DHA YURT BÜLTENİ-2

1 - MAVİ BONCUKLU LEYLA, CENNETE UĞURLANDI (1)

AĞRI\'da, Ramazan Bayramı\'nın ilk günü olan 15 Haziran tarihinde kaybolan, dün, 18 gün sonra ise cesedi bulunan Leyla Aydemir\'in cenazesi, sabahın erken saatlerinde gözyaşları arasında Bezirhane köyünde toprağa verildi.

Dün gece yarısı otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumu\'na getirilen Leya Aydemir\'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından saat 03.30\'da amcası tarafından teslim alındı. Erzurum\'dan ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi Ek Binası\'ndaki morga götürülen minik Leyla\'nın cenazesi, burada annesi ve babası ile yakınları tarafından karşılandı. Bir saat kadar morgda bekleyen Leyla\'nın cenazesi, Ağrı Belediyesi\'ne ait cenaze nakil aracıyla alınarak, Ağrı kent merkezindeki baba evine getirildi. Cenazeyi karşılayan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Ardından cenaze, kaybolduğu merkeze 15 kilometre uzaklıktaki dedesi Zeki Aydemir\'in yaşadığı Bezirhane köyüne götürüldü. Burada sabahın erken saatlerinde, minik Leyla\'nın cenazesi gözyaşları ve ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı.

Baba Nihat Aydemir\'in bugün öğle yapılması planlanan cenaze için tören istemediğini belirtmesi üzerine, Leyla Aydemir\'in sabah defnedildiği belirtildi.

Turgay İPEK-Osman ŞİŞKO/AĞRI, (DHA)-

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

=======================================================

2 - KALDIRIMDAKİ ANNE VE 2 ÇOCUĞUNUN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA



ADANA\'da hızını alamayan pick-up araç yol kenarındaki taburede oturan anne ve 2 çocuğuna çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada 2 çocuk ağır yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesi Barış Caddesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yunus Emre A. (19) yönetimindeki 01 AEF 82 plakalı pick-up araç market önündeki taburelerde oturan Ayşe Barut (32) ile çocukları Ali (12) ve Eyüp Barut\'a (2) çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar, kırılan market camından içeri savruldu. Yaşadığı şoku atlatan anne Ayşe Barut, yerden kalkıp çocuklarının yardımına koştu. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar anne ve ağır yaralanan çocukların yardımına koştu. Anne ve çocukları çağırılan ambulansla hastaneye kaldılırdı. Olayın ardından araç sürücüsü Yunus Emre A. kaçtı. Polis ise market önüne gelerek inceleme yaptı. Vatandaşlar, dar olan yolda sürekli kaza olduğunu ve araçların buradan çok hızlı geçtiğini söyledi. Aynı yerde bir otomobilin çarpması sonucu bir çocuğun öldüğünü söyleyen öfkeli kalabalık, aracı parçalamak istedi. Polis ekipleri ise vatandaşları güçlükle sakinleştirdi. Araç sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Anne ve çocuklarının sandalyede oturmaları

- Kamyonetin anne ve çocuklarına çapması

- Vatandaşların Olayı anlatması

- Kaza yapan Kamyonetin görüntüsü

HaberÇağlar ÖZTÜRK-KameraCan ÇELİKADANA,(DHA)

Süre 03\'26 Boyut210 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============

3 - TÜRKİYE\'NİN CİĞERLERİ İHMAL VE FAİLİ MEÇHUL KURBANI

TÜRKİYE\'de geçen yıl 11992,76 hektar ormanlık alan, yangında zarar gördü. Bu alanlardan 5733,26 hektarı ihmal sonucu yandı. 2017\'de meydana gelen 2 bin 411 orman yangınının 1280\'inin çıkış nedeni ise aydınlatılamadı.

En son 2015 yılında yapılan geniş çaplı incelemede 22.3 milyon hektara ulaşan orman alanları, Türkiye\'nin yüzölçümünün yaklaşık yüzde 30\'unu oluşturuyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü, ormanların korunmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürütse de ormanlara bilinçli zarar verilmesinin önüne geçilemedi. Her yıl özellikle yaz aylarında orman yangınlarına karşı mücadele etmek için tam kapasite çalışan Orman Genel Müdürlüğü, yangında zarar gören alanları da aynı yıl içerisinde yeşillendirme çalışmalarına başlayarak geri kazanıyor.

FAİLİ MEÇHULLER ARTIŞTA

Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü Türkiye\'de meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili 2017 istatistiki verilerini açıkladı. 1988 yılından bu yana verilerin yer aldığı istatistiklerde, son 6 yılda Türkiye genelinde yangın sayısının ve yanan alanların bazı yıllarda pik yaptığı görüldü. 2011 yılında 1954 yangın olayı meydana gelirken, 3612 hektar alan zarar gördü. 2012 yılında yangın sayısı 2 bin 450\'ye, yanan alan ise 10454 hektara çıktı. Artış 2013 yılında da sürerken 2014 ve 2015 yıllarında rakamların 3\'te 2 oranında azaldığı dikkati çekti. 2016 ve 2017 yıllarında tekrar artışa geçen rakamlarda yangının çıkış nedenleri arasında yer alan \'faili meçhul\' verisinin yüksekliği dikkati çekti. 2017 yılında 2 bin 411 orman yangınının 1280\'inin çıkış nedeni aydınlatılamazken 4135 hektar alan bu şekilde zarar gördü. Son 10 yılda faili meçhul yangın olayının 2013 yılında 5789 hektar alanın yanmasıyla en yüksek veri olduğu görüldü.

FAİLİ MEÇHULLERDE KÜTAHYA, ERZURUM VE ŞANLIURFA ÖNDE

Hem güvenlik güçleri hem de orman bölge müdürlükleri personelinin incelemesine rağmen çıkış nedeni bilinmeyen ve faili meçhul olarak nitelendiren olaylarda Türkiye, 2017 yılında 4135 hektar ormanlık alanı kaybetti. Faili meçhul olaylarda Kütahya 854,65 hektar alanla ilk sırada, 666,43 hektar alanla Erzurum ikinci, 518,82 hektar alanla Şanlıurfa üçüncü sırada yer aldı.

CİĞERLERİMİZİ KUNDAKLIYORUZ

2017 yılında Türkiye genelinde 11992,76 hektar orman alanı yangında zarar gördü. Bu alanlardan 5733,26 hektarı ihmal sonucu, 621,1 hektarı kasıtlı olarak, 1418,47 hektarı da kaza kaynaklı yanarak zarar gördü. Antalya, kasıtlı olarak değerlendirilen yangınlarda, kundaklamada Türkiye genelinde birinci sırada yer aldı. Antalya\'da geçen yıl 273 orman yangını çıktı. Bu yangınlardan 160\'ının faili meçhul olarak değerlendirildiği verilerde 23 yangının yıldırım düşmesi gibi doğal nedenlerden, 30 yangının kundaklama nedeniyle çıktığına yer verildi. 9 yangının anız yakması nedeniyle, 3\'ünün sigara izmariti, 3\'ünün ise piknik ateşinden çıktığı belirlenirken, 45 yangın ise diğer nedenlerle çıktı. Geçen yıl Antalya\'da kundaklamaya bağlı 353 hektar alan zarar görürken diğer sebeplerden toplamda 2755 hektar orman alanı zarar gördü. Kundaklamada Antalya\'nın ardından 79,06 hektarla Muğla ikinci, 25,80 hektar alanla Kahramanmaraş 3\'üncü sırada yer aldı.

Türkiye\'nin ciğerleri ihmal ve faili meçhul kurbanı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------

- Ormanlardan genel görüntü

- Yanan ormanlık alanlara helikopterle müdahale

- Helikopterden orman yangını görüntüsü

- Yangın söndürme çalışması yapan işçilerden detay

- Amfibik uçağın alevlere su atması

- Kadınların yanan ağaçları budaması

- Ormanda yanan alanların yeşillendirilmesi çalışması

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

253 MB///2,19 HD

===========

4 - BURSA MERKEZLİ 14 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri Orhangazi merkezli 14 ilde yaptıkları eş zamanlı operasyonda çok sayıda adrese baskın düzenledi. Silah Kaçakçılığı için şafak vakti ile yapılan operasyonda Orhangazi’de 30 adrese baskın yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken bir çok kiş isi egözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri silah kaçakçılarına yönelik Orhangazi Merkezli 14 ilde operasyon düzenledi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabaha karşı Orhangazi’de daha önce belirlenen 30 ayrı adrese 200 polis ile baskını düzenledi. 72 adrese yapılan baskınlarda evlerde her yer arandı. Polis, çoık sayıda silah ele geçirlid. Soruşturma\'nın 14 ili kapsadığını belirten yetkililer çok sayıda kişining özaltına alındığını söylediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ekiplerin Orhangazi Emniyet Müdürülğü\'nden hareketi

Adreslere gelişi

Operasyondan görüntüler

Bulunan silahların görüntüsü

Detaylar

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(BURSA),(DHA)

==============

5 - 20 MİLYONLUK TESİS AÇILINCA BUZ SPORUNA TALEPTE PATLAMA

SAMSUN\'da yaklaşık 20 milyon TL\'ye yapılan Karadeniz\'in ilk Buz Sporları Salonu\'nun, faaliyete geçmesiyle birlikte kente buz sporlarına ilgi arttı. Tesisin açıldığı ilk hafta 150 çocuk buz pateni eğitimi almak için başvuru yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Samsun\'da yapılan ve inşaatı tamamlanan Karadeniz\'in ilk Buz Sporları Salonu 1 ay önce hizmet vermeye başladı. 4 bin metrekare alan içine kurulan tesiste ilk hafta 150 çocuk eğitim almak için başvuruda bulundu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, buz pateni ile ilgili her gün artan bir talep olduğunu belirterek, \"Esneklik, koordinasyon gibi bir çok beceriyi içinde bulunduran buz pateni sporu özellikle küçük yaştaki çocuklarımıza çok faydalı bir spor. Tesis hizmet vermeyi başladığı ilk hafta 150 çocuk eğitim almayı başladı. Yaz spor okulları kapsamında da taleplerimizi aldık. Özellikle bu sayının artarak günlük yaklaşık 800 ile bin çocuğumuzun buradan faydalanmasını bekliyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Maliyeti 20 milyon TL\'nin üzerinde olan bu tesiste sadece Samsun\'a değil tüm Karadeniz bölgesine hizmet vermeyi hedefliyoruz\" dedi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Buz Pateni İl Temsilcisi Davut Numanoğlu, Samsun\'da buz sporlarının alt yapısını oluşturacak çalışmalara başladıklarını söyleyerek, \"Okul öncesinden lise düzeyine kadar tüm yaş gurubundaki çocuklarımıza buz pateni ile ilgili eğitimler verilmeye başlandı. Avrupa\'da bile işen benzerine zor rastlanır salonumuz Samsun\'da faaliyete geçmesi bizim çok mutlu etti ve heyecan yarattı. Beden eğitimi öğretmenlerimizle irtibat halindeyiz. Sporun alt yapısı okullarımız. Eğitim kurumlarımızdaki yavrularımızı bu tesislerle buluşturursak inanıyorum ki ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecek başarılı sporcular bu tesislerden çıkacak. Hem öğrencilerin hem velilerin çok kısa zaman içerisinde çok yoğun bir ilgisi oldu. Bu ilgi de bizi çok sevindiriyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Buz sporları salonundan detay

-Eğitim alan öğrencilerden detay

-Buz pateni yapan öğrenciler

-Röportajlar

(SÜRE:4.11 Dk) (BOYUT:468.29 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

=================

6 - DÜĞÜNE MAMALARLA GELDİLER

İZMİR\'de dünya evine giren Burak Alanyalı ve Nilhan Dereobalı çifti, son günlerde hayvanlara yönelik şiddet olaylarının artması üzerine, davetlilerden, düğüne gelirken kedi köpek maması getirmesini istedi. Çiftin en mutlu gününde, sokak hayvanları için 80 kilo mama toplandı.

İzmirli çift Burak Alanyalı (33) ve Nilhan Dereobalı (28) hayatlarını birleştirdikleri en özel günde bir sosyal sorumluluk örneği gösterdi. Son dönemde tırmanan şiddet vakalarının son bulması temennisinde bulunan çift davetlilerden kedi köpek maması topladı. 2016 yılından beri sokak hayvanlarına yardım amaçlı ücretsiz konserler veren rock müzik grubu Pislick Kedi\'nin de sahne aldığı düğünde davetliler takı merasimi için değil mamaları bırakmak için kuyruğa girdi. Pislick Kedi\'nin kurucu üyesi Gökhan Özden\'in de mama yardımında bulunduğu gecede 80 kilo mama toplandı.

Öğretmen Nilhan Dereobalı ile mutlu beraberliklerini güzel bir düğünle taçlandırmak istediğini söyleyen yönetmen Burak Alanyalı, hayvanlara şiddette ceza yasalarının acilen değistirilmesi için seslerini duyuracaklarını belirterek, \"Düğünden birkaç gün önce davetlileri tek tek arayıp hayvanlar için mama istediğimizi söyledik. Böyle bir hayır işi yapıp, yeni yasalarda daha etkili maddeler olmasını talep ediyoruz. Sağolsunlar yakınlarımız da bizi kırmadılar ve 80 kilo mama geldi. Bu mamaların bir kısmını Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER) aracılığıyla mama dağıtımı yapan bir gönüllüye verdik. Bir kısmını kendimiz Foça Seyrek yolundaki ihtiyaç sahibi hayvanlara ulaştırdık. Umuyoruz ki amacımıza ulaşırız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Düğünde toplanan mamalardan görüntü,

-Gelin Nilhan Dereobalı ile röp,

-Damat Burak Alanyalı ile röp.

Haber - Kamera: Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)

==========

7 - KAYSERİ\'DE HEDİYE ATLARLA ATLI POLİS

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Atlı Polis Grup Amirliği hizmete girdi.Talas ilçesi Endürlük mahallesindeki tesislerde polis memurlarının denetiminde özel eğitimden geçirilen her biri işadamları ve belediyeler tarafından hediye edilen atlar ,sadece toplumsal olaylar ve törenlerde değil çocukların rehabilite ve tedavisinde de kullanılacak.

Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde hizmete açılan ve Türkiye\'de hizmet vermeye başlayan 5\'nci Atlı Polis Grup Amirliği faaliyetlerine başladı. Talas ilçesine bağlı Endürlük mahallesinde oluşturulan Grup Amirliğinde atlı polis birliğinde şimdilik 7 İngiliz , 3\'de çocukların rehabilitasyonu için Midilli olmak üzere 10 atla hizmete girdi. Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular yaptığı açıklamada \" Tüm uygar ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de Atlı polis birliği kurulmaktadır. Kayseri\'deki birlik, ülke genelinde 5\'nci birliktir. Atlı polis birliğini sadece toplumsal olaylarda değil, aynı zamandan toplum destekli polis faaliyetlerinde de kullanmak istiyoruz. Engelli çocuklarımızda faydalanacak. Aynı zamanda polis sevgisi aşılamak için okulları da buralara davet edeceğiz. Atlarımızı ortak proje ile temin ettik.Belediyelerimiz ve işadamları da bu konuda önemli destekler sundu. Bölge bildiğiniz gibi Kapadokya, yani güzel atlar bölgesi. Ayrıca, Uzunyayla olarak bilinen Pınarbaşı ilçemizde birbirinden değerli yarış atları yetiştiriliyor. Bölgemizde atçılık önemli bir tuttu. Böylesi bir kentte oluşturduğumuz atlı birlik sadece görsellik değil, çok amaçlı bir proje olarak hayata geçirildi\" diye konuştu.

Atların bakımı ve eğitimi ile ilgilenen Toplum Destekli polis memuru Mehmet Sungur ise yaptığı açıklamada \" Kurulmuş olan atlı polis eğitim merkezinde antrenörlük çalışmaları, atların yetiştirilmesi, rehabilitasyon uygulaması konusunda destek sağlayacağız\" dedi. Atlı eğitim gösteri birliğinde kadın polis memuru Arzu Güngör\'de atların eğitimi ve yetiştirilmesi konusunda çalışmalara katılıyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Atlı polis eğiticilerin atı hazırlaması

- Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile Röportaj

- Atlı polis eğitmeni ile röportaj

- Diğer detay görüntüler

Haber: Oktay ENSARİ-Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ(DHA)

288 MB

=================================================

8 - ONDAN TÜRKİYE\'DE SADECE 7 TANE VAR

TÜRKİYE\'de 7 tane bulunan AFAD\'ta ise tek olan Abrek isimli, ceset arama köpeği (Kadavra köpeği) Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü\'nde görev yapıyor. Abrek, geçen yıl Ağustos ayından bu yana 8 olayda aktif olarak görev yaptı. Son olarak Ankara\'nın Polatlı ilçesinde kaybolan ve öldürüldükten sonra bir elektrik direğinin dibine gömülen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara\'nın cesedini buldu.

Samsun\'da, AFAD\'da bulunan tek ceset arama köpeği görev yapıyor. Belçika Çoban Köpeği olan \'Abrek (yiğit savaşçı)\' isimli köpek, 2017 Ağustos ayından itibaren 8 olayda görev yaptı. Abrek, Samsun, Kars, Trabzon, İskenderun, Konya, Kırklareli, Kastamonu, Ankara\'da kayıp olayında aktif olarak yer aldı. Ankara\'da Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi\'nde 6 aylık bir eğitim sonucu ceset arama köpeği olarak görev alan Abrek, 10 yıllık ceset parçalarını bile bulabilme özelliğine sahip. Türkiye\'de ilgili kurumlarda bulunan 7 ceset arama köpeğinden birisi olan Abrek, toprak altında, balçıkta, beton içinde, kireç içinde, yanmış halde, gizlenmiş bütün ceset ve ceset parçalarını, kan ve kemik örneklerini bulabiliyor. EYLÜL\'ÜN CESEDİNİ ABREK BULDU

Son olarak, yaz tatili ailesiyle birlikte memleketleri Ankara\'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi\'ne gelen ve daha sonra kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara\'nın aranması çalışmalarına katıldı. Geçen Salı günü bölgede arama çalışmalarında yer alan Abrek, Cuma günü arama yapılan bir alanda tepki vermeye başladı. Ardından aranan bölge daraltıldı. Abrek burada bir elektrik direğinin bulunduğu noktada tekrar tepki verdi. Bunun üzerine arama çalışmalarında yer alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube bünyesinde görev yapan \'Eva\' isimli diğer kadavra arama köpeği de bu noktaya getirildi. Eva\'nın da aynı noktada tepki vermesi üzerine elektrik direğinin bulunduğu yerde kazı yapıldı. Kazı sonunda yaklaşık 1 metre derinlikte Eylül Yağlıkara\'nın cesedi bulundu. Elektrik direğinin yeni dikilmiş olduğu altındaki betonun halen kısmen yaş halde olduğu belirlendi. Ayrıca küçük kızın cesedinin üzerine beton parçaları taş parçaları konulduğu. Betonun soğuma etkisiyle küçük çocuğun cesedinin çürüme ve kokmasının de geciktiği belirtildi. Küçük kızın cansız bedeni kaybolduktan 7 gün sonra Abrek tarafından bulunmuş oldu.

Samsun AFAD\'da görevli köpek eğitmeni Abidin Korkmaz, Abrek\'in Türkiye\'nin 7 bölgesinde farklı iklim şartlarında ceset ve ceset parçalarını bulma eğitimi aldığını belirterek köpeğin en önemli ırksal özelliğinin hırslı, inatçı, psikolojik düzeyi güçlü oluşu olduğunu söyledi. Türkiye\'nin her yerinde görev yapabilecek seviyede olduğunu belirten Korkmaz, \"Kadavra, ceset parçası, kemik kan kokusu her insan için sabit ve farklılık göstermiyor. Abrek 10 yıla kadar ki ceset ve ceset parçalarını bulabilme özelliğine sahip. Bununla ilgili gerekli eğitimler verildi. Özellikle adli olaylarda kan silinebiliyor bazen kimyasallar kullanılabiliyor. Buna rağmen köpeğimiz kanın kokusunu çok rahatlıkla alabiliyor. Bu ırk eğitime yatkın, hırslı, oyun oynamayı seven, inatçı, korkuları olmayan bir ırk. Sonuçta ceset araması yapıldığı için köpeğin psikolojik gücünün de yüksek olması gerekiyor. Her ırk köpekte bu çalışmayı yapamayabilirsiniz. Abrek\'in yanılma payı yok. Eğitim aşamasında hayvanlara ait kan ve kemik parçaları ile de çalışıldı. Adli Tıp profesörlerinden de destek alındı. Hata yapma durumu yok\" dedi.



Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Abrek\'ten detay

-Köpek eğitim merkezi dışından detay

-Abrek\'in saklanan bir kan örneğini bulması

-Abrek\'in Eylül Yağlıkara\'nın cesedinin gömülü olduğu yerde araması ve tepki vermesi

-Röportaj

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

582 MB