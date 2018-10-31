DHA YURT BÜLTENİ 2

Feyzioğlu: Kaşıkçı\'nın failleri Türkiye\'de yargılanmalıdır



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, Kayseri Barosu\'nun düzenlediği \'Meslekte Vefa\' etkinliğine katıldı. Cemal Kaşıkçı cinayetinin faillerinin Türkiye\'de yargılanması gerektiğini ifade eden Feyzioğlu, \"Türkiye, cinayeti 10 günde ortaya çıkardığı için batılılar tarafından hedef gösterilmektedir. Failler mutlaka Türkiye\'de yargılanarak, adalete hesap vermelidir\" dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Kayseri\'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, \"Bir Kayserili olarak burada , Erciyes\'in gölgesinde olmaktan her zaman mutluluk duydum. Kayseri\'nin ve Kayseri Barosu\'nun yeri hep kalbimde\" diye sözlerine başladı.

\'Meslekte Vefa\' etkinliğinde konuşan Feyzioğlu, İstanbul\'da öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetinin faillerinin Türkiye\'de yargılanması gerektiğini belirterek, \"Kaşıkçı failleri mutlaka burada yargılanmalıdır. 10 gün içinde bu vahşi cinayeti çözen Türkiye ahkaksızca ve anlamsızca suçlanmaya çalışılıyor. Bunu iki yüzlülük olarak görüyorum. Türkiye, Suudilere şantaj falan yapmıyor. Toprağında yaşanan cinayeti ortaya çıkardı. Bunu batı devletleri beklemiyordu. Ama Türkiye 10 günde ortaya çıkardı. Batı basını da bundan dolayı Türkiye\'yi suçlamaya başladı. Cumhurbaşkanımız üzerinden ülkemiz hedefe konuyor. Türkiye üstüne düşeni yapmıştır. Üstüne düşeni yapmayanların ülkemize laf sokma hakkı yoktur. Suudilerin mazeretlerine kargalar bile güler. \'Arbede çıktı\' tabiri ucuz pavyon cinayetlerinde bile yok. Böyle bir savunma ülkemizdeki ağır ceza mahkemelerinde yapılsa herkes güler. Kesinlikle olayla alakası olan kişiler burada yargılanmalıdır\" ifadelerini kullandı.

\"ETNİK YAPIDAKİ VATANDAŞLARIMIZIN ANDIMIZLA SIKINTISI YOK\'

Andımız ile ilgili tartışmalara da değinen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, \"Andımıza karşı çıkmak yerine sahiplenmek gerekir. Andımızla ilgili Doğu ve Güney Doğu\'da yaşayan vatandaşlarımızın ya da farklı etnik yapıdaki vatandaşlarımızın andımızla ilgili sıkıntısı yoktu\" diye konuştu.

Andımız tartışmalarını yapanların yurt dışında eğitim gördüklerini de iddia eden Feyzioğlu, \"Eğitimini özel burslarla, özel yerlerde yurt dışında alan bir takım sosyolog ve bilim insanları Türkiye\'yi nasıl ayrıştırırız diye düşünerek, açılım sürecinde andımızın da kaldırılmasını gündeme getirdiler. Bütün ırkları millet çatısında birleştirecek tabire ihtiyaç var. O da Türk milleti.Türkiye\'de tek bir millet vardır o da Türk milletidir. Andımıza karşı çıkmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Andımız kararı ne bir zafer ne de hezimettir. Ama, kamu yararını gözeten bir karar olduğunu hepimiz göreceğiz. Çünkü andımızın kaldırılmasına ilişkin idari işlemin, Türk milletinin bağını zayıflattığı için kamu yararından yoksun olduğunu düşünüyoruz\" ifadelerine yer verdi.

\'TORBACILARDAN ELDE EDİLEN GELİR PKK\'YA GİDİYOR\'

Af yasasına karşı olduklarını da dile getiren Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, \"Torbacıların elde ettiği gelir PKK\'ya gidiyor. PKK bu bölgede dünyanın en acımasızca uyuşturucu ticaretini yapan örgüt. Uyuşturucu gelirini okul önlerindeki torbacılardan elde ediyor. 50 bin torbacının sokağa salınacağı bir düzenleme riski var. O da çok büyük bir risk. FETÖ\'nün can yaktığı on binlerce insanın konuşulması lazım. FETÖ\'den dolayı savcı, hakim içerde bunların el birliği ile mahkum ettiği kişi de içerde bunun çözümü gerekiyor. Çocuğunu aç bırakan kişi aftan yararlanıyor. Üzerinde yeteri kadar düşünülmemiş atlanmış bir sürü husus Anayasa Mahkemesinin önüne giderse, istisnaları iptal eder, kapsamı inanılmaz şekilde genişler kaygımız bundandır\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Metin Feyzioğlu\'nun konuşması

-Genel detay

(KJ:Haber- Kamera: KAYSERİ,DHA)

592 MB

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Şehitlere hakaret eden şüpheli yakalandı

TUNCELİ\'nin Nazımiye ilçesinde kötü hava koşulları nedeniyle şehit olan uzman çavuşlar Asım Türkel (23) ve Ferruh Dikmen\'e (26) sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen F.G. (16), yakalandı.

Adana\'da yaşayan F.G., Tunceli şehitleri Asım Türkel ve Ferruh Dikmen\'in kar altındaki görüntüleri olduğu iddia edilen, ancak gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkan fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından paylaşayarak hakaret etti. Vatandaşların F.G.\'ye tepki gösterdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.G.\'nin yakalanması için çalışma başlattı. Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi\'nde oturduğu tespit edilen F.G., gözaltına alındı. F.G., yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne teslim edildi. F.G.\'nin hırsızlık suçundan 4 ayrı kaydı olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan F.G.\'ye \'terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme\' suçundan ev hapsi verildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi tabelası

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

SÜRE:01\'02\" BOYUT: 116 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

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Yayaya çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı

?ADANA\'da, kullandığı hafif ticari araçla Nusrettin Boztemur\'a (63) çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü Nihat U. (33), yakalandı.

Seyhan İlçesi Onur Mahallesi\'nde birkaç gün önce, plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Nusrettin Boztemur\'a çarptı. Otomobil uzaklaşırken, ağır yaralanan Boztemur ise Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kaza anında mahallede elektiriklerin kesik olması nedeniyle güvenlik kamerası görüntülerinden tespit yapamadı. Bunun üzerine ekipler, görgü tanıklarının ifadelerini aldı. Plakası tespit edilen hafif ticari aracın kiralık olduğu saptandı. Polis, sürücünün Nihat U. olduğunu belirledi. Hafif ticari araçta da çarpmayla birlikte hasar oluştuğu belirlendi.

Gözaltına alınan Nihat U., emniyetteki sorgusunda korktuğu için kaçtığını söyledi. Nihat U., \"Olay anında elektirikler kesikti. Aracın farları iyi göstermediği için, önüme çıkan Boztemur\'u son anda fark ettim. Boztemur\'a çarpınca ehliyetim olmadığı için kaçtım. Kazadan beri vicdan azabı çekiyorum\" dedi.

Nihat U. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Birimi tabelası

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Emniyet tabelası

- Kazaya karışan zanlının aracının fotoğrafları

SÜRE:50\" BOYUT: 93 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

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\'Dünya beni sevmiyor\' deyip nehre atlayan alkollü adamı, vatandaşlar kurtardı

ADANA\'da, \' Dünya beni sevmiyor\' diyerek, Seyhan Nehri\'ne atlayan alkollü Süleyman Karataş\'ı (55) çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Olay, Seyhan Nehri üzerindeki Regülatör Köprü\'de meydana geldi. İddiaya göre, nehir kıyısında alkol alan Karataş, bir süre sonra \'Dünya beni sevmiyor\' deyip suya atladı. Nehir suyunun az olmasından dolayı köprü kapaklarına kadar yüzen Karataş bir süre sonra suda hareketsiz bir şekilde durmaya başladı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar polisi ve kurtarma ekiplerini aradı. Karataş\'ın suda hareket ettiğini gören çevredeki vatanaşlar ise suya girip intihar etmek isteyen adamı kurtardı. Kıyıya çıkarılan Karataş, ambulansla hasteneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Boğulmaktan kurtarılan vatandaşın ambulansın içinde görüntüsü

- Vatandaşın kurtarılma anı

- Olayı gören vatandaşların konuşmaları

- Nehirden genel ve detay

- Polis aracı

- Olay yeri

- Ambulansın gidişi

SÜRE: 01\'46\" BOYUT: 196 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

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Samsun\'da otomobil ırmağa sürüklendi

SAMSUN\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ırmağa sürüklendi.

Olay, Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi\'nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Cevdetpaşa Sokak\'tan Çiftlik Caddesi\'ne giden Çiğdem B.Y. idaresindeki 55 AAT 193 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp Mert Irmağı\'na sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şoka giren 3 kişiyi araçtan çıkardı. Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi kazayı yara almadan atlatırken, arka koltukta bulunan bir kadın ise hafif şekilde yaralandı. Hafif yaralanan kadın özel bir hastaneye sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detay

-Irmağa sürüklenen araçtan detay

-Polis ekiplerinden detay

(SÜRE: 53 sn) (BOYUT:100 MB)

Haber-Kamera:Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)

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Ödemişliler, kumda ve közde pişen Türk kahvesini sevdi

İZMİR\'in Ödemiş ilçesindeki Tarihi Arasta Çarşısı\'nda yer alan bir işletme, közde ve kum üstünde yaptığı bol köpüklü Türk kahvesiyle, kahve sevenlerin ilgisini çekti.

Ödemiş\'teki Tarihi Arasta Çarşısı\'ndaki bir işletme, yapım şekliyle Türk kahvesinin lezzetine lezzet kattı. Vatandaşlar, kum veya közde pişen bol köpüklü kahveyi beğendi. İçeriğinde korund minareli bulunan kumun üzerine konulan cezveyle pişirilen ya da közde hazır hale getirilen Türk kahvesi, lezzet tutkunlarının onayını aldı.

Açtıkları işyerini ailesiyle birlikte işleten 38 yaşındaki Sibel Özdemir, Aydın\'ın Nazilli ilçesinden bir ay önce kumda ve közde Türk kahvesi satışının olmadığını öğrendikleri Ödemiş\'e taşındıklarını ifade etti. İzmir il merkezindeki Kızlarağası Hanı, Kemeraltı ve Şirince gibi turistlik merkezlerde kumda ve közde Türk kahvesi yapıldığını, ancak Ödemiş\'te olmadığını öğrenince bunu bir fırsat olarak görüp, buraya taşındıklarını belirten Sibel Özdemir, \"Ege Bölgesi\'nde, kumda kahve ve közde Türk kahvesi yapılmayan bir şehir aradık. Karşımıza Ödemiş çıktı. Tarihi Arasta Çarşısı\'nda işletmemizi açtık. Şimdilerde bazı dükkanların depo olarak kullanıldığı, bazılarında hala ayakkabı satışının yapıldığı çarşıda, ayakkabı tamiriyle uğraşan esnaf da mevcut. Esnafın birçoğu, ilçe dışına yapılan ayakkabıcılar sitesine taşındı. Şimdilerde mevcut 70 kadar ayakkabı satışı ve tamir yapan işletme mevcut. Buradaki esnafımız her gün gelip, bizden çaylarını ayrıca közde ve kumda kahvesini içerek işyerlerine gidiyor. İşletmemiz ailelerin uğrak yeri haline geldi. Yeni bir işletmeyiz ama güzel tepkiler alıyoruz\" dedi.

Közde Türk kahvesinin fincanının 5 TL, kumda Türk kahvesinin fincanının ise 4 TL olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kafe sahibi Sibel Özdemir\'le röportaj

Kumda ve közde fincanda kahvenin pişmesi

- Ödemiş arasta çarşısı içerisinde közde ve kumda kafesinden görüntü.

- Ödemişte ilk olan közde ve kumda kafesi ve müşterilerden görüntü.

- Kafeye kahve içmeye gelen müşteri aile ve bebeklerinden görüntü

- Közde ve kumda kafesinden genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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Kanada\'dan Diyarbakır\'a geldi, 4 kıtaya çikolata ihraç ediyor

KANADA\'da yaşayan Ağrılı iş insanı Yüksel Kaya, çözüm sürecinin başlamasıyla bölgede oluşan huzur ve güven ortamına destek sağlamak amacıyla Diyarbakır\'a gelip yatırım kararı aldı. Organize Sanayi Bölgesi\'nde çikolata fabrikası kuran Kaya, ürettiği ürünleri 4 kıtada 26 ülkesine ihraç ediyor. Yıllık 1 milyon kilo çikolata ihracatını yaptığını anlatan Kaya, \"Önümüzdeki yıl hedefim dünyanın 50 ülkesine Diyarbakır\'ın çikolatasını ihraç etmektir. Kakaolarımızı Gana ve Fildişi Sahili\'nden, şekerlerimizi Türkiye, Fransa ve Brezilya\'dan, fındık ezmesini de Endonezya\'dan tedarik ediyoruz. İthal ettiğimiz bu ürünleri burada mahsule dönüştürüp, ihraç ediyoruz\" dedi. Söz konusu fabrika için 3 Bakanlığın destek verdiğini söyleyen Kaya, Tarım ve Orman Bakanlığının 1 milyon 200 bin lira destekte bulunduğu belirtildi.

Kanada\'dan Diyarbakır\'a 2013 yılında gelen iş insanı Yüksel Kaya, o dönem başlatılan çözüm sürecine katkıda bulunmak için yatırım yapma kararı aldı. Yatırımlarına inşaat sektörüyle başlayan Kaya, Organize Sanayi Bölgesi\'nde çikolata fabrikası kurdu. Devletin teşvikleriyle çikolata fabrikasını kuran Kaya, şu anda 4 kıtada 26 ülkeye Diyarbakır\'dan üretelen çikolataları gönderdiğini söyledi. Kaya, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 35 kişinini istihdam edilidiği fabrikada önümüzdeki dönemde 50 ülkeye çikolata ihracaatın yapılması hedeflendiğini söyledi.

\'FABRİKAYA 1 MİLYON 200 BİN LİRA DESTEK VERDİK\'

Fabrikada incelemelerde bulunan Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustufa Ertan Atalar, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projesi kapsamında yüzde 50-60 oranında verilen mali desteklerle Diyarbakır\'da 407 işletmenin faaliyete geçtiğini ifade ederek, bu işletmelere 300 milyon lira ödendiğini söyledi. Atalar, \"Diyarbakır\'da pek aşina olmadığımız çikolata fabrikası açıldı. Biz bu tesis için hem 9\'uncu etapta hem de 11\'inci etap olmak üzere, teknolojiyi yenileme kapasitesinin artırılması projelerinde buradaki çikolata fabrikasınnın sunduğu 2 milyon 450 bin tutarındaki projeye 1 milyon 200 bin lira destek verdik. Bu fabrikada üretilen çikolatada kullanılan badem, ceviz ve fıstıklar bölgedeki çiftçilerimizden temin ediliyor. Ürünlerin buradan değerlendirilmesi, çiftçilerimizin üretimini de artırıyor\" dedi.

\'26 ÜLKENİN GIDA PAZARINDA YERLERİMİZİ ALDIK\'

İş insani Yüksel Kaya ise, daha sonra akamete uğratılan sürece destek için Kanada\'dan gelip Diyarbakır\'da yatırım yaptığını ifade ederek, \"Çözüm sürecinin başlamasıyla hem devletin sunduğu teşvikler hem de memleket sevdası olduğu için gelip burada yatırım yapmaya karar verdik. İlk önce inşaat söktüründe yatırımlarımız oldu. Daha sonra Organize Sanayi Bölgesi\'nde çikolaka fabrikasını kurduk. 4 yıldır faaliyet yürütüyoruz. Yılda 1 milyon kilo çikolata ihracatını yapıyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki dönemde dünyanın 50 ülkesinin pazarında yer almaktır. Şu an Ortadoğu, Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarında varız\"diye konuştu.

\'İTHAL ETTİĞİMİZ HAM MADDEYİ BURADA MAHSULE DÖNÜŞTÜRÜP, İHRAÇ EDİYORUZ\'

Çikolatada kullandıkları kakaoları Gana ve Fildişi Sahili\'nden, şekerleri Türkiye, Fransa ve Brezilya\'dan, fındık ezmesini de Endonezya\'dan tedarik ettiklerini kaydeden Kaya, \"İthal ettiğimiz bu ürünleri burada mahsule dönüştürüp, ihraç ediyoruz. 3 Bakanlık bize büyük destekler sundu. Ekonomi Bakanlığı, uluslararası alanda katıldığımız fuarlarda bizi finanse diyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geriye dönük faizsiz kredi imkanı sunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ise, hem hibe desteleri var hem de ihracat yaptığımız ürünlerinin ton başına 270 lira katkısı oluyor\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Fabrikadan görüntü

-Çikolatanın üretimi

-Çikolatanın paketlenmesi

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)



