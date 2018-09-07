DHA YURT BÜLTENİ-2

Karaburun açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

EGE Denizi\'nde, İzmir\'in Karaburun ilçesi açıklarında, 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı\'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, bugün saat 02.53\'te, Ege Denizi\'nde, Karaburun\'un yaklaşık 25 kilometre açıklarında, Yunanistan\'ın Midilli Adası\'nın güneyinde, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Midilli Adası\'nda daha yakın olan ve yerin 11.6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi.

KAYSERİ/DHA

===========================================================

Yargıtay Başkanı Cirit\'in başvurusuna İzmir\'den destek

HUKUK fakültelerindeki eğitim süresinin beş yıla çıkarılması ve Türkçe dil bilgisi gibi bazı derslerin birinci sınıfta zorunla hale getirilmesiyle ilgili Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit\'in YÖK\'e başvuru yapmasına İzmir\'deki avukatlar destek verdi. Bazı avukatlar ise sürenin uzatılmasının sorunları çözemeyeceği görüşünü dile getirdi.Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit\'in hukuk fakültelerindeki eğitim süresinin dört yıldan beş yıla çıkarılması ve birinci sınıfta hukuk sosyolojisi, hukuk felsefesi, hukuk tarihi, ayrıca Türkçe dil bilgisi derslerinin zorunlu hale getirilmesi yönünde YÖK\'e yaptığı başvurusuya, İzmir Barosu\'ndan destek geldi. İzmir Barosu Başkan Vekili Mustafa Çetin, eğitim süresinin beş yıla çıkarılması konusunda Yargıtay Başkanı Cirit\'in başvurusunu desteklediklerini ifade ederek, \"Hukuk fakültelerinin sayısında son yıllarda yaşanan olağanüstü artış, YÖK\'ün ilk 150 bine giren öğrencilerin, hukuk fakültelerine tercih yapabileceği kararını bu yıl 190 bine çıkarması, hukuk fakültelerindeki eğitim kalitesinin düşmesi, hukuk sistemimiz bakımından çok önemli riskler doğurmuştur. Bu risklerin en önemlisi yetersiz hukuk eğitimi alan kişilerin hakim, savcı ve avukat olmasıdır. Bu nedenlerle bir an önce yargıya olan güveni artırmak için yargı reformu yapılarak, hukuk fakültelerinin lisans eğitimlerinin; daha iyi ve etkin bir eğitim için asgari 5 yıla çıkartılması, avukatlık sınavının getirilmesi, üniversite sınavlarında hukuk fakültelerine girişin kademeli olarak ilk 50 bine çekilmesi, insanlara çocuk yaşta hukuk bilincini ve hukuk kültürünü aşılamak için \'hukuka giriş\' dersinin orta öğretimden itibaren ders olarak okutulması, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve hakim güvencesi için gerekli adımların atılması gerekmektedir\" dedi.

İzmir Barosu avukatlarından Abdi Yaşar da Yargıtay Başkanı Cirit\'in YÖK\'e yaptığı başvurunun kaliteli hukukçular yetişmesi adına önemli bir adım olduğunu dile getirerek, \"Yargıtay Başkanı\'nın açıklamasını yerinde buluyorum. Ben özel üniversiteden mezunum. Beş sene okudum, İngilizcenin yanında Türk dili ve edebiyatı, sosyoloji, meslekte etik tarzında dersler aldım. Bu derslerin bana faydası oldu. Nasıl dilekçe yazacağımızı, en az cümleyle çok şey anlatmayı, dilekçelerde kullanım dilini öğrettiler. Bunların çok faydası dokundu. Duruşmaya şortla gelen meslektaşlarım var. Hakimin karşısında ne söyleyeceklerini bilmiyorlar. Bu nedenle meslektaşlarımın yetersiz olduğunu düşünüyorum. 5 seneye çıkarılmasının şu yönde de faydası var; Şu anda 120 bin faal avukat, 15 bin stajyer, yaklaşık 70 bin de öğrenci var. Bu öğrenciler 4 sene sonra mesleğe atılacaklar. Bu ister istemez işsizlik sayısını arttıracaktır, hem de kalite eksikliği ortaya çıkacaktır. Beş seneye çıkarılmasının sadece bu yönde bile doğru olduğunu düşünüyorum. Önerim, bir senesinin pratik eğitim olması. Benim son senem pratikle geçti. Davayı tanıdım, hakimin, savcının oturduğu yeri gördüm. Daha bunu bilmeyen meslektaşlarımız var. Geçen gün müşteki tarafında oturması gerekirken sanık yerinde oturan meslektaşıma hakim bayağı gülmüştü. Hoş olmayan şeylerin yaşanmaması için umarım bu biran önce yasalaşır ve kabul edilir\" dedi.

\"SORUN SÜRENİN DEĞİL, KALİTENİN DÜŞÜK OLMASI\"

İzmir Barosu avukatlarından Berk İpek ise hukuk fakültelerinin 5 yıla çıkarılmasının sorunları çözmeyeceğini savunarak şunları söyledi:

\"Buradaki problem eğitim süresinin kısa olması değil, eğitim kalitesinin düşük seviyede olmasıdır. Eğitim kalitesinin arttırılması için, süre yerine akademisyen kadrolarının ve eğitim öğretim yetkinliğinin arttırılması gerekiyor. Kaliteli bir hukuk sistemi için kaliteli bir eğitimin yanı sıra eğitim sonrasında da mesleğe geçiş aşamalarında yani hakimlik savcılık sınavı öncesinde nitelikli bir kurs verilmesi, bu sınavın daha ciddi bir şekilde yapılması, avukatlık stajına kabul ve avukatlığa geçiş için sınav yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede ciddiyet arttığı zaman kalite de artacaktır. Salt hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi gibi dersler için eğitim süresinin bir yıl daha arttırılmasının sorunu çözeceğini düşünmüyorum.\"

Görüntü Dökümü

---------------------

- İzmir Barosu Başkan Vekili Mustafa Çetin ile röportaj

- Av. Abdi Yaşar ile röportaj

- Av. Berk İpek ile Röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

===============

Araba karşılığında aldığı çek karşılıksız çıktı

ADANA\'da mobilya mağazası sahibi Sait Erdem (55), internet üzerinden satışa koyduğu otomobilini satın alan kişiler tarafından karşılıksız çek verilerek dolandırıldığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Caddesi\'nde mobilya mağazası bulunan Sait Erdem, 2016 model otomobilini Haziran 2018\'de bir internet sitesi üzerinden ilan vererek satışa çıkardı. İlan üzerine Trabzon\'dan arayan Mustafa N. ile Erdem, 214 bin TL\'ye anlaştı. Erdem\'e ödemeyi 119 bin TL nakit, 95 bin TL çek olarak yapacağını anlatan Mustafa N., 6 Haziran günü arkadaşı İlker K.\'nın Adana’ya gelip, satış işlemini gerçekleştirebileceğini söyledi. Anlaşmadan sonra Mustafa N.\'nin ortağı olduğunu iddia edilen Arslan A. üzerine kayıtlı firmanın çek hareketlerini kontrol eden Erdem, herhangi bir problem yaşanmadığını öğrenince satışa onay verdi.

Bunun üzerine 6 Haziran günü Adana’ya gelen İlker K., 119 bin TL\'yi Erdem\'in hesabına yolladı. Geri kalan miktarı 20 günlük çek olarak ödeyen İlker K., satış sonrası Adana\'dan ayrıldı. Çekin günü geldiğinde bankaya giden Sait Erdem, 95 bin TL\'lik çekin karşılıksız olduğunu öğrendi. Telefonla bahsi geçen kişilere ulaşmaya çalışan Erdem, hiçbir sonuç alamadı.

\'BİRÇOK MAĞDUR KİŞİ VAR\'

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunduğun dile getiren Erdem şöyle konuştu:

\"Dolandırıldığımı anladıktan sonra hemen avukatıma durumu bildirdim, savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Haciz kararı koydurduk, fakat adamların üzerine hiçbir şey yok. Her şey yok olmuş. Daha sonra internetten araştırdık ki; bizim gibi birçok kişiyi benzer yöntemlerle dolandıran bir çeteyle karşı karşıyayız. Hala da piyasayı dolandırmaya devam ediyorlar. Araştırmamız sonucu Trabzon\'da lüks bir hayat yaşıyorlar. İnsanlarla iletişim kurarken üst düzey devlet yetkililerinin isimlerini kullanıp, tanıdıkları olduğunu söylüyorlar. Böylece göz boyayıp, milleti kandırıyorlar. Sosyal medyada da birçok mağdur ile irtibata geçtik, sadece biz değilmişiz. Trabzon Emniyet Müdürü ile görüştük, gerekeni yapacaklarını söylediler. Buradan Adalet Bakanlığı\'na, İçişleri Bakanlığı\'na rica ediyorum; lütfen bu işe bir çözüm bulsunlar. Başka insanların da canı yanmasın.\"

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Sait Erdem\'in olayı anlatması

- Arabasının fotoğrafını göstermesi

- Arabasının fotoğrafından görüntü

- Sait Erdem\'den detay görüntüler

SÜRE: 03\'40\" BOYUT: 406 MB

Haber:Can ÇELİK-Kamera: Sude UÇAROĞLU/ADANA, (DHA)

===============

Polis, silah kaçakçılarına göz açtırmadı

ADANA\'da silah kaçakçılarına yönelik operasyon yapan polis, 3 kişinin üzerinden ve evlerinden 9 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait çok sayıda mühimmat ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kızılay Caddesi\'nde operasyon düzenledi. Silah sattığı öne sürülen Fatih Pamuk\'u durduran ekipler, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ve silahlara ait mermiler buldu. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı\'nın izniyle Pamuk\'un Alidede Mahallesi\'ndeki evini de arayan ekipler, burada da 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 34 tabanca mermisi ve bir adet pompalı olarak tabir edilen ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Aynı arama kararına istinaden İlkay Karatepeligil\'in Bey Mahallesi\'ndeki evinde de arama yapan ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, 9 şarjör, 66 tabanca mermisi, bir adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, silah yapımında kullanılan malzemeler ve yapım aşamasında mekanizmasının 3 tabanca gövdesine rastladı. Her iki zanlıyla bağlantısı olduğu iddia edilen Şahin Can Çiçekdağ\'ın Akkapı Mahallesi\'ndeki evine de baskın yapan ekipler, burada da 7,65 milimetre çapında 26 mermi buldu.

Silah kaçakçılarına göz açtırmayan Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, operasyon kapsamında 9 çeşitli marka ve çaplarda ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 2 pompalı av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 3 yapım aşamasında tabanca gövdesi ve silahlara ait çok sayıda mühimmet ele geçirdi.

Gözaltına alınıp, Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece \'Silah ticareti yapmak\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Polisin ev arama yapması

- Evin odalarında bulunan silahlardan görüntüler

- Evin çatısında arama yapılması

- Malzemelerin görüntüsü

- Silah görüntüsü

- Zanlıların emniyet müdürlüğünden çıkarılması

SÜRE: 01\'34\" BOYUT:174 mb

Haber-Kamera: ADANA,(DHA)

============

Polis memuru, \'Kral\'ı bulana ödül verecek

ADANA’da polis memuru Nevzat Aslan (45), 2 gün önce evinin penceresinden kaçan \'Kral\' ismini verdiği papağanını bulanı ödüllendireceğini söyledi.

Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi\'ndeki bir apartman dairesinde oturan Nevzat Aslan\'ın Kral ismini verdiği papağanı, çocuklar oynarken, açık olan pencereden dışarı çıkıp, kaçtı. Aslan, tüm aramalara karşın papağanına ulaşamadı. Aile olarak çok üzüldüklerini ve evin matem yerine döndüğünü aktaran Aslan, \"Ailemizin bir ferdi gibiydi Kral. Aramızda çok samimi bir bağ vardı. 2 gündür kayıp ve her yerde onu arıyoruz. Tüm mahalleye haber verdik. Umarım iyi niyetli birinin eline düşer ve bize ulaşırlar. Şark görevimde bile benimleydi papağanım. 5 kişilik bir aileydik, onunla 6 kişi olmuştuk\" dedi.

Oturduğu mahallenin birçok noktasına kayıp ilanı yapıştırdığını dile getiren Aslan, birkaç telefon geldiğini ama sonuca ulaşamadıklarını söyledi. Kral’ı bulanı mutlaka ödüllendireceğini vurgulayan Aslan, vatandaşlara duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Polis memuru Nevzat Aslan ile röp.

- Papağanının kafesinin yanında görüntüsü

- Boş kafesten görüntüler

- Nevzat Aslan\'ın papağanın kaçtığı pencereyi göstermesi

- Telefonda papağanı ile çekilmiş fotoğrafını göstermesi

SÜRE:01\'49\" BOYUT:201 MB

Haber:Can ÇELİK-Kamera: ADANA,(DHA)

=============

Muhabbet kuşu hırsızı tutuklandı

ADANA\'da girdiği evden 19 muhabbet kuşu çaldığı iddiasıyla yakalanan Hüseyin K. (21), tutuklandı.

Olay, Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi\'ndeki üç katlı evin damında meydana geldi. Yaklaşık 50 muhabbet kuşu besleyen Ali İhsan Kısa, beslemek için yanlarına gittiği kuşlarından 19 tanesinin eksik olduğunu fark etti. Kısa\'nın ihbarı üzerine Asayiş şube Müdürlüğü hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli Hüseyin K.\'nin içinde muhabbet kuşlarının olduğu bir kafesle dolmuşa bindiğini tespit etti. Başlatılan soruşturma kapsamında Hüseyin K., kısa sürede yakalandı. İddiaya göre Hüseyin K., ifadesinde çaldığı kuşları 250 TL\'ye sattığını söyledi. Zanlı Hüseyin K., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Zanlının elinde kuş kafesi ile dolmuşa binmesi

- Dolmuşun gidişi

- Zanlının sokakta görüntüsü

- Bir evden bisiklet çalarak kaçışı

- Bisikleti sürerken görüntüsü

- Zanlının emniyet müdürlüğünden çıkarılması

SÜRE: 01\'10\" BOYUT: 130 MB

Haber:Can ÇELİK-Kamera: ADANA,(DHA)

