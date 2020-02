DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ÇEŞMELİ TURİZMCİ: NE OLUR GELMEYİN, EYLÜL AYINDA GELİN

KURBAN Bayrımı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte yazın son günlerini deniz güneş ve kum tatili ile geçirmek isteyenler, plajlara koştu. İzmir\'in Çeşme ilçesinde nüfus 25 kat arttı. Plajlarda \'İğne atsan yere düşmez\' sözünü doğrulayan görüntüler yaşanırken otellerde yer kalmadı. Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, misafirlere ev sahibi olarak \"Gelmeyin\" demenin çok zor olduğunu vurgulayarak gelenlerin açıkta kalacağını yatacak yer bulamayacağını belirtti. Bayramdan sonra fuyatları yarı yarıya düşüreceklerini vurgulayan Demir, daha ekonomik bir tatil için turiste \"Ne olur gelmeyin, eylül ayında gelin\" dedi. Türkiye\'nin gözde turizm yerlerinden Çeşme\'de dokuz günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle tüm oteller ve tesisler doldu. Plajlarda, kumsalda, sokaklarda adım atmak zorlaştı. Çeşme\'nin nüfusu 25 katına çıktı, 1 milyonu buldu. Türkiye\'nin her yerinden ilçeye yerli turist geldi. Gurbetçilerin sayısının da çok olması dikkat çekti. Gündüz kumsalı gece sokakları dolduran turistler, turizmcinin, esnafın yüzünü güldürdü.

Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, doluluğun yüzde 100 olduğunu belirterek, \"81 ilden plaka görüyoruz. Artık gurbetçilerimiz de Çeşme\'ye geliyor. Sezonda yüzde 40 gurbetçilerle dolduk bu bayramda da devam etti\" dedi. Bayram tatilinde Çeşme\'ye gitmeyi düşünenlere \"Şimdi gelmeyin eylül ayında gelin\" diyen Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Çeşme\'de ev sahibi olarak \'gelmeyin\' demek çok zor ama bunları diyelim çünkü gelenler açıkta kalıyor. Çeşme dolu olduğu gibi civarındaki Seferihisar, Gümüldür de dolu. Buralara da yönlendiremiyoruz. Rica ediyoruz. Plajlar, sokaklar, oteller dolu tatil devam ediyor. Çeşme\'ye gelmek isteyenler, ne olur gelmeyin, eylül ayında gelin. Güzel bir tatil ayı. Fiyatları da yüzde 50 aşağıya çekiyoruz. Çok daha ekonomik bir tatili daha rahat ve keyifli koşullarda yapabilirler\" dedi.

\'ARTIK ÜÇ AY DEĞİL, BİR YIL TURİZM VAR\'

Çeşme\'nin tam anlamıyla bayram yaptığını söyleyen Çeşme Belediye Başkanı CHP\'li Muhittin Dalgıç, ilçedeki tesislerde doluluğun nisan ayından bu yana sürdüğünü belirterek, \"Çeşme bayram tatiliyle birlikte gerçek anlamda bayram yapıyor. Ciddi bir kalabalık var. Nisan ayından beri doluluk yaşıyoruz. Geçen yıllardaki krizlerden de etkilenmedik. Bu sene de çok iyi noktadayız. Çeşme üç aylık turizm faaliyetini yılın geneline yaydı. Bundan sonra da çeşitli etkinliklerimizi festivallerimiz olacak. Bu sezonu kasım ayının ortalarına doğru bisiklete yarışıyla tamamlayacağız\" dedi.

2)BAKANLIK GÖREVLİSİNİ TACİZ EDEN ŞÜPHELİYİ, LİNÇ EDİLMEKTEN POLİS KURTARDI

ADANA\'da, İçişleri Bakanlığı\'na yapıların güncellenip kayıt altına alınması çalışmalarında görev alan Bahar B. (26), sorumlu olduğu bölgedeki binaların fotoğraflarını çekerken girdiği apartmanda tacize uğradı. Bahar B.\'nin çalışma arkadaşları, genç kadını sarılarak taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin kendilerine verilmesini istedi. Polis, yoğun güvenlik önlemi altında şüpheliyi binadan çıkardı. Olay, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi\'nde meydana geldi. İçişleri Bakanlığı adına yapıların güncellenip kayıt altına alınması çalışmalarında görev alan Bahar B., sorumlu olduğu bölgedeki binaların fotoğrafı çekip sisteme yüklemek için bir apartmana girdi. Bu sırada elinde çimento torbası taşıyan bir kişi, iddiaya göre Bahar B.\'ye sarılarak taciz etti. Ağlayarak apartmandan dışarı çıkan Bahar B., aynı bölgede görev yaptığı arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Gözyaşları içinde kaldırımda oturarak ağlayan Bahar B. ve arkadaşları, polisi arayarak durumu anlattı. Bölgeye sevk edilen ekipler, şüpheliyi yakalamak için apartmana girdi. Merdiven boşluklarını ve çatıyı didik didik arayan polis, şüpheliyi tadilatında çalıştığı 5\'inci kattaki dairede gözaltına aldı.

Bu sırada olay yerine toplanan Bahar B.\'nin arkadaşları, şüpheliyi kendilerine vermelerini istedi. Bunun üzerine polis, evin balkonuna çıkarak öfkeli gruba, \"Siz buradan gitmeden, şüpheliyi çıkaramayız. Kendisini bulduk, dağılın, biz alıp karakola gidelim\" dedi. Kalabalığın tüm uyarılara rağmen dağılmaması üzerine, polis apartman girişini kapattı. Yoğun güvenlik önlemi altında binadan çıkarılan şüpheli, apartmana yanaştırılan polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. Şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

3)MANİSA\'DA NESLİ TÜKENMEKTE OLAN HİNT GÖLET BALIKÇIL KUŞU BULUNDU

MANİSA\'da nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınan bir Hint gölet balıkçıl kuşu, bacağı kırık halde bulundu. Tedavisi sonrası, çevresinde \'kuş doktoru\' olarak tanınan hayvansever Hamdi Öklü\'ye teslim edilip, özel mama ve balıkla beslenen balıkçıl kuşun tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı bildirildi.

Manisa\'da bir vatandaş tarafından Gediz Köprüsü yakınlarında, yaralı olarak bulunan, dünyada nesli tükenmekte olduğu için koruma altında olan ve Türkiye\'de çok nadir olarak görülen kısa boylu, uzun gagalı ve deve tüyü ile dikkat çeken Hint gölet balıkçıl kuşu Manisa Hayvan Hakları Koruma Derneği\'ne teslim edildi. Kuşun sağ bacağının kırık olduğu tespit edilip, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi\'nde tedavisi yapıldı. Ardından zavallı balıkçıl, Şehzadeler ilçesindeki bir akaryakıt firmasında şoför olarak çalışan ve çevresinde, \'kuş doktoru\' olarak tanınan 47 yaşındaki hayvansever Hamdi Öklü\'ye bakımı için teslim edildi. Öklü, bacağı kırık olarak bulunan balıkçıl kuşun, ilk olarak getirildiği Manisa Hayvan Haklarını Koruma Derneği ve daha sonra tedavisinin yapıldığı Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi\'nde uzun süreli olarak bakılacak yer olmaması nedeniyle kendisine teslim edildiğini belirterek, \"Bacağı tamamen iyileşene kadar misafirim olacak. Şu an kendisinin gerekli bakımını yapıp, beslenmesini sağlıyoruz\" dedi. Çalıştığı akaryakıt firmasındaki mesai arkadaşlarının çocukları Alp ve Can\'ın da balıkçılın bakımında kendisine yardımcı olduğunu belirten Öklü, \"Hint gölet balıkçıl kuşu normalde doğada kurbağa ve balık ile besleniyor. Ancak şu an biz onu Alp ve Can\'ın harçlıklarından biriktirerek aldıkları mama ile şırıngayla besliyoruz. Kimi zaman balık da veriyoruz. Bu tür de bir kuş bana ilk defa geldi. Türkiye\'de nadir görülen ve nesli koruma altında olan bir tür olan bu kuşu görmek benim için gerçekten heyecan verici bir durum\" dedi. Öklü, Hint gölet balıkçıl kuşunu sağlığına kavuşmasının ardından veteriner hekim onayı da aldıktan sonra tekrar doğal ortamına bırakacaklarını söyledi.

4)MARMARİS\'TE CİP SAFARİYE ORTADOĞULU İLGİSİ

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde bayram tatilini geçiren yerli ve özellikle Ortadoğulu turistlerin olmazsa olmazları arasında yer alan cip safari turları, keyifli anlar yaşatıyor.

Tozlu ve taşlı dağ yollarıyla nehirlerin çevrelerinden geçen, ilçenin doğal, tarihi güzelliklerini sunan, kırsal mahalleleri de içine alan cip safari turlarına, Kurban Bayramı tatilini geçiren vatandaşların yanı sıra yabancı turistler de büyük ilgi gösteriyor. Marmaris\'in İçmeler Mahallesi\'nde bulunan TÜRSAB belgeli cip safari acenteleri, her gün gündüz ve gece olmak üzere iki tur düzenliyor. Saat 09.00\'da başlayan turlar 19.00\'da bitiyor, saat 24.00\'te başlayan turlar ise gün doğumuyla sona eriyor. Kurban Bayramı\'nda tatilcilerden gelen yoğun talep üzerine normalde her gün 4 araç ile ile tura çıkan acenteler, bu sayıyı 8\'e çıkardı. Dört çeker cipler, en fazla 8 kişilik gruplarla belirledikleri parkurlarda ilerliyorlar. İstenilen hizmet ve parkur uzunluğuna göre kişi başı 35 ile 70 lira arasında değişen cip safari turları, trafiğin olmadığı orman yollarında geçiyor. Ciplerde bulunan personel, tatilcileri esprileri ile eğlendirirken karşılıklı su savaşı yapılarak hareketli müzikler eşliğinde dans ediliyor. İlçenin dünyaca ünlü Orhaniye, Selimiye, Bozburun, Bayır ve Söğüt turistik mahallerinin orman yollarında ilerleyen cipler, tarihi yerlerde duruyor burada tatilcilere bilgiler veriliyor. Belirlenen noktalarda öğle yemeği molasında yorgunluk atan tatilciler, müzik eşliğinde şarkılar söyleyip eğlenerek, yolculuğa devam ediyor. Tatilcilerin yanı sıra Kurban Bayramı\'nı ilçede geçiren Katar, İran, Lübnan ve Ürdünlü turistler de cip safariye büyük ilgi gösteriyor. Cip safari çalışanları, tatilcilerin eğlencelerini kamera ve fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor. Gündüz turları, turistik kırsal mahallelerdeki orman ile deniz manzarasına hakim tepelerde gün batımının seyri ile gece turlarında ise gün doğumunun izlenmesiyle sona eriyor.

29 yıl önce Marmaris\'te ilk cip safari turlarını başlatan tur şirketinin sahibi Şenay Tokmak, \"Şehrimize gelen Türk ve yabancı misafirlerimizin olmazsa olmazları arasında cip safari turları var. Kurban Bayramı nedeniyle yoğun bir talep mevcut. İlçemizde tatil yapanların yanı sıra Kurban Bayramı için gelen Müslüman Ortadoğuluların talepleri üzerine turları artırdık. Gündüz ve gece olmak üzere konaklamasız 2 turumuz mevcut. Parkur uzunluğu ve isteklere göre fiyatlandırmamız herkese eşit. Bizler, turizm elçileri gibi şehrimizin tanıtımına katkı sağlıyoruz. Müzikler eşliğinde toprak yollarda personellerimizin esprileri eşliğinde eğlendiriyoruz. Tatilcilerden gelen taleple araç sayımızı artırarak profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat tur düzenliyoruz\" dedi.

5)VATAN PARTİSİ\'NİN KARİKATÜRİST BAŞKANI

İZMİR\'de Vatan Partisi (VP) İl Başkanı Rifat Mutlu (68), siyasetin yanı sıra karikatür sanatıyla yakından ilgileniyor. Aynı zamanda beyin cerrahı olan Mutlu, karikatür sanatı için \"Bu da bir bağımlılık\" dedi. Siyasetin, hekimliğin ve sanatın zor olmadığını söyleyen Mutlu, insanı sevmenin her şeyi kolaylaştırdığını vurguladı.

Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rifat Mutlu, çizdiği toplumsal içerikli karikatürlerle de dikkat çekiyor. Aynı zamanda beyin cerrahı olan ve hala bu görevini yürüten Mutlu, 20 yıldan fazla bir süredir de siyasetin içinde. Üniversitede okurken karikatür çizmeye başlayan ve gerek yurt içi gerekse yurt dışında 10 kişisel karikatür sergisi açan Mutlu\'nun çizdiği karikatürler, ulusal bir gazetede 6 yıl boyunca yayınlandı. Yaptığı karikatürlerin beğenilmesinin, bunun karşılığını görmenin çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayan Mutlu, \"Yurt dışında çalıştığım sürede orada yabancı gazetelerde telif ücreti alarak karikatürlerimi çizdim. Aslında insanın yaşamını bundan ayırması mümkün değil. Bu da bir bağımlılık. Çünkü karikatür aslında herkesin gördüğü ama gerçek nedenlerini çok da bilmediği olayların arka planını gündeme getiren ve konulara farklı yaklaşılmasını sağlayan bir sanat. Bunun için belli bir estetik içerisinde olmanız lazım\" dedi.

\'İNSANI SEVMEKTEN GEÇİYOR\'

Karikatürün çekiciliğinin bulunması gerektiğini söyleyen Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rifat Mutlu, \"Bu çekiciliğin içinde kimi zaman beynin kimi zaman dudakların gülümsemesi lazım. Mizah taşıması lazım. Ülkemizde mizahi çizgiler genelde toplumsal içerikli olduğu zaman, ister istemez biraz kara mizaha kayabiliyor. Ben bu yolculuk içerisinde uzun zamandır bulunuyorum\" diye konuştu.

Mizahın aslında yaratıcılık olduğunu, gerçek anlamda siyasetin de yaratıcılık işlevini taşıdığını ifade eden Mutlu, \"Yalnızca bugün olanları tartışmak, bunlar için yazı yazmak önemli bir olay. Fakat bugün neler olduğunu insanlara anlatabilmek, yarın neler gelişebileceğini anlatabilmek ve bunu mizahi bir şekilde, belli bir yaratıcılık üslubu ile yapabilmek, işte bu sanatla gerçekleşiyor\" dedi. Mutlu, siyasetin de, sanatın da cerrahlığın da kolay olduğunu, ancak hepsinin tek şartının insanları sevmekten geçtiğini söyledi.

(ÖZEL)

6)AÇLIKTAN BİTKİN DÜŞEN KÖPEĞİ ZABITA KURTARDI

KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde açlıktan bitkin düşen sokak köpeği, çevre denetimine çıkan zabıta ekiplerince bulundu. Köpeğe ekipler tavuk ve et verdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dün Andırın- Göksun Karayolu\'nda çevre denetimine çıktı. Denetimler sırasında ekipler metruk binada, açlıktan bir deri bir kemik kalmış sokak köpeğini gördü. Çok zayıf olmasından uzun süre yemek yemediği anlaşılan köpek binadan çıkarılırken, zabıtalar da markete gidip köpek için et ve tavuk aldı. Önüne konulan etleri iştahla yemeye başlayan köpek, daha sonra içerisinde et olan poşeti ısırıp, dişlerinin arasında gözden kayboldu.

Zabıta ekipleri bugün et ve tavukla sokak köpeğinin bulunduğu bölgeye tekrar gitti. Zabıta aracını görür görmez ortaya çıkan köpek,koşarak geldi. Zabıtalar da yanlarında getirdikleri et ve tavukla köpeğin yine karnını doyurdu.

