kızım Zeynep Erva\'nın 1\'inci doğum gününde bile antrenman yaptım. Litvanya\'daki WFF-WBBF Amatör ve Profesyonel Dünya Şampiyonası\'nda önce ağır siklette amatör kategoriye kayıt olarak birinci oldum. Sonraki gün amatör kariyerimi noktalayıp profesyonele geçtim ve normal rakiplerim arasında profesyonel kategorideki ilk yarışımda tüm kategoriler ile genelde şampiyonlar şampiyonu oldum. Ülkeme 3 altın madalyayla dönmenin, bir engelli olarak imkansızı başarıp şimdiye kadar tarihte eşi görülmemiş, hayal edilmesi imkansız bir olayı başarmanın gururunu yaşıyorum. Bu başarıyı kızıma armağan ediyorum\" şeklinde konuştu.

REKORLAR KİTABINA GEÇTİ

Tolga Murat Balıkçı engelli bir sporcu olmasına rağmen adını Guinness Rekorlar Kitabı\'na yazdırmayı da başardı. Kanal D\'de yayınlanan Rekorlar Dünyası adlı programda 2013 yılında ağırlık tutma yarışmasında dünya rekortmeni Alman Patrik Baboumıan ile yarışan Tolga Murat, hem birinci hem de yeni rekorun da sahibi oldu. 20 kilogram ağırlığı kolları yere paralel bir şekilde 1 dakika 28 saniye tutan sporcu, 1 dakika 26 saniye 14 saliselik eski rekoru tarihe gömdü. Tolga Murat, engelli olarak engelsiz bir rekoru kırarak en ilginç rekor geçişi ünvanını aldı.

Görüntü Dökümü

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- Tolga Murat Balıkçı\'nın idman yapması

- Tolga Murat Balıkçı ile röp

- Katıldığı yarışma ve ödül töreninden görüntü

- Protez bacağını takıp çıkarması

Haber: Ergin KARATAŞ -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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11)3 MİLYON TURİSTİN GELDİĞİ EDİRNE\'DE \'BEYAZ GECELER\' ATAĞI

YILIN ilk 10 ayında gelen turist sayısının 3 milyonu geçtiği Edirne\'de, dövizde artan kur farkını avantaja çevirmek için Bulgar ve Yunanlıların da kente akını sürerken, esnaf yabancı turistlerle anlaşabilmek için dil kurslarına başladı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ise yabancı turistleri daha fazla şehirde tutabilmek için gece 03.00\'a kadar dükkanların açık kalacağı 3 günlük \'beyaz geceler\' adı altında alışveriş festivali hazırladı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, \"Esnaflarımıza pratik Yunanca ve Bulgarca kurslar açıyoruz. Günlük ihtiyaçlara karşılık verebilecek şekilde konuşma dilini hızlıca öğreteceğiz\" dedi.

Bulgaristan ve Yunanistan\'a sınır komşusu olan Edirne, kur farkını avantaja çeviren yabancı turistlerin akınına uğruyor. Özellikle hafta sonları alışveriş merkezleri, halk pazarları Yunan ve Bulgar turistlerle dolarken, günlük alışverişlerin yanı sıra artık ziyaretler konaklamalı hale geldi. Türkiye\'de en çok turist artışı Antalya ve İstanbul\'un ardından Edirne\'de yaşanırken, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, ilk 10 ayda Edirne\'ye gelen turist sayısının 3 milyonu aştığını söyledi. Yunanistan ve Bulgaristan\'daki milli bayramların Edirne\'de yoğunluğu arttırdığına dikkat çeken Hacıoğlu, \"Sınır kapılarımızdan giriş yapan gurbetçilerimizin kent merkezine girmesi için çalışmalar yaptık. Onları kent merkezini çekmeyi başardık. Yunanistan ve Bulgaristan\'daki milli bayramların bize yansıması çok güzel. Kısa süreli bayramlarda kur farkından dolayı otelleri rezerve ediyorlar ve bu anlamda müthiş bir yoğunluk yaşanıyor. Son 6 aydır hafta sonları otellerde yoğunluk oranı yüzde 100\'e ulaştı. Geçen yılla kıyasladığımızda ilk 10 ayda il genelinde turist sayısı 2 milyon 500 bin civarındaydı. Bu yıl bu rakamı geçerek 3 milyonun üzerine çıktık. Bunda gurbetçiler de var, İstanbul\'a yakın olması, sıcak havaların devam etmesi, Edirne\'nin güvenilir, güler yüzlü insanları, gastronomisi yerli ziyaretçi çekiyor. En önemlisi kur farkından dolayı 15 kilometre mesafede Bulgaristan ile 5 kilometre mesafedeki Yunanistan\'dan çok önemli oranda yoğunluk yaşıyoruz\" dedi

MİLLİ BAYRAMLAR, KENT ESNAFINA BAYRAM YAŞATIYOR

Yunanistan ve Bulgaristan\'daki milli bayram tatillerinin Edirne içinde büyük önem taşıdığını belirten Hacıoğlu, \"Bulgaristan\'dan 1-2 Kasım Halk Aydınları günü olarak kutlanıyor. Bu bayram nedeniyle okullar tatil, öğretmenlerde tatil. Otellerimiz sınır komşularındaki tatil günlerinde doluyor. Edirne\'nin yanı sıra Keşan, İpsala ilçeleri ile Trakya\'nın diğer illeri Tekirdağ ve Kırklareli\'ne de büyük katkısı oluyor. Yunanlı ve Bulgarların rahat etmesi için \'Whatsapp\' şikayet hattı Türkçe\'ydi, şimdi Yunanca ve Bulgarca da olacak şekilde planlandı. Bugünden itibaren şikayetlerin yanı sıra önerileri de bu hat üzerinden alabileceğiz\" şeklinde konuştu.

\'EDİRNE, BALKANLARIN YÜKSELEN YILDIZI\'

Yerli ve yabancı turistlerin en yoğun ziyaret ederek alışveriş yaptığı tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, artan ilgiye cevap verebilmek için esnafın da kendisini geliştirdiğini söyledi. Döviz kurunun yüksek seyretmesi nedeniyle ilginin devam ettiğini kaydeden Sanış, \"Edirne yaklaşık 35 yıldır komşularını alışveriş için ağırlıyordu. Son aylarda döviz kurlarının artışıyla birlikte Edirne Balkanların yükselen yıldızı oldu. Özellikle hafta sonları yoğun olarak Yunanistan ve Bulgaristan\'dan alışveriş yapmak için gelenler var. Şuan 12 Kasım\'a kadar oteller dolu. Esnafımız bu durum karşısında kendisini geliştirmek için eğitimler almaya, dil kurslarına gitmeye başladılar. Herkes nasıl davranması gerektiğini öğreniyor. Buradaki amacımız alışveriş için gelen yabancı turistleri daha iyi anlaşabilmek, daha iyi yardımcı olmak. Edirne\'de bulamadık hiç bir şey yok, her şeyi alabiliyorlar. Bu ilgiden herkes memnun, paket turlar oluyor, hafta sonu özellikle trafik bile yoğunlaşıyor\" dedi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt da döviz kurunun yüksek olması nedeniyle kente gelen yabancı turistlerin yeni yatırımlara da neden olduğunu ve bazı işadamlarının Edirne\'de otel açmak için girişimlerde bulunduğunu söyledi. Edirne\'de \'beyaz geceler\' adı altında 3 günlük alışveriş festivali hazırladıklarını anlatan Zıpkınkurt, \"Edirne Ticaret Sanayi Odası olarak şehrimize gelen turistlere daha fazla nasıl tutabilir, onlar için neler yapabiliriz bunun çalışmasını yapıyoruz. En önemli çalışmamız sezon geçişlerinde \'beyaz geceler\' adı altında alışveriş festivali yapacağız. Şehrin bütün esnafları olarak senede 2 yada 3 kez dükkanları geç saatlere kadar açık tutacağız. Turistlerin bugünlerde daha fazla şehirde zaman geçirmesini ve daha çok alışveriş yapmasını sağlamak istiyoruz. Şehirden belirli alışveriş alanları vardı, şimdi her türlü ürünü almaya başladılar. Bununla ilgili esnaflarımıza pratik Yunanca ve Bulgarca kurslar açıyoruz. Günlük ihtiyaçlara karşılık verebilecek şekilde konuşma dilini hızlıca öğreteceğiz. Edirne\'de Balkanlardan gelen yabancı öğrencilerimiz var. Bunların işyerlerinde part-time olarak çalışabilmeleri için bir çalışma yürütüyoruz\" diye konuştu.

\'ŞEHRE 3 OTEL YATIRIMCISI GELİYOR\'

Edirne\'nin yabancı turist ilgisine yönelik turizm atağı başlattıklarını anlatan ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, 3 işadamının Edirne\'de otel yatırımı için kendileriyle irtibata geçtiğini belirterek şunları söyledi:

\"Otellerde doluluk oranlarımız yüksek. Bu anlamda bizle irtibata geçen 2-3 otel yatırımcısı var. Bizi ziyaret eden işadamları var. Edirne\'de ham Avrupa\'ya açılan yüzümüz hem de sağlık turizminde de etkili bir kent. Bu anlamda otel yatırımları da gelmeye başladı. Acil olarak otopark ve tuvalet gibi ihtiyaçları var. Yabancı turistleri taşıyan otobüslerin yolcu indirme ve bindirme noktalarında sıkıntılarımız var. Edirne Belediyesi ile bunları görüşüyoruz ve gidermek için çalışma yapıyoruz. Şuanda şehir Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Kültür Müdürlüğü, Edirne Belediyesi, esnaf odasıyla birlikte topyekün bir turizm atağına kalkmış durumda\"

Görüntü Dökümü:

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-Edirne sokak görüntüsü

-Tarihi Alişpaşa Çarşısı

-Alıveriş yapan turistler

-Yılmaz Sanış ile röp.

-Çarşı ve kalabalık

-Ahmet Hacıoğlu ile röp.

-Halk pazarı

-Kalabalıktan görüntü

-Yunan ve Bulgar fiyat etiketleri

-Pazardan alışveriş yapanler

-Recep Zıpkınkurt ile röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-



