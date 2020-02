DHA YURT BÜLTENİ 2

1- Eker: Diyarbakır\'ın sorunlarını barış içinde çözmeyi öneriyoruz

DİYARBAKIR milletvekili adayı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, bölgede yaşanan sorunların neler olduğu bildiklerini ifade ederek, \"Geçmişte bir çok hizmeti nasıl yaptıysak, bundan sonra da aynı şekilde sizin hizmetinizde olacağız. Türkiye\'nin, bölgenin ve Diyarbakır\'ın sorunlarını barış ve kardeşlik içinde çözmeyi öneriyoruz\" diye konuştu.

24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır 1\'inci sıra milletvekili olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında milletvekili adayı Nezihe Kent\'in seçim bürosunu ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Seçim bürosunda konuşan Eker, AK Parti olarak, Diyarbakır\'ın bu seçimde, kaderini değiştirecek bir karar vermesini istediklerini dile getirerek, bu kararın, Diyarbakır\'ın barış ve huzurunun kararı olacağını aktardı. Eker, \"Siz, bu kararla, bu tercihle Diyarbakır\'ı barış isteyen mesajını Ankara\'ya bütün Türkiye\'ye ve bütün dünyaya vermiş olacaktır. Çok acılar çektiniz. Bu şehrin dökülen gözyaşları, aslında yüreğinizde kopup gelen yaşlardır. Sizler anne olarak yürek yangınlarınızın ifadesidir. Burada ne kadar acı yaşandıysa, ne kadar ocak sönüldüyse, ne kadar yürek yangını olduysa bunu en iyi Diyarbakır\'ın kadınları bilir. Biz, sizin yürek yangınlarınızı sönmesini istiyoruz. Sizin gözyaşlarınızın dinmesini istiyoruz. Sizin evlatlarınızın aş ve iş sahibi olmasını istiyoruz. Ocakları söndüren terör, biliyoruz ki yürekleri yakan terör, evlatlarınızın aynı zamanda işsiz kalmasını istiyor. Onlar, iş ve aş olsun istemiyorlar. Çünkü iş ve aş çok olursa dağa götürecekleri kimseyi bulamazlar. 24 Haziran bu tercihin yapılacağı gündür. Sorunlarımızı barış içinde, demokratikleşme ve sivilleşmeyle çözmekten yanayız. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan bunu istiyoruz\" dedi. Eker, konuşmasında, bölgede yaşanan sorunları barış ve kardeşlik içerisinde çözmek istediklerine vurgu yaparak, şunları söyledi:

\'TERÖR UYGULAMADAN DÜŞÜNCELERİMİZİ TARTIŞALIM\'

\"Bizim diğer partilerden farkımız şu, biz Diyarbakır\'ın, bölgenin sorunlarının olduğunu biliyoruz. Ama, biz bu sorunları nasıl çözeceğimizi biliyoruz. Geçmişte bir çok hizmeti nasıl yaptıysak, bundan sonra da aynı şekilde sizin hizmetinizde olacağız. Türkiye\'nin, bölgenin ve Diyarbakır\'ın sorunlarını barış ve kardeşlik içinde çözmeyi öneriyoruz. Başkaları da diyor ki, biz şiddeti ve terörü yöntem olarak uyguluyoruz. Biz şiddet ve teröre karşıyız. Fikirlerimiz, düşüncelerimiz ayrı olabilir, ama farklı düşüncelerimizi, birbirimize insana yakışır bir şekilde, zorbalık yapmadan, baskı yapmadan, terör uygulamadan, şehirleri yakıp yıkmadan düşüncelerimizi tartışalım.\"

Görüntü Dökümü:

-Eker\'in karşılanması

-Seçim bürosu ziyareti

-Eker\'in konuşması

-Eker\'in ziyaretleri

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

------------------

2 - Metruk binalarda uyuşturucu operasyonu

ADANA\'da polis, kent merkezinde bulunan metruk binalarda uyuşturucu madde aradı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bulunan metruk binalara operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinde destek verdiği operasyona kullanılmayan binalarda arama yapıldı. 100\'e yakın binada arama yapan ekipler, ayrıca binaların çevresinde dolaşan kişilerinde kimliklerini kontrol etti. Aramaların sıklıkla süreceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Metruk binalarda arama yapılması

- Kumlik kontrolü yapılması

- Detay görüntüler

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

SÜRE: 01\'50\" BOYUT:112 MB

--------------------------

3 - Samsun\'da \'rip akıntısı\'na karşı 70 cankurtaranla önlem - HD

SAMSUN\'da, halkın denize girdiği 22 kilometrelik sahil şeridinde, boğulmalara yol açan ve halk arasında \'çeken akıntı\' olarak bilinen \'rip akıntısı\'na (sığ sudan derin suya hareket eden kuvvetli akıntı) karşı 70 cankurtaran ile önlem alındı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında halkın yoğun kullandığı sahil şeridinde boğulmalara karşı önlemlerini aldı. 70 cankurtaran, 22 kilometrelik sahilde, özellikle Karadeniz\'de görülen \'çeken akıntı\'nın neden olduğu boğulmalara karşı görev yapıyor. Cankurtaranlar, denize giren vatandaşları uyarırken olası tehlikeli durumlarda da anında müdahale ediyor. Özellikle il dışından gelen ve denize giren turistler, Karadeniz\'de daha çok görülen çeken akıntı konusunda uyarılıyor. Tatilcilere bu konuda uyarıcı broşürler de dağıtılıyor.

\'HALKIMIZI BİLİNÇLENDİRİYORUZ\'

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, rüzgarlı ve fırtınalı havalarda rip akıntısının meydana geldiğini söyleyerek şöyle konuştu:

\"Bu konu, Karadeniz’de çok yaygın olarak sürekli gündeme geliyor. Aşırı rüzgarlı ve fırtınalı havalarda ani derinleşmelerin olduğu durumda zaman zaman bu riskler oluşuyor. Samsun\'un kendi insanı bu konuda biraz daha bilinçli. Hafta sonları dışarıdan kente gelen insanlar, gelmişken denize de girmek istiyor. Hava fırtınalı da olsa giriyor. Bunlarla ilgili biraz sıkıntılarımız oluyor. Hatta göçmen insanlarımızın da uyarılarımıza zaman zaman kulak asmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda halkımızı bilinçlendirmek için her türlü tedbirleri alıyoruz. Özellikle vatandaşların itfaiyenin cankurtaran hizmeti verdiği yerlerde denize girmelerini önemsiyoruz.\"

\'ÇOK İYİ YÜZÜCÜLER BİLE AKINTIYA KAPILIYOR\'

Zengin, çok iyi yüzücülerin bile rip akıntısına karşı koyamadığını belirterek, \"Biz tedbir amaçlı şamandıralar çekiyoruz. Vatandaşlar bu şamandıraları kendilerine sınır olarak çizerlerse sorun olmuyor. Buradaki en büyük problem denizin aşırı dalgalı olduğu durumlarda denize girilmesi. Rip akıntısı bu durumlarda meydana geliyor. Boğulanların arasında çok iyi yüzücüler bile var. Zaman zaman kurtarma amaçlı girenlerin boğulduğunu da görüyoruz. Geçen yıl 80’e yakın insanı kurtardık. 2 kişi boğuldu\" dedi.

Zengin, \'çeken akıntı\' konusunda Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırladıkları broşürleri denize girenlere dağıtarak, kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerine de asarak halkı bilinçlendirdiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü-HD

-------------------------

-Denize giren vatandaşlardan detay

-Cankurtaran ekibin sahilde dolaşması

-Cankurtaranların rip akıntıya karşı vatandaşları uyarması

-Cankurtaran’ın kulubesine girmesi ve denize bakması

-Cankurtaranların denizde boğulan bir kişiyi kurtarması ve sahile getirmeleri

-Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin ile röportaj

-Cankurtaran ekibinin toplu fotoğraf çekimi

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN-DHA

(SÜRE: 05.51 DK.)-(BOYUT: 618 MB)



--------------------

4 - Tıraş şeklinden yakalanan hırsız: Aklım hala yapmadıklarımda

ADANA\'da 2 motosikleti çalıp, saç tıraşından yakalanan Abdulkadir Can (30), adliyeye sevk edilirken gazetecilere, \"Aklım hala yapmadıklarımda, ama yapacağım\" dedi. Mahkemeye çıkarılan Can, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Seyhan İlçesi İsmetpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Abdulkadir Can, apartman girişine bırakılan engelli Melahat Tosun\'a ait motosikleti çalmak için içeri girdi. Tanınmamak için başına motosiklet kaskı takan Can, güvenlik kamerasının yönünü değiştirip motosikleti çaldı.

Bir gün sonra, aynı mahallede bir başka bir motoru gözüne kestiren Abdulkadir Can, aynı yöntemle hırsızlık yaptı. Abdulkadir C., direksiyon kilidini kırdığı motosikleti çaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, her iki motosikleti çalan şüphelinin saç tıraşı şeklini belirleyip civarda çalışma başlattı. Hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Abdulkadir Can, kısa sürede yakalandı.

Emniyete götürülen Abdulkadir Can, sorgusunda, uyuşturucunun etkisinde olduğunu, ne yaptığını hatırlamadığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can, kendisini görüntüleyen gazetecilere, \"Yarışmacı arkadaşlara başarıları diliyorum, aklım hala yapmadıklarımda, ama yapacağım\" dedi. Mahkemeye çıkarılan Abdulkadir Can, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü

-----------------------

- Zanlının apartmandan girişi

- Motorsikletin görüntüsü

- Güvenlik kamerasını sökmesi

- Zanlının apartmanın çevresinde gezerken görüntüsü

- Motorsiklete binip gitmesi

- Zanlının emniyet müdürlüğünden çıkarılması

- Polis aracına götürülmesi

- Zanlının konuşması

- Polis aracına bindirilmesi

- Emniyet müdürlüğünün tabela görüntüsü

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

SÜRE:01\'42\" BOYUT:104 MB

------------------------------------

5 - Ailesinden tarantula istedi, müzakereyle kertenkeleye razı oldu

İZMİR\'de yaşayan, her ikisi de emekli bankacı olan Mualla ve İlhami Gün çifti, evde cins karınca ve tarantula beslemek isteyen oğulları Efe Gün\'e izin vermeyince, tartışma çıktı. Bunun üzerine Efe ile anne ve babası, eğitim koçu Feridun Balcı\'ya başvurdu. Balcı yönetiminde, yaklaşık 6 ay kıran kırana süren müzakereler başladı. Müzakereler sonucunda Efe, internet kullanımının sınırlandırılması karşılığında, evde cins kertenkele beslemeye hak kazandı.

Karşıyaka ilçesinde Bostanlı Mahallesi\'nde yaşayan, emekli bankacılar Mualla ve İlhami Gün çiftinin, 8\'inci sınıfta okuyan oğulları Efe Gün, evde böcek ve haşerat beslemeye merak sardı. Efe, anne ve babasına cins karınca ya da tarantula besleme isteğini iletti, ancak olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine Efe, ailesine haber vermeden, harçlıklarını biriktirerek \'leopar gekko\' cinsinde bir kertenkele satın alıp eve geldi. Elinde kertenkeleyle eve gelen oğullarını gören çift, şaşkına döndü. Gün çifti, oğullarında kertenkeleyi evden uzaklaştırmasını isteyince tartışmalar alevlendi. Bunun üzerine aile, arabulucu olması için, eğitim koçu Feridun Balcı\'ya başvurdu.

PEYGAMBER DEVESİNDE UZLAŞMA SAĞLANIR GİBİ OLDU

Gün çifti ile çocukları Efe arasında, yaklaşık 6 ay sürecek olan ve kıran kırana pazarlıkların yaşanacağı müzakereler başladı. Anne Mualla Gün, karıncaya alerjisi olduğunu, tarantula beslenmesini ise kesinlikle istemediğini söyledi. Bunun üzerine Efe, peygamber devesi fikrini ortaya attı. İnternetten araştırmalar yapıldı ve peygamber devesinde uzlaşma sağlandı. Ancak bu sefer, halihazırda evde bulunan kertenkelenin akibetinin ne olacağı tartışma konusu oldu. Çift, peygamber devesi alınırsa kertenkelenin evden gitmesini istedi, ancak bu fikre de Efe yanaşmadı. Kimi zaman, günde 7 saat süren müzakereler sonunda bir sözleşme imzalandı. Buna göre kertenkele evde kalacak, başka bir hayvan alınmayacak, buna karşılık da Efe\'nin internet kullanımı sınırlanacaktı.

\"AİLEM ÖNYARGILI DAVRANDI\"

Efe Gün, böcek ve sürüngen besleme konusunda anne ve babasının bilgi sahibi olmadığını, önyargılı davrandıklarını, ancak araştırdıkça onların da konuyu daha iyi anladıklarını belirterek, \"İlk başta şoke oldular, çünkü son zamanlarda bu tür hayvanları besleme konusunda oluşan ilgiyi bilmiyorlardı. Ben, onlara bunun sandıkları kadar şaşırtıcı bir şey olmadığını, internette bazı videolar izleterek, bazı yazılar okutarak anlatmaya çalıştım ve beni anladılar\" dedi.

\"BİZİ ÇOK ZORLADI\"

Baba İlhami Gün ise, müzakereler sırasında şiddetli tartışmalar yaşadıklarını, kimi zaman oğullarının kızgınlıkla masayı terk edip odasına çekildiğini belirterek, \"Efe bizi çok zorladı. Biz ne söylesek üzerine bir şey söyleyerek bir şekilde istediğini elde etti. Ancak biz de elde ettik, şu anda onun internet kullanma süresi ve biçimi konusunda bizim de kazanımlarımız oldu\" diye konuştu.

Küçüklükten beri karıncalara alerjisi olduğunu ve bu fikre en başından karşı olduğunu belirten anne Mualla Gün ise, \"Feridun Hoca\'nın araya girmesiyle uzlaşma sağladık, ancak tartışmalar hala zaman zaman sürüyor. İleride birkaç müzakereye daha ihtiyacımız olabilir\" dedi.

\"EFE ÇOK İYİ BİR MÜZAKERECİ\"

Efe sayesinde, kendisinin de bu tarz hayvanları besleme konusundaki eğilimin farkına vardığını söyleyen Müzakereci Arabulucular Derneği Başkanı ve eğitim koçu Feridun Balcı, \"Gençler arasında sürüngenlere, böceklere olan ilgi artmaya başladı. Bu konuda bir sektör oluşmuş. Hem Efe\'nin hem de ailenin isteklerini göz önünde bulundurarak, müzakereleri kazan-kazan ile sonuçlandırdık\" diye konuştu.

Müzakereci Arabulucular Derneği olarak 2013 yılından bu yana kişiler arası ilişkilerde, özellikle ebeveynler ile çocukları arasındaki çatışmalarda ve akran şiddeti olarak bilinen öğrencilerin kendi aralarındaki tartışmalarda müzakereler yaptıklarını belirten Balcı, \"2016 yılında Buca\'da özel bir eğitim kurumuna verdiğimiz proje kapsamında ebeveynler ve çocuklar arasında yaşanan çatışmalarda arabuluculuk yapıyoruz. Kuşaklar arası yaşanan çatışmalar insanlığın gördüğü en eski çatışmalardır. Eski bir Sümer yazıtında Sümerli bir yetişkin, gençler için şöyle diyor; \'Ne olacak gençlerin hali. Ne kadar da asiler. Bize hiç benzemiyorlar\' Milattan Önce, 3 binli yıllara ait bu ifadeler yazının bulunma dönemine denk düşmektedir. Kanımca kuşak çatışması çok daha eski tarihlere dayanmaktadır, ancak yazı olmadığı için bilinememektedir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------

- Evdeki kertenkeleden görüntü

- Gün çift ile çocukları arasında müzakere yapılmasından görüntü

- Anne, baba ve çocuk ile röportaj

- Eğitim koçu Feridun Balcı ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)