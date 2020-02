DHA YURT BÜLTENİ 2

İzmir\'de terör operasyonu: 11 gözaltı



İzmir\'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları belirlenen 11 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin sosyal medyada propagandasını yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ile Aliağa, Bergama, Torbalı ve Seferihisar ilçelerinde belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha arandığı belirtildi.



Kapkaççılar, çaldıkları telefonu beğenmeyince geri getirdi



Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da tek motosikletteki 3 kişi, Gül Şimşek\'in (47) kapkaç yoluyla çaldığı cep telefonunu, birkaç dakika sonra dönüp, \"Cep telefonun da çok kötüymüş, bunu geri al\" diyerek geri verdi. Şimşeki\'in ihbarı üzerine yakalanan 2 şüpheli tutuklandı, diğer şüpheli ise aranıyor.

Olay, Yüreğir İlçesi Serinevler Mahallesi\'nde meydana geldi. Pazar alışverişi yapmak için sabah saatlerinde evden çıkan Gül Şimşek\'in yolda yürürken yanına motosiklet yaklaştı. Motosiklette bulunan 3 kişi, Şimşek\'in elindeki çantasını ve cep telefonunu alarak uzaklaştı. Gül Şimşek üzerindeki şoku atlatmaya çalışırken, birkaç dakika sonra motosikletliler geri döndü, içlerinden biri, \"Cep telefonun da çok kötüymüş, bunu geri al\" diyerek telefonu verdi.

Şüpheliler uzaklaşırken, telefonu alan Şimşek, polisi aradı. Gelen Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki 200 güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan araştırmada, şüphelilerin daha önce de Atakant ile PTT Evleri mahallelerinde de kapkaç yaptıkları saptandı. Ayrıca şüphelilerin, kapkaç yaptıktan sonra trafikte hızlı bir şekilde ilerlediği ve diğer araç sürücülerini de tehlikeye soktukları belirlendi. Çalışmalarla şüphelilerin eşgallerini belirledi.

Polis, hırsızları yakalamak için özel ekip kurdu. Simitçi ve ayakkabı boyacısı kılığına giren ekipler, şüphelilerin adreslerini tespit etti. Evlerine yapılan eş zamanlı baskınla şüphelilerden O.A (17) ve Serhat Yüksekyayla (20) yakalandı. Diğer şüpheli ise adresinde bulunamadı. Sorgularında çaldıkları cep telefonlarını sattıklarını söyleyen şüphelilerden Yüksekyayla, \"Yaptıklarımız için çok pişmanız. Çantadaki 500 lirayı aramızda paylaştık. Geri kalanları da çantayla çöpe attık\" dedi. O.A. ve Serhat Yüksekyayla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Polis, ismini açıklamadığı diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



Devrilen TIR\'ın sürücüsü öldü

ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, kontrolden çıkıp karşı şeride geçtikten sonra devrilen TIR\'ın sürücüsü Musa Kuybu hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Siverek- Diyarbakır karayolunun 14\'üncü kilometresinde meydana geldi. Musa Kuybulu yönetimindeki 33 NF 373 plakalı TIR, kontrolden çıkıp karşı şeride geçtikten sonra devrildi. Kazada hurdaya dönen TIR\'ın sürücüsü Musa Kuybulu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürülen Kuybulu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kuybulu\'nun cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

Eski eşya ve kıyafetlerden 2 bin parçalık koleksiyon oluşturdu

AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Gülsemin Yurttaş, hobi olarak biriktirmeye başladığı yöresel kıyafet ve eşyalar ile bez bebeklerden 2 bine yakın eşya ve oyuncak oluşturarak iş yerini adeta müzeye çevirdi. Yurttaş, kentin geçmişini anlatan eşyaların, açılacak bir müzeyle gelecek nesillere aktarılmasını istedi.

Erbeyli Mahallesi\'nde eşiyle birlikte incir işletmeciliği yapan 2 çocuk annesi Gülsemin Yurttaş, 3 yıl önce hobi olarak Aydın\'da eski dönemlerde kullanılan eşya, giysi ve kıyafetlerden oluşan çeşitli eşyalarla bir koleksiyon oluşturdu. Bunun dışında yöresel kıyafetler giydirdiği bez bebekler yaptı. Dönemin yaşantısını eskiden kullanılan çadırların içinde kendi diktiği giysilerle, topladığı dönem eşyaları ile anlattı. Hem kendi ürettiği hem de başta akrabaları olmak üzere kentin yaşlılarından topladığı eski dönemlerde kullanılan gaz lambası, taş değirmen, dibek gibi eşyalar ile fistan gibi yöresel kıyafetlerin de aralarında yer aldığı eski eşyalardan oluşan 2 bine yakın parçanın sergilendiği işletmeyi gezenler adeta geçmiş zamana yolculuk yapıyor, tarihi değerleri hatırlıyor.

\'DERTLERİMİ UNUTTUM\'

İşletmesinde adeta bir müze oluşturan Gülsemin Yurttaş, \"3 yılda yaklaşık 2 bin çeşitten oluşan koleksiyonum oldu. Daha da devam etmek istiyorum. Amacım, Türk gelenek ve göreneklerinin bizden sonraki çocuklarımıza kalmasını sağlamak. Bu el emeklerimin tamamının ilerleyen yıllarda bir müzede sergilenmesini istiyorum. El emeğim ve göz nurum var. Bunların da sonrasında kaybolmasını istemiyorum. Bunları yaparken tüm dert ve kederlerimin hepsini unuttum. Benim için bunların değeri çok büyük\" dedi.

Gülencelerle kızları okutuyorlar

İZMİR İş Kadınları Derneği üyeleri haftada bir gün biraraya gelip ürettikleri seramik biblolardan elde edilen gelirle kızlara eğitim bursu veriyor. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden, her biri ayrı mesleklere sahip iş kadınları, \'gülence\' adını verdikleri biblolarla yaratıcılıklarını geliştiriyor.

İzmirli iş kadınları genç kızların üniversite eğitimine destek sağlamak amacıyla seramik atölyesinde buluşup \'gülence\' figürleri hazırlıyor. \"Küçücük bir gülümseyiş kocaman çözümlerin anahtarı olabilir\" sloganıyla yola çıkan İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) üyesi mimar Ayşe Elçi\'nin tasarladığı gülümseyen kız bibloları, bağışçıların desteğiyle genç kızların eğitimine katkı sağlıyor. Neşe Can, Sinem Mecik, Ayşe Elçi, Nalan Karakoç ve Huriye Serter yoğun iş temposundan vakit ayırıp her cumartesi atölyede buluşuyor.

Mimar Sinan Üniversitesi mezunu ve 2000 yılından bu yana İzmir\'de dekoratif seramik tasarım ve üretimiyle ilgilenen Ayşe Elçi, birkaç yıl önce insanları gülümsetecek küçük birşey hazırlamak isterken gülümseyen kızların ortaya çıktığını anlattı. İsimlerini \'gülence\' koyduğu biblolara başka bir anlam yüklemek isteyen Elçi, \"Bir kadın girişimci olarak genç kızları üniversite eğitimi için desteklemek istiyordum. Geçen yıl yolum İZİKAD ile kesişti. Bu projeyi birlikte hayata geçirirsek daha fazla kişiye ulaşır, daha fazla kızı okutabiliriz diye düşündük. Bir araya geldik ve gülencelerimiz çok kişiye ulaştı. Dernek olarak bağışçılara hediye ediyoruz. Bu yıl 50 lira bağış karşılığında bir gülence hediye ettik. Şirket olarak satışa sunduğumuz gülencelerin gelirini de İZİKAD\'a aktarıyoruz. Mayıs ayından bu yana bağışlar sayesinde 10 öğrenciye, ayda 300 lira olmak üzere 10 aylık burs fonu oluşturduk\" dedi.

İÇLERİNDEKİ YARATICILIĞI ÇIKARIYORLAR

İZİKAD Başkanı Huriye Serter, dernek olarak geleceğe yönelik bir projenin içinde olmak istediklerini belirterek burs verdikleri genç kızlar için bu gülenceleri hediye etmeye karar verdiklerini anlattı. İZİKAD\'a 50 lira bağışta bulunan herkese gülence hediye ettiklerini söyleyen Serter, kızlara eğitim desteğinin yanısıra mentorluk verdiklerini, sosyal projeleri takip edip, birlikte konserlere gittiklerini anlattı. Serter, okullarını bitirseler dahi kendi ayaklarının üzerinde durana kadar bursiyerlere desteği sürdürdüklerini ifade etti. El sanatlarıyla daha önce bir ilgisinin olmadığını belirten Serter, gülencelerin yapımıyla ilgili şöyle konuştu:

\"Ben çöpten adam bile çizemiyordum. Ama seramik ve hamurla uğraşmak bambaşka birşeymiş. Çamurun başına oturunca içimizdeki yaratıcılık ortaya çıktı. Çok büyük zevkle çalışıyoruz. 6,7 kişiyiz. Zaman zaman çoğalıyoruz. Hepimizin bir işi ve mesleği var. Biz çalışan kadınlarız. Vaktimiz çok olduğu için değil zamanımızı çok iyi değerlendirdiğimiz için bunları yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Yeni yıl geliyor. Şirketlerimizden ricam, bizimle irtibata geçsinler. Onlara gülenceleri anlatalım. Müşterilere yada çalışanlarına yeni yıl hediyesi olarak belki çikolata yada çiçek yerine ruhumuza daha iyi gelecek gülenceleri gönderirler.\"

Abdest alan kadının cüzdanı çalan zanlılar yakalandı

ADANA\'da, tek katlı evinde abdest almak için banyoya giren Ayşe Dönmez\'in (70) kanepe üzerine bıraktığı cüzdanı çalan 3 kişi yakalandı.

Olay, 26 Haziran\'da Seyhan ilçesi Barış Mahallesi\'nde meydana geldi. Tatil için Almanya\'dan gelen Emine Yıldırım, annesi Ayşe Dönmez\'e para bıraktı. Bu paranın bir kısmıyla duymakta zorluk çeken eşi Ali Dönmez\'e (80) işitme cihazı alan Ayşe Dönmez, kalanıyla da alışveriş yapmak istedi. Öğle saatlerinde, içerisinde bin euro ve bin lira bulunan cüzdanını tek katlı evin balkonundaki kanepenin üzerine koyan Dönmez, abdest almak için banyoya girdi. Bu sırada, biri bisikletli 3 kişi, Dönmez\'in içeriye girdiğini görünce açık balkon kapısından girip, cüzdanı çaldı. Şüphelilerin kaçma anı ise çevredeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Abdest alıp tekrar balkona çıkan Dönmez, cüzdanını bıraktığı yerde göremeyince komşularından yardım istedi. Sokak sokak hırsızları arayan vatandaşlar, polise haber verdi. Zanlıları yakalama için çalışma başlattan Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları görüntülerden şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden Runi A. Tayfun K. ve Sefa Ç. yakalandı.

Emniyete götürülen 3 kişi buradaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Otomobil bagajındaki hoparlörden 8 bin uyuşturucu hap çıktı

ADANA\'da polis, şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajındaki hoparlör içinde 8 bin uyuşturucu hap buldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri D-400 Karayolu üzerinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada aracın bagajında bulunan hoparlör içinde 8 bin uyuşturucu hap çıktı. Polis araç içinde bulunan E.D.(33), M.A.D.(29) ve G.U.\'yi (31) gözaltına aldı. Emniyete götürelen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

17 yıl hapisle aranan yağma hükümlüsü yakalandı

ADANA\'da, \'Birden fazla kişiyle yağma\' suçundan 17 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Talha Yasin yakalandı. \'Birden fazla kişiyle yağma\' suçundan tutuksuz yargılanan Talha Yasin\'i mahkeme, 17 yıl 9 ay hapis cezasına çaptırdı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Yasin\'in, Seyhan İlçesi Gürpınar Mahallesi\'nde muhtarlığı çevresinde olduğunu saptadı. Adrese giden ekipler, Yasin\'i yakaladı. Emniyete götürülen Talha Yasin, işlemlerinin ardından, cezaevine götürüldü.

Bisiklet çalan Suriyeli 2 çocuk yakalandı

KONYA\'da bir evin bahçesindeki bisikletleri çalan Suriyeli 12 ve 13 yaşlarındaki iki çocuk, yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Ağustos günü merkez Meram ilçesi Dedekorkut Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir evin bahçesine giren iki çocuk, iki bisikleti alarak kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından ev sahibi, polise haber verdi. Çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Bürosu ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, Suriyeli H.E.H. (13) ve M.M.M.K.\'yı (12) yakaladı. Çocuklar, ifadelerinde bisikletleri kendilerine başka bir kişinin çaldırttığını ileri sürdü. Bu ifade üzerine polis, azmettiriciyi yakalamak için de çalışma başlattı.

Çalınan bisikletler bulunup sahibine teslim edilirken, Çocuk Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki çocuk, savcılıkça serbest bırakıldı.

Fındıkları çaldıklarını iddia etikkileri şüphelileri yakaladılar

DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de fındık hasadının tamamlanması ve fındığın harmana serilmesi ile fındık hırsızlıkları da artmaya başladı. Bahçeden çuvallar içerisindeki 400 kilo fındığı çalan 2 kişi yakalanarak jandarmaya teslim edildi.

Düzce\'de harmana serilen fındık ile birlikte fındık hırsızları ortaya çıkmaya başladı. Düzce Hatipli Ketenciler köyünde fındık harmanına giren 2 kişi çaldıkları fındıkları motosikletleri ile götürmeye çalışırken, köy halkı tarafından fark edilerek yakalandı. Köylüler yakaladıkları 2 kişiyi jandarma ekiplerine teslim edildi. Arif Çoban\'ın 400 kilo fındığını çalan G.L. ile Ü.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Hırsızlardan bezdiklerini söyleyen Arif Çoban, \"Yaklaşık beş çuval fındığım çalındı. Sabah namazından sonra yemek yemek için eve gideyim dedim. Daha sonra fındığınız çalınıyor diye bağırmaya başladılar. İki kişilerdi ve aldıkları fındık çuvallarını kullandıkları motosikletten yere bıraktılar. Bu mevsimlerde fındık hırsızlığı çok oluyor. Özellikle geçen sene çok oldu. Fındıkların başında nöbet tutuyoruz ama fayda etmiyor\" dedi.

