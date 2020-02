DHA YURT BÜLTENİ 2

İzmir polisinin \'hırsızlık filmi\' sinemalarda

İZMİR Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların hırsızlık konularında duyarlı olmalarını sağlamak ve dikkat etmeleri gereken durumları göstermek için kısa film çekti. Polis ve bekçilerin rol aldığı filmde, hırsızların kullandığı bazı yöntemler ile buna karşı alınması gereken önlemler ekrana getirildi. İzmir\'deki sinemalarda da film aralarında gösterimi yapılan filmde vatandaşlardan özellikle balkonlarına hırsızların kolay görülmeleri için sersörlü lamba taktırmaları istendi. Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, eğlenceli bir dille farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın\'ın göreve gelmesinden sonra özellikle hırsızlık gibi mala karşı işlenen suçlara karşı etkin bir çalışma başlatıldı. Evden, işyerinden ve araçtan hırsızlık olaylarında önemli bir gerileme olduğu belirtildi. Bu çalışmaların yanında polisiye önlemlere ilave olarak vatandaşların da farkındalığını arttırmak için günler süren çabalar sonrasında Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nce kısa film çalışması yapıldı.

POLİS VE BEKÇİLER ROL ALDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis ve bekçilerin rol aldığı kısa filmde, hem hırsızların kullandığı yöntemler hem de vatandaşların hangi konularda dikkatli olmaları gerektiği gösterildi. Filmdeki en dikkat çeken bölüm ise hırsızlık olaylarına karşı alınması gereken tedbirler oldu. \'Açık pencereden sadece temiz hava değil hırsız da girebilir\' anlatımıyla pencereler konusunda vatandaşların dikkatli olmaları tavsiye edildi. Bunun yanında filmde vatandaşların özellikle balkonlarına sensörlü lamba taktırmaları da istendi. Böylelikle devriye gezen polislerin ve bekçilerin yanı sıra diğer apartman sakinlerinin de hırsızları kolayca fark edebilecekleri anlatıldı.

FİLM SİNEMALARDA DA GÖSTERİLDİ

Film çeşitli sosyal medya hesaplarının yanı sıra Emniyet Müdürlüğü\'ne ait Youtube hesabında da yayınlandı. Ayrıca filmin kentteki sinemalarda film aralarında ve öncesinde gösterimi de yapıldı. Böylelikle daha geniş kitlelere ulaşılmaya çalışıldı.

Hazırladıkları filme dair açıklama yapan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, \"Biz göreve geldiğimiz andan itibaren hırsızlık olaylarının üzerine çok kararlı bir şekilde gidiyoruz. Hırsızlık olaylarında İzmir\'de çok büyük azalma oldu. Az sayıda oluyor ancak istiyoruz ki hırsızlık olmasın. Bu konuda halkı aydınlatmanın iyi olduğunu, büyük önem taşıdığını biliyoruz. Bu filmde hem eğlenceli bir şekilde uyarıyoruz hem de bizimle işbirliğine çağırıyoruz\" dedi.

CHP’li vekil Sarıarslan: \"Biz içeride tartışırız ama birliğimizi de koruruz\"

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıarslan, Türkiye’nin çok önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, \"Biz bu ülkeyi boşa kurmadık, beleşe hiç kurmadık. Bu ülke, mücadeleyle, kanla kuruldu. Bu ülke, kimsenin babasının malı değildir. Türk düşmanlarına da söyleyeyim, biz içeride tartışırız, içeride sorunlarımız olur ama konu ülkenin birliği ve beraberliği olduğu zaman hep beraber oluruz. Buna da CHP olarak öncülük yaparız\" dedi.

CHP İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Milletvekili Sarıarslan, tarım, para politikası, dış ilişkiler ve ekonomi konularında yanıtlanması için hükümete çeşitli sorular sıraladıktan sonra, Türkiye’nin içinde bulunduğu krizden çıkış yollarını da anlattı. Sarıarslan, ‘’Tarımı bitir, çiftçiyi borç batağına sürükle, samandan mercimeğe, canlı hayvandan ete kadar tarım ürünlerini ithal et diyen dış güçler miydi? Yandaşlarına, Türkiye’nin en büyük ihalelerini dolar endeksli ver, ver ki dolar yükseldikçe daha fazla kazansınlar diyen, dış güçler miydi? Haydi ihaleyi dolarla verdin, yandaşlarına dolarla gelir garantisi ver diyen dış güçler miydi?’’ şeklinde sorular sıraladı. CHP’li vekil Sarıarslan, ‘’Devlette liyakat sistemi yeniden inşa edilmeli. Şimdi gereçli olan, liyakat değil, sadakat. Demokrasiye geçilmeli, hukukun üstünlüğü ve hukuk güvenliği sağlanmalıdır. Hukuk olmazsa, yatırım da olmaz. Türkiye, israftan kaçınmalı, tasarruf yapmalıdır. İsraf dengeli ve adil büyümenin düşmanıdır. Tasarrufa kamudan başlanmalı, saray, araç ve bina saltanatına son verilmelidir’’ ifadelerini kullandı.

Bu sene buğday çiftçisinin tarlasını ekmeyi düşünmediğini söylediğini kaydeden Sarıarslan, şunları kaydetti:

\"Şimdi ekim olmazsa, buğdayı yurtdışından ithal etmek zorundayız. İthal ettiğimiz zaman dolar ödemek zorundayız. Dolar ödediğimiz zaman da burada ekmek fiyatları artacak, un fiyatları artacak. Eğer bu konularla ilgili Meclis’e bir yasa teklifi getirirlerse, biz ülkemizin yanındayız, ülkemizin menfaatine yasa teklifleri getirirlerse, onları desteklemeye hazırız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanlı’nın devamıdır, Osmanlı, Selçukluların devamı, Selçuklular da Orta Asya’dan gelen Türk devletlerinin devamıdır. Bu hükümet, bu devleti 15 yıllık zannetti. Sanki bunlarla var oldu bu devlet, bunlarla yok oldu. Dış politikada, devletin uluslararası geleneğini ortadan kaldırdılar. İç politikada ise bütün kuralları ortadan kaldırdılar, değiştirdiler, tek adam rejimine geçtiler. Ülke bu hale geldi. Demokrasinin olmadığı yerde, farklı düşüncelerin tartışılmadığı yerde doğruları bulmak mümkün değil. Biz bu ülkeyi boşa kurmadık, beleşe hiç kurmadık. Bu ülke, mücadeleyle, kanla kuruldu. Bu ülke, kimsenin babasının malı değildir. Üzülerek söylüyorum, çok zor bir dönemden geçiyoruz ama Türk halkı bunları aşar mı, evet aşar. Ancak Türk halkına doğruları anlatmamız lazım. Türk düşmanlarına da söyleyeyim, biz içeride tartışırız, içeride sorunlarımız olur ama konu ülkenin birliği ve beraberliği olduğu zaman hep beraber oluruz. Buna da CHP olarak öncülük yaparız. Bu konuda da herkesin gönlü rahat olsun. CHP hata yapmış mıdır, evet yapmıştır. Biz özeleştiri yapmasını da biliriz.\"

Aydın\'da Ege Et ürünlerine yoğun ilgi

AYDIN Büyükşehir Belediyesi\'nce 4 yıl önce kurulan Ege Et, son günlerde talebi karşılamakta zorlanır hale geldi. Kentte tatil yapanların dahi memleketlerine dönerken, kilolarca et ve sucuk aldığı belirtildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, \"Ege Et şubelerinin önünde kuyruklar oluşuyor. Bu gösterilen ilgi ve güvenden ötürü çok memnunuz\" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nin il genelinde faaliyet gösteren 15 Ege Et şubesi, yoğun talep görüyor. Aydın\'a tatile gelenlerin bile memleketlerine dönerken; Ege Et\'e mutlaka uğradığı belirtildi. Bu nedenle Ege Et önünde uzun kuyrukların oluştuğu kaydedildi. Ankara, İzmir, İstanbul gibi birçok ilden gelen tatilcilerin hem ekonomik hem de güvenilir olması nedeniyle Ege Et\'i tercih ettiği belirtildi. Tatilcilerin memleketlerine dönerken, kilolarca sucuk ve et götürdüğü dile getirildi. Piyasaya göre yaklaşık yüzde 20\'lere varan daha düşük fiyat nedeniyle, Ege Et\'in zaman zaman talebi karşılayamaz duruma geldiği vurgulandı.

TATİLCİLER MEMLEKETLERİNE BOŞ DÖNMÜYOR

Yılın 5 ayını Didim\'de geçiren Sevinç Orul, \"Ankaralıyım. 25 yıldan beri Didim\'e tatile geliyorum. Ege Et açıldığından beri kasapları bıraktım, buradan et almaktayım. Çok güveniyoruz. Dışarıdaki etle ilgili söylentilere rağmen yine etimi buradan alıyorum\" dedi. Vatandaşlardan Şahan Özmen, \"Burada yazlıkta kalıyorum. İstanbul\'a dönerken eti ve sucuğu, güvenilir bulduğumuz için Ege Et\'ten alıyorum. Güvenerek yiyoruz\" diye konuştu. Vatandaşlardan Ayşe Babayiğit de, \"Ette son günlerde yaşanan sıkıntılardan dolayı kuşku içindeyiz. Ama buradan kuzu eti aldım. Çünkü buraya güveniyoruz\" dedi. İbrahim Ulusoy ise, \"Ege Et\'ten hijyen ve güvendiğimiz için et alıyoruz\" dedi. Serdar Bural da, \"Tatil bitti İzmir\'e dönüyorum. Giderken et ve sucuk aldım. Güvenilir et. Dışarıdan yemiyoruz, hep buradan alıyoruz. Fiyatı da gayet güzel\" dedi.

ARACI OLMADAN ÜRETİCİDEN TEMİN EDİLİYOR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu, \"Bölgemizdeki büyük ve küçükbaş hayvanları aracı olmadan, direk üreticiden alıyoruz. Gerekli işlemler sonrasında şubelere servis yapılıyor. Aracılar olmadığı için vatandaşlar açısından et oldukça ekonomik oluyor. Yine bölgemizin yerli hayvanı olduğu ve ithal olmadığı için güvenilir bir hizmet sunuyoruz. Bugünlerde yaşanan şarbon haberlerinden sonra da ciddi anlamda talep yükseldi. Adeta yok satıyoruz. Ege Et şubelerinin önünde kuyruklar oluşuyor. Bu gösterilen ilgi ve güvenden ötürü çok memnunuz\" dedi.

KOMŞU İLLERDEN TALAEP VAR

Komşu illerden de Ege Et şubesi için talep geldiğini belirten Çerçioğlu, \"Vatandaşlar emin olsunlar, etler belediyemiz veterinerleri tarafından kontrol edilmektedir. Gayet sağlıklı eti vatandaşlarımıza sunuyoruz. Bir bakımdan da zorlanıyoruz. Çünkü çok fazla satış var. İnsanlarda eti buzdolabında depolamaya çalışıyorlar. Buna hiç gerek yok. Eti kendinize yetecek kadar alırsanız tüm vatandaşlara ulaştırabileceğiz. Aydın\'da yaşayan vatandaşlarımıza çok teşekkür diyorum. Bu sırada Denizli, İzmir ve Muğla gibi birçok ilden de Ege Et şubesi açmamız için talepler var. Önümüzdeki günlerde de inşallah oradaki vatandaşlarımızın isteklerini gerçekleştireceğimizi ümit ediyorum\" diye konuştu.

EGE ET FİYAT LİSTESİ

Ege Et ürünlerinin kilogram fiyatlarıı şöyle: Kıyma 34 tl, kuşbaşı et 37 TL, rosto 40 TL, tranç 40 TL, antrikot 47 TL, biftek 47 TL, bonfile 68 TL, pirzola 40 TL, kemikli et 30 TL, çine köfte 35.90 TL, sucuk 36 TL ve osmanlı sucuğu 43 TL.

Aynı noktadaki bu kazada da yine tokalaşıp ayrıldılar

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpıştığı kazayı yaralanmadan atlatan sürücüler, tokalaşıp birbirlerine geçmiş olsun dileğinde bulunarak ayrıldı. Aynı yerde bir süre önce de iki motosikletli kaza yapıp benzer şekilde ayrılmıştı. O anlar ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, geçen pazartesi günü saat 13.45\'te, İstiklal Mahallesi Altıntaş ve Yalova Sokak\'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen kazada; sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen bir motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Her iki sürücü de kazada yaralanmadı. Motosiklet ve otomobilde ise küçük çapta maddi hasar oluştu. Kazanın ardından kenara çektiği otomobilden inen sürücü, motosikletlinin yanına giderek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Tokalaşan sürücüler, ardından kaza yerinden ayrıldı.

Öte yandan aynı yerde bir süre önce iki motosikletli de kaza yapıp benzer şekilde tokalaşıp, ayrılmıştı.

