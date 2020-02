DHA YURT BÜLTENİ-2

1)İNFAZ KORUMA MEMUR ADAYLARI BOY-KİLO TESTİNE ÇORAPSIZ GİRDİ

BURSA\'da, E ve H Tipi Cezaevleri ile Yenişehir Kadın Cezaevi’ne sözleşmeli alınacak 10’u kadın 55 infaz koruma memurluğu için 550 aday baş vurdu. Boy- ölçümüne giren adaylardan ayakkabılarının yanı sıra çoraplarınıda çıkartmaları ist endi.

Adalet Bakanlığı tarafından Bursa\'da bulunan cezaevilerine sözleşmeli alınacak 10’u kadın 55 sözleşmeli infaz koruma memurluğu için KPSS’den 70 ve üzerinde puan alan 550 aday başvurdu. Adaylar, Bursa Adliye Sarayı Konferans Salonu’nda, İlk Derece Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ve Sınav Komisyonu Üyesi Hakim Selçuk Yağmur gözetiminde boy ve kilo testine tabi tutuldu. Sırayla içeri alınan adayların boylarının ölçümünde milimetreye dikkat edildi. Ayakkabı ve çorapları çıkartılan adayların boy ölçümlerine heyette bulunan görevliler bakıp kayıtlara geçirdi.

Adaylarda, boyları ile kiloları arasında 13 kilodan fazla 17 kilodan az fark olmama koşulu arandı. Buna göre 1.70 metre boyundaki bir adayın 53- 83 kilo, 1.80 metre boyundaki bir adayın da 63- 93 kilo olması gerekiyor. Bu kuralı öğrenen adaylardan bazıları, fazla kilolarından kurtulup ’13-17 fark’ şartına uyabilmek için rejim yaptıklarını söyledi.

Adaylar arasında en ideal ölçülere sahip olanların güvenlik soruşturmaları yapılıp önümüzdeki Eylül ayında mülakata alınacağı bildirildi. Yapılan mülakatla belirlenecek 10’u kadın 55 infaz koruma memuru Bursa E Tipi ve H Tipi ile Yenişehir Kadın cezaevlerinde sözleşmeli olarak göreve başlayacak.

Adayların kilolarının ölçümü

Çoraplarını çıkartırken

Görevliler boy ölçümüne dikka ederken

Kapı önünde bekleyenler

BURSA,(DHA)

2)DOĞU KARADENİZ\'İN YENİ GÖZDESİ ELEVİT YAYLASI

DOĞU Karadeniz Bölgesi, yaz ayları ile birlikte açılan turizm sezonunda yerli-yabancı turistleri ağırlamayı sürdürüyor. Ayder ve Uzungöl Turizm Merkezleri\'ndeki yoğunluk nedeniyle farklı alanlara yönelen turistlerin yeni adresi flora, fauna ve endemik bitki türleri ile büyüleyen Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Elevit Yaylası oluyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde, yaz ayları ile birlikte turizm sezonu açıldı. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun\'da yerli, ve yabancı turistler yaylalara akın ediyor. Ayder ve Uzungöl Turizm Merkezleri\'ndeki yoğunluk nedeniyle farklı alanlara yönelmeye başlayan turistlerin yeni adresi flora, fauna ve endemik bitki türleri ile büyüleyen Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Elevit Yaylası oluyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından koruma öncelikli 200 ekolojik bölge arasında gösterilen Fırtına Vadisi geçilerek ulaşılan Çat Vadisi\'nde, Kaçkar Dağı eteğindeki 1800 rakımlı Elevit Yaylası yerli-yabancı turistlerin gözdesi haline geldi. Yeşil örtünün içinde akan dere, açan çeşit çeşit çiçekleri ve ahşap mimarideki evleri ile büyüleyen yayla foto safari meraklılarının da uğrak yeri haline geldi.

HOCAOĞLU: YENİ DESTİNASYON ELEVİT

Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, Fırtına Vadisi ve devamındaki Çat Vadisi\'nde yeni Ayder\'ler var olduğunu belirterek Elevit Yaylasının bu alanlardan biri olduğunu söyledi. Ulaşımı çok kolay olan yaylanın birçok özelliği barındırdığını ifade eden Hocaoğlu, \"Flora, fauna ve endemik tür açısından zengin. Doğanın tüm güzelliklerini yansıtan bir yayla. Fırtına Vadisine gelen yerli-yabancı turistler bir yanda Ayder Yaylasına diğer yanda yeni destinasyon dediğimiz Elevit Yaylası\'na çıkıyor. Elevit aynı zamanda en fotojenik yayla. Yerli-yabancı turistler son yıllarda bu yaylamızı ziyaret ediyor. Foto safari tutkunları da yaylaya ilgi gösteriyor. Rize\'nin yeni yayla destinasyonu haline gelen Elevit Yaylası bu yaz döneminde de ziyaretçilerini ağırlıyor\" dedi.

Elevit Yaylası detayları

DROEN ile yayla detayı

Dere ve bitki örtüsü detayları

Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu açıklaması

RİZE-DHA

3)GÖLMARMARA\'DA GES\'TEN SONRA HES PROJESİ

MANİSA\'nın Gölmarmara Belediyesi, nisan ayında faaliyete geçirdiği 2 bin 200 panelden oluşan güneş enerji santralinden (GES) sonra şimdi de yıllık 12 milyon KW elektrik enerjisi üretecek hidroelektrik santralini (HES) hayata geçirmek için kolları sıvadı. Projenin hazırlandığını, mevzuatta düzenleme yapılmasını beklediklerini belirten Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, proje maliyetinin yaklaşık 10 milyon TL olduğunu ve 3 aylık zaman içerisinde hizmete sokmayı hedeflediklerini söyledi.

Geçen nisan ayında 500 KW elektrik enerjisi üretim kapasiteli 2 bin 200 panelden oluşan GES\'i hizmete alarak enerji üretiminde ilk adımı atan Gölmarmara Belediyesi, şimdi de HES kurmak için kolları sıvadı. Gördes Barajı\'nın sol sahil sulama kısmında kurulması planlanan HES projesi ile yıllık 12 milyon KW elektrik enerjisi üretilmesi hedefleniyor.

Projeyle ilgili bilgi veren Gölmarmara Belediye Başkanı AK Partili Kamil Öz, \"HES projesi, Gördes Barajı\'nın Sol Sahilindeki hat üzerinde bulunan dalgakıranların önüne boru tipi elektrik tribünleri koyup, bunlardan elektrik üretecek bir projedir. Gördes Barajı\'ndan Sol Sahil Sulama Basınç Kırıcı Tesisi\'ne 60-70 Bar\'la su gelmektedir. Kuracağımız elektrik türbinleri sayesinde, biz bu basıncı 10 bar\'a kadar düşüreceğiz. Böylece dalgakıranların önündeki türbinlerden elektrik üretimi sağlamış olacağız\" diye konuştu.

Yaşanan sıkıntıdan da bahseden Başkan Öz, \"Projenin hayata geçmesindeki tek sıkıntımız bir yönetmeliğin çıkması. Daha önceki çıkan yönetmelikte, \'Belediyeler de arıtma ve içme sularının üzerine HES kurulabilir\' diye bir ibare koydular. Şimdi bu yönetmeliğe, \'Tarımsal sulamalarda HES kurulabilir\' ibaresinin eklenmesini bekliyoruz. Eğer bu ibare eklenirse proje, DSİ tarafından ihalesiz bize verilecek. İhalesiz verildiği zaman proje, kendini 4 yılda amorti etmiş olacak. Eğer yönetmelik değişmezse, bu proje için ihaleye çıkılacak. Tarımsal sulama bize ait olduğu ve projeyi de biz yaptığımız için hakkaniyet açısından ihaleye biz gireriz ve biz alırız diye düşünüyoruz. Ancak ihale usulü ile bu proje hayata geçerse, proje kendini yaklaşık 6 yılda amorti edebilecek. Çünkü ihale usulünde baraja katkı payıda alınacağı için elde edilecek gelir düşmüş olacak. İhaleli veya ihalesiz olarak biz bu projeyi hayata geçireceğiz\" diye konuştu.

HES projesi sayesinde yıllık 12 milyon KW\'lık elektrik enerjisi üreteceklerini dile getiren Başkan Öz, üretilecek elektriğin elektrik dağıtım şirketlerine 0.80 cent\'ten satılacağını ve yıllık belediyeye gelirinin 700 bin dolar olacağını söyledi. Projenin yaklaşık maliyetinin 10 milyon TL olduğunu ifade eden Öz, maliyetin ulusal veya uluslarası ajanların fonlarından karşılanacağı belirterek, \"Gölmarmara Belediyesi, doğanın tüm imkanlarını çevreye duyarlı olarak ve çevreyi koruyarak kullanmaktadır. Gölmarmara artık Manisa\'nın enerji üretim merkezi haline gelen bir ilçe konumunda olacak\" dedi.

Başkan Öz son olarak, HES\'i yaklaşık 3 aylık zaman zarfında hizmeti sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

HES\'in kurulacağı Gördes Barajı\'nın Sol Sahili\'ndeki dalgakıranlardan görüntü

Belediye Başkanı Kamil Öz\'ün açıklaması

Belediyeden görüntü

Genel ve Detay görüntü

MANİSA, (DHA)

4)MALÇLI YÖNTEMLE VERİMİ 3\'E KATLADI



AYDIN\'ın Koçarlı ilçesinde 7 yıldan beri kavun üreticiliği yapan 56 yaşındaki Hüseyin Kömürcüler, bir GSM operatörünün sponsorluğundaki akıllı köyde (Vodafone Akıllı Köy) öğrendiği \'malçlı uygulama\' (örtüleme) yöntemiyle kavun ekti. Verimi 3 kat arttıran Kömürcüler, ayrıca bir ay erken ürün aldı. Bıyıklı Mahallesi\'nde uzun yıllar kahvehane işleten evli ve iki çocuk babası Hüseyin Kümürcüler, 7 yıl önce Bağkur\'dan emekli oldu. Sonrasında ise tarlasında kavun üreticiliğine başladı. iki yıl önce Kasaplar Mahallesi\'ne kurulan akıllı köyde, ziraat mühendislerinden \'malçlı uygulama\' yöntemini öğrenen Kümürcüler, bu sistemi geçen yıl kendi tarlasında denedi. Verimi 3 katına çıkaran Kömürcüler, ayrıca bir ay erken ürün almanın mutluluğunu yaşadı.

HEM ÜRETİM ARTTI HEM ERKEN HASAT YAPTI

Malçlı yöntemi 2 yıldır denediğini söyleyen Kömürcüler, \"Çok başarılı bir sistem olduğunu gördüm. Akıllı bir sistem, tamamen üretimi bizim kontrolümüzde oluyor. Tümsekli toprağa naylon geriyoruz. Onun altında da damlama sulama var. Bu sistemle toprağa hiçbir gübre kullanmıyoruz. Damlama sulamayla kontrollü, yani çok az gübre veriyoruz. Biz buna serum diyoruz. Masraf olsa da verim güzel oluyor. Normal şartlarda 1 dönümde 2 ton kavun elde ediliyor. Ama bu sistemle 1 dönümde 5 ton kavun elde ediyorum. 1 hafta sonra hasat başlayacak. 10 dönüm tarladan 50 ton kavun elde etmeyi hedefliyorum. Fide olarak kendim üretiyorum, dikiyorum. Bu nedenle biraz masraflı oluyor ama 3 kat fazla verim elde ettiğimiz için o maliyeti fazlasıyla kapatıyoruz. Aroma tadında kavun yetiştiriyoruz, tadı da iyi. Normal şekilde toprağa ekilen kavunun hasadı 4-5 ayda oluyor. Bu sistemle ise 100 günde hasat yapıyoruz. Tarlada şu an toptan fiyatı ise 2 ila 2.5 TL arasında değişiyor\" dedi.

Kavun tarlasından ve kavunlardan görüntü

Çiftçi Hüseyin Kömürcüler röp,

Genel ve Detay görüntü

AYDIN, (DHA)

5)70 YILDIR BAKKAL İŞLETİYOR

ERZİNCAN\'ın Kemaliye ilçesinde 70 yıldır bakkal işleten 90 yaşındaki İbrahim Alışık, 15 metrekarelik dükkanında zamana adeta meydan okuyor. Erzincan’a 180 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinde, halkının “Ergülü İbrahim\" olarak tanıdığı 90 yaşındaki İbrahim Alışık, geçen zamana rağmen, 45 yıldır aynı yerde işlettiği bakkal dükkanında süper marketlerle mücadele ediyor. Babasının vefatı ile 1950 yıllarda Kemaliye ilçesinde bakkal işletmeye başlayan Alışık, katır üzerinde köy köy dolaşarak halka çeşitli ürünler satarak geçimini sağladı. 70 yıllık esnaf Ergülü İbrahim’i Kemaliye de tanımayan yok. Yıllara meydan okuyan bakkal, yaşına rağmen sağlıklı ve dinç bir halde bakkalını her sabah erkenden açtığını ancak işlerin eskisi gibi olmadığını söylüyor.

“MARKETLER AÇILDI SİFTAH ETMEDİĞİMİZ GÜNLER OLUYOR\"

Evli ve 3 çocuk, 6 torun sahibi olan İbrahim Alışık, geçen süre içerisinde 15 metrekare büyüklüğündeki bakkal dükkânında geçen zamana adeta meydan okuyor. Babasının rahmetli olmasından dolayı ilçeye dönerek bakkal dükkânına sahip çıktığını söyleyen Alışık, eskiden yokluk olduğunu ancak işlerinin daha iyi olduğunu ifade ederek, “Şimdi büyük marketler bizi yedi. Marketler açılınca, siftah etmediğimiz günler oluyor. Emekliliğim var, Allah sonumuzu hayır etsin. Bakkalığa başladığımda ekmeğin tanesi 25-30 kuruştu, eskiden bu kadar çeşit yoktu, bulgur, mercimek gibi bakliyatlar satardık, şimdilerde çamaşır sodasına kadar her bir şey var. Şimdi her aradığın şeyi buluyorsun\" diye konuştu.

ÇOCUKKEN, BÜYÜKLERİNDEN DİNLEDİKLERİNİ UNUTMUYOR

Kemaliye ilçesinin en eski bakkalı İbrahim Alışık, daha on yaşındayken büyüklerinin yanına giderek onları dinlediğini ve gelecek zamanla ilgili söylediklerini hiç unutadğını söyledi. Eski insanların söylemlerine konuşmasında yer veren Alışık, “Edep haya kalkacak. Bet, bereket kalkacak, bina artacak, zina artacak, kardeş kardeşle kötü olacak derlerdi, hepsi oldu. Hepsini gördük\" dedi.

Bakkaldan genel görüntü

İbrahim Alışık'ın dükkanı açması ve rafları düzenlemesi

Bakkal içerisinden genel detay görüntü

Bakkal İbrahim Alışık'ın açıklaması

ERZİNCAN, (DHA)

6)KOMİSER YARDIMCISINA SU PARKINDA SÜRPRİZ EVLENME TEKLİFİ

ADANA\'da beden eğitimi öğretmeni Adem Kurtoğlu (29), gönlünü kaptırdığı komiser yardımcısı Ümmü Atılgan\'a (25) kentteki bir su parkında \"Çocukların ilk aşkı annesi olurmuş. Sen de benim çocuğumun ilk aşkı olur musun?\" yazılı pankart ve patlatılan şampanyayla sürpriz evlenme teklifi yaptı.Feke ilçesinde bir okulda beden eğitimi öğretmenliği yapan Adem Kurtoğlu, 3 ay önce Feke Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli komiser yardımcısı Ümmü Atılgan\'la tanıştı. Kısa sürede genç polise aşık olan Kurtoğlu, aşkına karşılık bulunca evlenme teklifi etmek için arkadaşlarıyla plan yaptı. Öğretmenliğe başlamadan önce yüzme eğitimi verdiği Yüreğir ilçesindeki aqua parktaki arkadaşlarıyla görüşen Kurtoğlu, \"Çocukların ilk aşkı annesi olurmuş. Sen de benim çocuğumun ilk aşkı olur musun? Benimle evlenir misin? Umutla beklediğim yarınım olur musun?\" yazılı pankart hazırlattı. Arkadaşlarıyla birlikte su parkına gelen çift, bir süre dinlendikten sonra DJ tarafından mikrofonla dalga havuzuna çağrıldı. Bu sırada havuzdaki cankurtaranlar tarafından havuzun duvarına, teklif metni ve çiftin fotoğrafının yer aldığı pankart asıldı. Havuzdaki vatandaşlar pankartı görünce çifti alkışladı. Genç öğretmen, komiser yardımcısının önünde diz çöküp evlilik alyansını parmağına takarken, işletme görevlileri de şampanya patlattı. Mutluluğu gözlerinden okunan Ümmü Atılgan, Adem Kurtoğlu\'nun teklifine \'evet\' dedikten sonra müstakbel eşinin boynuna sarılıp öptü.

Adem Kurtoğlu, 4 yaşından beri yüzme sporuyla uğraştığı için su parkında evlilik teklifi yaptığını söyledi. Kentin sıcağından kurtulmak için geldikleri havuzda evlenme teklifi sürprizini beklemediğini belirten Ümmü Atılgan ise önümüzdeki yıl ilkbaharda nikah ve düğün hayalleri kurduklarını kaydetti.

Su parkından detaylar

Beden eğitimi öğretmeni Adem Kurtoğlu\'nun, komiser yardımcısı Ümmü Atılgan ile pankartın önünde görüntüsü

Birbirlerine sarılmaları

Adem Kurtoğlu\'nun yüzük ile evlenme teklif etmesi

Çift ile röp.

Çiftin birlikte yürürken görüntüsü

Detay görüntüler

ADANA,(DHA)

7)40 YILDIR ÖRGÜ ÖREREK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

GÜMÜŞHANE\'nin Zigana köyünde oturan 68 yaşındaki Nazmiye Özgün, 40 yıldır ördüğü forma, atkı, bere ve çeşitli hediyelik eşyaları satarak geçimini sağlıyor.

Zigana köyünde oturan 68 yaşındaki Nazmiye Özgün, 40 yıl önce boş vakitlerinde hobi olarak örgü örmeye başladı. 2 kardeşi ile babalarından kalma restoran işleten kadın, ördüğü forma, atkı, bere ve çeşitli hediyelik eşyaları satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Bir süre önce düşerek ayağını kıran kadın yinede örücülüğe ara vermedi. Gün boyu örücülük yapan kadın spor kulüplerinin forma örneklerini örmeye başlayarak ürün yelpazesini geliştirdi. Ördüğü ürünleri iş yerinin duvarına asan kadın gelen müşterilere satış yapıyor. El emeği ürünler müşterilerinde ilgisini çekiyor.

40 yıldır örücülük yaptığını anlatan Nazmiye Özgün, \"İlk başlarda hobi olarak örgü yapıyordum. İş yerine gelip bir köşede örgü örerek hem vakit geçiriyor hem de geçimimi sağlıyorum. Spor kulüplerinin forma ve amblemlerini örerek duvarlara astım.Gelen müşteriler el işlerine ilgi gösterip giderken alıp gidiyorlar. Bende yıllardır severek bu örücülüğü sürdürüyorum\" dedi.

Örgü örme detayları

Kadından detay

Nazmiye Özgün ile röp.

GÜMÜŞHANE DHA

8)MARMARİS SAHİLLERİ CIVIL CIVIL

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde nemle birleşerek etkisi daha da artan sıcak havadan bunalanlar, havuz başları ve plajlara akın etti. Hareketlenen Marmaris plajlarında, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Marmarisliler, kentte tatil yapan yerli ve yabancı turistler, yüksek nemle birlikte aşırı sıcaklardan bunaldı. Soluğu plaj, su parkları ve otel havuzlarında aldı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde turistler, plajlarda \"İğne atsan yere düşmez\" dedirten görüntüler ortaya çıkardı. Deniz suyu sıcaklığının 19 dereceye ulaştığı ilçede, çocuklar gün boyu denizde oyunlar oynadı, büyükler de yüzerek serinledi. Bazı tatilciler, şemsiye altında kitap okuyarak denizden gelen esintinin keyfini çıkardı. Kimi kadın turistler ise bronzlaşmak için güneş altında sereserpe uzandı. Jet-ski, muz, deniz paraşütü gibi su sporları ile heyecan yaşayanlar da dikkat çekti. Birbirinden güzel İngiliz ve Rus turistler, plajları renklendirdi.

Ayrıca otel havuz başları ve su parkları da plajları aratmayan kalabalıklara sahne oldu. Havuzda, animatörler gösterileriyle keyifli anlar yaşattı. Su parkında dönme dolap, kaydırak ve şelale gibi parkurlarda eğlenen turistler, keyifli anlar yaşadı.

Kentte tatil yapan ve İsveç\'ten gelen Melissa Tunç, \"Marmaris\'e her yıl tatile geliyoruz. Her yıl geldiğimde, Marmaris\'te deniz, kum ve güneşin tadına doyamıyorum. Kavurucu sıcakta serinlemek için plaja gelerek denizden çıkmıyorum\" dedi.

Caddelere konumlandırılmış elektronik termometre görüntüsü

Sahil yolunda denize giden kalabalık turist görüntü

11 kilometrelik plajlardan görüntü

Su parkları ve havuzlardan görüntü

Su sporlarından genel görüntü

İsveç vatandaşı Türk Melissa Tunç ile röp.

MARMARİS (Muğla), (DHA)