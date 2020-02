DHA YURT BÜLTENİ-2

Artvin\'de yağış, sel ve heyelana yol açtı

Artvin\'de, dün gece etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanda, Aşağı Maden köyünde bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı, 5 araç ise toprak altında kaldı.

Merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde dün akşam saatlerinde etkili olan yağış, sel ve heyelana neden oldu. Usluca Mahallesi\'nde taşan dere nedeniyle bazı evlerin zemin ve bodrum katları sular altında kalırken, evler hasar gördü, odunluklar yıkıldı. Mahallede meydana gelen heyelanda ise 5 araç toprak altında kaldı. Köy yolunun ulaşıma kapandığı bölgede hasar gören nakil hatları nedeniyle elektrikler kesildi. İl Özel İdaresi ekipleri heyelandan dolayı kapalı köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Selde aracı toprak altında kalan, evi hasar gören İsmet Güyen, şiddetli yağmur sonrası derenin taştığını belirterek \"İftara yakın şiddetli yağmur başladı.Dere taştı. Araçlarımız toprak altında kaldı. Yan dereler de taştı, toprak, taş sürükledi\" dedi. Evinin zemin ve bodrum katı sular altında kalan Şükriye Güreli de \"İftar saati olduğu için herkes evlerindeydi. Şiddetli yağmurla dereler taştı, evimizi su bastı. Üst katlara kaçtık. Uzun zamandır böyle bir afet görmedik. Evin zemin ve bodrum katı toprakla doldu. Büyük korku yaşadık. Ev yıkılacak gibi oldu\" ifadelerini kullandı. AFAD ekipleri köyde hasar tespit çalışması başlattı.

Ortaca\'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla\'nın Ortaca ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vurulan 31 yaşındaki Kutay Bilgiç öldü, 28 yaşındaki Selim Uysal ise yaralandı.

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında, Dalyan Mahallesi 227 Sokak\'ta, pazaryerinde meydana geldi. Rehber ve bar işletmecisi Selim Uysal ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, kimliği belirsiz kişi, tabancasıyla Uysal\'a 4 el ateş etti. Bu sırada Uysal\'ın arkadaşı olan rehber ve emlak danışmanlığı yapan Kutay Bilgiç, tarafları ayırmak için araya girmeye çalıştı. Ancak Bilgiç, başına isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi, Uysal yaralandı. Katil zanlısı ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Uysal, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ortaca Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında, Bilgiç\'in cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Jandarma, katilin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Hırsız, sosyal medyadaki fotoğrafından yakalandı

Adana\'da, kent genelinde 15 bin liralık içki, 15 kilo et ve 4 evden para, altın ve cep telefonu çalan Mustafa Özdamar\'ı (31) polis, sosyal medya hesabına yüklediği fotoğraflardan teşis edip yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde ev ve iş yerlerinde artan hırsızlık olayları üzerine hareke geçti. Ekipler, son olarak merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi\'ndeki bir restorantta 2 televizyon, 119 içki ve 15 kilo et çalan 2 zanlının iş yerindeki bıraktığı parmak izlerini incelemeye aldı. Yapılan araştırmada şüphelilerin, Seyhan ve Yüreğir ilçesinde bulunan 4 evi soydukları saptandı. Bunun üzerine polis, apartmanların güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerdeki kişilerden birinin, çok sayıda sabıkası olan Mustafa Özdamar olduğu üzerinde duran polis, bu kişinin ellerinde sabıka fotoğrafının olmadığının belirlenmesi üzerine zanlının sosyal medyadaki fotoğraflarını araştırmaya başladı. Ekipler fotoğraflardaki kişinin güvenlik kamerası görüntülerindeki kişiyle aynı olması üzerine Mustafa Özdamar\'ı yakalamak için harekete geçti. Adresi tespit edilen Özdamar, kısa sürede yakalandı. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Polis görüntülerindeki diğer hırsızı yakalamaya çalışıyor.

Restorasyonu yapılan II. Kılıçarslan Köşkü\'nde \'ucube\' tartışması

Konya\'da Alaeddin Tepesi\'nde yer alan Selçuklu Sultanı II\'nci Kılıçarslan tarafından yapılan köşkten geriye kalan bir burcun restorasyon çalışmaları sürüyor. Sosyal medyaya restorasyon nedeniyle köşkün \'ucubeye\' döndüğü tartışılırken, tarihçi Prof. Dr. Haşim Karpuz, restorasyonun aslına uygun olarak yapıldığını belirtti. Konya\'nın, 17\'nci yüzyıla kadar II\'nci Kılıçarslan Köşkü olarak bilinen köşkten yönetildiğini ifade eden Karpuz, \" Bu restorasyon Venedik tüzüğüne göre yapılıyor. Aslını bilmiyorsak veya aslına özgün malzeme bulamıyorsak yeni malzemeyle yapılabilir. Eski fotoğraflara baktığımızda da restorasyonun aslına uygun olarak yapıldığını görürüz.\" dedi.

Kenttin merkezi noktasında bulunan Alaeddin Tepesi, Eski Tunç Çağı dönemine kadar uzanan höyük olup 400 metre çapındadır. Alaeddin Tepesi\'nde Selçuklu dönemine ait Alaeddin Cami, Selçuklu hükümdarlarının türbeleri, II\'nci Kılıçarslan Köşkü ve tepenin kuzey eteklerinde bazı duvar kalıntıları bulunuyor. II\'nci Kılıçarslan Köşkü’nün kalıntısı olan burcun üstü 1961 yılında beton bir şemsiyeyle koruma altına alındı.

RESTORASYON YAPILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile protokol imzalayarak Alaeddin Tepesi\'nde çevre düzenlemesi başlattı. Bu kapsamda Kılıçarslan Köşkü\'nden geriye kalan burcun üzerindeki beton şemsiyede zamanla yıprandığı için kaldırıldı. Burcun gerçeğine yakın görsel inşaa edildi. Ancak bu yapı ise sosyal medyada \'ucube\' olarak nitelendirildi.

KONYA\'NIN YÖNETİLDİĞİ KÖŞK

KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Haşim Karpuz, Kılıçarslan Köşkü\'nın 11159-1192 yılları arasında II\'nci Kılıçarslan tarafından yapıldığını belirtti. Köşkün, bazı bölümlerinin iki, bazılarının da üç katlı olduğu ifade eden Karpuz, 17\'nci yüzyıla kadar Konya\'nın o köşkten yönetildiğini kaydetti. Karpuz, köşkün terk edildikten sonra hızla yıpranmaya başladığını ve 1676 yılında taşlarının bir kısmının satıldığının belgelerinin olduğunu ifade etti. Köşkün kalıntısı olan burcun üstüne beton şemsiyenin 1961 yılında yapıldığını belirten Karpuz, \"Sarayın seyir köşklerinden, günümüze gelen bir burcun, kulenin üzerinde yer alıyor. Yine 1941 yapılan kazılarda sarayın iki burç üzerinde seyir köşkü olduğu ortaya çıktı. Sonra saray hızla tahrip olunca, 1930\'lu yıllarda seyir köşkünün eyvan kısmı, en üst kısmı yıkıldı yere düştü. 1961 yılında sarayın günümüze gelen parçasının korunması için onun üzerin beton bir şemsiye yapıldı. ODTÜ\'den bir hoca tasarladı.\"

ASLINA UYGUN

Kılıçarslan Köşkü\'nün kalıntısı olan burcu koruyan üstündeki beton şemsiyenin 2010 yılında yıpranmaya başladığını belirten Karpuz, şunları söyledi:

\"Beton şemsiyenin üzerinde büyük kabuklar oluştu. Beton çatlamayıp, yıkılacak hale geldi. Ayaklar çürümeler olduğu anlaşıldı. Beton şemsiyenin yıkılıp onun yerine şeffaf bir örtü yapılmasına karar verildi. 2015 yılında yapılan projeyle köşkün tuğla ve kerpiç olan kısmının olduğu gibi korunması amaçlanıyor. Mevcut aslanları yerine koydular. Çelik konstrüksiyonun dışına yine şeffaf bir kabul geçirilecek diye biliyorum.\"

Restorasyonun aslına uygun olduğunu ifade eden Karpuz, \"İnsanda bir algı var ve gördüğümüz olayları, varlıkları hafızamıza kaydediyor. O varlıklar değişince, bina yıkılınca bu sefer hafızamız yadırgamaya başlıyor. Şimdi beton şemsiyeyi bile koruyalım deniliyordu. Bu rastgele yapılmıştır diye düşünülebilir; ancak öyle bir şey yok. Bu restorasyon Venedik tüzüğüne göre yapılıyor. Yapının aslını bilmiyorsak veya aslına özgün malzeme bulamıyorsak yeni malzemeyle yapılabilir. Eski fotoğraflara baktığımızda da restorasyonun aslına uygun olarak yapıldığını görürüz. Şimdilik aykırı bir durum yok. \"diye konuştu.

YAPILMASA DAHA İYİ OLURDU

Konya halkından müzisyen Rıza Morgülle, beton şemsiye yerine yapılan yeni yapının hoş olmadığını belirterek, \"Çalışma güzel; ama ödenek yok ki herhalde böyle kaldı yıllarca. Biz de merakla bekliyoruz neler olacağını? Yapının üst kısmına koyulan eklenti gayri ciddi ve çok hoş bir şey olmadı. Aşağıdaki doğal yapının üst kısımdakiyle hiçbir alakası yok. Ne görsel olarak güzel, ne de bir şey ifade etmiyor. Yapılmasa dağa güzel olurdu.\" Öğrenci Ahmet Kurgun da restorasyonu beğendiğini belirterek, \"Sanki biraz fazla maliyetli. Nasıl olacağını göremedik bir türlü. Yeni koyulan eklenti bence görsel olarak güzel oldu. Eski halinden güzel. Bitince daha iyi olacak.\" dedi.

BELEDİYE:KÖŞK KALINTISINA ZARAR VERMEYECEK YÖNTEMLERLE YAPILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de restorasyon çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, \"Köşkün korunmasına yönelik çalışmalar, mevcut köşk kalıntısına zarar vermeyecek yöntemlerle yapılmaktadır. Köşk burcunun dolgu altında kalan kısmı ortaya çıkartılarak, burcun gerçek ölçülerine yakın görsel algısı sağlanmıştır. Köşk kalıntısına ait önemli yapısal parçalar olarak tanımlanması gereken köşkün doğu yüzünde yer alan sırlı tuğlalar ile yapılmış konsol parçaları ve köşkün balkonu altındaki konsollar arasında yer alan tuğla motifli eğrisel yapı alnı özellikle korunmuştur. Köşk kalıntısı üstte koruyucu bir cam yüzeyle korunmuştur. Cam yüzey aynı zamanda köşkün eski balkon düzleminde olup ince dört çelik sütunla taşıtılmıştır. Projedeki ana ilke, köşkün mevcut durumuyla korunmasını sağlamak ve 19\'üncü yüzyılın sonları ile 20\'nci yüzyılın başından kalan fotoğraflar kaynak kabul edilerek köşkün ana yapısının rekonstrüksiyonu yapılarak canlandırılmasına çalışılmasıdır.\" ifadelerini kullandı.

Ahlat Selçuklu Mezarlığı\'nda restorasyon başladı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olduğu belirtilen Anadolu\'nun Orhun Abideleri olarak da nitelendirilen Selçuklu Meydan Mezarlığı\'nda kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları başladı.

Ahlat\'ın en önemli tarihi eserlerinden olan ve boyları 4,5 metreye varan Selçuklu Mezarlığı taşları restore ediliyor. Bazıları deforme olan, üzerindeki yazı ve şekillerle her biri sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarının restorasyon çalışmaları Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığında başladı. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Karahan, 30 kişilik ekiple bu yıl restorasyon çalışmalarına başladıklarını, bu çalışmaların önümüzdeki yılın Kasım ayına kadar süreceğini belirtti. Prof. Dr. Karahan şöyle konuştu:\"Her yıl olduğu gibi bu yıl da, 210 dönümlük mezarlığımızın kötü görünümden arındırılması için önce mezarlığın içerisindeki otları temizledik, daha sonra da anlaşmış olduğumuz restorasyon firmasıyla, yerde yatan kuzey batı dediğimiz bu bölümde ekibimizle birlikte çalışmaya başladık. Ağırlıklı olarak bu taşların ayağa kaldırılmasına önem vereceğiz. Yeni müzeden Emir Bayındır Kümbeti\'ne doğru giden ana yolun etrafında dağılmış olarak kalan, tepelerden aşağı doğru akmış olan mezar taşlarını, sandukaları ve akıtları düzenlemeyi planlıyoruz. Jeoradar taraması yaptığımız yerlerde bir iki metrelik derin kazılar yapmaya çalışacağız. Bu alanda hemen hemen yok denecek kadar mezar görünüyordur. Aslında otların arasında yerde yatar vaziyette 250-300 taşın yer üstünde olduğunu düşünüyoruz. Bunları geçen yıl Doğu Anadolu Projesi\'nin katkılarıyla (DAP) Bakanlığımızın da destekleriyle, 30 tanesini ayağa kaldırmıştık. Bu yıl şu an 30 tanesine devam ediyoruz. Şartların el vermesi halinde bunu 100\'e tamamlamayı düşünüyoruz.\"

DEDE, TORUN VE ÜNLÜ İSİMLERİN MEZARLARI VAR

Prof.Dr. Karahan, 13\'üncü yüzyılın sonlarına doğru, Ahlat civarlarında meydana gelen büyük depremde vefat eden çok kişinin bir araya gömüldüğü bir alan olduğunu kaydererek,\" Burada dede, torun, o günün ünlü isimlerinin de olduğu birkaç mezarının olduğunu gördük. O da, bu yıl ki çalışmalarımız arasına katıldı. Önümüzdeki dönemde de biraz daha bunları kuvvetlendireceğiz. Çalışmalarımız 12 ay devam ediyor. İklim şartlarına göre sahada ve laboratuvarda çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl bir aksilik olmazsa Kasım ayının sonuna kadar arazide kalmayı düşünüyoruz\" dedi.

İsmetpaşa Stadyumu tarih oluyor

Bir zamanlar dört büyüklerin korkulu rüyası olan Kocaelispor\'un karşılaşmalarını oynandığı İsmetpaşa Stadyumu\'nun yeni stadyumun yapımının tamamlanmasıyla yıkımına başlandı. Yıkım firması yetkilisi Vedat Çalık, \"Stadyum ile birlikte olimpik kapalı yüzme havuzu ve 2 sosyal tesisin bulunduğu bina yıkılacak. Yıkılıp molozların taşınması işlemi 3 ayı bulacak.\" dedi.

Uzun yıllar boyunca Süper Lig\'de oynayan, iki kez Türkiye Kupası\'nı kazandığı gibi birçok sezon da ligde zirve mücadelesi veren Kocaelispor\'un karşılaşmalarının oynandığı 1978 yılında açılışı yapılan İzmit İsmetpaşa Stadyumu sessiz sedasız tarih oluyor. TOKİ\'nin İzmit Alikahya bölgesinde yaptırdığı 33 bin kişilik modern stadyumun tamamlanmasının ardından İsmetpaşa Stadyumu\'nda yıkım işlemlerine başlandı. Yıkımı gerçekleştiren firmanın yetkilisi Vedat Çalık, \"İzmit İsmetpaşa Stadyumu\'nda söküm işlemlerini başlattık. Alanımız toplamda 100 dönüm ve bu arazi içerisinde İsmetpaşa Stadyumu bir adet olimpik yüzme havuzu, iki tane de Gençlik ve Spor Bakanlığı\'na ait tesis var. Bu tesislerin yıkımı ve hafriyat kaldırma işlemini gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 3 ay gibi bir sürede sona erecek. 3 ay içerisinde biz yeni yapılacak inşaata alanımızı hazır hale getireceğiz. Yaklaşık 100 dönüm arazi üzerine henüz net değil ama AVM ve konut yapılması planlanıyor\" dedi. Stadyumda bulunan Kocaelispor\'a ait materyalleri kullanarak kent merkezinde bir açık hava müzesi yapmayı da düşündüklerini söyleyen Çalık, \"Stadyumda kale arkalarında dünyanın hiç bir yerinde bulunmayan iki adet futbol topu heykelleri var. Ayrıca bazı materyalleri de alıp kent merkezinde açık bir Kocaelispor müzesi şekline dönüştürebilirsek çok mutlu olacağız. Bu konuda bize belediyelerimiz bize açık hava müzesi yapabileceğimiz bir yer gösterirse minnettar oluruz.\" diye konuştu.

Satrançta ülke ve dünya şampiyonları yetişiyor

Satranç ile 11 yaşındayken tanışan ve 12 yaşında ilk şampiyonluğunu kazanan İzmirli Fethi Apaydın (29), Antalya\'da yapılan turnuvada 2018 Türkiye kupasının sahibi oldu. 23 yaşındayken Apaydın Satranç Kulübü\'nü kuran başarılı sporcu, 8-18 yaş aralığında yüze yakın öğrenci yetiştiriyor. Çok başarılı bir ekibi olduğunu ve turnuvalara girip Türkiye ve dünya şampiyonluğu kazandıklarını anlatan Apaydın, ailelere çocuklarını satranca yönlendirmeleri konusunda çağrı yaptı.

Farklı illerden gelerek Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) İzmir Temsilciliği\'nin düzenlediği İzmir Kulüpler Şampiyonası\'na katılan her yaştan satranç sporcusu, temmuz ayında Konya\'da gerçekleştirilecek Türkiye Kulüpler Şampiyonası\'nda yer alabilmek için ter döktü. 8\'er kişiden oluşan 6 takımın yarıştığı turnuva, İzmir Hasan Sağlam Öğretmenevi\'nde düzenlendi. İzmir Kulüpler Şampiyonası\'na öğrencileriyle birlikte katılan Fethi Apaydın, satranç sporunun inceliklerini anlattı. Küçük yaşlarda satranca gönül veren Apaydın, hem öğrenci yetiştiriyor hem de yeni kupalarla müzesini zenginleştiriyor. Satrancın her yaşta öğrenilebileceğini ancak gelişme çağındaki çocukların daha fazla yönlendirilmesi gerektiğini savunan Apaydın, \"18 yaşımda gençler Balkan şampiyonu oldum. 14 yıl önce transfer olduğum Beşiktaş satranç takımında ikinci kaptan olarak görev alıyorum. Dünya şampiyonu yetiştiriyoruz. Satranç zor bir oyun. Herkesin maddi durumu bu spor için yeterli değil. Ama yetenekli çocuklar her zaman maddi durumu yüksek olan ailelerden çıkmıyor. Ben sporcuların başarılarını duyurarak yetenekli çocukları heveslendirmek istiyorum. Bu zeka oyununda dünya çapında daha iyi olmalıyız. Potansiyel var ama ülkemizde büyük başarılara imza atılmıyor\" diye konuştu.

KOMUTAN ROLÜ ÜSTLENİYOR

Çok yetenekli çocukların okuldaki eğitimlerini aksatmamak adına satrancı ihmal ettiğini savunan Apaydın, bu konuda ailelere büyük görevler düştüğünü dile getirdi. Gelişme çağındaki bir çocuğun satranca yönlendirilerek her alandaki başarılarını arttırabileceğini belirten Fethi Apaydın şöyle konuştu:\"Çocuklar 2 yılda bir ciddi bir sınava giriyorlar. Ama okulun yanısıra satranca gönül verenlerin aileleri bu gençlerin derslerinde daha başarılı olduklarını söylüyor. Satranç matematiksel zekanın yanında çocuğa, karar verme, analiz gücünü geliştirme konularında da katkı sağlıyor. Sorumlulukları artıyor, dikkat ve kendine güven konusunda gelişme gösteriyorlar.Satrancın mantığına bakıldığında oyuncu bir komutan rolü üstleniyor. Bir savaş yönetiyorsunuz ama kimse ölmüyor.\"

EYLÜLDE YENİ TURNUVA

Satranç sporunda dünyada söz sahibi olabilecek konumda olduklarını anlatan Apaydın, yeni nesilin çok büyük başarılar kazanabileceğini söyledi. İnternet turnuvalarını daha fazla kişinin takip etmeye başladığını belirten Apaydın, \"Eylül ayında uluslararası bir turnuva düzenleyeceğiz. Bizim sporcularımız oynayacak. Yurt dışındaki iyi sporculara ev sahipliği yapacağız. Sporcuların amacı satrançta büyük usta olmaktır. Büyük ustalığa giden yolda norm kazanmaları için katıldıkları özel organizasyonların sayısını arttırmak istiyoruz\" diye konuştu.

\"DERSLERİMİ OLUMLU ETKİLİYOR\"

İzmir Kulüpler Şampiyonası\'na katılan sporculardan 6\'ncı sınıf öğrencisi Tekin Alp Erdoğan (12) bu yıl Türkiye üçüncüsü olduğunu söyleyerek, \"Satranca 6 yaşında başladım. Çanakkale\'de B kategorisinde birinciliğe kadar yükseldim. Hedefim Letonya\'da ilk 3\'e girmek. Okulla birlikte yürüttüğüm için derslerimi olumlu etkiliyor. Satrançta da matematikte olduğu gibi hesap yapıyorum\" dedi.

HEDEF, MAGNUS CARLSEN\'İ GEÇMEK

Hedefinin dünyadaki en iyi satranç oyuncularından Magnus Carlsen\'i geçmek olduğunu anlatan üçüncü sınıf öğrencisi Arda Çamlar (9) da 2018 yılında Romanya\'da yapılan Avrupa yaş gruplarında ve Arnavutluk\'taki dünya okulları turnuvasından beşincilik kazanarak döndü. Satranca 4 yaşında başladığını anlatan Çamlar, \"Hedefim dünyanın en iyi oyuncusu Magnus Carlsen\'i geçmek ve bir kulüp açmak. Herkesi yenmek istiyorum. Dünyanın en iyi oyuncusu olmak istiyorum\" diye konuştu.

5 YAŞINDA BAŞLADI

Bireysel olarak İzmir\'de birincilik, takım olarak Türkiye\'de ise beşincilik kazanan 6\'ncı sınıf öğrencisi Ata Anıl Aksu (12) ise, \"Satranca öğretmenim sayesinde 5 yaşında başladım. Arkadaşlarıma tavsiye ediyorum çünkü satranç beynimizi geliştirir. Derslerimize katkı sağlar. Benim hedefim Grand Master (GM) normunu almak, ilerde çok daha iyi olmak istiyorum\" dedi.

