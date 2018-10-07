DHA YURT BÜLTENİ-2

1)SOKAK KÖPEKLERİ SÜRÜYE SALDIRDI: 30 KOYUN TELEF OLDU

MUŞ merkeze bağlı Kepenek köyündeki sokak köpekleri, koyun sürüsüne saldırdı. 30 koyunun telef olduğu saldırıda 10 koyun yaralandı, 10 koyun da ortadan kayboldu. Köyde hayvancılık yapan Süleyman Durbakökendi, kendi hayvanları ile birlikte komşusunun hayvanlarını de otlatmak için yaylaya götürdü. Durbakökendi, saat 04.30 sıralarında yaylada uyurken çöplük alandan geçen sürüye köpekler saldırdı. 30 koyun telef olurken, 10 koyun yaralandı ve 10 koyun da kayboldu. Uyandığında gördüğü manzara karşısında şok yaşayan Süleyman Durbakökendi, \"Koyunları yaylaya götürmüştüm. Uyuyordum. Sabaha karşı çöplükteki köpekler uzun süre havladı. Ama koyunlara saldıracakları hiç aklıma gelmedi. Bir süre sonra kalkıp hayvanların yanına gittiğimde hepsi kan revan içindeydi. Cep telefonu ile köye haber verdim. Köpekler telef ettiği koyunları sürükleyerek çöplüğü götürmüş ve bazılarını parçalayıp yemişler\" diye konuştu.

Köylüler, köpeklerin öldürdükten sonra çöplüğe götürdüğü koyunları traktörün römorku ile toplayarak bir araya getirdi. Zararın büyük olduğunu söyleyen Süleyman Durbakökendi, \"Yaralı hayvanlar tedavi ettirdik. Şimdi kaybolan 10 koyunu arıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Yaralı koyunlardan detaylar

-Yaralı koyunları tedavi etmelerinden detaylar

-Ölen koyunlardan detaylar

-Traktörle ölen koyunların taşınması

-Röportaj

Mehmet AYDIN / MUŞ, (DHA)

==================================================

2)ZEYTİNYAĞININ EN KIYMETLİSİNDE İLK SIKIM

MUĞLA\'nın Yatağan ilçesinde, bu yılın erken hasat zeytinlerinin sıkımından ilk yağ elde edildi. Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş, yaklaşık 12 kilo zeytinden 1 litre erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı elde edildiği belirterek, ürünün çok kıymetli olduğunu vurguladı. Yatağan ilçesinde, 2018-2019 sezonunun erken hasat zeytinlerinin sıkımından ilk yağ alındı. Birçok hastalığa iyi geldiği ve iyileşmeye katkı sağladığı belirtilen erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı, Türkiye\'nin gelecekteki marka değeri olarak görülüyor. Aynı zamanda zeytinyağı üreticisi olan Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş, bu yağın önemini anlattı. Erken hasat soğuk sıkımın, yağ üretimi için yapılan bir işlem olmadığını belirten Totoş, bu işlemin polifenol denilen zeytinyağında şifa etkisi ortaya çıkaran maddelerin zengin olarak yağa geçmesinin sağlandığı, hasat ve sıkım işi olduğunu söyledi. Totoş, yağ üretmek için zeytinin çok yağ vereceği dönemi beklemenin erken hasat sayılamayacağını da kaydetti. Yaklaşık 12 kilo zeytinden 1 litre erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı elde edildiği için çok kıymetli olduğunun altını çizen Totoş, \"Ürünün renginin yeşil olup olmamasının hiçbir önemi yoktur. Çünkü gıda sahtecileri bir damla boyayla yağları yeşile boyayabiliyorlar. Bunu ayırt etmemiz için, ilk önce yağın yeşillik kokması gerekiyor. Ağzına aldığınızda dilinizin etrafını, damaklarınızı ve damağınızın tavanını iğneleyen ve küçük patlamalar şeklinde hissedilen bir dokunuş alacaksınız. Gırtlağınızın nefes borusuyla birleştiği yerde yanma hissi alacaksınız. Bunlar kendiliğinden bir süre sonra geçecek ve sizi rahatsız etmeyecek. Ama asla kötü koku almayacaksınız\" dedi.

Erken hasat soğuk sıkım zeytinyağıyla ilgili bilimsel çalışmaların sürdüğünü de belirten Totoş, ürünle ilgili şunları anlattı:

\"Eğer size yeşillik kokuları veriyorsa, yani zeytinyağından beklediğiniz zeytin kokularını veriyorsa, o erken hasat zeytinyağıdır. Erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı asla plastik şişeye konmaz. Hiçbir zeytinyağı konmaz ama erken hasat zeytinyağı o kadar kıymetlidir ki şeffaf cam şişeye bile konulmamalıdır. Eğer konmuşsa da o kıymet bilmeyen bir üreticinin ürettiği yağdır. Şeffaf şişede yağ varsa, o üretici erken hasat zeytinyağını bilmiyordur. Kıymetini bilmediğine göre zaten üretimini de bilmiyordur. Bu yağlar, koyu renkli şişelere konulmalıdır. Kapağını açtığınız zaman size kırların, çayırların ve yeşilliklerin kokusunu verir.\"

Görüntü Dökümü

-------------------

- Zeytinlerin sıkım için ayıklanması ve sıkıma hazırlanması.

- Zeytinlerin sıkım için yıkanması.

- Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş\'un açıklaması.

- Yılın ilk zeytinyağının sıkma makinesinin çeşmesinden akması.

Haber- Kamera: Burak Alper KUŞ / YATAĞAN (Muğla), (DHA)

===================================================

3)ENGEL OLMADAN DOLU DOLU YAŞIYOR

AİLESİ ile birlikte 2 yaşındayken geçirdiği trafik kazasından sonra bacaklarını kullanamayan İsa Yıldız, gündüzleri engelli bireylerin çalıştığı tekstil fabrikasında mesai yaparken, geceleri ise basketbol idmanlarına çıkarak hayatı dolu dolu yaşıyor.Ailesi ile birlikte 2 yaşındayken 1989 yılında Türkiye\'den Fransa\'ya giderken dönemin Yugoslavya topraklarında geçirdikleri trafik kazasında bacaklarını kullanamayan İsa Yıldız, hem çalışıyor, hem de spor yapıyor. İzmit\'te gündüz Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi\'nin tekstil bölümünde çalışan İsa Yıldız, haftanın 3 günü ise iş çıkışlarında Başiskele Engelliler Spor Kulübü bünyesinde basketbol oynuyor. Türkiye\'ye yerleşmeden önce ailesi ile birlikte Fransa\'da yaşadıklarını söyleyen İsa Yıldız, \"Ailecek Fransa\'da yaşıyorduk. Türkiye\'den Fransa\'ya doğru giderken yolda trafik kazası geçirdik. O günden beri tekerlikli sandalyeyle yaşıyorum. Fransa\'da basketbol konusunda ilk olarak orada bir şeyler yapmaya başladım. Basketbolla tanıştım. Daha sonra 16-17 yaşlarındayken Türkiye\'ye temelli dönüş yaptık. Kocaeli\'de bir hastanede fizik tedaviye gidiyordum. Burada kulüp başkanım beni gördü ve bana \'Sende vücut var basketbol oynayabilirsin\' dedi. Bende eskiden oynadığımı söyleyince basketbola yeniden başladım\" dedi.

Hem çalışmanın hem de spor yapmanın çok zor olduğunu vurgulayan Yıldız, \"Hem spor yapmak hem de çalışmak çok yorucu oluyor. Sabah işe gidiyorum, çalışıyorum. İş çıkışında haftanın 3 günü antrenmanım var. Eve döndüğüm zaman saat 10\'u, 11\'i buluyor. Böyle yoğun bir tempoyla ister istemez yoruluyorum. Ama buna rağmen sporu çok seviyorum\" diye konuştu.

Engelli vatandaşların spor yapmasının çok önemli olduğunu söyleyen İsa Yıldız, \"Engelli kardeşlerimin spora kazandırılması lazım. Çünkü ben eskiden çok zorluklar yaşadım. Evden çıkamıyordum. Ailem benim yüzümden gezmeye gidemiyordu. Çünkü beni yalnız bırakamıyorlardı. En çok diğer çocuklar oynarken benim oynayamamam beni üzüyordu. Bu benim kalbimde bir yara açtı. İster istemez izliyordum onları, çünkü elimden başka bir şey gelmiyordu. Ancak izlemekle yetiniyordum. Sporla beraber önüm öyle bir açıldı ki, artık bundan sonra izlemek değil oynamak, her şeyi yapmak istiyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-İsa Yıldız\'ın iş yerinden görüntüler

-Yıldız\'ın kimseden yardım almadan aracına binmesi

-Basketbol antrenmanından görüntüler

-İsa Yıldız ile röp.

-Detay

Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA)

=======================================================

4)HAKKARİ\'DEKİ KAYAK PİSTİ, ULUSLARARASI STANDARTLARA KAVUŞUYOR

HAKKARİ\'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi\'nde kış sezonu öncesi hazırlıklar başladı. Kayak pistinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi amacıyla, daha önce 900 metre olan pist uzunluğu 1200 metreye, 2 olan telesiyej sayısı ise 4\'e çıkarıldı.

Hakkari\'ye 12 kilometre uzaklıkta bulunan Merga Bütan\'daki Kayak Merkezi ulusalararası yarışmaların yapılabileceği düzeye getirilmesi için daha önce 900 metre olan pist 1200 metreye çıkarılırken, telesiyej sayısı da 4 oldu. Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi ile Doğu Anadolu Kalkınma Projesi (DAKA) destekleriyle yapılan kayak pisti için 15 milyon TL ödenek harcanacağı belirtildi.

Kayak pistindeki çalışmaları inceleyen Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal,kayak merkezi projesinin Hakkari Valiliği ve DAKA\'nın destekleriyle yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

\"Daha önce 900 metre olan kayak pisti 1200 metreye, telesiyej sayısı ise 4\'e çıkartılacak.Valmiz sayın Cüneyit Orhan Toprak\'ın girişimleriyle başlatılan projede, DAKA\'nın yüzde 75\'lik dörtlü telesiye projesi desteği ve İl Özel İdaresi\'nin yüzde 25\'lik pist uzatma ve genişletme çalışmaları aralıksız devam ediyor, İhalemiz sonucunda çalışmalarımız yaz ayından beri devam ediyor. Bu çalışmalarımızı, kış ayına yetiştirme planımız var. Pist alanımız daha önce 900 metreydi. Pist uzatma ve genişletme çalışmalarımızla toplamda 3 bin metre uzunluğunda bir kayak pistimiz olacak. Böylece uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapacak bir pistimiz olacak.Sporcu yetiştirme imkanla alakalı olan bir şey. Temel amacımız, gençlerimize güzel imkanlar sunmaktır.\"

\'HAKKARİLİLERİN EĞLENEBİLECEKLERİ TEK SOSYAL TESİS\'

Güldal, daha önce kayak pistinin günde bin kişiyi ağırladığını,bu pistin hizmete girmesiyle birlikte 4\'lü telesiyej ile 4 bin kişiyi ağırlayabilecek bir kapasiteye sahip olacağını belirterek,\"İnsanlarımızın kışın eğlenebileceği tek sosyal tesis burasıdır. Hafta sonları insanlar buraya akın ediyor.Telesiyej kuyruklarımız eskisi gibi uzamayacak. Şu an dörtlü telesiyej yapıyoruz. Pistin uzatılmasıyla hem kayarken, hem de telesiyejler de birikmeler olmayacak. Ben buradan tekrardan Valimiz Cüneyit Orhan Toprak başta olmak üzere DAKA ve İl Özel İdaresi\'ne teşekkür ediyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Kayak Merkezi\'den genel görüntü

-Pistteki çalışmalardan genel ve detaylar

-Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Reşit Güldal ile röportaj

-Detaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-

============================================================

5)POKUT, YAZ DÖNEMİNDE EN ÇOK ZİYARET EDİLEN YAYLALARDAN OLDU

DOĞU Karadeniz\'de yaylalar yaz aylarında yerli-yabancı turistlerin akınına uğradı. Trabzon\'da Uzungöl Turizm Merkezi ile Rize\'de Ayder Yaylası en çok ziyaret edilen yerler oldu. Bu iki yayladan sonra Rize\'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Pokut Yaylası en çok ziyaretçi alan yayla oldu.

Doğu Karadeniz\'de yaylalar yaz aylarında yerli-yabancı turistlerin akınına uğradı. Yaz aylarında özellikle sıcaktan bunalanlar serin havaların hakim olduğu yaylaları tercih etti. Trabzon\'da Uzungöl Turizm Merkezi ile Rize\'de Ayder Yaylası en çok ziyaret edilen yerler oldu. Bu iki yayladan sonra Rize\'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Pokut Yaylası en çok ziyaretçi alan yayla oldu. Dik ve virajlı yollardan zorlu bir yolculukla ulaşılan eşsiz güzellikteki yayla, manzarası, doğası ve ahşap evleri ile ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Yaylada kahvaltı keyfi ise ziyaretçilerin damaklarında unutulmaz tatlar bıraktı. Fırtına Vadisi boyunca tarihi kemer köprüleri ziyaret eden turistler ulaştıkları Pokut Yaylasında, yaşayan bölge halkının tulum eşliğinde söylediği ezgileri dinledi, oynanan horonlara eşlik etti.

ZENGİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE SAHİP

Çamlıhemşin ilçesine 15 kilometre mesafedeki Pokut, Fırtına ve Hala derelerinin oluşturduğu vadi arasında bulunan Sal-Hazindağ yayla dizisinin ilk durağıdır. Doğa yürüyüşü yapmak, fotoğraf çekmek ve dinlenmek için ideal bir ortama sahip olan yayla, zengin biyolojik çeşitliliğinin yanı sıra özgün mimarisiyle de dikkat çekiyor. Ağustos ayında gelen yaylacılarla Ekim ayına kadar hareketliliğini koruyan Pokut doğal yaşlı ormanlar ve kaynak sularıyla bezeli gizemli bir parkurdan geçilerek ulaşılıyor.

EN ÇOK ZİYARETÇİ KÖRFEZ ÜLKELERDEN

Bölgeyi en çok ziyaret eden yabancıların başında Körfez ülkelerinden gelen turistler yer alıyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Ürdün ve Mısır\'ın yanı sıra Rus turistlerde bu yıl bölgeyi ziyaret edenler arasında yer aldı. Yaylalarda trekking yapan turistler yöresel yemeklerin tadına bakıyor, fotoğraf çektiriyor. Gün boyu yaylalarda dolaşan turistler geceleri bölgedeki pansiyonlarda konaklıyor.

DOĞAL KLİMAYI ANDIRIYOR\'

Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, turizmde trendin, doğa ve kültüre dayalı olarak değiştiğini belirterek, yerli- yabancı turistler için Doğu Karadeniz Bölgesi\'nin cazibe merkezine dönüştüğünü söyledi. Bölgenin eşsiz doğaya sahip olduğunu belirten Hocaoğlu, \"Yazın yaylalarımızı, vadilerimizi ziyaret eden insanların çoğu, gördükleri manzaralardan etkileniyor ve bu eşsiz doğayı bir de kışın görmek için burayı ziyaret ediyorlar. Bu, Rize\'nin bir zenginliğidir. Her mevsim farklı renklere sahip bir senfoni gibi. Kışın beyazın tonlarını yazın da yeşilin binlerce tonlarını ziyaretçiler görebilmekte. Yazın en sıcak dönemlerde Rize yaylaları, \'doğal klima\' vazifesi görüyor. Genel atmosfer mikro klimayı andırıyor. Şehir merkezinden yarım saat yukarılara çıktığınızda su ve yeşil doğayla yolculuk ediyorsunuz. Rize eşsiz bir turizm destinasyonuna sahip\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

---------------------------

Yayla Drone detayları

Ziyaretçi detayları

Yayla bitki örtüsü detayları

Yayla evlerinden detay

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

============================================================

6)ŞANLIURFA\'DA 300 KİŞİ ÇİĞ KÖFTE YOĞURDU

ŞANLIURFA\'da Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2\'ncisi düzenlenen \'İsot Festivali\'ndeki yarışmada, 300 kişi aynı anda en iyi çiğköfteyi yoğurmak için mücadele verdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2\'ncisi düzenlenen Uluslararası İsot Festivali\'nde (URFES) çiğ köfte yarışması düzenlendi. Hamarat Eller Çarşısı\'nda düzenlenen yarışmaya çoğunluğu kadın 300 kişi katıldı. 400 kilo çiğ köftenin yoğrularak katılımcılara ikram edildiği etkinlikte jüri üyeleri en iyi köftede seçim yapamayarak herkesi birinci ilan etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, çiğköfteye en güzel lezzeti isotun verdiğini söyleyerek vatandaşlara teşekkür etti. Yarışma kapsamında yoğrulan çiğköfteler ise etkinliğe katılanlara ikram edildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- İsot Festivaline katılan vatandaşlar

- 300 kişinin katıldığı çiğköfte yarışması

- Başkan Çiftçi konuşma yapması

- Başkan Çiftçi çiğköfte yoğurması

- Çiğköfte yoğuran vatandaşlar

- Çiğköfte dağıtılması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 456 MB

====================================================



