DHA YURT BÜLTENİ-2

Önce düğün, sonra kemoterapi

Nişanlıyken meme kanseri olduğunu öğrenen genç kadın önce evlendi sonra tedavi oldu

İZMİR\'de nişanlandıktan 4 gün sonra elle muayenesinde memesinde kitle fark eden Tuğçe Kökçü (35) düğün hayalleri kurarken, kanser tanısıyla yıkıldı. Düğünü için uzattığı saçlarının kemoterapide döküleceğinin üzüntüsünü yaşarken, nişanlısı Şener Kökçü\'nün (33) teklifiyle evlilik tarihi öne alındı. Nikahtan üç gün sonra kemoterapiye başlanan ve zorlu süreçten sonra hem tedavisi tamamlanan hem de dökülen saçları yeniden çıkan Tuğçe Kökçü, kadınlara meme kontrollerini aksatmamalarını tavsiye etti.

EN YAKIN ARKADAŞI KANSER OLMUŞTU

Bir lojistik firmasında çalışan Tuğçe Kökçü, petshop işleten Şener Kökçü ile yaşamını birleştirme karar aldı. Genç çift 8 Eylül 2017\'de evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlandı. Ancak nişanın üzerinden henüz 4 gün geçmişti ki Tuğçe Kökçü, her zaman olduğu gibi elle kendine meme muayenesini yaptı. 4 gün öncesine kadar hiçbir şey fark etmediği memesinde neredeyse bir yumurta büyüklüğünde şişlik fark eden Tuğçe Kökçü soluğu doktorda aldı. Birkaç gün içinde başvurduğu doktorların tümü \'meme kanseri\' tanısı koydu. İzmir kent Hastanesi\'nde Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Alakavuklar\'a başvuran Tuğçe Kökçü\'ye memesindeki kitlenin ameliyat için büyük olduğu belirtilip kemoterapi önerildi. Ancak kemoterapinin özenle uzattığı, çok sevdiği saçlarının dökülmesi anlamına geldiğini bilen Tuğçe Kökçü, büyük üzüntü yaşadı. Ancak nişanlısı Şener Kökçü\'nün teklifiyle nikah tarihi öne çekilip, kendisinin yine güzel uzun saçlarla gelin olmasını sağlandı.

Tuğçe Kökçü, yaşadığı o süreci ve duygularını şöyle anlattı:

\"En yakın arkadaşım nişanımdan bir ay önce meme kanseri tanısı almıştı. O nedenle her gün meme kontrolü yapıyordum. Ancak nişan günü üzücü bir olay yaşadım ve 4 gün muayenemi aksattım. 4 günlük nişanlıyken mememde bir yumurta büyüklüğünde bir kitle fark ettim. Meğer çok agresif hızlı büyüyen bir tümörmüş. Kanser tanısı alınca ilk aklıma gelen saçlarımın döküleceği oldu. Kanseri zaten bir grip olarak görüyordum, geçecekti. Ben buna inanıyordum. Ama saçlarım önemliydi. Nişanlım, niye bekliyoruz ki evlenelim dedi. 13 Ekim 2017\'de düğün yaptık. Ben o uzun saçlarımla gelin oldum. 16 Ekim\'de de kemoterapi başladı. Bu çok zor bir süreçti. Tümör kemoterapiyle önce küçüldü, tekrar büyüdü. Büyüklüğü yüzünden başta ameliyat edilememiştim. Ardından ameliyat kararı alındı. Bunları şimdi çok rahat anlatıyorum ama hiç de kolay bir süreç değildi. Kemoterapi başladığında önce saçlarımı kısa kestirdim, ardından kazıttım. Eşim de benimle birlikte saçlarını kazıttı, moral verdi. Bu ay meme kanseri farkındalık ayı. Ben mememdeki kitleyi kendi kendimi muayene ile yakaladım. Eğer bunu fark etmeseydim ya da fark edip doktora gitmeyip ihmal etseydim belki bugün yoktum. Ben kanseri yeneceğime inandım. İnanç zaten tedavinin yüzde 50\'si. Diğer yarısı da bilime, doktorlara kalıyor. Ben de o konuda çok şanslıydım. Doktorlarımla bu süreci iyi yönettik. Ameliyat sonrası da kemoterapi aldım. Şimdi tedavim tamamlandı. Kanserle ilgili hiçbir bulgu kalmadı, artık kontrol hastasıyım. Önerim kadınlar korkmadan kendi muayenelerini aksatmadan sürdürsünler.\"

KANSERDEN DEĞİL GEÇ KALMAKTAN KORK

Öte yandan İzmir Kent Hastanesi Medikal Onkoloji uzmanlarından Prof. Dr. Mehmet Alakavuklar, Tuğçe Kökçü\'nün geçirdiği süreçle ilgili şunları söyledi:

\"Tuğçe hanım ilk kemoterapisini 16 Ekim 2017\'de almıştı. Birlikte zor bir yılı atlattık. Fırtınalarla dolu tedavi süreci oldu ama bu süreç içerisinde Tuğçe hanım iyimserliğini, daha iyi olacağına olan inancını hiçbir zaman yitirmedi. Tuğçe hanım bana meslektaşım Cüneyt Tuğrul tarafından yönlendirilmişti. Ameliyat açısından uygun bulunmamıştı. Kemoterapi, ameliyat tekrar kemoteri süreci geçirdik. Tedavisi tamamlandı, şimdi takip döneminde. Kendisinin hayata olumlu bakışına her zaman hayranız. Tuğçe hanımın hayatı için önemli kararları aldığı dönemde başladı tedavi, şimdi her şey yolunda. Kanser tanı ve tedavi süreci bir ekip işi. Önemli olan kanserin erken yakalanması. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork, diyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tuğçe Kökçü ile röp

- Prof. Dr. Mehmet Alakavuklar ile röp

- Tuğçe Kökçü\'nün saçları döküldüğü zamanki görüntüsü

- Nişan ve düğünden kısa görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA)

=====================

SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesindeki bir iş yerinin su tahliye borusu etrafına kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için döşenen straforun içinde sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Acarlar Mahallesi İsmail Hakkı Sokak 22 numaradaki konfeksiyon mağazası çalışanı Behlül Sezgin, işyeri dışından gelen bir kedi sesi duydu. Dışarı çıkan Sezgin, kedi sesinin, dış cephedeki su tahliye borusu üzerine kaplı strafor malzemenin altından geldiğini tespit etti. Sezgin, bunun üzerine durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, straforları kesti. 30 dakikalık çaba sonunda yavru kedi, bulunduğu yerden çıkarıldı. Suyla yıkanan yavru kedi, Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağı\'na teslim edildi. Çarşı esnafı, kediyi kurtaran itfaiye görevlilerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Yavru kedinin kurtarılması

(Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Muğla), (DHA)

================================================

KIRMIZI ET ÜRETİMİNİ ARTTIRMAK İÇİN KÜÇÜKBAŞI İŞARET ETTİ

UŞAK Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Sezer, kırmızı et ihtiyacının, büyükbaş yerine küçükbaş hayvancılığın arttırılmasıyla karşılanabileceğini belirtti. Küçükbaşta daha fazla yavru alındığını, ayrıca daha kısa sürede hayvanın kesime hazır hale geldiğini belirten Sezer, bu sektörün yaşadığı çoban sıkıntısının ise devletin SGK desteği vermesiyle giderilebileceğini kaydetti.

Uşak Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Sezer, kırmızı et sektörünün sorunları hakkında konuştu. Son yıllarda ithalatla piyasaların dengeye kavuşturulmaya çalışılmasının yanlış olduğunu belirten Sezer, \"Geçmiş 30 yılda Türkiye, büyümesine paralel oranda hayvancılık ve tarımda büyümesini gerçekleştiremedi. 1990\'lı yıllarda 51 milyon olan nüfusumuz günümüzde 81 milyona çıktı. 60 milyon olan küçükbaş hayvan sayımız ise 43 milyonlara düştü. Burada ters orantı var. Türkiye\'nin büyümesi artmış, hayvancılıkta küçülme olmuş. Nüfus artışının ötesinde hayvancılıkta da büyüme olması gerekiyordu. Böyle olsaydı, bugün bu sorunları yaşamazdık\" dedi.Kırmızı et üretimini arttırılmanın yollarını anlatan Sezer, \"Büyükbaş hayvancılık metodu ile gittiğimiz sürece, ithal et sendromunu her zaman yaşarız. Büyükbaşta 100 hayvandan 90 yavru alıyorsunuz. Küçükbaşta ise 100 hayvandan 180 yavru alıyorsunuz. Büyükbaş hayvan yavruladıktan sonra 14-15 ayda kasaba hazır hale gelirken, küçükbaş hayvanda 6-7 ay gibi kısa sürede kesime hazır hale geliyor. Küçükbaş hayvan, Anadolu tabiriyle sofrada daha bereketli bir hayvandır. Derisi, ayağı, kellesi ve eti her şeyi paradır. Tarih boyunca küçükbaş hayvancılıkla bu noktaya kadar gelinmiştir. Biz aslımıza dönmediğimiz sürece bu ithal sıkıntısından kurtulamayız\" diye konuştu.

ÇOBAN SORUNUNA ÇÖZÜM İSTEĞİ

Kırsalda yaşayan vatandaşlara damızlık hayvan temin edilmesi ve çoban sorunun çözülmesi gerektiğini ifade eden Sezer, \"Devlet, çobanın 20 yıl boyunca SGK desteğini sağlamayı taahhüt edecek. Minimum 50, maksimum 100 hayvana bakarsa diyecek ki \'20 yıl boyunca SGK desteğini devlet olarak ben kabulleniyorum. 20 yıl sonra da emekliliğini garanti ediyorum\' diyecek. Sürekli kontrol edilecek. Biz şu anda 42 milyon küçükbaş hayvan sayısını 3-4 yıl sıkı takiple 150 milyona çıkartırız. Ondan sonra ithal et sorunu diye bir şey kalmaz. Bu iş 4 yılda çözülür\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------

- Küçükbaş hayvan koyun detay ve genel görüntü

- Büyükbaş hayvan genel ve detay görüntü

- Uşak Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Sezer Röp.

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)

=================================================

KENDİLERİNE ÇARPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜNÜN BULUNMASINI İSTİYORLAR

İZMİR\'in Konak ilçesinde yaşayan Ahmet Barış ve Ahmet Aras adlı kuzenler, motosikletle yolda giderken kendilerine çarpıp yaralanmalarına yol açan, bir şirkete ait hafif ticari aracın sürücüsünün hala belirlenemediğini belirterek, olayın aydınlatılması için yetkililerden yardım istedi.Geçen 9 Ekim günü saat 23.30 sıralarında, Gaziler Caddesi\'nde ilerleyen Ahmet Barış yönetimindeki 35 YDM 94 plakalı motosiklete, bir hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü Ahmet Barış ve kuzeni Ahmet Aras, yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Ahmet Aras ile kolu kırılan Ahmet Barış\'ın tedavileri yapıldı. İki kuzen henüz iyileşemedi.

\"ÖLÜMDEN DÖNDÜK\"

Mağdur olduklarını belirten Ahmet Barış, kaza tutanağında kendilerinin kusursuz olduklarının yer aldığını, kamera görüntülerinde de her şeyin açıkça görüldüğünü belirterek, \"Biz işimize gücümüze gidemiyoruz. Yatağa mahkum kaldık, kuzenim Ahmet Aras felç olma tehlikesi geçirdi. Ölümden döndük, verilmiş sadakamız varmış. Ancak, karşıdaki aracı kullanan sürücünün ismi hala belirlenemedi. Araç, şirkete aitmiş. Ait olduğu şirketi arıyoruz, \'Biz o gün o aracı kimin kullandığını bilmiyoruz\' diyorlar. Şirket, kendi aracını hangi elemanının kullandığını nasıl bilmez? Olacak iş değil\" dedi.

Kazanın ardından yerde yatarken, aracın sürücüsünün kendilerini orada bırakıp kaçtığını belirten Barış, \"Çevredekilerin yardımı olmasa her şey daha kötü olabilirdi. Buradan yetkililere sesleniyorum, lütfen bizi bu hale getiren, mağdur eden kişiyi bulun ve ceza almasını sağlayın\" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

- Kazalı motorun görüntüsü

- Ahmet Barış ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

=================================================

MARMARİS\'TE EKİM AYINDA YAZ KEYFİ

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, havanın güzel olmasını fırsat bilenler plajda güneşlenip denize girdi. Ekim ayı ortasında, yazdan kalma günlerin tadını çıkardı.Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Marmaris\'te pastırma yazı yaşanıyor. Caddeye konumlandırılmış elektronik termometrenin 30 dereceyi gösterdiği kent merkezinde, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece olarak ölçüldü. Plajlar, güneşlenen ve denize girenlerle doldu. Kimi turistler şezlonglarında uzanarak, ekim ayı güneşinde bronzlaşmaya çalıştı. Bazıları kitap okuyarak, dinlenmeyi tercih etti. Plajda sandalyelerinde oturup, eşsiz deniz manzarası eşliğinde çaylarını yudumlayanlar da oldu. Ayrıca sahil yollarında yürüyüş ve spor yapanlar, öz çekim yaparak eşsiz manzara ile güzel havayı görüntüledi. Otel havuz başları plajları aratmayan kalabalıklara sahne oldu.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçe merkezinde hava sıcaklıklarının 27-30 derece arasında olduğunu, güneşli havanın hafta sonuna kadar süreceğini belirtti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Caddeye konumlandırılmış 30 derece gösteren elektronik termometre genel görüntü

- Sahil yolunda yürüyüş yapan turistler ve yöre halkı genel görüntü

- 11 kilometrelik Marmaris plajlarından genel-ayrıntılı görüntü

- Deniz paraşütü yapan turistler genel görüntü

- Otel havuz başlarından genel-ayrıntılı görüntü

(Toplam: 4 dakika 9 saniye-300 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

==================

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı\'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Rus Donanması\'na ait \'Admiral Grigorovich\' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi\'nden saat 07.00\'de Çanakkale Boğazı\'na giriş yapan Rus Donanması\'nın 494 borda numaralı \'Admiral Grigorovich\' isimli savaş gemisi, saat 08.45\'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile \'Dur Yolcu\' yazısı önünden geçen savaş gemisi, manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu\'nu dönerek, Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisinin boğaz geçişine, güvenlik amacıyla Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Boğazı\'ndan geçen Rus Savaş gemisinden genel ve detay görüntü.

KJ: Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

Görüntü HD. Görüntü süresi 1 dakika 47 saniye. 197 MB.

====================

\'Yol Arkadaşım 2\' filminin Antalya galası yapıldı

YÖNETMENLİĞİNİ Berdan Güzel\'in yaptığı, başrollerinde Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak\'nın oynadığı \'Yol Arkadaşım 2\' filminin Antalya galası yapıldı.

Kepez ilçesinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen, \'Yol Arkadaşım 2\' filminin galasına, filmin oyuncu ve senaristliğini yapan İbrahim Büyükak ile oyuncu Oğuzhan Koç katıldı. Senaryosunu İbrahim Büyükak\'ın yazdığı, Bedran Güzel\'in yönettiği, yapımcılığını BKM\'nin üstlendiği \'Yol Arkadaşım 2\' filminin galasına sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi. Oyuncular izleyicilerle selfie yaptı.

\'ANTALYA\'DA ÇEKMEK İSTİYORDUK\'

Gösterim öncesi film hakkında açıklama yapan İbrahim Büyükak, Antalya\'nın film gösterimi anlamında kendilerine şans getirdiğine inandıklarını söyledi. \'Yol Arkadaşım 2\' filmini Kaş ilçesinde çekmeyi planladıklarını ama sıcak hava nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini dile getiren Büyükak, \"Kaş\'ta çekecektik ama vakit ve mekan sıkıntımız oldu. Zamanlamayı tutturamadık. Bir sonraki film çekimlerini Kaş ilçesinde yapmayı düşünüyoruz\" dedi.

Galada konuşan Oğuzhan Koç ise Yol Arkadaşım\'ın birinci gösteriminde de Antalya seyircisiyle buluştuklarını ve filmin iyi bir seyirci kitlesine ulaştığını kaydetti. Yol Arkadaşım 2\'de bambaşka bir hikaye izleneceğini belirten Koç, \"Ama bildikleri iki karakterle bu hikayeyi izleyecekler. Film, biraz daha müzik dolu bir turne macerasını anlatıyor. İlk filmi izleyenin de izlemeyenin de anlayabileceği, konuya hızlıca hakim olabileceği bir senaryo var. İlk filmden daha komik olduğu garantisini verebilirim\" diye konuştu.

Filmin yoğun ilgi görmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren ikili, daha sonra filmin gösterildiği salonları gezerek izleyenlerle sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Seyircilerin AVM\'de Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak\'ı bekleme görüntüsü

- Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak\'ın AVM\'ye girişi ve seyircilerle buluşma görüntüsü

- Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak\'ın seyircilerle sohbeti

- Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak\'tan röp.

- AVM\'deki sinema salonunda bekleyen seyircilerin görüntüsü

- Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak\'ın sinema salonuna giriş görüntüsü

- Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak\'ın sinema salonundaki seyircilerle sohbeti

Haber- Kamera: Berkay KUNT/ANTALYA (DHA)

481 MB, 02:29\'