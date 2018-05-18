DHA YURT BÜLTENİ-2

1)EV SAHİBİNİ TARTAKLAYIP 1500 DOLARLIK KÖPEĞİ ÇALDI

ADANA\'da kasklı bir kişi, kapısın çaldığı evde Fahri Naci Özgür\'ü (63) tartaklayıp, içeride bulunan 1500 dolar değerindeki Fransız Bulldog cinsi köpeği alarak kendisini bekleyen motosikletli arkadaşıyla kaçtı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Çukurova ilçesi 100\'üncü Yıl Mahallesi\'nde meydana geldi. Başında kask bulunan bir kişi, Fahri Naci Özgür\'ün kapı zilini çaldı. Evde yalnız olan Fahri Naci Özgür, kapıyı açınca, kasklı kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan, Özgür\'ü tartaklayıp eve girerek oturma odasındaki Fransız Bulldog cinsi \'Herkül\' adlı köpeği aldı. Bu sırada köpek, şüphelinin elini ısırdı. Özgür ise bağırarak komşularından yardım istedi. Kasklı saldırgan, köpekle birlikte hızla evden ayrılarak kendisini bekleyen arkadaşının kullandığı motosiklete binip kaçtı. Yere düşüp başını betona vuran Özgür, önce eşi Nilgün Özgür\'ü, ardından polisi aradı. Olay sırasında komşu ziyaretinde bulunan Nilgün Özgür, eve geldi. Şoke olan Nilgün Özgür, evin içerisinde dolaşarak, \"Oğlumun adını söyleyip, \'köpeği aşıya götüreceğiz\' demişler. Motosiklet kasklı saldırgan, eşimi itekleyip köpeği almış\" dedi. Gasp Büro Amirliği ekipleri Fahri Naci Özgür ve komşularının ifadesine başvurarak güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Saldırganın apartmana girişi ve köpekle çıkışının güvenlik kamerasına yansıdığı görüldü.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Ev sahibi Fahri Naci Özgür\'ün konuşması

- Fahri Naci Özgür\'ün eşinin konuşması

- Apartmanın güvenlik kamerasının görüntüsü

- Apartmanın dış görüntüsü

- Olay yerine gelen polis ekiplerinin görüntüsü

- Hırsızın güvenlik kamerası görüntüleri

- Çalınan köpeğin fotoğrafları

SÜRE:03\'06\" BOYUT:186 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

======================================================

2)OTO YIKAMA KUMBARALARINI KIRIP, İÇİNDEKİ PARALARI ÇALDILAR

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, akaryakıt istasyonundaki oto yıkama makinesinin kumbaralarındaki yaklaşık 900 liralık bozuk para, 2 kişi tarafından kilitleri kırılarak, çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarına yansırken, polis, kullandıkları otomobilin kiralık olduğunu belirlediği 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay, dün sabah saatlerinde, Turgutlu\'da İzmir- Ankara yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Oto yıkama makinesinin kumbarasının kilitlerinin kırılarak açıldığı, içindeki yaklaşık 900 liralık bozuk paranın çalındığı fark edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan akaryakıt istasyonunun yetkilileri, hırsızlık olayının saat 02.00 sıralarında, akaryakıt almak için otomobille gelen 2 kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Görüntülerde; 2 kişinin, otomobille gelerek, akaryakıt istasyonunda bir süre tur attıktan sonra pompalara yanaşıp, yakıt aldığı, bu sırada birinin araçtan inip, gezindiği görüldü. Yakıt aldıktan sonra oto yıkama bölümüne geçen 2 kişinin, otomobili yıkıyor gibi yaparak, buradaki 2 bozuk para kumbarasının kilitlerini kırıp, içindeki yaklaşık 900 liralık bozuk parayı çaldığı belirlendi.

Bunun üzerine akaryakıt istasyonun sahibi Hasan Durmakoş, görüntüleri polise teslim edip, kumbaraları kırıp, paraları çalan 2 kişiden şikayetçi oldu. Polis, kullandıkları otomobilin kiralık olduğunu belirlediği 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Şüphelilerin yakıt alırken güvenlik kamerası görüntüsü

-Şüphelilerin oto yıkama makinesinden hırsızlık yapmalarından güvenlik kamerası görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

====================================================

3)DUVARI DELİP YAVRU KEDİYİ KURTARDILAR

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, iki bina arasındaki yaklaşık 10 santimetre genişliğindeki boşluğa düşen ve 3 gündür burada mahsur kalan yavru kedi, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından apartmandaki bir dairenin duvarı kırılarak kurtarıldı. Açılan delikten AFAD ekipleri tarafından çıkarılan yavru kediye ilk olarak apartmanda kalan üniversite öğrencileri tarafından şırıngayla süt verildi.Siteler Mahallesi, 6258 Sokak\'ta bulunan iki bina arasındaki 10 santimetre genişliğindeki boşluğa bir yavru kedi düştü. Apartmandakiler 3 gün boyunca boşluktan gelen kedi sesini duyunca Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü\'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, iki bina arasındaki boşluğa düşerek mahsur kalan yavru kediye çatıdan ulaşmak istedi, ancak başaramadı. Çatıdan kedinin bulunduğu yeri tespit eden AFAD ekipleri, bir apartmanın birinci katındaki dairenin banyo duvarını deldi. Ardından da kedinin tam olarak bulunduğu yerin belirlenebilmesi için yılan kamera boşluğa salındı. Kamerayla yeri tespit edilen yavru kedi açlık ve susuzluktan ölmek üzereyken bulunduğu yerden kurtarıldı.

Bitkin haldeki kedinin düştüğü boşlukta fare yakalamada kullanılan yapışkan maddeye bulundığı da görüldü. Kediye ilk müdahaleyi Orman ve Su İşleri Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Milli Parklar Şube Müdürlüğü veterineri yaptı. Apartmanda yaşayan üniversite öğrencilere de şırıngayla süt vererek kediyi beslemeye çalıştı. Kediyi apartman sakinleri sahiplenip, temizlemek için götürdü.

Denizli Hayvan Dostları Derneği Başkanı Temime Kumova, kurtarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtip, birkaç gün içinde daha da toplayacağını söyledi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerini dairede görüntüleri

-Kedinin kurtarılması için duvarın delinmesi

-Kedinin yılan kamerayla aranması

-Kedinin bulunduğu yerden kurtarılması

-Kedinin veteriner tarafından kontrol edilmesi

-Kediye şırıngayla süt verilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

======================================================

4)KUŞLAR ARACININ MOTORUNA YUVA YAPTI

KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Mehmet Konak, kuyruksallayan kuşlarının kamyonetinin turbo kısmına yuva yaptığını görünce aracını çalıştırmadı. Mehmet Konak bir süre evine gidip gelmek için başka araç kullanacağını belirterek, \"Yuvalarını bozmak istemiyorum. Rahatsız olmasınlar diye aracımı çalıştırmıyorum\" dedi.

Safranbolu\'ya 23 kilometre uzaklıktaki Kadıbükü Köyü\'nden geçen Araç Çayı kenarındaki kulübesine gelen Mehmet Konak, ertesi gün kuş izlerini gördüğü aracını oto yıkamaya götürdü. Kamyonetin kaputunu açtığında turbonun üzerinde kuş yuvasını görünce şaşkına dönen Mehmet Konak, yuvayı buradan aldı. Ertesi gün aracının turbo kısmından 2 tane kuyruksallayan kuşunun girdiğini gören Mehmet Konak, kaputu açtığında yuvayı görünce yine şaşkına döndü. Aracını çalıştırmayan Mehmet Konak, kuşların yuva yapmalarını sürdürmesini izledi.

Mehmet Konak ağaçlara kuşlar için yuva yaptığını, ancak kuşların aracının turbo kısmından girerek yuva yaptığını belirterek, \"Kuşların ayak izleri vardı aracın üzerinde. Kaputu açtığımda yuva yapmışlar. Yuvayı mecburen aldım. 3 gün önce buraya geldim. Yine girip çıkmaya başladılar. Bırakayım yuvalarını yapsınlar dedim. Yuvayı kurdular. Büyük ihtimalle burada aracımı bırakacağım. 3 gündür maalesef kuşlar yüzünden aracıma binemiyorum. Yapacak bir şey yok. Rahatsız olmasınlar diye aracımı çalıştırmıyorum. Aracın turbosunun üstüne yuvalarını yaptılar. Yuvalarını bozmak istemiyorum. Eve gidip gelmeye başka bir araç bulacağız. Ya da burası doğal bir ortam zaten burada ayrı bir yuva yapıp oraya götüreceğiz bu yuvayı\" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Ağaçlara asılı yuvalar ve bu yuvalara giren başka kuşlar

-Kuyruksallayan kuşlarının aracın motor kısmına girip çıkmaları

-Mehmet Konak röp

(06.27) Boyutu:(716 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük)(DHA)

==========================================================

5))EVİNİN BAHÇESİNDE YAVRU BALABAN KUŞU BULDU



ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde yaşayan Emrullah Tatar, bahçesinde nesli tükenmekte olan yavru balaban kuşunu buldu. İlk kez gördüğü kuş türüne çekinerek yaklaştığını belirten Tatar, balaban kuşunu Şırnak Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Silopi’ye bağlı Başverimli beldesinde evinin bahçesinde yaban kuşu türü olan balaban kuşu ile karşılaşan Emrullah Tatar, ilk başta kuşa çekinerek yaklaştı. Kuşun yavru olduğunu ve uçamayacak durumda olduğunu farkeden Tatar, kuşu yakalayarak eve aldı. Kuş hakkında her hangi bir bilgiye sahip olamayan Tatar, Şırnak Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerini arayarak durumdan haber etti. Yetkililer eve gelerek yavru balaban kuşunu teslim aldı. Nesli tükenmekte olan ve balıkçıl bir kuş türü olan balaban kuşlarının yaşam alanlarının sulak yerler olduğu ve balık ile sazlıklarda yaşayan böcek türleri ile besleniyor.

Yavru kuşu evinin bahçesinde bulan Tatar, balaban kuşunu ilk kez gördüğünü belirterek, \"İlk defa böyle bir kuş türünü görüyoruz. Bahçemize düşmüştü. İlk gördüğümüzde temkinliydik, yaklaşmadık. Sonrasında aldık ve yetkilileri aradık. Yetkililer balaban kuşu olduğunu söylediler. Umarım biran önce doğal yaşamına kavuşur\" dedi.

Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililer de, balaban kuşununu muayene edeceklerini, herhangi bir yarası olup olmadığını tespit ettikten sonra tedavisinin ardından doğal yaşama bırakılacağını söyledi.



Görüntü Dökümü

--------------------

-Yavru balaban kuşu

-Kuşun kamerayı gagalaması

-Kuşun evin içinde yürümesi

-Kuşu bulan gencin açıklaması

-Kuşun yetkililere teslim edilmesi

-Genel ve Detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ-DHA)

=====================================================

6)100 METRE YÜKSEKLİKTE EVLİLİK TEKLİFİ

KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde, üniversite öğrencisi Sinan Akkuş (24), kız arkadaşı Büşra Nur Ünal\'a (23) Sırçalı Kanyonu\'nda yerden yaklaşık 100 metre yükseklikteki doğal \'taş teras\' ın üzerinde evlilik teklifinde bulundu.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Sinan Akkuş, 4 yıl önce tanıştığı İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Moda ve Tekstil Tasarımı Yüksek Lisans Öğrencisi Büşra Nur Ünal\'a evlilik teklifinde bulunmaya karar verdi. Sinan Akkuş, mezuniyet eğlencesinde kız arkadaşı Büşra Nur Ünal\'ı mezuniyet fotoğrafı çekimi var bahanesiyle ilçeye bağlı Düzce Köyü\'nde bulunan Sırçalı Kanyonu\'na getirdi. Kanyonun altındaki kaya parçasının kopmasıyla doğal bir teras haline gelen kayanın üzerine çıkan Sinan Akkuş, başında kep fotoğrafçının direktifleriyle kız arkadaşının elinden tutup, yaklaşık 100 metreden doğa harikası kanyon manzarası eşliğinde fotoğraf çekildi. Sinan Akkuş, havadan kendisine yaklaşan drone iple bağlı olan yüzüğü alıp diz çökerek kız arkadaşına evlenme teklif etti. Bu sırada \'Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin? Büşra Nur\' yazılı pankart açıldı, konfetiler patlatıldı. Teklifi kabul eden Büşra Nur Ünal, Sinan Akkuş ile keman eşliğinde dans etti.

Sinan Akkuş, \"2 hafta sonra mezuniyet törenim var. Balomuz vardı. Balodan mezuniyet çekimi var diye kandırdım. 4 sene oldu ilişkimiz başlayalı. Ailelerimiz biliyor. Evet sözünü aldım, mutluyum. Kendisi 80 milyonun göreceği bir evlilik teklifi istiyordu. Böyle bir hayali vardı ve bende bunu gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Ben burayı daha önceden gördüm. Buranın keşfini yaptım. Kendisi buranın altını görse belki çıkmak istemezdi. Ben oraya nasıl çıktım, nasıl böyle bir şeye kalkıştım diye bana sorardı\" dedi.

Büşra Nur Ünal ise, \"Drone ile yüzük geldiğinde hiçbir şey anlamadım. Sonra heyecandan elim ayağım titredi. Birden ağladım mutluluktan. Şu anda çok mutluyum. Kelimeler boğazıma dizildi. Ne diyeceğimi bilmiyorum. İyi ki Sinan\'la karşılaşmışım diyorum. İyi ki benim nasibim diyorum. Şükürler olsun. Mutluluktan buranın yerden 100 metre yüksekliğinde olduğunu görmedim\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Taş terasın üzerine çıkarlarken

-Fotoğraf çekilmesi

-Drone ile yüzüğün getirilmesi

-Konfeti patlatılması, pankart açılması, keman eşliğinde dans edilmesi

-Sinan Akkuş röp

- Büşra Nur Ünal röp

Süre:(06.04) Boyutu:(673 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA)

========================================================

7)ÇALAR SAATLERİN PABUCU DAMA ATILDI

Cep telefonunun ülke genelinde yaygın kullanılması ve insanların saat ihtiyaçlarını cep telefonlarından karşılaması nedeniyle çalar saatlerin pabucu dama atıldı. Evlerinde çalar saat kullanan insan sayısı, bir elin parmağını geçmiyor. Saatçilerde masa üstü çalar saatin fiyatı 30 TL\'den başlıyor. Teknoloji aletlerinin insan hayatına girmesiyle birlikte önemi kaybetmeye başlayan ürünlerden birisi de çalar saat oldu. Özellikle zamanın çok kıymetli olduğu Ramazan\'da insanların sahura uyanmak için çalar saat yerine cep telefonlarının alarm sistemlerini kullanıyor. Kayseri\'de 40 yıldır saatçilik yapan Şükrü Aykaşer, cep telefonu kullanımının çok olması nedeniyle çalar saat satışı yapamadıklarını ifade ediyor. Aykaşer, \" Geçmiş yıllarda Ramazan öncesinde ve Ramazan\'da insanlar sahura rahat kalkabilmek için çalar saatlerini getirir, bakımını tamirini yaptırırdı. Şimdi ise gerek insanlar günlük yaşamında gerekse de işe kalkmak için baş ucuna cep telefonu alarmını kuruyor. Eski çalar saatler artık aksesuar olarak kullanıyor. Dükkanımızda halen sattığımız çalar saatler 30 TL\'den başlıyor, 100 TL\'ye kadar farklı kalite de saat var.\" diyor.

Görüntü Dökümü:

---------------------

- Saatçiden genel görüntü

- Duvarda asılı olan farklı saatlerden görüntü

- Çalar saatlerden görüntü

- Çalar saatlerin kurulma şekli ve çalması

- Saatçi Şükrü Aykaşer ile röportaj

- Diğer detay görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ(DHA)

DV 1 Dosya 3 dakika 49 saniye / 427 MB

===========================================================

8)17\'NCİ ULUSLARARASI KEMER SUALTI GÜNLERİ BAŞLADI

KEMER Tanıtım Vakfı (KETAV) tarafından organize edilen 17. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri, Antalya\'nın Kemer ilçesinde başladı.

Kemer Belediyesinin destekleriyle, KETAV tarafından düzenlenen Uluslararası Kemer Sualtı Günleri, Türkiye\'nin yanı sıra, Rusya, Almanya, İran, Polonya, Suriye, İsviçre ve Mısır\'dan 60 sualtı fotoğrafçısının katılımıyla başladı. Akdeniz\'in, Antalya kıyılarındaki sualtı doğal ve arkeolojik değerlerin dünyaya tanıtılması amacıyla yapılan Kemer Sualtı Günleri kapsamında sualtı görüntüleme yarışmaları düzenlenecek. Kemer\'in kıyılarında çekilecek fotoğraflar ve videolar, uluslararası jüri tarafından değerlendirilecek, dereceye girenler ödüllendirilecek.

Etkinlik dolayısıyla Amara Dolce Vita Otel\'de düzenlenen kokteyle Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel, KETAV yönetim kurulu üyeleri, Kemer Sualtı Günleri\'nin kurucularından Doç Dr. Hakan Öniz, Rusya Sualtı Federasyonu Başkanı Sergey Fazlullin, Almanya Sualtı Federasyonu Başkan Yardımcısı Norbert Watte, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Başçavuş Ulvi Gören yerli ve yabancı çok sayıda sualtı fotoğrafçısı katıldı.

Kokteyl sonrası gazetecilere açıklama yapan Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel, \"Sualtı arkeolojisi ile turizmi birleştirince çok önemli bir etkinlik. Etkinlik, hem Kemer\'in tanıtımına katkı sunuyor hem de bilimsel çalışmalara ışık tutuyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından da destekleniyor\" dedi.

\'TURİZME ÇOK BÜYÜK KATKI\'

Etkinliğin kurucularından Doç. Dr. Öniz ise uluslararası arenada Türkiye\'yi tanıtma açısından büyük bir etkinlik olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Öniz, \"Haritada Türkiye\'nin yerini gösteremeyecek olan insanlar, Kemer diye bir bölge olduğunu ve burada sualtı fotoğrafçılığı yapıldığını biliyor. Etkinlik, Türkiye\'ye bilimsel sualtı çalışmalarının ve fotoğraflarının geldiği noktayı göstermektedir. Bu etkinlik turizme çok büyük katkıları oldu. Buraya gelen yabancı sualtı fotoğrafçıları, ülkemizi daha sonra uluslararası platformlarda tanıtacak. Türkiye\'nin sualtı kültür mirasının korunması alanında önemli bir altyapısı olduğunu dünyanın önüne koymuş durumdayız\" dedi.

Almanya Sualtı Federasyonu Başkan Yardımcısı Norbert Watte de Kemer\'de düzenlenen etkinliğin bir benzerinin Almanya\'da da yaptıklarını anlatarak, Kemer\'e ilk defa geldiğini söyledi. Daha çok Kaş\'ta dalış yaptığını belirten Watte, etkinlik kapsamında Kemer\'de ilk defa dalış yapacağı için heyecanlı olduğunu kaydetti.

Uluslararası Kemer Sualtı Günleri 20 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Görüntü Dökümü

------------------------------

Kokteyle alanından detay

Misafirlerden detay

Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel açıklama

Misafirlerden ve resim sergisi detay

Doç. Dr. Hakan Öniz açıklama

Sergiye bakan çocuk detayı

Almanya Sualtı Federasyonu Başkan Yardımcısı Norbert Watte açıklama

Katılımcılardan detay

04:25 dakika ve 496 MB (HD)

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)

=========================================================