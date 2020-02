DHA YURT BÜLTENİ-2

FETÖ soruşturması kapsamında 110 asker hakkında gözaltı kararı

Şüphelilerin gözaltına alınması

Emniyet binasına getirilmeleri

Cezaevi firarisi, drone ile havadan takip edilerek yakalandı

ADANA\'da, \'suç işleme amacıyla örgüt kurma ve hırsızlık\' suçlarından yargılandığı 14 dosyadan 26 yıl 6 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan Serkan Bahçe (37), saklandığı inşaat alanında, drone kamerayla takip edilerek kovalamaca sonucu yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, \'suç işleme amacıyla örgüt kurma ve hırsızlık\' suçlarından yargılandığı14 dosyadan 26 yıl 6 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan Serkan Bahçe\'nin yakamalak için çalışma başlattı. 2 yıldır aranan firari hükümlüyü inşaat alanında sıkıştıran ekipler, alanın geniş olmasından dolayı olay yerine \'drone\' kamera getirdi. Araziyi havadan gözetleyen ekipler, etrafa dağılarak Bahçe\'yi yakalamaya çalıştı. Saklandığı yerden çıkarak aniden kaçmaya başlayan Bahçe, kovalamaca sonucu yakalandı. Havadan görüntülenen kovalamaca anı ise filmleri aratmadı. Yere yatırılarak kelepçelenen Bahçe\'nin üzerinden kimlik çıkmadı.

Emniyete götürülen hükümlü sorgusunun işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

- Zanlının kaçışından drone görüntüsü

- Zanlının polis tarafından yakalanma anının drone görüntüsü

- Zanlının emniyet binasından çıkarılması

Marmaris\'teki otelciler sezondan memnun kaldı

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesindeki otelciler, bu sezon İngiliz büyük tur operatörleri ile yüzlerinin güldüğünü, İngiliz pazarında payın yüzde 23\'lerden yüzde 37\'lere çıktığını belirterek, kaybedilen Orta Avrupa ve İskandinav pazarını yeniden kazanmak için hamlelerini artırdıklarını söyledi. Turizmci, gelecek iki yılın daha da iyi olacağını öngördü.

Marmaris\'te yaz turizm sezonunun bitmesine sayılı haftalar kala otelciler, gelecek yılın planlarını yaparak, büyük tur operatörleriyle anlaşmak için masaya oturmaya başladı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, ekonomide yaşanan olumsuzluklar karşısında turizmdeki hareketliliğin sektörün ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomiyle ilgili olanların turizmi işaret ettiğini belirten Bülbüloğlu, bir dönem bölgenin turizmden çıkarıldığını da hatırlatarak, şunları söyledi:

\"Yurt dışında operatörler anladılar ki Akdeniz çanağında bizler çok büyük oyuncuyuz. Türkiye olmadan kendi karlılıkları ve bilançoları doğru yere gitmiyor. Son 2 senede Türkiye satışları düştüğünde veya anlaşmalardan çıkardıklarında bunu çok iyi anladılar. Geçen seneden kötü çıktık, bu yıl için de endişelerimiz vardı. Dövizde artış sektörümüzü olumlu etkiledi. Özellikle Marmaris ve Güney Ege Bölgesi için artık iç pazarda da kuvvetli oyuncu olduğumuzu ortaya koyduk. 4-5 senede ciddi atılım yaptık. Diyarbakır, Erzurum ve Kars\'taki kardeşlerimiz Marmaris\'in çok güzel cennet tatil beldesi olduğunu artık biliyor. Tüm bu koordineli atılımlarımız ekonomimizi olumlu yönde etkiledi. Tur operatörlerinin önem verip kapasitelerini artırmaları, dövizde artış, bayramların uzun tatil olması bereketli sezon geçirmemizi sağladı.\"

\'GELİR DÜZEYİ YÜKSEK KİŞİLERE YÖNELMELİYİZ\'

Gelecek yıl için de beklentilerin çok yüksek olduğunu dile getiren Bülbüloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Geçen sene İngiliz büyük tur operatörleri, ülkemize ve özellikle Güney Ege Bölgesi\'ne yöneldi. Uçakların gelmesinde ciddi artışlar yaşandı. İngiliz pazarında yüzde 23\'lerden yüzde 37\'lere doğru halen yükselen bir ivme söz konusu. Elimizde ki verilere göre 2019 turizm sezonu umut vericidir. Otelciler olarak kontratlarımızı yaptık ve halen yapmaya devam ediyoruz. Türkiye genelinde turizmde kaybettiğimiz Orta Avrupa ve İskandinav pazarı mevcut. Bu pazarları kazanmak için hem Turizm Bakanlığı hem de Türkiye Otelciler Federasyonu olarak ciddi görüşmeler yapıldı. Turizm pazarlarımızın çoğalması için ayda 4 defa Ankara\'ya giderek yerinde bilgiler verip, toplantılara katılıyoruz. Elimizdeki İngiliz ve Rus pazarlarına bel bağlamak sürdürülebilir ve sağlıklı olmuyor. Tüm turizm pazarlarında sürekli olmak zorundayız. Bunların olabilmesi için sürekli hükümetle ve yetkililerle görüşme halindeyiz. Önümüzdeki yıl kazanacağımız pazarlarda gelir düzeyi yüksek kişilere yönelmeliyiz. Önümüzdeki yıl hatta 2020 yılı bacasız sanayi için çok daha iyi olacağına inanıyorum.\"

MARMARİS\'E RALLİ DOPİNGİ

Dünya Rallisi\'nin bir ayağının Marmaris\'te yapılmasına katkı sağlayan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı\'ya teşekkür eden Bülbüloğlu, \"Yazıcı, otelleri ve işletmeleri ile Marmaris\'ten ekmek kazanan değerli biridir. Dünya Rallisini Marmaris\'e getirtmekle ciddi katkı sağladı. Marmaris adı tüm dünyada anıldı ve iç ile dış pazarda payımız arttı. Önümüzde ki yıl dünya rallisinde daha kapsamlı etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Bunun görüşmeleri şimdiden başladı\" dedi.

- Bir tepeden Marmaris genel görüntüsü

- Otel ve plajlardan genel görüntü

- TUROFED Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu ile röp.

Polis, bisiklet hırsızını uyurken yakaladı

ADANA\'da polisler, bir apartmandan bisiklet çalan Bayram Şimşek\'i (35), yan apartmanın bahçesinde uyurken yakaladı.

Olay, Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi\'nde meydana geldi. Sabaha karşı girdiği apartmanın girişindeki bisikleti çalan Bayram Şimşek, yan apartmanın bahçesine geçti, burada da uyuyakaldı. Sabah uyandığında bisikletinin yerinde olmadığını fark eden Can İ. polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevrede yaptığı aramada, bisikleti yan apartmanın bahçesinde uyuyan Şimşek\'in yanında buldu. Polisler güvenlik kamera kayıtlarından da hırsızlık anını tespit etti. Ekipler tarafından uyandırılan şüpheli polislere, kardeşinin ismini verdi. Gözaltına alınan Bayram Şimşek, emniyetteki sorgusunda, \"5 yıldır işsizdim, aynı zamanda aile sorumlarım var. Kalacak yerim olmadığı için sokaklarda yaşıyorum, güvenlik kamerasındaki kişi benim. Polisler beni apartman bahçesinde uyurken yakaladı. Uyku sersemliği ile ekiplere kardeşimin adını verdim\" dedi.

Ayrıca polisler Şimşek\'in Güzelyalı Mahallesi\'nde de yine bir apartmandan bisiklet çaldığını saptadı. İşlemleri tamamlanan Şimşek, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

- Zanlının apartmana gelmesi

- Apartman girişindeki bisikletin kilidini kırması

- Bisikleti götürmesi

- Farklı bir yerde bisiklet çaldığı an

- Zanlının emniyetten çıkarılması

Ebru, Mardin\'den İstanbul\'a uzanan el ile bebeğine sarıldı

MARDİN\'in Derik ilçesinde bugüne kadar engelli hayvanlara yaptığı protezlerle Uluslarrası iyilik ödülü alan ve, \'Hayat Tamircisi\' olarak bilinen Hasan Kızıl, bu kez İstanbul\'da iş kazası sonucu sağ elini kaybeden 24 yaşındaki Ebru Akkaş\'a 3D printerdan mekanik bir el yaparak, Akkaş\'ın bebeğine sarılmasını ve beşiğini sallamasını sağladı. Kızıl\'ın getirdiği mekanik eli gören Ebru Akkaş\'ın mutluluğu gözlerinden okunurken, Kızıl, \"Yürüteç ve protez projem çok yoğun, insanlar projem için çok mesaj atıyor. Ebru\'da bunların arasından birtanesiydi\"diye konuştu.

İstanbul\'da yaşayan ve iş kazası sonucu sağ elini kaybeden 24 yaşındaki evli iki çocuk annesi Ebru Akkaş, sağ eli olmadığından bebeğine sarılıp, onun beşeğini sallamakta zorlanınca daha önce, \"Hayat tamircisi\" olarak tanınan ve engelli hayvanlara yürüteç ve protezter yapan Hasan Kızıl\'ın konu ile ilgili videolarını izleyince kendisine sosyal medyadan mesaj attı. Kızıl\'a attığı mesaj sonrası onunla irtibata geçen Ebru Akkaş, durumunu anlatarak kendisine bebeğine sarılması için bir el yapmasını istedi.

Ebru Akkaş\'ın talebini yerine getiren Hasan Kızıl, 3D yazıcı üzerinden kendisine bir mekanik el yaparak İstanbul\'daki evine götürüp kendisine teslim etti. Kızıl\'ın bir paket içirisinde evine getirdiği mekanik eli görünce duygulanan ve bunu kullanan Ebru Akkaş\'ın sevinci gözlerinden okunurken, sahip olduğu mekanik el ile artık bebeğinin beşiğini sallayıp bebeğine sarılmanın mutluluğunu yaşadığı gözlendi.

Hasan Kızıl ile tanışmasını anlatan Akkaş, 24 yaşında olduğunu ve iki çocuğu olduğunu söyledi. iş kazası geçirdiğini dile getiren Akkaş, “Sağ elimi kaybettim. Bir aylık bir bebeğim var yeni doğdu onda çok zorluk çekiyorum altını değiştirme ve biberon verirken. Bu şekilde çok zorluklarım var. Bir gün reklam filmini gördüm. Hasan Kızıl\'ın çektiğinden çok etkilendim ona ulaştım mesaj yoluyla. Bana geri döndü bir protez desteği sağlayacağını söyledi. Çok etkilendim çok mutlu oldum, heyecanla onu beklemeye başladım. Şuan protez elime kavuştum mutluyum\"diye konuştu.

\'Hayat Tamircisi\" olarak bilinen ve \'Uluslararası İyilik Ödülü\' sahibi olan Hasan Kızıl ise, 3 yıldır engelli hayvanların engellerini yok etmek için onlara protez yaptığını ifade ederek, \"Diğer projem ise küçük çocuklar ve insanlar için 3D yazıcının mekanik olanıdır. Yürüteç ve protez projem çok yoğun insan projeme çok mesaj atılıyor. Ebru\'da bunların arasından birtanesiydi. protezi verdiğim zaman çok mutlu oldu ve şaşırdı. O an hemen bebeğine sarıldı. O an ki duygular böyle tarifsiz. Şuan kolu yüzde 40 veya 50 çalışıyor. Ebru\'nun daha iyi bir kola ihtiyacı var. Bebeğine sarılmak için daha iyi bakması için. Çalışmalarımı geliştirmeyi düşünüyorum. Doku sensör takarak çalışmaları biyonik hale getirmeyi düşünüyorum. İnsanlara olan çalışmalarıma devam edeceğim. İlerde daha da geliştireceğim. Biyonik kol yapmayı düşünüyorum\"dedi.

KIZIL, \'ULUSLARARASI İYİLİK ÖDÜLÜ\' ALMIŞTI

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 13 Mart\'ta verilen \'Uluslararası İyilik Ödülleri\'ni alanlardan biri de Hasan Kızıl\'dı. Engelli bulunan 200 hayvana kendi imkanlarıyla protez ve yürüteç yapan Kızıl \'Hayat Tamircisi\' olarak tanınmıştı. Ödülünü ise, Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'nda düzenlenen tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti.

-Eli olmayan anne

-Çocuğunu beşiğiyle sallayan anne

-Hasan Kızıl\'ın eve gitmesi

-Mekanik el

-Ebru Akkaş\'ın konuşması

-Hasan Kızıl\'ın konuşması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE, (Mardin), (DHA)

Lyrboton Kome Antik Kenti ziyarete açıldı

ANTALYA’nın Kepez ilçesinde bulunan 2 bin 200 yıllık tarihe sahip Lyrboton Kome Antik Kenti, 4 yıllık çalışmanın sonunda ziyarete açıldı.

Perge Antik Kenti\'ne ait ve o dönemde zeytinyağı üretim köyü olan Lyrboton Kome, Kepez Belediyesi öncülüğünde bir törenle açıldı. Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ak Parti Milletvekilleri Kemal Çelik ve Mustafa Köse, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Prof. Dr. Nevzat çevik ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

‘BUNUN KIYMETİNİ BİLMEMİZ GEREKİR’

Antalya’nın çoğu antik kentlerini gezdiğini belirten Vali Münir Karaloğlu, dünyanın en zengin coğrafyasında yer aldıklarını belirtti. Karaloğlu, “Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez’de bir antik kent olduğunu söylediğinde şaşırdım. Kepez’in neresinde antik şehir olur dedim kendime ama şunu ifade edebilirim dünyada en çok antik kenti barındıran Antalya’dır. Tarihe sahip çıkmak, eserleri ayağa kaldırmak erdemliliktir. Önemli bir iş yaptınız. Bunun kıymetini bilmemiz gerekirö dedi.

2 BİN 200 YILLIK BİR TARİH

Antalya’nın yeni bir zenginliğe kavuştuğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “2 bin 200 yıllık bir tarih arkamızda hazır ve her şeye rağmen dimdik ayakta duruyor. Bugün tarih altından eseri çıkartıyorken, tarihi olaya da şahitlik ettiğimizin farkında olmamız gerekiyorö diye konuştu.

LYRBOTON KOME GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Projenin mimarlarından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Daha önce burası sanki gizlenmiş gibiydi. Yolu yoktu, adeta saklanmış bir vaziyetteydi. 4 yıldır bu tarihi mirası çıkarmak için büyük bir çabanın içerisinde olduk. Bugün burada bu şehrin ana hatlarını, çarşısıyla, evleriyle, zeytin işleme bölgesiyle her şeyini ortaya çıkarmış oldukö dedi.

ZEYTİNYAĞI MERKEZİ

Antik kentteki ilk araştırmaları ve çalışmaları yapan Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Nevzat Çevik, Lyrboton Kome’yi Arete adında bir kadının kurduğunu anlatarak, zeytinyağı üretiminin zenginliğine dikkat çekti. Çevik, “Arete, erdemli demek, bu erdemli kadın buradaki zeytinyağı üretimiyle hem köylüleri yönlendirdiği gibi hem de esas bağlı olduğu Perge Metropolüne zeytinyağı ihtiyacının tamamını ve dış satım merkezinin temellerini de burada atmaktadırö dedi.

Konuşmalar sonrası protokol üyeleri kurdele kesiminin ardından ziyaretçilerle birlikte Lyrboton Kome Antik Kenti’ni gezdi.

Antik kent drone görüntü

Protokolün açılış kurdelasını kesmesi

Vali Münir Karaloğlu\'nun konuşması

Protokol üyelerinin antik kenti gezerken görüntüsü

Vali yetkililerden bilgi alırken görüntü

Detaylar

Biri çelik kasaların yerini tespit etmiş, öteki soymuş

KONYA\'da iki farklı çelik kasa hırsızlığı olaylarına karıştıkları tespit edilen Mehmet Can Gültekin (45) ve Şükrü Koçak (36) tutuklandı. Koçak\'ın çalınacak çelik kasaları belirlediği, Gültekin\'in de il dışından gelip kasaları açtığı belirtildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 11 Eylül tarihinde merkez Karatay ilçesi Fevçi Çakmak Mahallesi\'ndeki bir plastik fabrikasında çelik kasadan 85 bin lira değerinde çek senet ve bin liranın çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatı. Polis, şüphelilerin olay yerine geldiği hafif ticari aracın plakasını ve kiralık olduğunu tespit etti. Araç takip sisteminden aracın bulunduğu adrese giden polis ekipleri, yapılan operasyonla Mehmet Can Gültekin ve Şükrü Koçak\'ı saklandığı evde gözaltına aldı.

İL DIŞINDAN GELİP KASALARI AÇIYORMUŞ

Sorgulanmak üzere Hırsızlık Büro Amirliği\'ne götürülen şüphelilerin 28 Ağustos tarihinde Sarayönü ilçesine bağlı Kuyulusebil Mahallesi\'ndeki bir evdeki çelik kasadan da 20 bin lira çaldığı belinlendi. Şüphelilerden Şükrü Koçak\'ın ifadesinde, çalınacak olan kasaları kendisinin belirlediğini, tespiti yaptıktan sonra Mehmet Can Gültekin\'e haber verdiğini, Gültekin\'in de il dışından Konya\'ya gelerek kasaları açtığını itiraf ettiği ifade edildi. 29 farklı dosyadan poliste suç kaydı bulunan ve 8 dosyadan da aranan Mehmet Can Gültekin ile 6 dosyadan poliste suç kaydı bulunan Şükrü Koçak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilişi

- Genel ve detaylar

