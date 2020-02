DHA YURT BÜLTENİ 2

1 - Bursa\'da bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı

BURSA\'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda bin polisin katılımıyla uygulama yapıldı. Yapılan operasyonda aranması olan 13 kişi yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Türkiye\'de gerçekleştirilen uygulama Bursa\'da da yapıldı. Gün içerisinde yapılan uygulamada metruk binalar, park bahçeler aranırken, kentin önemli caddelerinde trafik kontrolü yapıldı. Sabah saatlerinde metruk binalara baskın yapan ekipler, burada bulunan şahısların üst araması ve GBT sorgulamasını yaptı. Narkotik köpeği Rona da uygulamaya katılarak metruk binalarda, trafik kontrollerinde arama yaptı.

SEYYAR MEYHANE YAKALANDI

Akşam saatlerinde Kestel İlçesi\'nde uyulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine Asayiş, Çevik Kuvvet, Özel Harekat, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla uygulamaya devam etti. Park bahçelerde kimlik kontrolü yapan ekipler kaçan bir şahsı kıskıvrak yakaladı. Kovalamaca anı an be an kameralara yansıdı. Ayrıca yol kenarında park halindeki araçları da kontrol eden Narkotik ekipleri, bir ticari aracın arkasında dondurma dolabının içinde çok sayıda kaçak içki ele geçirdi.

Yapılan operasyonlarda aranması olan 13 kişi yakalanırken, 2 adet tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda fişek, 1 adet samuray kılıcı, 600 gram metamfetamin, 942 adet kaçak sigara, 22 şişe kaçak içki, bir miktar bonzai, bir miktar extasy hap, bir miktar esrar ele geçirilirken, 35 araç sürücüsüne 23 bin lira cezai işlem yapıldı.

Emniyet yetkilileri yapılan bu operasyonun amacının uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve daha da yaşanabilir bir Bursa oluşturabilmek olduğunu belirtirken, yapılan uygulamaların artarak devam edeceğini bildirdi.

2 - Gençlerin yamaç paraşütü merakı - HD

Murat AYDIN/ OLTU, (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesinde yaşayan gençlerin yamaç paraşütüne merak salmasıyla Türk Hava Kurumu (THK) Oltu\'da yamaç paraşütü eğitimi kursu açtı.

Oltu\'da yamaç paraşütüne merak duyan 14 genç, Türk Hava Kurumu\'na müracaat etti. Başvuru üzerine Oltu\'da yamaç paraşütü kursu açıldı. Verilen eğitimlerle gençler çok istedikleri gökyüzüyle buluşma imkanı buldu. Erzincan Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütu Eğitmeni Ali Zayimoğlu, \"THK 12 ay boyunca amatör sportif havacılık branşlarında eğitimler vermeye devam ediyor. Oltu\'daki gençler, havacılığa duymuş oldukları meraklarından dolayı THK\'na müracaat ettiler. Biz de geldik ve eğitim kursuna başladık.Oltu’da yamaç paraşütüne çok yoğun bir ilgi var. Bu ilgiden çok mutlu olduk. Kursumuzun sonunda yetenekli gençlerimizi Oltu semalarında kazasız belasız uçuracağız inşallah\" diye konuştu.

Kursiyerlerden Muhammet Öztürk, eğitim uçuşlarına başladıklarını söyledi. Gökyüzüyle buluşacağını çok heyecanlı olduğunu dile getiren Öztürk, \"13 arkadaşımla birlikte yamaç paraşütü için eğitim uçuşları yapıyoruz. İnşallah Oltu semalarında uçuşlar gerçekleştireceğiz\" dedi.

3 - Bu fayton, atlara eziyeti ortadan kaldıracak

DENİZLİ\'nin Sarayköy ilçesinde makine mühendisi olan işadamı Haluk Şahin, atlara gerek duyulmadan daha çevreci ve hayvansever bir nostalji yaşatmak amacıyla elektrikli fayton üretimi yapıyor. İşadamı Şahin, elektrikli faytonun atlara eziyeti ortadan kaldıracağını belirterek, \"Maksat nostalji yaşamaksa bu elektrikli fayton, atlı faytonların bütün özelliklerini bulunduruyor\" dedi.

Makine mühendisi işadamı Haluk Şahin, Sarayköy\'de faytonları çeken atlara eziyet edilmeden daha çevreci bir nostalji yaşatmak düşüncesiyle elektrikli fayton üretimine başladı. Yaklaşık 15 yıldır elektrikli fayton üretimi yapan Şahin, yurt dışından \"Fayoto\" adıyla patent alıp, ürettiği faytonları da markasıyla başta Arap ülkeleri olmak üzere İspanya, Fransa, Portekiz, Lüksemburg, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkeler ile bazı kraliyet ailelerine özel olarak imal edip gönderiyor. Ürettikleri faytonun farkının sadece at koşulacak olmaması olduğunu belirten Haluk Şahin, hayvanları korumak adına da elektrikli fayton üretimi yaptıklarını söyledi.

Yılda, siparişe göre 50\'ye yakın fayton üretimi yaptıklarını, üretim kapasitesini artırabileceklerini belirten Şahin, \"Biz hayvanların iş gücü olarak kullanılmasına karşı olduğumuz için elektrikli fayton üretimi yapıyoruz. Teknik özellikleri olarak 1 şarjla 6 saat boyunca, 80 kilometreye kadar gidebiliyor. Özellikle adalarda atlı faytonların çıkamadıkları yüzde 25 eğimli rampalara bile elektrikli faytonlar rahatlıkla çıkabiliyor. Bunun da daha önce denemesini yaptık. Elektrikli faytonlar, atlı faytonların yerine rahatlıkla geçebilir. Bir atın ömrü 20 yıl ise, faytonlara takıldığında 3 yıla kadar iniyor. Elektrikli faytonlar çevreyi kirletmez ve özellikle atlara yapılan eziyete son verecektir. Elektrik gücüyle çalışan faytonlarla insanlar, seri ve daha süratli şekilde adalarda rahatlıkla seyahat edebilirler\" dedi.

Şahin, fayton kelimesinin Fransızca \'giden kap\' anlamına geldiğini ifade ederek, \"Biz de bunu hayvanlardan ayrıştırarak elektrikli faytonu yaptık. Maksat nostalji yaşamaksa bu elektrikli fayton, atlı faytonların bütün özelliklerini bulunduruyor, lüks çadırı, kabini, koltukları, normal klasik faytonlarla birebir aynıdır\" diye konuştu.

4 - Gökyüzünde oynadılar

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN\'ın Kemaliye ilçesindeki 500 metre yüksekliğindeki Karanlık Kanyon\'da basejump atlayışı yapan sporcular, kendilerini boşluğa bıraktıkları sırada taş-kağıt-makas oynayarak, paraşütlerini açmaları ilginç görüntüler oluşturdu.

Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği’nin bir ayağı olan Kemaliye ‘Sırat on Fırat’ Wingsuit ve base jump etkinliğine bu yıl 12 ülkeden 19 sporcu katılıyor. Sporcular, dünyanın en yüksek kanyonlarından olan Karanlık Kanyon\'da yaklaşık 500 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bırakırken, kasklarında bulunan kameralardan da atlayışlarını kaydediyorlar. Kanyonun ortasına gerilen çelik halatın ortasından kendilerini aşağı bırakan Base Jump sporcuları izleyenlerin yüreklerini ağzına getirirken, sporcular ise kendi aralarında kimin daha geç paraşütünü açacağını belirlemek için taş-kağıt-makas oynuyorlar. Güney Afrikalı Sporcu Nicholas Scalabrino ve Avusturalyalı Sporcu Matt Munting atlayısları sırasında kendi aralarındaki oyunu kasklarındaki kameraları ile saniye saniye kaydetti. Kanyon zeminine yaklaşık 100 ila 75 metre kala paraşütlerini açan sporcular, bu zor atlayışı gerçekleştirirken izleyenlere de adrenalin dolu dakikalar yaşatıyorlar.

Türkiye\'ye ilk defa geldiğini ve Kemaliye\'nin doğası ve manzarası ile çok güzel bir yer olduğunu ifade eden Thomas Berryman insanlarının da dost canlısı ve yakın olduğunu ifade etti. Berryman, 7 yıldır base jump sporu yaptığını ve 200\'den fazla atlayış gerçekleştirdiğini söyledi. Kemaliye ilçesine İngiltere\'den gelen base jump sporcusu Mathew Charles Turcan, doğası ve manzarası ile muhteşem bulduğunu belirtti. İtalyan sporcu Marco Milanese ise Kemaliye\'nin bir çok doğa sporunun bir anda yapılabileceği bir yer olduğu için çok güzel bir yer olduğunu ifade etti.

5 - Motosikletle gezen 3 çocuk kazada yaralandı

DÜZCE\'de, gezintiye çıkan 3 çocuğun bulunduğu motosikleti korkuluklara çarptı. Yaralanan 3 çocuk tedavi altına alındı.

Kaza gece saatlerinde Aziziye Mahallesi 15 Temmuz Anadolu Lisesi kavşağında meydana geldi. 14 yaşındaki Y.B. 2 arkadaşını da yanına alarak 81 AAF 489 plakalı motosikletle gezintiye çıktı. Y.B.\'nin hakimiyetini kaybettiği motosiklet yol kenarında bulunan korkuluklara çarptı. Y.B., 13 yaşındaki T.T. ve 15 yaşındaki E.S. motosikletten yola savrularak yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan çocuklar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6 - Kanalete düşen yavru köpeği kurtardı

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde erik toplamak için bahçesine giden 57 yaşındaki Mesut Sertdöğücü, içinde bir miktar su bulunan kanalete düşmüş yavru köpeği fark edip, kurtardı.

Çiftçi Mesut Sertdöğücü, ailesi ve tarım işçileriyle birlikte erik toplamak için ilçeye bağlı Urganlı Mahallesi\'ndeki bahçesine gitti. Sertdöğücü, işçilere su almak için yeğeni Onuralp Sertdöğücü ile birlikte mahalle merkezine geri dönerken, Çayaltı Mevkii\'nde köpek sesi duydu. Mesut Sertdöğücü, kanalete yaklaştığında, içine düşen yavru köpeği görüp, kurtardı. Yavru köpekle ilgilenen Sertdöğücü, yanlarında bulunan yiyecekleri vererek, besledi. Temizliği yapılan yavru köpeği, ardından doğal ortamına saldı.

Çiftçi Mesut Sertdöğücü, \"Erik toplamak için işçileri Urganlı\'daki tarlamıza götürdük. Su almak için mahalle merkezine geri dönerken, kanaletin içinde bir yavru köpeğin olduğunu gördük. Onu kurtarıp besledikten sonra doğaya saldık\" dedi.

