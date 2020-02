DHA YURT BÜLTENİ-2

YAYLA DÖNÜŞÜ KAMYONETLE UÇURUMA YUVARLANDILAR: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde yayla dönüşü kamyonetin 300 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada Mehmet Tekin ve eşi Saime Tekin yaşamını yitirirken, 1’i çocuk 3 akrabası ise yaralandı. Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Gazipaşa’ya 40 kilometre uzaklıktaki Sugözü Mahallesi Belbaşı Yaylası yakınlarında meydana geldi. Mehmet Tekin ve Saime Tekin çifti, yakınlarıyla birlikte tarlalarını ekmek için dün Belbaşı Yaylası’na gitti. Yayladaki işlerini bitirdikten sonra aile Mehmet Tekin’in kullandığı 07 UB 799 plakalı kamyonetle Gazipaşa’ya dönüşe geçti. Yolda Mehmet Tekin’in direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Taklalar atan araçtaki Mehmet Tekin ile eşi Saime Tekin olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta yolcu olarak bulunan akrabaları Tuğberk Şirin (20), Recep Yasin Atalay (33) ve kızı Ayşe Atalay (5) yaralandı.

Kazayı gören diğer araçtaki akrabaları durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Araçtakileri uçurumdan çıkarmak için Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı UMKE ekipleri büyük çaba sarf etti. Yaralılar ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alınırken, yaşamını yitiren çiftin cenazeleri ise morga konuldu. Kazada ölen Mehmet ve Saime Tekin çiftinin Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tekin’in anne ve babası olduğu öğrenildi. Olayın duyulmasıyla birlikte ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne akın etti.

ÜZERİNE ÇIKTIĞI PLASTİK SANDALYE KIRILINCA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Adana\'da 55 yaşındaki Gülsen Eskisındı, aparmanın 1\'inci katındaki evinin balkonundan zemin kat damına geçmek için bastığı plastik sandalyenin kırılması sonucu ölümden döndü.

Olay, Seyhan ilçesi Toros Mahallesi\'nde meydana geldi. Gülsen Eskisındı, öğle saatlerinde apartmanın 1\'inci katındaki evinin balkonundan zemin katın damına geçmek için plastik sandalyeye bastı. Zemin katın damını temizlemek isteyen Eskisındı, plastik sandalyenin kırılması sonucu düştü. Boşlukta kalan kadının bağırmasını apartman komşuları duydu. Eskisındı\'yı düştüğü yerden kurtaramayan vatandaşlar ambulansı aradı. Olay yerine gelen 112 ekipleri ise, Eskisındı\'yı sedye ile kurtardı.

Ambulansa bindirilen yaralı, Adana Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

MİNİK MERYEM\'İN HAYVAN SEVGİSİ

Eser AYDIN / MUŞ, (DHA)-MUŞ\' un Korkut ilçesine bağlı Pınarüstü köyünde hayvancılık yapan Sevim-Haşim Yumlu çiftinin 1,5 yaşındaki kızları Meryem, buzağılara biberonla süt veriyor. Meryem\'in hayvanlara olan sevgisi, görenleri imrendiriyor.

Korkut ilçesindeki Haşim Ağa Çiftliği\'nde bir tonluk büyükbaş simental ırkı hayvanların arasında gezen ve hayvanlara büyük sevgi gösteren Meryem, evden çok ahırda zaman geçiriyor. Sabah erken saatlerde kalkarak annesinin diktirdiği özel şalvarını ve çizmesini giyinen eşarbını da bağlayarak annesiyle birlikte büyükbaş hayvanlara yem, buzağılara ise biberonla süt içirdikten sonra onları tek tek seviyor. Hayvanların da alıştığı minik Meryem, çiftliğin uğuru haline geldi.

Annesi Sevim Yumlu, kızının her sabah saat 06.00\'da uyanıp ahıra geldiğini belirterek, \"Hayvanlara bakıyor, onları seviyor. Buzağıların yanına gelerek onlara biberonla süt veriyor. Kızın henüz 1.5 yaşında olmasına rağmen bizim en büyük yardımcımız. Yakında çiftliğin hanım ağası olacak Meryem\'e babası birkaç yıl sonra at binmesini de öğretecek. Meryem bana sadece ahırda değil evde bile yardım ediyor. Kızımın hayvanlara gösterdiği sevgi ise görenleri şaşırtıyor. Hayvanlar da ona alışmış. Kızım zamanın büyük bir bölümünü ahırda geçirdiği için ona özel olarak şalvar diktirdim, çizme aldım\" diye konuştu

Meryem\'in babası Haşim Yumlu, kızının hayvanlara karşı olan ilgisini azaltmak için çaba gösterdiklerini ancak Meryem\'in bu alışkanlığına engel olamadıklarını söyledi. Meryem yanından ayrılmadığı annesi ile sık sık ahıra girince hayvanlarla iyi bir dostluk kurdu. Buzağıların bakımı daha şimdiden kendisinde\" dedi

Çiftlik çalışanı Kenan Sağlık ise her geldiklerinde Meryem\'i çiftlikte gördüklerini belirterek, \"Meryem\'den çok iyi bir hanım ağa olur\" diye konuştu.

ÇOBAN KÖPEKLERİNİN EKMEK KAVGASI

Muş’ta yaylaya çıkan iki ayrı sürüdeki köpekler, verilen ekmeği paylaşamayınca birbirlerine öldüresiye saldırdı. Çobanlar köpekleri güçlükle ayırdı.

Merkeze Taşoluk köyünde Kurtik dağı yaylalarına giden iki ayrı süre Murat Köyü yakınlarında birleştiler, Çobanlardan biri 3 köpeğine ekmek verdiği sırada diğer sürünün tek köpeği de ekmekten almak için geldi. 3 köpek ekmeğini paylaşmak istemeyince diğer sürünün köpeğine saldırdı. Üçü çoban ikisi de sürü sahibi 5 kişi dikakalarca kavga eden köpekleri ellerindeki sopalarla vurarak ayırma çalıştı. Çobanlardan biri ayırmak için köpeğin ayağını çekmeye çalışırken yere yuvarlandı. Daha sonra çobanlar ve hayvan sahipleri köpekleri ayırmayı başardı. Bu sırada sürüdeki eşek de köpekleri kovalamaya başladı ve ayakları ile 2 köpeğe çifte attı. Çobanlar daha sonra sürüdeki köpeklere ayrı yerlerde ekmek vererek karınlarını doyurdu.

2 AYDA MUAY-THAİ ÖĞRENİP, TÜM MADALYALARI TOPLADILAR

Sivas\'ın Kangal ilçesinde muay-thai sporuna merak salan 13 öğrenci, 2 aylık çalışma ile katıldıkları il müsabakalarında 13 birincilik madalyası kazanarak şampiyon oldu. Şimdi Mersin\'de düzenlenecek olan Muay-Thai Türkiye Şampiyonasına hazırlanan sporcular, dereceye girerek Avrupa Şampiyonasına gitmek istiyor.

Sivas\'ın Kangal ilçesinde farklı okullarda okuyan 11-14 yaş aralığındaki 13 öğrenci antrenör Tahir Sığırcı\'nın yönlendirmesiyle muay-thai sporuna merak saldı. Kangal Belediyesi öncülüğünde açılan kursa katılan öğrenciler 2 ay gibi kısa bir sürede azimle çalıştı. İl genelinde 14 Nisan\'da düzenlenen muay-thai müsabakalarına katılan öğrencilerin her biri kategorisinde şampiyon olarak 13 birincilik madalyası kazandı. Genç sporcuların antrenörü Tahir Sığırcı(25), şimdi ise sporcularını Çanakkale\'de ve Mersin\'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına hazırlıyor.

\'13\'Ü DE ALTIN MADALYA KAZANDI\'

Eğitim öğretim yılının ikinci döneminde çalışmalara başladıklarını söyleyen Antrenör Tahir Sığırcı, \"Kangal ilçesine Adıyaman\'dan eğitim öğretim yılının ikinci döneminde geldim. Sporcularımızla muay-thai sporuna ikinci dönemde başladık. Sporcularımız 2 aylık kısa bir süre içinde azimle, gayretle çalıştı. İl Merkezinde Okullararası Muay-Thai İl Şampiyonasına 13 sporcumuzla gittik ve 13\'ü de altın madalya kazandı. Güzel müsabakalar çıkardılar. İlk müsabakalarıydı. Ben de sporcularım da heyecanlıydı. Ama madalyalara ambargo koyduk\" dedi.

\'BAŞARILI OLMAYI ÇOK İSTİYORLAR\'

Haftanın 6 günü antrenman yaptıklarını söyleyen Sığırcı, \"Biz öncelikle Halk Eğitim Müdürlüğünde başladık kursa. Ben de müdürlük tarafından görevlendirildim. 75\'inci Yıl Ortaokulunun spor salonunu kullanmamızı istediler. Spor salonunu kullanarak başladık. Öncelikle 30-40 öğrenci vardı. Bazıları ayrıldı. Elimizde şu an 25 sporcumuz var. Bunlardan 13\'ünün maça hazır olduğunu gördüm ve maça götürdüm. Biz haftada 6 gün ders veriyoruz. Ama öğrencilerimiz resmi tatillerde de yine gelip salonumuzda azimli bir şekilde çalışıyorlar. Bu sporda başarılı olmayı çok istiyorlar. İnşallah önümüzdeki ay Mersin\'de de yapılacak olan Okullararası Türkiye Şampiyonasında da madalyalara ambargo koyacağımıza inanıyorum\" dedi. Sığırcı, Mersin\'de derece almaları halinde Avrupa Şampiyonasına gidebileceklerini ifade etti.

Sporculardan Mustafa Zafer (11), \"Azimle çalışırsak Türkiye Şampiyonasında Sivas\'ı temsil etmeye çalışacağız. Arkadaşlarımız bizi destekledi. Kısa sürede hocamız bizi birinci yaptı. Ona çok teşekkür ediyoruz\" diye konuştu. Şeyma Kodaz (11) ise bu spora yaklaşık 2 ay önce başladıklarını belirterek, antrenörün eğitimi ve desteği sayesinde başarılı olduklarını söyledi.

