DHA YURT BÜLTENİ 2

2 bin yıllık Phaselis Antik Kenti\'nde sanat festivali başladı

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 9\'uncu Phaselis Sanat Festivali, 2 bin yıllık antik kentte Tanini Trio Grubu\'nun konseriyle başladı.

Kemer Belediyesi ile Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) tarafından bu yıl 9\'uncusu düzenlenen Phaselis Sanat Festivali, dün akşam Tekirova Mahallesi\'ndeki 2 bin yıllık tarihiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Phaselis Antik Kenti\'nde Tanini Trio grubu konseriyle başladı. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği, ücretsiz olan konserde Tanini Trio grubu kanun, ney ve piyano üçlemesiyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Kemer Belediyesi ve KETAV Başkanı CHP\'li Mustafa Gül, \"Antalya\'nın batı bölgesine baktığımızda 260\'ın üzerinde tarihi bölgemiz var. Ama bunlardan deniz kenarı olması sebebiyle ve korunup, bakım ile onarımı yapılmasından dolayı Phaselis en büyük limanlardan bir tanesi. Bölge için çok önemli. İnşallah Kültür ve Turizm Bakanlığımız daha çok önem verirse, batı bölgesindeki bütün kültürel alanları, geçmiş kültürel yaşamları ortaya çıkarttığımız zaman turizmde bölgeye birçok kişi ziyarette bulunacak\" dedi.

Tarih ve sanatın bulunduğu festivali yerli ve yabancı tatilcilerle yaşatmak istediklerini vurgulayan Başkan Gül, \"Buraya tatil için gelen insanların bu kültürel etkinliğe ihtiyaçları olduğunun bilgisini onlara inşallah hep beraber anlatacağız. Seneye bunun daha kalitelisini yapmaya gayret göstereceğiz\" diye konuştu.

Kalp nakli olup, babasının aldığı ayakkabılarla yürüyeceği günü bekliyor

AFYONKARAHİSAR\'da 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonrası kalp yetmezliği teşhisi konulan 10 yaşındaki Kadir İçgöz, sağlığına kavuşmak için kalp nakli bekliyor. Yapay kalp ve tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Kadir İçgöz, yeniden yürüyebileceği günler için babasının yeni aldığı ayakkabıyı da yanından ayırmıyor.

Afyonkarahisar\'ın merkeze bağlı Salar beldesinde oturan Hasan İçgöz (33) ve Filiz İçgöz (30) çiftinin 4 çocuğunun en büyüğü olan 4\'üncü sınıf öğrencisi Kadir İçgöz\'e 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonrası kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Anne ve babasının yardımı ve tekerlekli sandalyeyle sokağa çıkabilen Kadir İçgöz, bütün gününü evde kardeşleriyle geçiriyor. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Kadir İçgöz, yürüyüp koşacağı günü hayal ederken, babasının yeni aldığı ayakkabıları da o gün için bir an yanından ayırmıyor.

YAPAY KALPLE YAŞIYOR

Baba Hasan İçgöz, kalp krizi geçirmesinin ardından Kadir\'in rahatsızlığının ortaya çıktığını belirterek, uzun süre yoğun bakımda kalmasından dolayı Kadir\'in ayak sinirleri zedelendiği için yürüyemediğini söyledi. Baba İçgöz, \"Oğlumun rahatsızlığı 2 yıl önce başladı. 2 yıldır hastanelerde rahatsızlığını çözmek için uğraşıyoruz. Oğlumda kalp yetmezliği var. Çocuğumuza yapay kalp takıldı. Oğlumun kalp nakli olması gerekiyor. Ayda bir veya iki defa kontrol için hastaneye gidiyoruz. Nakil olmadan kesinlikle sağlığına kavuşamayacak\" dedi.

\'KALP NAKLİ İÇİN SIRADAYIZ\'

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi\'nde oğlu Kadir İçgöz\'ün tedavisinin devam ettiğini vurgulayan baba İçgöz, doktorların kendisine kalp nakil sırasında olduklarını ve kalp beklediklerini söylediğini ifade etti. Baba İçgöz, şöyle dedi:

\"Ama Türkiye\'de ne kadar bağış olursa oğlum ona göre kalp nakli olacak. Zaten tedavi süresince oğlum uzun süre uyutuldu. Bu nedenle de ayak sinirleri zedelenmiş. Şu anda yürüyemiyor ve hareket edemiyor. Biz de temel ihtiyaçlarını kendimiz karşılıyoruz. Ayrıca günlük Kadir için bir öğretmen geliyor. Biz de öğretmen için gerekli ihtiyaçları sağlıyoruz. Öğretmen, Kadir\'e derslerinden kalmaması için eğitim veriyor. Yapay kalple ne kadar yaşayacak bilmiyoruz. O yüzden nakil olması gerekiyor. Nakil için destek bekliyoruz.\"

\'BİZ DE BİR CAN BEKLİYORUZ\'

Anne Filiz İçgöz ise oğlunun 2 yıldır tedavi gördüğünü söyledi. Oğlunun acil kalp nakline ihtiyacı olduğunu anlatan İçgöz, şunları söyledi:

\"Bütün ailelere sesleniyorum; organ bağışına destek çıksınlar. Kimse organ bağışlamak istemiyor. Tabii onlar da can kaybediyorlar. Fakat biz de bir can bekliyoruz. Herkesin organ bağışında bulunmasını istiyoruz. Öldüğümüzde bedenimiz toprağa kavuşuyor. Toprağa karışmak yerine başkalarına can olsun. Sadece oğlum için demiyorum. Bütün Kadir\'ler, Ahmet\'ler ve Mehmet\'ler için söylüyorum. Acil kalp nakli istiyorum. Bütün Türkiye\'ye sesimizin duymasını istiyorum. Onunla birlikte oynuyoruz, gülüyoruz, televizyon izliyoruz. Dışarı çıkmak istiyor. Tekerlekli sandalyesiyle dışarı çıkarıyorum. Arkadaşları oynarken onları izliyor. Arkadaşları gibi koşmak ve oynamak istiyor. O yüzden oğluma tez vakitte acil kalp nakli istiyoruz. Oğlum en çok yürümek ve arkadaşlarıyla oynamak istiyor.\"

\'BANA KALP BULUNSUN\'

Galatasaray taraftarı olan Kadir İçgöz, yürümek, top oynamak, koşmak ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek istediğini ve bunun için kalp nakli beklediğini anlattı. Kadir İçgöz, \"En çok yürümek istiyorum. Arkadaşlarımla bisiklete binmek, koşup, oynamak istiyorum. En çok top oynamak istiyorum. Bana kalp bulunsun. Bütün Galatarasaylılara da diyorum, bana kalp bulunsun\" dedi.

Van\'da terör örgütü PKK\'ya ait mühimmat ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Edremit ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK\'ya ait el bombası, roketatar mühimmatı ve sevk fişeği ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Özel Harekat, Olay Yeri ve Bomba İmha İnceleme Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK\'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Edremit ilçesi Süphan Mahallesi, Halilbey 1\'nci Sokak\'taki bir konteynerin çevresinde ve altında arama yaptı. Aramalarda 3 roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 7 el bombası, 1 şarjör, 1 şahin gözü ve 285 mermi ele geçirildi.

Çinli gelin Dilara, davul çaldı, harmandalı oynadı

ANTALYALI iş insanı Aydın Bülbül (25), 6 bin 400 kilometre uzaklıktaki Çin\'de tanıştığı Jiadi Yan (25) ile davullu zurnalı düğünle dünya evine girdi. Müslüman olan ve \'Dilara\' adını alan Çinli gelin Jiadi, düğününde davul çaldı, \'Harmandalı\' oynadı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi\'nde (OSB) plastik fabrikası bulunan Aydın Bülbül, yaklaşık 3 yıl önce Çin\'e iş gezisi yaptı. Gezinin ardından dönüşe geçen Bülbül\'ün uçağı İstanbul\'da 5 saat rötar yaptı. Aydın Bülbül, bu sırada aynı uçakla Antalya\'ya gelen Çinli kadın turist Chen Xi ile tanıştı ve bir süre sohbet etti. Bülbül, Antalya\'ya geldiklerinde Çinli turiste yardıma ihtiyacı olduğu zaman araması için telefon numarasını verdi. İkili Antalya\'da ertesi gün yeniden buluştu. Bülbül, Xi\'ye 20 günlük tatilinde gönüllü rehberlik yaptı. İkilinin dostluğu da bu sıra ilerledi.

ÇİNLİ Xİ, TEŞEKKÜR AMAÇLI BİR ARKADAŞIYLA TANIŞTIRDI

Antalya\'daki tatilini tamamlayan Xi, ülkesine dönünce bir süre daha telefonla Bülbül ile görüşmeye devam etti. Kısa zaman sonra tekrar Çin\'e iş gezisi yapan Bülbül, Xi\'yi arayarak görüşmek istedi. Chen Xi de kendisine bir sürpriz yapmak istediğini, çok sevdiği bir arkadaşını da yanında getireceğini söyledi. Arkadaşı Jiadi Yan ile gelen Chen Xi, ikilinin kişisel özelliklerinin benzer olduğunu belirterek tanıştırdı.

AİLELER TANIŞTI VE DOĞUM GÜNÜNDE MÜSLÜMAN OLDU

Kısa sürede samimi olan Aydın Bülbül ve Jiadi Yan, Çin\'de bir süre görüştü. Türkiye\'ye dönen Bülbül, bir yıl Jiadi Yan ile telefonla görüşmeyi sürdürdü. Yan\'a evlenmek istediğini anlatan Bülbül, ailesiyle tanışmak için Çin\'e gitti. Giderken annesi Nilüfer Bülbül\'ü de götüren Aydın Bülbül, ailelerin de anlaşmasının ardından söz yüzüğü taktı. Ailesinin Yan\'ın Müslüman olup bir Türk ismi almasını istemesi üzerine Aydın Bülbül durumu anlattı. İsteği olumlu karşılayan Yan, Bülbül\'ün doğum günü olan 14 Ağustos 2017 tarihinde Müslüman olup ismini de değiştirdi. Çinlilerin daha kolay telaffuz edebilmeleri için Jiadi Yan\'a \'Dilara\' ismi verildi.

ÇİNLİ GELİNE DAVULLU ZURNALI DÜĞÜN

Beraberliklerini evlilikle taçlandırmak isteyen çift, düğünlerini de Antalya\'da yapmaya karar verdi. Uçakla 9 saat süren 6 bin 400 kilometre uzaktan Antalya\'ya gelin gelen Yan\'a Döşemealtı ilçesindeki bir at çiftliğinde davullu- zurnalı kır düğünü yapıldı. İş ve siyaset dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde ikiliyi aileleri ve sevenleri de yalnız bırakmadı. Çifitin nikah şahitliğini Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve OSB İş İnsanları Derneği Başkanı Ergin Civan yaptı.

GELİN HARMANDALI OYNADI

Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen düğünde gelin ve damat davullu zurna eşliğinde eğlenerek dünya evine girdi. Davulcunun elinden tokmağı alan Dilara Bülbül, davul da çaldı. Dilara\'nın davul çalması samimi görüntüler oluştururken, performansı davetlilerin büyük beğenisini topladı. \'Harmandalı\' oynayan Bülbül çiftine Çinli baba Yufang Yan ve anne Xiaofen Yan da alkış tutarak eşlik etti.

Mutlu olduklarını ve Türkçe öğrenmeye çalıştığını belirten Çinli gelin, \"Benim adım Dilara, bana Dilara diyebilirsiniz. Antalya çok güzel. Türkçe öğreniyorum. Mutluyum\" dedi.

Aydın Bülbül ise eşi Dilara\'yı çok sevdiğini belirterek, uzun bir süreçten geçerek sonunda ilişkilerini evlilikle taçlandırdıklarını anlattı.

Uyuşturucuyu hapları narkotik köpek \'Oscar\' buldu

ADANA\'da bir eve operasyon düzenleyen polis, detektör köpek \'Oscar\' ile yaptığı aramada 13 bin 100 ecstasy hap ele geçirdi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi\'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti adrese operasyon düzenledi. Geniş güvenlik önlemleri altında eve giren ekipler, özel eğitimli detektör köpek \'Oscar\' ile arama yaptı. \'Oscar\', eski bir dolapa tepki verdi. Dolabın kapağını açan ekipler, iki turşu bidonun arasında siyah bir poşette 131 paket halinde toplam ağırlığı 5 kilo 5 gram olan 13 bin 100 ecstasy hap buldu.

Ekipler, evde bulunan İ.B. (43) ile H.B.\'yi (24) Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliye, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi verildi.

