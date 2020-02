DHA YURT BÜLTENİ -2 

1)BODRUM\'DA KAÇAK TEKNESİ BATTI: 2 KAÇAK ÖLÜ, 1\'İ KAYIP 16\'SI KURTARILDI

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber tekne batarken, teknedeki 8\'i çocuk toplam 16 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 2 kaçağın cesedine ulaşılırken, kayıp olduğu anlaşılan 1 göçmenin bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bodrum\'un Bağlar Koyundan denize açılan bir grup kaçak göçmenin içinde bulunduğu fiber tekne, su alıp battı. Suya düşen kaçakların seslerini duyan, bölgede devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekipleri, bugün saat 00.57\'de, denize düşen kaçaklardan 15\'i Irak, 1\'i Suriye uyruklu toplam 16\'sını kurtardı. 8\'i çocuk 6\'sı kadın toplam 16 kaçak, sahil güvenlik botunu alındı. 10 kişilik fiber teknede kapasiteden fazla kaçak olduğu anlaşıldı. Teknede 19 kaçağın bulunduğu, 3 kaçağın kayıp olduğunu göçmenlerin ifadesinden öğrenen sahil güvenlik ekipleri, denizde arama kurtarma çalışması başlattı. Başlatılan çalışmada 2 kadın kaçağın cesedi bulundu. Bir kayıp kaçağın ise halen arandığı belirtildi. 1 sahil güvenlik korveti, 1 sahil güvenlik helikopteri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bağlısı KIYEM-2 ile Bodrum Deniz Kurtarma Derneği\'nin ambulans botunun arama kurtarma faaliyetine katıldığı belirtildi.

BODRUM

2)OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAZADA ÖLDÜ

İZMİR\'in Tire ilçesinde, yolun karşısına geçerek önce yönlendirme tabelalarına ardından yol kenarındaki kum yığınına çarpan otomobilin sürücüsü Halil Çaparoğlu, öldü.

Kaza, dün (pazar) saat 23.30 sıralarında, Tire- Bayındır Karayolu\'nda meydana geldi. Traktör tamircisi Halil Çaparoğlu, kullandığı 09 KY 929 plakalı otomobilin, iddiaya göre, aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini yitirdi. Yolun karşısına geçen otomobil, önce yönlendirme tabelalarına ardından yol kenarındaki kum yığınına çarptı. Hurdaya dönen otomobili gören vatandaşlar, kazayı AKS 110 ile sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Çaparoğlu\'nun öldüğü belirlendi. AKS 110 ekipleri, Çaparoğlu\'nun cesedini sıkıştığı yerden çıkardı. Bu yılın başında evlendiği öğrenilen Halil Çaparoğlu\'nun cenazesi, kaza yeri incelemesinden sonra İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

TİRE (İzmir)

3)MUŞ\'TA 18 YILLIK HUSUMET BARIŞLA SONUÇLANDI

Muş\'ta iki ailenin fertleri arasında bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgadan sonra başlayan husumet, 18 yıl sonra barışla sonuçlandı. Merkeze bağlı Alagün köyünde yaşayan Güler ve Yalçın ailelerinin fertleri arasında 2000 yılında çıkan kavgada Emin Yalçın hayatını kaybetti. Aynı köyde yaşayan ailelerin fertleri arasındaki husumetin sona ermesi için kanaat önderlerinin devreye girdi. Yaklaşık 600 kişinin bir araya geldiği barış yemeğinde bayram havası yaşandı. İki aileye mensup akrabalar birbirleriyle öpüşerek barışı ilan etti.

Alagün Muhtarı Efendi Ertürk, Güler ve Yalçın aileleri arasında 18 yıldan süren anlaşmazlığın sona erdiğini, barış yemeği ile köylerindeki huzursuzluğun ortadan kalktığını bildirdi.

Barış törenini düzenleyenlere teşekkür eden Saadettin Güler, \"Muhtarımıza, heyetine teşekkür ediyorum. İnsanlar arasında barış, sevgi olsun. Bu kararımız bugüne kadar küs olan, birbirlerine düşman olanlara örnek olsun\" dedi.

MUŞ

4)ARTIK BEBEKLERİ AĞLADIĞINDA FARK EDEBİLECEKLER

Muğla\'da her ikisi de doğuştan işitme engelli olan Aykut-Şükriye Bulut çiftine, uyudukları sırada bebeklerinin ağladığını fark edebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi tarafından titreşimli bebek telsizi hediye edildi. Engelli maaşları ile kiralık tek gözlü evde yaşamlarını sürdüren ve işsiz Bulut çifti, hediye karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından il genelinde yaşayan işitme engelli ailelerin 0-4 yaş arası bebekleri ile iletişim sorunlarını gidermek için bir projeye imza atıldı. \'Sessizliğime Ses Ol\' projesi kapsamında ailelerin uyku sırasında çocuklarının ağladığını fark edebilmeleri için titreşimli telsiz hediye ediliyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ünsal Paşalı, proje çerçevesinde beraberindeki kurum çalışanları ile birlikte Menteşe ilçesinde yaşayan Bulut ailesini ziyaret etti. Paşalı, tek gözlü kiralık evde yaşamlarını sürdüren her ikisi de doğuştan işitme engelli olan Aykut Bulut (26) ve eşi Şükriye Bulut\'a (21) 1.5 yaşındaki bebekleri Yiğit ile daha iyi ilgilenmelerini için titreşimli telsiz hediye etti. Başkan Paşalı, \"Cihazı iyi ve sağlıklı günlerde kullanmanızı diliyorum\" dedi.

Duygularını işaret dili tercümanı İpek Akatekin aracılığı ile anlatan anne Bulut, \"İşitme cihazlarımız kaliteli olmadığı için kullanamadık. Kulağımızda çınlama sesi yapıyordu. İşitme cihazı olmadığı için de bebeğimiz ağladığında sesini duyamıyorduk. Çoğu zaman geceleri eşimle değişimli olarak başında nöbet tutuyorduk. Sonuçta belli bir süre sonra ister istemez insan yorulmaya başlıyor. İlimizde bizim gibi yaşayan işitme engelli çiftler, duyma sorunu yaşadıkları için evlat sahibi olmak istemiyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye edilen titreşimli bu bebek telsizinin büyük kolaylık sağlayacağına inanıyorum\" dedi.

Şükriye Bulut, devletten aldıkları engeli maaşı ile geçindiklerini belirtip, \"Halimiz ortada. Aldığımız toplam 1300 lira engelli maaşı ile geçinmekte güçlük çekiyoruz. Bunun 400 lirası zaten kiraya gidiyor. Yetkililerden eşim ve kendim için iş istiyoruz\" diye konuştu.

CHP\'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün, \"İşitme engeli bulunan anne ve babanın çocuk sahibi olma konusundaki tereddüdünü, uyanama konusunda gidererek huzurlu, sağlıklı mutlu bebekler yetiştirmesini sağlayacağız. İşitme engelli ailelerimiz artık bebeğin ağladığını fark edecek\" dedi.

MUĞLA

5)TRAC İZMİR, SINIRLARI AŞAN İLETİŞİM AĞINI GENİŞLETİYOR

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti\'nin (TRAC) İzmir Şubesi, doğal afet sebebiyle iletişim sisteminin çökmesi durumunda yardım kuruluşlarıyla haberleşmek için kurdukları iletişim ağını genişletiyor. Marmara Bölgesi Afet Haberleşme Sistemi aracılığıyla, herhangi bir afet anında saniyeler içinde iletişime geçebileceklerini belirten, TRAC İzmir Şubesi Başkanı Gökçe Doğan, bütün Türkiye\'yi kapsama alanına almak için çabaladıklarını söyledi.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yürüterek, afet anında ekip, gıda ve ilaç takviyeleri taleplerini gerekli yerlere iletiyor. Olağanüstü durumlarda haberleşmeyi sağlayan TRAC İzmir Şubesi, Genel Merkez tarafından yeni kurulan bir aktarıcı aracılığıyla Marmara bölgesiyle kesintisiz bağlantı kurabilir hale geldi. Türkiye genelinde 3 bin üyesi ve 55 şubesi bulunan TRAC, iletişim ağını her geçen gün genişletmek için çabalıyor.

Afet anlarında dijital alt yapının etkisiz hale geldiğine değinen TRAC İzmir Şubesi Başkanı Gökçe Doğan, \"Afet hallerinde etkisiz hale gelen dijital alt yapı, minimum 24 saat içinde eski haline dönebiliyor. Biz bu süre içinde afetin oluştuğu ilk dakikadan itibaren haberleşmeyi sağlıyoruz. Bizim cihazlarımız şebeke elektriğine bağlı değil, aküyle ve güneş panelleriyle çalışıyor bu yüzden kesintisiz iletişim mümkün. Bir afet anında elimizdeki imkanları kamunun yararına sunuyoruz. Hem kurumlar arasında hem de arama kurtarma ekipleri arasındaki iletişimi sağlıyoruz. Olağanüstü durumların haricinde, haberleşmeyi nasıl sağlayacağımız, nasıl daha iyiye götürebileceğimiz ve teknolojik gelişmelere nasıl adapte olacağımız ile ilgili eğitimler veriyoruz\" dedi.

Afet anında haberleşmenin öneminden söz eden TRAC İzmir Şubesi Sorumlu Operatörü Ali Rıza Özsaran, \"19. yılını andığımız Marmara Depremi Türkiye için çok büyük bir tecrübe oldu. O dönemde iletişim tamamen kesildi. Türkiye\'nin 55 ilinde bulunan TRAC şubeleri istasyon aracılığıyla haberleşmeyi ve Ankara ile iletişimi sağladılar. Genellikle bu işe hobiyle başlanıyor ve giderek profesyonel hale geliniyor. İnsanlara fayda sağlayan bir hobiyi hayata geçiriyoruz, ben insanları bu yüzden telsizle uğraşmaya davet ediyorum\" diye konuştu.

UZAYLA İLETİŞİM KURMUŞTU

İletişim ağı sayesinde sesini dünya dışına ulaştırabildiğini belirten Özsaran, \"Uzaya çıkan her astronot, amatör telsizci olmak zorunda, çünkü oradan bu şekilde bağlantı kuruluyor. Uzayda bir uzay istasyonu içinde 2005 yılında 15-20 gün takip sonucunda bölgedeki astronotlarla bağlantıya geçmeyi başardım. Türkiye\'nin ilk uzay telsiz bağlantısını gerçekleştirdim. NASA bununla ilgili bir sertifika verdi. Bunun üzerine bir ilkokuldaki 20 öğrenciyi uzaydaki astronotla konuşturduk. Bu da Türkiye\'de bir ilk oldu. 20 tane çocuk uzaydaki astronota sorular sordular. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki 2 yıl içinde 2 tane okulun öğrencilerini uzaydaki astronotlarla konuşturmayı planlıyoruz\" diye konuştu.

HERHANGİ BİR AFETE KARŞIN TELSİZ BULUNDURULMALI

Afet anında haberleşmenin sağlanması için arama kurtarma ekiplerine eğitim verdiklerini anlatan Özsaran, \"Eğitimler çok önemli. Aynı zamanda gençlerin bu sisteme adapte olmasını da arzuluyoruz. 12 yaşından büyük herkes, amatör telsizci olabiliyor. Vatandaşlar, lisans gerektirmeyen PMR denilen ufak telsizlerden bile bulundursalar en azından afet anında seslerini bir yerlere ulaştırabilirler. Amatör telsizcilik eğitimi almak herkes için faydalı olacaktır. Ailenizin de yardıma ihtiyacı olabilir, amatör telsiz ehliyeti olan bir kişi afet anında bir telsizle merkezimize ulaşıp, her türlü yardımı talep edebilir\" dedi.

İZMİR

6)FRANSA\'DA GÖRDÜĞÜ MÜZEYİ İSPİR\'E YAPTI

Erzurum\'un İspir İlçe Belediye Başkanı Osman Çakır, Fransa\'da gördüğü Etnografya müzesini ilçesine yaptı. İspir Belediye Başkanı Osman Çakır, 20 yıl önce gittiği Fransa\'daki Etnografya müzesinden çok etkilenince ilçesine yapmak istedi. Uzun çalışma sonucu Başkan Çakır, ilçe merkezi ve 174 mahalleden 250 envarteri sergilemek için ilçe merkezinde yapılan kent müzesine getirdi. Üçüncü dönemdir Belediye Başkanlığı yaptığını belirten Osman Çakır, \"Fransa\'ya gittiğimde eskiden kullanılan tarımsal aletleri sergileyen bir müze gördüm. Bunu yapmayı uzun zamandan beri aklıma koymuştum. Yapmayı başardık. Amacımız gelecek nesillere atalarımızın hangi şartlarda, hangi aletlerle tarım yaptıklarını geçmişten geleceğe taşımak. 400 metrekare ahşaptan bir bina yaparak yöresel, tarih ve kültür müzesi yaptık. Ayrıca tarihi eserlerimizi Türkiye\'nin en ünlü ressamlarına çizdirdik\" dedi.

İSPİR, (Erzurum)

