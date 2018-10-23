DHA YURT BÜLTENİ-2

1)DOLANDIRICILIK ÇETESİ, POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN \'MEDYUM\' TUTMUŞ

ADANA\'da, yaptıkları kazanın ardından araçları hurdaya çıkan kişileri dolandırdırdıktan sonra vip minibüs kiralayıp barlarlarda para harcayan ve göl manzaralı villalarda yaşayan çetenin \'medyum\' tutup muska yaptırdığı ortaya çıktı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hurdaya çıkmış ağır hasarlı araçların bilgilerini ilanlardan alıp, bağlantı kurdukları üçüncü kişilere kendilerini \'sigorta şirketi yetkilisi\' olarak tanıttıktan sonra hayali satış yapan çeteye yönelik 16 Ekim\'de operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, önceden tespit edilen adreslere şafak baskını yapıldı. Koçbaşları ile kapıları kıran polisler, 4\'ü kadın 1\'i çocuk 20 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin, 20 vatandaşı dolandırıp 200 bin lira para topladığı ortaya çıktı. 200 kişiyi aynı yöntemle dolandırmayı hedefleyen çetenin vatandaşlardan kişi başı 5 ile 10 bin lira arasında para aldığı da saptandı. Çetenin lideri Okan Atlas\' ın da aralarında bulunduğu 4\'ü kadın 1\'i çocuk 20 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bir kadın zanlının adliyeye sevk edilirken kucağında çocuğunun bulunması da dikkat çekti. Operasyon öncesi çeteyi teknik ve fiziki takibe alan polislerin, gizli kamerayla izleme yaptığı da ortaya çıktı. Drone kamerayla da kayıt yapılan görüntülerde şüphelilerin, Seyhan Gölü kıyısında lüks villa kiralayıp burada yaşadığı anlaşıldı. Dolandırıcılıktan elde ettiği paraları, günlük harcayan Okan Atlas ve Eren T. \'nin şöförlü lüks minibüs kiraladığı, bu araçlada gece klüplerine gittiği anlaşıldı. Polise yakalanmamak için sürekli ev adresi değiştiren şüphelilerin görüntüleri ise, polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Ayrıca çetenin gece klubünde düzenledikleri eğlenceler yine ekipler tarafından görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, ayrıca bir polisin çetenin taşındıkları evin çevresinde inşaat işçisi kılığına girdiği ve el arabasıyla malzeme taşıdığı öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca kazandıkları paraları, bir gecede harcadıkları ertesi gün ise hiç paralarının kalmadığıda belirlendi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden çete liderininde Okan Atlas \'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı. 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

\'MEDYUM\' TUTUP MUSKA YAZDIRMIŞLAR

Operasyonun ardından soruşturmayı genişleten polis, çetenin evine yaptığı baskında muska ve kavanozlar içinde düğümlenmiş saç ve iplik örgüleri olduğunu gördü. Yapılan detaylı sorguda ise, çete lideri Okan Atlas\' ın polise yakalanmamak için ve işlerinin iyi gitmesi için \'Medyum\'a gittiği daha sonradan çeteye katılan Niyazi Aydın\'a (45) bin 500 liraya muska yaptırdığı ortaya çıktı. Muska yaptıktan sonra, Okan A.\'nın dolandırıcılık yaptığını öğrenen Aydın ise, \" O işler öyle olmaz, ben size temiz banka hesapları bulurum\" dedikten sonra çeteye katıldığı öğrenildi. Okan Atlas\'ın polise yakalanmaması için saç kılından ve iplerden örgüler yapan Aydın\'ın kağıt parçalarına Arapça yazılar yazdığı da anlaşıldı.

POLİS, BENİM \'CİNLERDEN\' HIZLI ÇIKTI

Tüm bu detayları öğrenen polis ise, Aydın\'ın cep telefonuna el koydu. Şüphelinin ayrıca gözaltına alındığı esnada ekiplere sahte kimlik verdiği de ortaya çıktı. Sorgusunda asıl mesleğinin \'astrolog\' olduğunu belirten Aydın, \" İnsanlara hayatlarını daha iyi yaşayabilmeleri için tavsiyelerde bulunurum. Dini kitapları araştırıyorum, çok okuyup insanlara muska hazırlarım\" dediği öğrenildi. Aydın\'ın ayrıca, \' Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığı ihlali, güveni kötüye kullanma, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma\' suçlarından 17 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin ayrıca 1997\'de \'Kasten adam öldürme\' suçundan cezaevine girdiği ve af kapsamında tahliye olduğu da öğrenildi. Aydın, işlemlerinin ardından adliyeye götürüldüğü sırada polislere \' Siz benim cinlerden hızlı çıktınız\' dediği öğrenilirken, cep telefonu üzerinden yurtiçi ve yurtdışı\'ndaki kişilerin kahve falına baktığı anlaşıldı. Sosyal medya hesaplarından irtibat kurduğu vatandaşların istedikleri \'büyüleri\' yaptıktan sonra, para aldığı da ortaya çıkan Aydın\'ın daha sonra polise, \'Cin falan yok, yolumuza bakıyoruz\' dediği öğrenildi.

Niyazi Aydın, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların adana adli tıp birimine getirilmesi

- Zanlıların adana adli tıp biriminden çıkarılması

- Zanlıların polis kamerası ile takibi

SÜRE:04\'43\" BOYUT:522

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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2)ADANA\'DA 22 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCUYA 16 TUTUKLAMA



ADANA\'da polis tarafından çökertilen uyuşturucu şebekesinin, 22 milyon lira değerindeki uyuşturucuyu Körfez ülkelerine gönderecekleri belirtildi. 19 Ekim\'de yapılan operasyonda 1 milyon 492 bin 560 uyuşturucu hap ile yakalanan 23 kişiden 16\'sı tutuklanırken, 7\'si de adli kontrol şartıyla mahkemece serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 19 Ekim\'de Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, çoğunluğu Suriyeli, 23 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 22 milyon lira değerinde 1 milyon 459 bin 560 uyuşturu hap ele geçirildiği belirtildi. Şüpheli M.Ö.\'nün Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesindeki evinde de 70 bin \'captagon\' uyuşturucu hap bulundu. Emniyete götürülen şüphelilerin uyuşturucu hapları, kaçak yollarla körfez ülkelerine götürmeye çalıştıkları saptandı.

Emniyette sorgulanan şüphelilerden 16\'sı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------ARŞİV

- Zanlıların adana adli tıp birimine getirilmesi

- Zanlıların adana adli tıp biriminden çıkarılması

SÜRE:03\'31\" BOYUT:390

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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3)KAYINPEDERİN İŞYERİ BASKINI GÜVENLİK KAMERASINDA

İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, eşinden boşanmak üzere olan Seçkin Selek ile kardeşi Sezgin Selek\'in, kayınpeder F.K.Ö. tarafından yaralanmasıyla ilgili olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. F.K.Ö.\'nün işyerine gelerek pompalı tüfekle ateş etmesi kameralara yansıdı. Olay, geçen 10 Ekim\'de sabah saatlerinde, plastik doğrama işiyle uğraşan Selek kardeşlerin Paşaköprü Mezarlığı yakınlarında bulunan işyerinde meydana geldi. Emekli F.K.Ö., 5 yıl önce kızıyla evlenip, şu an boşanma aşamasında olan damadı Seçkin Selek\'le konuşmak için dükkanına gitti. Dükkana giren F.K.Ö., elindeki çantayı kenara bırakıp diğer elinde örtüye sarılı pompalı tüfeği çıkarıp damadına ateş etti. Seçkin Selek ile işyerinde bulunan kardeşi Sezgin Selek, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan iki kardeşin de durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olaydan sonra yakalanıp gözaltına alınan F.K.Ö.\'nün emniyetteki ifadesinde, \"Sadece konuşmak için gitmiştim. Ancak bana ters tepki verince sinirlerime hakim olamadım\" dediği öğrenildi.

POMPALI TÜFEĞİ ÖRTÜYE SARMIŞ

Öte yandan olayla ilgili güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Seçkin Selek\'e ait işyerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kayınpeder F.K.Ö., elinde çanta ve örtüye sarılı pompalı tüfekle dükkana giriyor. Örtüye sarılı pompalı tüfeği çıkaran F.K.Ö. damadına doğru ateş ediyor. Saçmalar Seçkin Selek ve kardeşine isabet ediyor. Görüntülerde Seçkin Selek işyerinden dışarıya doğru koşarken, F.K.Ö. de peşinden ateş etmek için koşuyor. Bu sırada ise Seçkin Selek\'in kardeşi F.K.Ö.\'nün üzerine atlayarak ateş etmesini engelliyor.

\"AZMETTİRİCİ EŞİMDİR\"

Hastanede tedavisi devam eden damat Seçkin Selek, \"Ben 5 yıldır evliyim ve 7 ay önce boşanmaya karar verdim. Şu an boşanma aşamasındayım. Eşim benden 500 bin TL maddi ve manevi tazminat, aylık 5 bin lira nafaka, ev ve araba talebinde bulundu. Ben kabul etmeyince kayınpederim işyerime gelerek pompalı tüfekle ateş etti. Kayınpederim olaydan sonra tutuklandı, ancak azmettiren eşime herhangi bir işlem yapılmadı. Ben ikisinin de ceza almasını istiyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Olayın güvenlik kamerası görüntüleri

- Seçkin Selek açıklama

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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4)DİDİM\'DE SONBAHARDA DENİZ KEYFİ

AYDIN\'ın Didim ilçesinin Akbük Mahallesi\'nde sıcak havayı fırsat bilenler güneşlenerek yüzdü, denizin tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 24 derece kaydedildiği Didim\'de vatandaşların yanı sıra yabancı turistler de sahili doldurdu. Güzel havayı fırsat bilenlerin bazıları yüzdü bazısı ise güneşlendi. Bazı kent sakinleri, sahil boyunca uzanan yürüyüş parkurunda yürüdü. Kimi kişiler, çocuklarıyla parkta oynadı.

Sahildeki vatandaşlardan Mehmet Karabıyık, \"Ekim ayında güneş, deniz ve insanlar şahane. Diyecek hiçbir şey yok. Her türlü insan var. Burada sen şusun, sen busun diyecek bir ayrım yok. Herşey mükemmel. Aslen Uşaklıyım, 32 yıldan bu yana Aydın\'da yaşıyorum. Denizin ve güneşin yararlarından faydalanmaya çalışıyoruz. Herkes buyursun gelsin\" dedi.

Bir diğer vatandaş Jale Sarı ise, \"Bu mevsimde bu havayı bulabilmek mucize. Güneşin ve denizin faydalarından yararlanıyoruz. Burada sohbetlerimiz çok güzel. Burada yeni arkadaşlar edindim. Ben Kocaeli\'nden buraya tatil amaçlı geldim. Burayı çok sevdim. Komşularımın sayesinde birde burada mülk sahibi, yazlık sahibi oldum. Ben ev hanımıyım\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Akbük sahilinden görüntü

- Deniz kenarında güneşlenenlerden görüntü

- Denizde yüzenlerden görüntü

- Mehmet Karabıyık ile röp.

- Jale Sarı ile röp.

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

