DHA YURT BÜLTENİ 2

Varto da köylüler ilk defa sıcak asfaltla tanıştı

VARTO(Muş) (DHA)- MUŞ\'un Varto ilçesine 20 kilometre mesafedeki gurup köy olan, Çaylar, Üçbulak, Beşikkaya ve Eryurdu ile mezralarına 5 kilometre mesafede sıcak asfalt yapımına başlandı. İlk kez sıcak asfaltla tanışan köylüler, \"Allah devlete zeval vermesin\" dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkanı vekili Mehmet Nuri Çetin, ilk etapta gurup köy yollarına 5 kilometre sıcak asfalt yapımına Çaylar köyü yolundan başladıklarını belirterek Beşikkaya ve Hızır çeşmesine kadar olan yolu tamamen sıcak asfalt ile kaplayacaklarını bundan sonra vatandaşların artık çukurlu yollarda değil de sıcak asfalta ulaşımlarını sağlayacaklarını söyledi. Asfalt çalışmasını İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı İsmail Terzi ve berberindekilerle incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, \"Biliyorsunuz daha önce burası terörle anılıyordu. Artık terör denilen bir şey kalmadı. Devletimizin güçlü duruşu ile şu gördüğünüz karşı taraflar terör kampları idi. Burası en uzak köylerimiz. Çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Vatandaşı en güzel şartlarda devlet olarak yaşatmaya çalışacağız. Artık terör bitti. Bizde vatandaşa hizmeti götürüyoruz. Birçok Avrupa ülkesinde olmayan sıcak asfaltı en uzak köylerimize götürüyoruz\" diye konuştu

\"Önceden bu köy yolunda eşek bile gitmezdi\" diyen Beşikkaya köyünden Niyazi Doğan ise, \"Allah devlete zeval vermesin. Yolun kötü oluşu nedeniyle her yolculukta çile çekerdik. Araçlarımız zarar görürdü. Şimdi asfaltın keyfini çıkaracağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Köyden ve Yoldan görüntü

-Sıcak asfalt dökülmesi

-Konuşmalar, Niyazi Doğan ile röp

-Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin ile röp

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO,(DHA)

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Dilek Yarımadası Milli Parkı\'na tatilci ilgisi

AYDIN\'ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı\'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı\'na yaz sezonunda 600 binden fazla ziyaretçi geldi. Yeşille mavinin iç içe geçtiği milli parkta insanlar gönüllerince tatil yapma imkanını buldu.

Hava sıcaklıklarının armasıyla birlikte insanlar nefes alıp, serinleyebilecekleri yerler arıyor. Kuşadası ve çevresinde yaşayanların tercihi, Türkiye\'nin en önemli doğal miraslarlarından olan, yeşille mavinin birleştiği, Dilek Yarımadası Milli Parkı oluyor. Haftanın her günü erken saatlerden itibaren milli parka gelen tatilciler, koylarda denize girip serinleyip, hemen yanındaki ormanlık alanda ise piknik yapma imkanı buluyor. Milli parka akın eden yerli ve yabancı turistler, günübirlik ziyaretçiler, hem doğal güzelliklerin, hem de deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşıyor. Milli parka ilginin en fazla olduğu hafta sonlarında ise 2 bin 500 araçtan fazlasının içeriye girmesine izin verilmiyor.

SEZONDA ZİYARETÇİ SAYISI 600 BİNİ AŞTI

Dilek Yarımadası Milli Parkı\'nı bu yıl yaz sezonunda 600 binden fazla kişi ziyaret etti. Mavi ile yeşilin birleştiği milli park, ormanla bütünleşen koyları, doğal botanik bahçesi olması, yırtıcı kuşları, vahşi hayvanları ve sualtı zenginlikleriyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Yaklaşık 28 bin hektar alana sahip milli park, endemik bitki türleri, kanyonu, yürüyüş parkuru, yırtıcı kuşlar, Akdeniz foku, alageyik, tepeli pelikan gibi nesli tükenmekte olan hayvanları da bünyesinde barındırıyor. Koylarının ormanla iç içe olmasından dolayı \'maviyle yeşilin birleştiği yer\' olarak nitelendirilen park, özellikle yaz aylarında denize girmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Tekne turu yapmak isteyen bazı vatandaşlar da kıyı boyunca milli parkın eşsiz güzelliklerini görme imkanı buluyor. Özel yatlarıyla kıyıya gelen bazı turistler ise berrak suda yüzmeyi tercih ediyor. Milli parkın en önemli özelliklerinden biri de Akdeniz\'den Kafkasya\'ya kadar kıyılarda yayılım gösteren neredeyse tüm bitkilerin bir arada görüldüğü doğa müzesi özelliğine sahip olması.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Milli parktan görüntü

- Ziyaretçilerin görüntüsü.

- Ziyaretçilerle röportaj.

- Anons

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Tekin GÜRBULAK / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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Kurbanlık develeri en çok Suriyeliler tercih ediyor

AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde 12 yıldan beri çiftliğinde deve üretimi yapan Aytekin Kaya, Kurban Bayramı dolayısıyla yurdun çeşitli illerine 20 kurbanlık deve sattıkları söyledi. Türkiye\'deki insanların alım gücünün biraz daha azaldığını belirten Kaya, iki yıldan beri kurbanlık deve alanların çoğunun Suriyeli olduğunu söyledi.

Türkiye Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı da olan Aytekin Kaya, 12 yıldan beri çiftliğinde deve üretimi yapıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla yurdun çeşitli illerine 20 kurbanlık deve sattıkları ifade eden Kaya, müşterilerinin çoğunluğunun Suriyeliler olduğunu belirtti. Kaya, \"Deve güreşlerinde güreşmeyen develeri, kurbanlık olarak satıyoruz. Türkiye\'deki insanların alım gücü biraz daha azaldı. İki yıldan beri bize gelip de kurbanlık deve alanların çoğunun Suriyeli olduğunu görüyoruz. Suriyelilerden daha çok talep var. Onlar ülkelerinde deve kesmeye alışkın oldukları için biz de yardımcı oluyoruz. Ankara ve Şanlıurfa\'dan yeni kurbanlık deve istediler. Her bölgeden bizi arayarak kurbanlık deve istiyorlar. Bu yıl bizim kurbanlık olarak sattığımız deve sayısı 20 oldu. Kurbanlık develer 15 ila 20 bin TL arasında fiyatlarla satılabiliyor\" dedi.

DEVE 6 YAŞINDA KURBAN OLUYOR

Devenin kurban edilebilmesi için en az 6 yaşında olması gerektiğini belirten Kaya, 900 kiloluk bir deveden 450 kilo et çıktığını söyledi. Uzun yıllardan beri devecilik yaptığını, ancak son yıllarda üretime ağırlık verdiğini anlatan Kaya, \"Devecilik bizim işimiz oldu. Dedelerimiz, atalarımız da deveciydi. Geçmişten gelen bir devecilik kültürü var. Biz de onu yaşatıyoruz. Çok seviyoruz bu işi, bırakamıyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Develerden ve deve çiftliğinden görüntü

- Aytekin Kaya röp.

HD görüntü 3 dakika 43 saniye

(KJ Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)