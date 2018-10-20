DHA YURT BÜLTENİ 2

Dolandırıcıların lüks yaşamı görüntülendi

ADANA\'da, yaptıkları kazanın ardından araçları hurdaya çıkan kişileri dolandırdığı iddia edilen 4\'ü kadın 1\'i çocuk 20 çete üyesinin polis tarafından adım adım izlendiği ortaya çıktı. Ayrıca çete lideri Okan K.\'nın ise dolandırıcılıktan elde ettiği paraları, vip minibüs kiralayıp barlarlarda harcadığı, göl manzaralı villalarda yaşadığına ait görüntüler ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hurdaya çıkmış ağır hasarlı araçların bilgilerini ilanlardan alıp, bağlantı kurdukları üçüncü kişilere kendilerini \'sigorta şirketi yetkilisi\' olarak tanıttıktan sonra hayali satış yapan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, önceden tespit edilen adreslere şafak baskını yapıldı. Koç başlarıyla kapıları kıran polisler, 4\'ü kadın 1\'i çocuk 20 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin, 20 vatandaşı dolandırıp 200 bin lira para topladığı ortaya çıktı. 200 kişiyi aynı yöntemle dolandırmayı hedefleyen çetenin vatandaşlardan kişi başı 5 ile 10 bin lira arasında para aldığı da saptandı. Çetenin lideri Okan K.\'nın da aralarında bulunduğu 4\'ü kadın 1\'i çocuk 20 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bir kadın zanlının adliyeye sevk edilirken kucağında çocuğunun bulunması da dikkat çekti.

ADIM ADIM İZLENDİLER

Operasyon öncesi çeteyi teknik ve fiziki takibe alan polislerin, gizli kamerayla izleme yaptığı da ortaya çıktı. Drona kamerayla da kayıt edilen görüntülerde şüphelilerin, Seyhan Gölü kıyısında lüks villa kiralayıp burada yaşadığı anlaşıldı. Dolandırıcılıktan elde ettiği paraları, günlük harcayan Okan K, Eren T, ve Niyazi A.\'nin şöförlü lüks minibüs kiraladığı, bu araçlada gece klüplerine gittiği anlaşıldı. Polise yakalanmamak için sürekli ev adresi değiştiren şüphelilerin görüntüleri ise, polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Ayrıca çetenin gece klubünde düzenledikleri eğlenceler yine ekipler tarafından görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, ayrıca bir polisin çetenin taşındıkları evin çevresinde inşaat işçisi kılığına girdiği ve el arabasıyla malzeme taşıdığı öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca kazandıkları paraları, bir gecede harcadıkları ertesi gün ise hiç paralarının kalmadığıda öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-----------------

- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- ATM\'den para çekmeleri

- Barda eğlenmeleri

- inşaat işçisi kılığındaki polis

- Şüphelilerin yaşadığı lüks villalar

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

SÜRE:03\'40\" BOYUT: 407 MB



======================================

Pamukta verim düştü, üretici zorda

İZMİR\'in Menemen Ovası\'nda pamuk üretimi yapan çiftçi, hasattan istediği verimi alamadı. Geçen yıla göre verimde yüzde 20\'lik bir düşüş yaşandığını belirten çiftçi Mehmet Er, üreticinin pamuktan yavaş yavaş vazgeçtiğini söyledi. Ege pamuğunun, kalitesi ile ön plana çıktığını anımsatan Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ferdan Çiftçi ise, \"Pamuk, Türkiye\'nin diğer üretici ülkeler ile rekabet şansının yüksek olduğu ürünlerin başında geliyor\" dedi.

İzmir\'de bir süredir devam eden pamuk hasadı tamamlanmak üzere, ancak üretici istediği verimi alamadı. Menemen Ovası\'nda kiraladığı 114 dönümlük arazide pamuk yetiştiren çiftçilerden Mehmet Er (57), geçen yıl bir dekardan 650 kilogram pamuk hasadı yaptığını, bu sene ise verimin 450-500 kilograma düştüğünü belirtti. Er, \"Bu yıl verim geçen yıla göre yüzde 20 düşük. Tarımda kullandığımız gübre fiyatlarında ciddi artış yaşandı, mazot da aynı şekilde. Maliyetimiz yüksek, verim düşük. Bu yıl çok zor bir yıl\" dedi.

Yalnızca artan maliyetler değil, çevresel etkenler de üreticinin belini büküyor. Geçtiği yerlerde bulunan fabrikaların atık sularının Gediz Nehri\'n aktığını ve çiftçinin de tarımsal suyu bu nehirden alarak kullandığı için, ürünün veriminin kirlilikten etkilendiğini kaydeden Mehmet Er, şunları söyledi:

\"Tüm bunlar pamukta verimi düşürdü. Menemen\'de çiftçilik her yıl biraz daha zorlaşmaya başladı. Umarım önümüzdeki yıl daha iyi bir yıl olur ve çiftçi de kendini toparlar. Çiftçi elindeki ile yetinmeye başladı, gerekli olan ekipmanları bile alamaz duruma geldi. \"

MAKİNELİ HASADA DA ZAM GELDİ

Makineli hasat yaptıklarını belirten Mehmet Er, \"Pamuk hasadını yapan makine 1.5 milyon liraydı, şimdi aynı makinenin fiyatı 3 milyon liraya çıktı. Artık bu makineyi almak da imkansızlaştı. Bu makineler alınamadığında pamuk ekmeyeceğiz. Pamuk işi bizim için artık çok maliyetli. Her şeye zam yaptılar ama bizim çıkardığımız ürün geçen yıldan daha düşük fiyata satılıyor. Çiftçi yavaş yavaş cebindeki parayı bitirecek, nereye kadar dayanacak\" dedi.

Kendisi de çiftçi olan ve aynı zamanda makine ile üreticinin ürününü, ücret karşılığında hasat eden Menemen Ziraat Odası Meclis Başkanı Kerim Çandarlı ise, bu yıl havaların çok sıcak olduğunu, bu nedenle ürünlere zarar veren beyaz sinek ile yeşil kurtta bir artış yaşandığını belirterek, \"Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle pamukta verim düştü. Girdi maliyetleri çok yüksek. Geçen yıl aldığımız makine parçaları ile bu yıl aldığımız parçalar arasında yüzde 150 kadar fiyat farkı var. Ekipmanların maliyeti yüksek olunca, bizde ürününü topladığımız çiftçiye bunu zam olarak yansıyoruz. Toplama ücretlerini artırdık. Geçen yıl pamuğu dekar başına 100 liraya toplarken bu yıl 150 liraya topluyoruz\" diye konuştu. Çandarlı, tarlalarda verimin düşük olduğunu, geçen yıllarda 2 günde topladıkları tarlaları, bu yıl bir günde bitirdiklerini aktardı.

\'ÇİFTÇİ TÜCCARIN İNSAFINA BIRAKILDI\'

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Ferdan Çiftçi de pamuğun Türkiye için son derece önemli bir bitki olduğunu, dünyada en fazla katma değer yaratan ürünlerin başında geldiğini belirtti. Yine İzmir için de pamuğun son derece önemli bir ürün olduğuna dikkat çeken Ferdan Çiftçi, \"Fakat çiftçi son yıllarda çok zor günler geçiriyor. Maliyetler yüksek. İklim değişikliklerinden dolayı yaşanan olumsuzluklar da üretime yansıyor. Bu yıl geçen yıla göre verim yüzde 20 düşük. Sulamadan kaynaklı sıkıntılar yaşandı. Hastalık ve zararlılar nedeniyle ciddi bir zarar oluştu. Tabii ki hasat dönemine geldik, çiftçi ürününü satacak. Ancak çiftçi, tüccarın insafına bırakılmış durumda. Pamuk fiyatları ilk olarak 4 lira 65 kuruş olarak açıklandı. Oysa şimdi pamukta yüzde 42\'lerde olan randımanlar, 38-36\'lara çekilmiş durumda. Bu da üreticinin eline geçen parada ciddi bir düşüşe neden oldu. Şimdiki randımanlarla çiftçinin eline geçecek olan para 3 lira 70 kuruş civarında. Neredeyse 2 liralık bir düşüş var ve bu ciddi bir düşüş. Bunun üzerine 80 kuruş primini koyduğunuzda, ancak üretim maliyetleri ile başa baş gidiyor. 3 lira 70 kuruş, üreticinin üretim maliyeni karşılamıyor. Üreticinin maliyeti 4 lira civarında\" diye konuştu.

\'REKABET ŞANSIMIZIN OLDUĞU BİR ÜRÜN\'

Üreticinin eline geçecek olan paranın, çiftçinin gelecek döneme tekrar üretim yapması ve kendi ihtiyaçlarını karşılaması açısından yetersiz olduğunu vurgulayan Ferdan Çiftçi, \"Dolar kurundaki yükseliş, maliyetleri etkiledi. Tohum, gübre ve ilaç maliyetleri bunun üzerinden şekilleniyor. Dışa bağımlıyız ve biz pamuk üreticisini tarlada tutamazsak, çok zor duruma düşeceğiz. Pamuk bizim tekstil sektörünün hammaddesi. Burada sıkıntılar yaşayacağız. Zaten şu anda yıllık 1 milyon ton pamuk ithal ediyoruz. Bu ithalatın daha fazla derinleşmemesi için bizim önlem almamız gerekiyor. Çiftçiyi korumamız gerekiyor ki hem onu toprağında üretir vaziyette tutalım, bu güzelim tarlalar burada olsun. Hem de tekstil sektörümüz bu kadar kalitelik pamuğu kaybetmesin. Ege pamuğu, kalitesi ile ön plana çıkıyor. 2017 verilerine göre verimde dünyada 3\'üncü, üretimde ise 4\'üncü sıradayız. Aslında bu verilere baktığımızda, rekabet şansımızın olduğu bir ürün. Bu nedenle pamuk konusunda yaşanan sorunlar dikkat alınmalı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Drone ile havadan pamuk tarlası çekimi

-Tarladan detay

-Araçla pamuk hasadından görüntü

-Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ferdan Çiftçi, üretici Mehmet Er ve Menemen Ziraat Odası Meclis Başkanı Kerim Çandarlı ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera-Drone: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)



======================================



Kardeşinin engelini aştı, engellilere umut oldu

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)- KARS\'ın Selim İlçesi\'nde oturan Gıyasettin Güneş, bedensel engelli kız kardeşi Kezban Güneş\'in (21) spor ve egzersiz yaparak hayata tutunabilmesi için patentli projesini parkta hayata geçirdi. Şehit Teğmen Yaşartürk Açık Öğretim Lisesi mezunu olan ve konservatuar okumak istediğini belirten Güneş, ağabeysinin kendisi için yapmış olduğu engelsiz yaşam merkezindeki sosyal aktivitelere katılarak, arkadaş ortamı buldu.

Selim ilçesinde yaşayan Güldane- Yahya Güneş çiftinin 4 çocuğundan üçüncüsü olan doğuştan bedensel engelli Kezban Güneş, giderek kilo alınca hareket kabiliyetini giderek yitirdi. Kafkas Üniversitesi Makine Meslek Yüksek Okulu mezunu olan ağabeyi Gıyasettin Güneş (30) buna \"dur\" demek için kolları sıvadı. Kısa sürede patenti kendine ait olan bir proje geliştiren Güneş, Selim İlçe Belediye Başkanı Coşkun Altun\'dan aldığı maddi destekle Kars Sanayi Sitesi\'nde 15 gün boyunca bir işçi gibi çalıştı. Geliştirdiği projeyi bir hafta önce ilçedeki Celal Aras Parkı\'nda uygulayan Gıyasettin Güneş, hem kardeşine hem de ilçedeki diğer engellilere umut oldu.

Parkın artık normal insanlar gibi bedensel engellilerin de kullanabildiğini ifade eden ağabeyi Gıyasettin Güneş, çok mutlu olduğunu söyledi. Askerden döndükten sonra kardeşinin spor yapabileceği bir yer olmadığı için çok kilo aldığını gördüğünü belirten Güneş şunları söyledi:

\"Kardeşimin acilen kilo vermesi gerekiyordu. Spor yapabileceği yer olmadığı için diyet yaptı. Fakat bu diyetlerde vücuduna az besin gittiği için iki kez hastalandı ve tedavi gördü. Bir gün Kezban, kuzenlerim ve onların çocukları parka gittik. Parkta kardeşim hariç herkes gülüp eğleniyordu. Kezban, \'Bizim için neden spor aletleri yapmıyorlar. Bizi neden düşünmüyorlar\' diyerek kendini dışladı. Hepimiz çok üzüldük. Aklıma hemen engellilerinde kullanabileceği spor aletleri yapmak geldi. Mezun olduğum okuldan elde edindiğim bilgi ve becerilerle güzel bir proje hazırladım. İlçede küçük bir market işletiyorum. Bu nedenle sponsora ihtiyacım vardı. Belediye başkanımıza söyledim o da sağ olsun her türlü desteği vereceğini söyledi. Kars Sanayisinde 15 gün çalıştım ve ortaya güzel bir eser çıktı. İlk olarak bu yapılanları Celal Aras Parkı\'nda hayata geçirdik. Basket potasının da yer aldığı platformda ağırlık plakaları, barfiks ve pense sıkma gibi bölümler yaptık. Şimdi kardeşim gibi ilçedeki diğer engellilerde gelip burada spor yapabiliyor. Çok mutluyum. Destek bulabilirsem tüm parklara bunları yapmak istiyorum\" diye konuştu.

Ağabeysinin geliştirdiği parka sık sık gidip spor yapan Kezban Güneş, \"Burayı çok sevdim. Sık sık gelip spor yapıyorum. Yakında sağlıklı bir şekilde zayıflayıp, Kendimi daha iyi hissedeceğim. Benim için gece-gündüz demeden çalışan ağabeyimle gurur duyuyorum. Benim özellikle Belediye Başkanlarından isteğim insanlara bir hizmet yapıldığı için ne olur bizleri de düşünsünler\" dedi.

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, parka giderek Kezban Güneş\'i egzersiz yaptığı bölümde ziyaret etti. Kezban Güneş\'e, ilçedeki diğer 3 parkta da aynı projeyi hayata geçireceklerini müjdeleyen Başkan Altun, böylelikle tüm parklarda engelliler için egzersiz yapmaları ve akranlarıyla kaynaşmalarının sağlanacağını belirtti. Gıyasettin Güneş\'e böylesine anlamlı ve başarılı projeyi hayata geçirdiği için teşekkür eden Başkan Altun, bu alanı aynı zamanda engelsiz çocukların da kullanabileceğini kaydederek, çocuklardan da parktaki malzemelere zarar vermemelerini ve en iyi şekilde korumalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Parktan genel

-Engelli Kezban’ın spor aletleriyle egzersiz yapması

-Basket atması

-Konuşması

-Gıyasettin Güneş’in konuşması

-Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun’un konuşması

(KJ:Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

611 MB – 5 DK 33 SN

======================================



Adana\'da FETÖ operasyonu

ADANA’DA terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri FETÖ/PDY\'ye ile bağlantılı kişilerin isimlerini belirlendi. Polis, Banka Asya’da hesapları bulunan şüphelilerin ankesörlü telefonla birbirleriyle irtibat kurduğunuda tespit etti. Adana merkezli İstanbul’da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, R.A.Y, M.T.D., V.Ö., H.B., A.K., İ.O. ve Ş.A.’yı gözaltına aldı. Zanlılardan polis olan 2 kişinin meslekten ihraç edildiği, 2 kişinin polis öğrencisi olduğu, 3’ünün de askeri okulda öğrenci olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

======================================

Önce arkadaşının kullandığı araca ardından bariyere çarptı

ANTALYA\'da, arka arkaya seyir halindeki iki arkadaştan Adem Adembel\'in kullandığı otomobil, önce Melih Kılınç yönetimindeki otomobile ardından bariyerlere çarptı. Kazada, otomobilinin sol ön tekeri yerinden çıkan sürücü Adem Adembel ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Sakıp Sabancı Bulvarı Antalyaspor Altgeçidi\'nde meydana geldi. Birlikte vakit geçiren 7 kişilik arkadaş grubu, Adem Adembel\'in kullandığı 07 GU 185 ve Melih Kılınç yönetimindeki 07 ANU 25 plakalı otomobillerle kent merkezinden Konyaaltı ilçesine gitmek için yola çıktı. Antalyaspor Altgeçidine geldikleri sırada Adem Adembel, sollamak istediği Kılınç\'ın kullandığı otomobile sol taraftan çarptı. Adem Adembel\'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarptı. Sol ön tekeri yerinden çıkan araç, savrularak durdu. Kazada, sürücü Adembel ağır yaralandı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldü. Kazayı haber alıp olay yerine gelen Adembel\'in yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kazadan yara almadan kurtulan Melih Kılınç ve yanındakiler ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

- Kaza yapan araç detay

- Aracın çıkan tekerleği detay

- Yaralanan sürücünün yakınlarından detay

- Aracın çekilme anı

Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)

110 MB

======================================