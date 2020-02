DHA YURT BÜLTENİ-2

1)SAMSUN’DA ANAOKULU YIKILMA RİSKİNE KARŞI TAHLİYE EDİLDİ

SAMSUN’un Vezirköprü ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulu binasında bu sabah öğretmenlerin ve öğrencilerin okula geldiği sırada duvarlarda derin çatlaklar oluşması üzerine bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı. Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesinde bulunan Zübey Hanım Anaokulu’na bu sabah gelen öğretmen, öğrenci ve veliler saat 07.50 sıralarında tek katlı binada çatırdama seseleri duydu. Binadaki bir sınıfta, mutfak kısmında ve kalorifer kazanı dairesinde duvarlarda derin çatlaklar oluşunca panik yaşandı. Hemen o sırada okulda bulunan öğretmen, az sayıdaki öğrenci ve velileri dışarı kaçtı. Okul yıkılma ihtimaline karşı tahliye edilirken polise ve itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi emniyet şeridi ile çevirerek binaya girişe izin vermedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan da olay yerine gelerek bilgi aldı. Binanın zeminin de ise çökmeler meydana geldiği iddia edildi.

2)GÖLMARMARA GÖLÜ KURAKLIK TEHDİDİ ALTINDA

MANİSA\'nın Salihli, Gölmarmara, Ahmetli ve Saruhanlı ilçeleri sınırları içerisinde yer alan ve 100\'ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan Gölmarmara Gölü\'nün, yaşanan kuraklık nedeniyle yok olma riski ile karşı karşıya olduğu bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından \'Ulusal öneme sahip sulak alan\' olarak tescillenen ve yaklaşık 25 bin hektarlık alanı kapsayan Gölmarmara Gölü\'nde su seviyesi yer yer 30 santimetrenin altına düştü. Bazı bölgelerde suyun metrelerce çekilmesi nedeniyle, gölde balıkçılık yaparak geçimlerini sağlayanlar, kayıklarını suya indiremezken, sudaki oksijen yetersizliği nedeniyle de sazan balıklarında da az da olsa ölümler başladı.

Gölün kenarındaki Tekelioğlu Mahallesi\'nin muhtarı İbrahim Kerse, 100\'ün üzerinde kuş türüne de ev sahipliği yapan ve kuşların en önemli göç yolu üzerinde bulunan Gölmarmara Gölü\'nün eski günlerine bir an önce kavuşması için göle bir an önce su takviyesi yapılmasını istedi. Kerse, \"Gölmarmara Gölü sadece Manisa için değil Türkiye içinde çok önemli bir sulak alan. Bu göl hem onlarca çeşit kuş türüne ev sahipliği yapıyor hem de balıkçılık için çok önemli bir konuma sahip. Son 2 yıldan bu yana yaşanan kuraklık nedeniyle gölümüzde ciddi oranda bir çekilme yaşandı. Gölümüzü besleyen bir su kaynağı olmadığı gibi yaz mevsiminde de tarımsal sulama için su salınıyor. Manisa\'da, Gölmarmara Gölü\'nün kurtarılması için bir çalışma oldu. Bu çalışmada Gölmarmara Gölü\'ne Gediz Nehri\'nden pompalar aracılığı ile su basılmasıyla ilgili bir proje geliştirildi. Bu projenin hayata geçirilmesini istiyoruz\" dedi.

\'GÖLÜ BESLEYEN BİR KAYNAK KALMADI\'

Kerse, şöyle devam etti:

\"Gölümüzü daha önce besleyen 2 kaynak vardı. Birisi Demirköprü Barajı diğeri ise Kumçay Deresi. Buralardan daha önce göle su geliyordu. Ancak Gördes Barajı nedeniyle Kumçay\'dan gelen kaynağımız tamamen kesildi. Demirköprü Barajı\'nda da su yok denecek kadar az. Artık bu gölün kurtulması için ya proje geliştirilecek ya da bol yağış olmasını bekleyeceğiz. Bu gölden balıkçılık yaparak geçinen 7 köy var.\"

Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatifi Başkanı Süleyman Bilim ise balıkçıların düşen su seviyesi nedeniyle avlanamadıklarını söyledi. Bilim, \"Göl yatağındaki su seviyesindeki hızlı gerileme ile beraber ciddi sorunlar baş göstermeye başladı. Göl yatağı kıyıdan onlarca metre geri çekilmiş durumda. Bununla beraber kıyı kesimlerde balçık ve çamur tabakası oluştu. Bu nedenle balıkçılarımız kayıkları ile birlikte göle açılamıyor. Açılsa bile kıyıya yanaşmak için bazen bir saat uğraşmak zorunda kalıyor. Göldeki su seviyenin azalması ile birlikte sudaki oksijen oranı da düştü. Balıklar hareketsiz kaldığı için mantar hastalığı türedi. Gölümüzün acilen beslenmesini istiyoruz\" dedi.

\'20 YILDIR BÖYLE BİR KURAKLIK GÖRMEDİM\'

Gölmarmara Gölü\'nde eşi Münevver Öncü ile 20 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Turgut Öncü, \"Ancak, gölde bugüne kadar böyle bir kuraklık görmedim. Gölün her tarafı aynı durumda, kayıklarımızla göle ne girebiliyoruz nede çıkabiliyoruz. Suyun sadece yarım metre yükselmesi bile bizleri mutlu edecek\" dedi.



3)KİLİS\'TE TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

KİLİS\'te motosiklet ile hafif ticareti aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kilis- İslahiye karayolunda meydana geldi. Doğan Yılmaz (72) yönetimindeki 34 SKK 28 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Orhan (26) yönetimindeki 79 AS 035 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Ülger Yılmaz (70) ile motosiklet sürücüsü Ahmet Orhan ve motosikletin arkasında oturan Mehmet Kılınç (68) yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

4)MANTAR ARAMAYA GİDİP KAYBOLAN ALZHEİMER HASTASI KADIN BULUNDU

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde dün öğle saatlerinde mantar aramak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası İlsan Özer(65) köye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta yürürken bulundu.

Sandıklı\'ya bağlı Celiloğlu köyünde eşiyle birlikte oturan Alzheimer hastası İlsan Özer, dün öğle saatlerinde eşi evde olmadığı sırada mantar aramak için dışarı çıktı. Cemal Özer eve döndüğünde eşini göremeyince komşularından ve jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri köy halkının da desteğiyle arama çalışması başlattı. Aramalara dün saat 21.00\'de Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de katıldı. Bölgede yürütülen geniş kapsamlı aramalar sonucunda İlsan Özer, UMKE ekibi tarafından saat 03.00 sularında Celiloğlu köyüne yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Asmacık köyü kırsalında yürürken bulundu. İlsan Özer\'e ilk müdahale olay yerinde UMKE ekibi tarafından yapıldı. İlsan Özer daha sonra getirildiği Sandıklı Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. İlsan Özer\'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İlsan Özer\'in eşi Cemal Özer, \"Sandıklı\'daydım. Eşim mantar aramak için evin üst tarafına çıkıyor. Rahatsız olduğu için gidiyor. Eve geldiğimde hanım yok. Komşulara haber verdik. Çıktık aramaya. Görenler olmuş mantar aramaya gittiğini söylemiş. Jandarmaya haber verdik. 112 acil servis, AFAD hepsinden Allah razı olsun. Devletimize Allah zeval vermesin\" dedi..

