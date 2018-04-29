DHA YURT BÜLTENİ-2

1)KURU SOĞANDA HASTALIK NEDENİYLE VERİM KAYBI

HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde hasadına başlanılan kuru soğanın yapraklarında görülen küf hasatlığı nedeniyle rekoltede düşüş olduğu belirtildi. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Meclis Başkanı Mahmut İri, 35 bin dekar alana kuru soğan ekimi yapıldığını ve hasadına da başlandığını söyledi. Ancak bu yıl kuru soğanın yapraklarında görülen küf hasatlığı nedeniyle geçen yıla oranla rekoltede düşüş beklendiğini belirten İri, soğanın bu günlerde kilosu 1.20 ve 1.30 kuruştan işlem gördüğünü kaydetti. Küf hastalığı için çiftçinin gerekli mücadeleyi de yaptığını anlatan İri, \"Hastalık yüzünden geçen yıl aldığımız rekolteyi bu hasat döneminde alamayacağız. Yaklaşık 35 bin dekarlık alanın 15 bin dekarlık bölümünde hasat da yapılamayacak. Her ne kadar fiyatı iyi olsa da rekolte açısından çiftçi ciddi anlamda sıkıntılıdır\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kuru soğan tarlası

- Kuru soğanlardan görüntü

- Hasat yapan işçilerden görüntü

- Tarladan detay görüntü

- Mahmut İri\'nin açıklaması

- Kuru soğanı gösterirken

- Soğan çuvalları

(SÜRE:02\'17\")(BOYUT:73MB)

Haber-Kamera:Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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2)TEK YUMURTA İKİZİ ESNAFI GÖRENLER, ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMİYOR

MUĞLA\'da birisi terzilik, diğeri ise yorgancılık yapan tek yumurta ikizleri 50 yaşındaki Ercan Çetiner ve Özcan Çetiner, yan yana geldiklerinde görenlerde şaşkınlık yaratıyor. Sıklıkla ikiziyle karıştırıldığını söyleyen Ercan Çetiner, \"Yolda yürüdüğüm sırada yanıma gelen birisi \'Benim yorganı yarın bitirirsen sevinirim\', ikizime ise \'Pantolonumun paçasını kısalttın mı\' diye soranlar oluyor\" dedi. Menteşe ilçesinde terzi Ercan Çetiner ve yorgancılık yapan Özcan Çetiner, tek yumurta ikizi olmaları nedeniyle kafa karışıklığına neden oluyor. İkisi de evli ve 1 çocuk babası olan Çetiner kardeşler, aynı anda çırak olarak başladıkları mesleklerinde 40 yılı geride bıraktı.

Yaşadıkları anıları anlatan terzi Ercan Çetiner, \"Sabah işyerine gitmek üzere yolda yürüdüğüm sırada yanıma gelenler, beni yorgancılık yapan kardeşim sanarak \'Eşim diktiğiniz yorgandan çok memnun kaldı\', \'Pamuktan yaptığınız yorgan hiç terletmiyor\', \'Hayatımda hiç bu kadar rahat bir döşekte uyumadım\', \'Benim yorganı yarın bitirseniz sevinirim\' diyenler oluyor. Bir süre anlatınlar karşısında şaşkınlık yaşadıktan sonra kendilerine teşekkür ediyorum. Bazen ise ikizimle karıştırdıklarını söylüyorum\" dedi.

Hazır giyime talebin artmasıyla terzilik mesleğinin unutulduğunu ifade eden Çetiner, \"Terzilik mesleği son demlerini yaşıyor. Vatandaşlar artık ucuz giyimi tercih ediyor. Hazır giyim ve hızla gelişen teknoloji terzilik mesleğini bitiriyor. En kaliteli kumaşları kullanıyoruz. En güzel işçiliği yapıyoruz. Ama artık kimse kaliteye dikkat etmiyor. Bu meslek yıllar sonra unutulup gider. Artık eskisi gibi elbise diktirilmiyor. Şimdilerde sadece ufak tefek sökükleri, pantolon paçaları gibi işleri yapıyoruz\" diye konuştu.

İkizlerden Özcan Çetiner ise, \"Askerlikte acemiliği birlikte yaptık. Sürekli patates soyduruyorlardı. Ben de sıkıldığım için mutfaktan kaçtım. İkizimi koğuşta gören çavuş, \'Sen misin mutfaktan kaytaran\' diyerek Ercan\'a ceza verdi. Benzerliğimizin avantaj ve dezavantajları oluyor. Bazen dükkana gelen müşteriler, \'Sizi tebrik ediyorum. İki mesleği bir arada yürütmek, büyük başarı. Allah nazardan korusun\' diyenler oluyor. Kendilerine gerçeği anlattığımda ise kimi şaşırıyor, kimisi ise inanmıyor\" dedi.

Mesleği ile ilgili de bilgiler veren Çetiner, \"İnsanın ömrünün yarısı yatakta geçiyor. Yatak insan sağlığı ve rahatlığı için çok önemli. Biz elimizle organik yatak ve yorgan yapıyoruz. Bu mesleğin ayakta durması için aileler çocuklarına suni yatak yorgan yerine doğal pamuktan üretilen yorgan ve yastık almaları için öncülük etmeli. Halkımız doğal ürüne dönmezse bu meslekte artık yok olmaya mahkum kalacaktır\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Ercan Çetiner\'in dükkanda çalışmasından görüntü

- Ercan Çetiner\'in müşterileriyle ilgilenmesi

- Ercan Çetiner röp.

- Özcan Çetiner\'in işyerinde çalışmasından görüntü

- Özcan Çetiner röp.

- Ercan ve Özcan Çetiner\'in birlikte görüntüsü

- Özcan Çetiner röp.

(Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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3)AĞAÇLARA HAYAT VERİYOR

MANİSA\'nın Salihli ilçesinde baba mesleği işini geliştirerek kendisini doğadaki ekonomik ömrünü tamamlayan ağaç kökleri ve dallara yeniden hayat vermeye adayan 30 yıllık marangoz Süleyman Avcı, adeta şaheserler yarattı. Kolye, küpe, abajur, ayna, sehpa ve masa gibi ürünler yapan Avcı, \"Yurtiçinden oldukça güzel tepkiler aldım. Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Dubai\'den de teklifler alıyorum\" dedi. Salihli ilçesinde uzun yıllar baba mesleği marangozluğu yaptıktan sonra kendisini doğadaki biyolojik ömrünü tamamlamış ağaç kökleri ve dallara yeniden hayat vermeye adayan 55 yaşındaki Süleyman Avcı\'nın yaptığı başta süs eşyaları olmak üzere ev dekorasyonunda kullanılan ürünlere, yurt dışından da teklif geliyor. Ölü ağaçlara adeta tekrar can veren Avcı\'nın yaptığı işler, beğeni topluyor. Kendisine ait arazi içerisinde oluşturduğu \'Antik Dekor ve Botanik\' adlı işyerinde üretime başlayan Avcı, \"İnsanların sobada yakmaya tenezzül dahi etmedikleri ağaç dalları, derenin içerisinde yuvarlanan ağaç kökleri bile benim için onlara yeniden hayat vermeye değer. Süs eşyalarımın ana malzemeleri ceviz, meşe, kestane, zeytin dalları veya bu ağaçların kökleri. Görselliği veya işlenişi güzel olabilecek her türlü ağaç kökü veya dallardan faydalanabiliyorum. Yaptığım çalışmalar arasında oyuncaklar, tabureler, aynalar, abajurlar, sehpalar ve masalar da mevcut. Yaptığım eserlerin çok otantik olduğunu düşünüyorum. Sanat yapmıyorum ama adeta birer sanat eseri ürettiğimi düşünüyorum. İşyerimi ziyarete gelenlerden çok olumlu ve güzel tepkiler alıyorum. Çünkü doğanın bize armağan ettiği bu güzellikleri tekrar işlemeyi çok seviyorum. Güzel bir eser ortaya çıkartmak için o esere gönlünü vereceksin, sevgini sunacaksın. Ben de bunu yapıyorum\" dedi.

YURT DIŞINDAN TALEP VAR

Yaptığı ürünlere ilgiden memnun olduğunu söyleyen Avcı, \"Gerek evler için gerekse işyerleri için tasarlamaya başladığım dekoratif malzemelere güzel bir ilgi söz konusu. Hatta yurt dışından da talepler gelmeye başladı. Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan, Kuveyt, Dubai\'den de dekoratif ürünlerim için talepler var. İnşallah kısa süre içerisinde de yurt dışında satış yapmayı planlıyorum\" dedi.

Özellikle zeytin ağacını işlemesini çok sevdiğini belirten Avcı, \"Zeytin ağacı benim için gerek kolay işlenmesi gerekse farklı dekoratif malzemelerin yapımında bana kolaylık sağlaması açısından çok önemli. Zeytin ağacından küpe ve kolye de yapmaya başladım. Bu da oldukça ses getirdi. Özellikle bu konuya ağırlık vermeyi düşünüyorum. Kadınlar, artık metale, plastiğe paydos diyecekler. Çünkü zeytin ağacından yaptığım küpe ve kolyeler hem çok şık, hem de çok gösterişli\" dedi.

Görüntü Dökümü

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(225 MB\'lık görüntü- 4 dakika 55 saniye

- Ağaç kökleri ve ağaç dallarından yapılan dekoratif malzemeler

- Zeytin ağacından yapılan kolye ve küpe detayı

- Süleyman Avcı\'nın konuşması

(Haber- Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)

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4)YEDİEMİN OTOPARKINDAN MOTOSİKLET ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

KONYA\'nın Ereğli ilçesindeki yediemin otoparkından 6 motosiklet çalan 6 şüpheli, işyeri sahibinin takibi sonucu suçüstü yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Ziya Gökalp Mahallesi\'nde meydana geldi. Abidder Sarıbudak\'a ait işyerine 18 Nisan günü gelen yüzleri maskeli şüpheliler, 2 motosikleti çalıp, kaçtı. 10 gün sonra aynı işyerine tekrar gelen şüpheliler bu sefer 4 motosikleti alarak, ortadan kayboldu.

Dün akşam saatlerinde işyerine giden Sarıbudak, güvenlik kameralarını incelediği sırada şüpheli kişilerin işyerini gözlediği fark etti. İşyerinde beklemeye başlayan Sarıbudak, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis kaçmaya başlayan 6 şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Gözaltına alınan Mehmet K., Hüseyin Ç., Doğan Kadir S., Yavuz D., Ahmet Ş.ve Seçkin A.\'nın suçlarını itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis, 2 motosikleti bulurken kayıp 4 motosikleti bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

(Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin suçüstü yakalanması

-yere yatırılıp gözaltına alınması

-iş yeri sahibi Abidder Sarıbudak röp

-Detaylar

(Haber-Kamera: Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)(DHA))

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5)DOMATES YÜZ GÜLDÜRDÜ

MERSİN\'in Erdemli ilçesinde, Rusya\'nın Türkiye\'den ithal ettiği domatese uyguladığı kısıtlama kararını kaldırdığını açıklaması domates üreticileri tarafından büyük sevinçle karşılandı.

Rusya\'nın domates kararı Erdemli Sebze Hali\'nde domates fiyatlarında hareketlenmelerin yaşanmasına neden olurken, domatesin kilosu 1.60 liradan satılmaya başlandı. Rusya\'nın domates ile ilgili kısıtlamanın kaldırıldığına yönelik açıklamasının tüm domates üreticilerini sevindirdiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, \"2 yıldır domates üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını bekliyorduk, gerçekleşti. Domatese getirilen kısıtlamanın kaldırıldığının açıklanmasıyla birlikte domates fiyatlarında hareketlilik başladı, üreticimizin yüzü gülüyor. Rusya domates ithalatını sınır sayıda firmalara vermişti. Dışişleri ve Ekonomi Bakanlığının Rus yetkililerle yaptığı görüşme sonrası tüm firmalara ihracat yolu açıldı. Rusya\'nın aldığı bu karar hepimizi çok sevindirdi. Çiftçilerimizin ürettiği domatesleri de ihracatçılarımız alarak daha fazla ürün ihracatı yapar çiftçilerimiz de daha iyi kazanç elde ederler. 1 lira 20 kuruş olan domates fiyatı kısıtlamanın kaldırılmasının açıklanması ile birlikte 1 lira 60 kuruşa çıktı. Domates fiyatlarındaki yükselişin daha da artmasını bekliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Domates paketleme tesisinde çalışan işçiler

- Domates paketlenirken

- Domates görüntüsü

- Domates kasaları yüklenirken

- Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02\'26\" BOYUT: 192 MB

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ ,(Mersin), (DHA)

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6)CEYHAN\'DA YETİŞTİRİLEN KİRAZ İHRAÇ EDİLİYOR

ADANA\'nın Ceyhan ilçesinde eski milletvekili olan ve aynı zamanda çiftçilik yapan Mehmet Ali Bilici, çiftliğinde yetiştirdiği kirazları ihraç ediyor.

Bilici, sert çekirdeklerde Ceyhan\'ın umut vaat ettiğini ve bölge ekonomisini canlandıracağını dile getirdi. Kiraz hasadını yaptıklarını, yurt içi ve yurtdışına ihracat yaptıklarını belirten Mehmet Ali Bilici şöyle konuştu: \"Çukurova\'da pamuk, buğday, mısır ve ayçiçeği ekiliyor, biliyorsunuz Ceyhan\'da katma değeri yüksek ürünlerin dikim ve ekimi yapılmıyor. Bilici Ailesi olarak 100 dönümlük alan içerisinde deneme kiraz üretimine başladık, yüksek verim bekliyoruz. Türkiye\'nin çok az yerinde bu mevsimde kiraz oluyor. Bu örnek olacak. Kaysı, erik, şeftali ve diğer sert çekirdeklerde deneme ekimleri de yaptık. Kiraz ürünümüzü neticelendirmemiz bir yıl oldu. Üniversitelerimizle inceledik, farklı çeşitlerde deneme yaparak başarılı olduk. İnşallah diğer çiftçilerimizde bizden örnek alarak buraları kiraz bahçesi yaparlar. Bu gün kirazın kilosu 15-20 lira bu çok önemli bir rakam. Üretici burada 5 dönüm kirazla 100 dönüm tarladan daha çok para kazanmış olacak. Biz istiyoruz ki Ceyhan\'da az arazisi olanda katma değeri yüksek ürünler eksin para kazansın.\"

SERT ÇEKİRDEKLERDE UYGUN BÖLGE

Üniversiteden bilim insanlarının araştırma yaptığını belirten Bilici, \"Ceyhan sert çekirdeklere uygun bir bölge, soğuklama zamanlaması diğer komşu il ve İlçelere göre çok iyi. O yüzden sert çekirdeklerde bu tür ürünlerde Ceyhan önemli bir yer alacak. Yurt dışı bağlantılarımızla imkanlarımız dahilinde denemeler yapıyoruz, çiftçimiz bizden görecek fidan vereceğiz onları destekleyerek bölgeye çok ekonomik katkı sağlayacak. Bizde bunu görev atletik, hemşerilerimize Adana\'mıza faydalı oluyorsak ne mutlu bize\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Mehmet Ali Bilici ile Röp

- Kiraz Bahçesinden genel görüntü

- Mehmet Ali Bilici ziraat mühendisi ve ekibi ile inceleme yaparken

- Kiraz ağaçlarından detay

Haber-Kamera:Ceyhun ÖZER/(CEYHAN) Adana,(DHA)

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7)GLOBAL RUN BODRUM, İREM DERİCİ İLE KONSERİ İLE BAŞLADI

GLOBAL Yatırım Holding organizasyonu ve Global Ports Holding evsahipliğinde düzenlenen 5\'inci Global Run Bodrum, İrem Derici konseri ile başladı. Bugün yapılacak yarışlar öncesinde düzenlenen konserde sporcular moral depolayıp, bol bol eğlendi.

Global Yatırım Holding\'in ana sponsorluğunda düzenlenen 5. Global Run Bodrum, Bodrum Cruise Port\'da halka açık olarak düzenlenen İrem Derici konseri ile başladı. Akşam saatlerinde DJ performansları ile başlayan etkinliğe katılım oldukça yoğun oldu. İrem Derici sahneye çıktığında ise yaklaşık 2 bin kişi şarkılara eşlik etti. \'Yansın Geceler\' şarkısı ile sahneye çıkan Derici, dansçılarıyla da performans sergiledi. Derici, Global Run Bodrum\'un açılışını yaptığına dikkat çekerek, Bodrum\'da kalabilseydi yarışa katılmak istediğini söyledi ancak Moskova\'ya gitmek zorunda olduğunu bildirdi. Konserine \'Nabza Göre Şerbet\' şarkısıyla devam eden Derici, kendi şarkılarının yanı sıra \'Sıfır Tolerans\', \'Çok Çok\' gibi sevilen şarkıları da seslendirdi. Konseri izleyenler, Derici\'nin seslendirdiği şarkılara eşlik ederek eğlendi. Derici yaklaşık 1,5 saat sahnede kalarak sevenlerini coşturdu. Bugün 5. Global Run Bodrum\'da 10 bin ve 5 bin metre yarışlarının yanı sıra çocuklar için 500 metrelik \'minik adımlar\' ve engelli koşu startları da verilecek. Yarışlardan elde edilen gelir, sivil toplum kuruluşuna bağışlanacak. Global Run Bodrum\'un bu yılki partneri Parıltı Görmeyen Çocuklar Derneği oldu. 5\'inci Global Run Bodrum\'un 10 bin metre parkurunun kadın ve erkeklerde ilk üçe giren yarışmacılara kupaların yanı sıra, 5 bin, 4 bin ve 3 bin TL para ödülü verilecek. 5K parkurunda ise para ödülleri 3 bin, 2 bin ve bin lira olacak. Her iki branşta da 4. ve 5. olan yarışmacılara da kupa verilecek. Yaş kategorilerinde birinciler D&R\'dan hediye çeki ile ödüllendirilecek. 5\'inci Bodrum Global Run\'a kayıt yaptıran yarışmacılar arasından, iki yarışmacı çekilişle iPhonex model cep telefonu kazanacak.

Görüntü Dökümü

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-İrem Derici\'nin görüntüsü

-Konserden görüntü

-İzleycilerden görüntü vardır.

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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