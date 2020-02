DHA YURT BÜLTENİ-2

1)GÖZÜ OYULDUĞU ÖNE SÜRÜLEN AT, TEDAVİYE ALINDI



ADANA\'da metruk bir binanın önündeki ağaçlık alanda bulunan, aç bırakılıp, gözü oyularak işkenceye maruz kaldığı öne sürülen yaralı at, tedavisi için barınağa götürüldü.Merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi\'ndeki metruk bir binanın önündeki ağaçlara bağlı, bakımsızlıktan neredeyse kemikleri sayılacak haldeki atı gören vatandaşlar, hayvanın gözünün yaralı olduğunu fark edip, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, yanında kan izlerine rastladığı atın sağ gözünün enfeksiyon kaptığını gördü. Polis memurları, ata plastik kovalarla su verdi. Aşırı sıcaktan halsizleşen at, kısa sürede yaklaşık 15 litre su içti. Gözü oyularak işkenceye maruz kaldığı iddia edilen atın sahibine ulaşılamadı. Çevre sakinleri, polise atın sahibinin geceleri metruk binada kaldığını söyledi. Yaralı at, çağırılan Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tedavisi için hayvan barınağına götürüldü. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Atın yaralı gözünden yakın görüntü

- Attan genel ve detay

- Polisin ata su vermesinden görüntüler

- Atın sahibinin yaşadığı iddia edilen yerden görüntüler

- Polisin evde inceleme yapması

- Ata tekrar polis tarafından su verilmesi

- Atın gövdesinden detaylar

- Polis aracının gidişi

SÜRE:02\'01\" BOYUT: 223 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

==============================================

2)KURBANLIK KOÇUNU KURTARAN İTFAİYEYE BAKLAVALI TEŞEKKÜR

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan çiftçi 60 yaşındaki Hamza Çürük\'ün 35 metrelik kurumuş su kuyusuna düşen kurbanlık koçu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Koçunun kurtarılmasına sevinen Çürük, baklava götürüp, ziyaret ettiği itfaiye görevlilerine teşekkür etti, bayramlarını kutladı.Turgutlulu çiftçi Hamza Çürük, geçen 18 Ağustos Cumartesi günü satın aldığı kurbanlık koçunu, Koşukırı Mevkii yakınlarında bulunan ovadaki evine götürdü. Koç, aynı gün, evin bahçesindeki 35 metrelik kurumuş su kuyusuna düştü. Kendi imkanlarıyla koçu çıkaramayan Çürük, itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Eve giden Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. İtfaiye kurtarma ekibi, merdiven ve halat yardımıyla indikleri kuyuda, koçu 1.5 saatlik çalışmayla kurtardı. Koçu kurtarıldığı için sevinen çiftçi Çürük, baklava götürerek ziyaret ettiği itfaiye personeline teşekkür etti, aynı zamanda bayramlarını kutladı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- İtfaiye ekiplerinin kuyuya düşen koçu kurtarma çalışmaları

- Kuyudan kurtarılan koçun suyla yıkanarak temizlenmesi

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

=================================================

3)KELEBEKLERİN ÖLÜM DANSI

ARDAHAN\'da, her yıl Ağustos ayında yaşanan ve bazen 2 gün süren müthiş bir doğa olayı dün gece yine yaşanmaya başladı. Halk dilinde \'Beyaz söğüt\' kelebekleri olarak bilinen kelebekler, havanın kararması ile birlikte Karagöl Mahallesi Sağlık Sokağına akın akın geldiler. Sokak aydınlatma direkleri ışıklarının etrafında dakikalarca uçan kelebelekler, vatandaşların tabiriyle ‘ölüm danslarını’ yapmaya başladı. Kar yağar gibi görüntü sergileyen kelebekler, bir süre uçtuktan sonra öldüler. Düştükleri kaldırımda beyaz bir örtü oluşturan kelebelekler halkında büyük ilgisini topladı. Ardahanlılar, yaşanan bu tabiat olayını tanıklık ederken, kimileri de video ve fotoğraf çekti. Çekilen video ve fotoğraflar sosyal medyada \'Kelebeklerin son dansı\' başlığı ile paylaşılıp tıklanma rekorları kırdı.

Her yıl aynı manzarayla karşılaştıklarını söyleyen Ardahanlı Kutluhan Durak, \"Ağustos ayının sonlarına doğru bu doğa olayı her zaman yaşanıyor. Adeta kar yağıyormuş gibi bir görüntü oluşturuyor. Bu durumu yazın bittiğini ve havaların soğuyacağına dair bir işaret olarak yorumluyoruz\" diye konuştu.Milyonlarca kelebeğin ölüm uçuşunu büyük bir üzüntü ile izleyen çocuklar ise onları düştükleri yerden kaldırmaya çalıştı.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Ölüm uçuşu yapan kelebeklerden görüntü

-Kutluhan Durak ile röp

-Araçların kelebeklerin üzerinden geçişleri

-Çocukların sevinci

-Detay görüntüler

(Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

========================================================

4)GÜMÜŞHANE\'DE YABAN HAYATI SEFERBERLİĞİ

GÜMÜŞHANE’de, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 yılda yaralı bulunan 59 yaban hayvanından 24\'ünü tedavilerinin ardından doğaya bıraktı. Gümüşhane DKMP Şube Müdürü İlbeyi Aydın, yırtıcı hayvanların çok gururlu ve kibirli olduğunu belirtti, \"Kanatlarında kırık olduğu zaman çoğunlukla tedaviye cevap vermiyorlar\" dedi.

DKMP Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri yaban hayatını koruma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 3 yılda aralarında yarasa, baykuş, tilki, şahin, kartal ve ayı gibi hayvanlarında yer aldığı 59 yaralı yaban hayvanına müdahale etti. Yaralı halde bulunan hayvanlar, DKMP Müdürlüğü kliniğinde tedavi altına alındı. Bazı hayvanlar ise tedavileri için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hastanesi ile Trabzon\'da Özel Veteriner kliniğine gönderildi. 59 hayvandan tedaviye cevap veren 24\'ü yeniden doğal yaşamlarına bırakıldı.

\'İHBARLAR BÜYÜK ÖNME TAŞIYOR\'

Gümüşhane DKMP Şube Müdürü İlbeyi Aydın, yaban hayatının korunması ve kontrol edilmesi için gayretli bir şekilde çalışma yürüttüklerini belirterek yaban hayvanlarının kaza, elektrik akımına kapılma, yırtıcı hayvan saldırısı ile insan faktörü sonucu yaralandıklarını söyledi. Aydın, \"7-24 saat çalışıyoruz. İhbar gelince hemen olay yerine gidiyoruz. Kim ihbar etti, ne zaman ihbar geldi, ihbarın saatini kayıt altına alıyoruz. İhbarı veren kişinin de telefonunu alıyoruz. Kendisine de sonradan bilgi veriyoruz. İhbar gelir gelmez, görev kağıtlarımızı yazıp hemen olay yerine gidiyoruz. Yaralı hayvanı olay yerinden alıp, merkezimize getiriyoruz. Merkez de bizim veteriner hekimimiz var. Hekimimiz yaralı hayvana ön müdahale yapıyor. İlk müdahaleden sonra bize rapor veriliyor. Verilen rapora göre Kars’a veya Samsun’a mı gitmesi gerekiyor? Yoksa merkezimiz de ki müdahale yeterli olacak mı? Bunları tespit etmiş oluyoruzö dedi.

\'YIRTICI HAYVANLAR ÇOK GURURLU\'

3 yılda 59 yaralı yaban hayvanından tedavileri tamamlanan 24\'ünün doğaya salındığını anlatan Aydın, \"Bazı hayvanlar tedaviye cevap veremedi. Yırtıcı hayvanlar çok gururlu ve kibirli oluyor. Kanatlarında kırık olduğu zaman tedaviye cevap vermiyorlar. Vatandaşlar buldukları yavru yaban hayvanları evlerinde tedavi etmeye çalışmamalı. En kısa sürede bizi aramaları gerekmektedir. Çünkü bu hayvanlar hemen tedaviye cevap vermeyebiliyor.Yavrusunu aldığınız anne tekrar aynı yavruyu kabul etmiyorö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Yaralı yaban hayvanlarına müdahale detayları

-Hayvanların doğaya salınması

-DKMP Müdürü İlbeyi Aydın açıklaması

Haber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE-DHA

===================================================

5)KURU ÜZÜM ÜRETİCİSİ KİLOSUNA 9 TL FİYAT İSTİYOR

MANİSA\'nın Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli\'nin açıkladığı 261 bin ton kuru üzüm rekoltesinin bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle gerçekleşmeyeceğini ileri sürdü. Rekoltenin yaklaşık 230 bin ton civarında olacağını tahmin ettiklerini belirten Okur, ürünün fiyatının ise kilogramda 9 TL\'nin altında olmaması gerektiğini söyledi.

Manisa genelinde bu yıl doğal afetlerin etkili olduğunu söyleyen üzüm üreticileri rekoltenin düşük olacağını belirtti. Manisa\'da en çok üzüm üretilen yerlerden Saruhanlı ilçesinde, geçen yıla göre bu yıl mahsulün yarı yarıya düştüğü ifade edildi. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli\'nin bir süre önce açıkladığı 261 bin ton kuru üzüm rekoltesinin aşağısında bir rekolte beklediklerini söyledi. Okur, \"Üreticiler, geçen seneyle bu yıl kaldırdıkları ürün arasında yarı yarıya bir farkın olduğunu söylüyor. Bu yıl üreticimiz umduğunu bulamadı. Tek umutları fiyat. İnşallah fiyatlar yüksek olur\" dedi. Yurt dışında bazı ülkelerde kuru üzümün kilosunun 4 dolara satıldığını öğrendiklerin belirten okur, \"Bu da bugünkü dolar kuruna göre yaklaşık 25 TL\'ye tekabül ediyor. Biz fiyatın böyle olmasını istemiyoruz. Ancak en azından üzümcünün bu yıl yaşadığı sıkıntılar ve mahsulün yarı yarıya düşük olduğu göz önüne alınarak, kuru üzüm kilo fiyatının 9 TL\'den aşağıya olmamasını istiyoruz. Çünkü dünya piyasasında en çok üzüm ihracatı yapan ülkelerden birisiyiz. Bu nedenle üzümde çok büyük söz sahibiyiz\" dedi.

Bu yılki üzümlerin dünya standartlarının üzerinde olduğunun altını çizen Aydoğan, üzümde hastalık çıktığı yönündeki söylentilerin yalan olduğunu ifade etti. Bu yıl 220 bin ton ile 230 bin ton civarında bir üzüm rekoltesi beklediklerini dile getirdi.

\"TEK UMUT FİYAT\"

Üreticinin tek umudunun iyi fiyat olduğunu söyleyen Okur, \"Üzümü olmazsa olmaz kullanan ülkeler var. İngiltere, Rusya ve bazı ülkelere üzümümüzü satıyoruz. Bu nedenle inşallah bu yıl, üreticimize fiyatlar yardım eder. Çünkü bu yıl rekolte bize yardım etmeyecek. Geçen sene ilk başlangıçta dönemin Tarım Bakanı 4 TL\'den açıklamıştı. Bir ara 3.5 TL\'ye kadar geriledi. Daha sonra piyasadan üzüm çekilmeye başladığında 4.5 TL ile 6 TL\'ye göre fiyatlar değişti. Bu yıl 6.5 ile 7 TL arasında olduğu söyleniyor. Ancak bu fiyat bile üreticiyi güldürmez. Tek umudumuz fiyatların daha da yükselmesi\" dedi.

\"BU YIL BORÇLARIMIZI ÖDEYEBİLİRSEK ÇOK İYİ\"

Saruhanlı\'da 20 yıldır üzüm üretimi yapan Serdar Çakal ise, \"Geçen yılla bu sene arasında bir düşüş var. Mağdur olan arkadaşlarımız çok. Bu yıl yaşanan mağduriyetten dolayı fiyatların 7.5 TL ila 8 TL\'nin altına düşmemesi gerekiyor. Bu yıl çıkardığımız mahsul ile para kazanmayı bırakın, borçlarımızı ödeyebilirsek iyi\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Bağlarda üzüm kesilirken detay görüntü

- Kurutmalık üzüm sergiye serilirken detay görüntü

- Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur\'un açıklaması

- Üzüm üreticisi Serkan Çakal\'ın kısa açıklaması

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)