DHA YURT BÜLTENİ-2

1)EMNİYET BİNASININ FOTOĞRAFINI ÇEKEN SURİYELİ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

ADANA\'da Emniyet Müdürlüğü\'nün fotoğrafını çeken Suriyeli Haccı Ishade (46) polisi alarma geçirdi. Olay, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi\'nde meydana geldi. 06 MA 9599 plakalı minibüsün şöförünün Adana Emniyet Müdürlüğü\'nün fotoğrafını çektiğini görenler polisi aradı. Gelen ihbar üzerine alarma geçen ekipler, aracı bulmak için adeta seferber oldu. Minibüsün kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinin etrafında görüldüğü yönünde bilgi alan polisler, çeşitli noktalarda güvenlik önlemi aldı. Kaçarak aracı kent merkezindeki bir caminin önüne bırakıp içeriye saklandığı tespit edilen şüpheli, yakalandı. İsminin Haccı Ishade olduğu saptanan şüphelinin cep telefonunda Emniyet Müdürlüğü binasına ait fotoğraflar bulundu. Gözaltına alınan Haccı Ishade, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Suriyelinin minibüste oturması

- Olay yerindeki polis araçları

- Minibüsün görüntüsü

- Suriyelinin ekip otosunun bindirilmesi

- Minibüsün polis tarafından karakola götürülmesi

SÜRE:01\'26\"BOYUT:88,3MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

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2)HIRSIZIN ÇALDIĞI BİSİKLETİ CAMİDEN ÇALDILAR

ADANA\'da çaldığı bisikletle dolaştıktan sonra, camide elini yüzünü yıkamak isteyen Adem E.\'den de bisikleti başka bir hırsız çaldı. Polise giden zanlı, \"Camiye elimi yüzümü yıkamak için girdim, çaldığım bisikleti benden de çaldılar. Namuslu adam kalmamış\" dedi.

Olay, Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adem E., İbrahim Vuranay\'a ait bisikletini işyerinin önünden çaldı. Bir süre bisikletle gezen zanlı, yorulunca yol üzerindeki camiye gelip elini yüzünü yıkamak istedi.

ÇALDIĞI BİSİKTELİ ÇALDILAR

Bisikleti, duvar kenarına bırakan Adem E., geri döndüğünde çaldığı bisikletin yerinde olmadığı gördü. Pişkin hırsız, daha sonra emniyete giderek, bisikletinin çalındığını söyleyip bulunmasını istedi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adem E.\'ye bisikletin markasını ve ne kadara aldığını, faturasının olup olmadığını sordu. Zanlının çelişkili ifadeler vermesi üzerine kuşkulanan polis Adem E.\'yi çapraz sorguya aldı. Hırsızlık Büro dedektiflerini aldatamayacağını anlayan zanlı, gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı. Adem E., polislere, \" Bu bisikleti dolaşmak için çaldım. Camiye girip elimi yüzümü yıkamak istedim. Başka hırsızda gelip benden çalmış, camide hırsızlık olur mu? Memlekette namuslu adam kalmamış\" dedi.

İşlemleri tamamlanan Adem E., çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırıldı

Görüntü Dökümü

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- Hırsızın bisikletle sokaktan geçmesi (Güvenlik Kamerası)

- Emniyetten çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

SÜRE:43\"BOYUT:44,3MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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3)UYKU APNESİNDE ERKEN TEŞHİS ÖMRÜ UZATIYOR

ÇANAKKALE’de, Ezine Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Uyku Apne Ünitesi, gece boyu nefesleri kesilerek uykuları bölündüğü için sabah kalktıklarında uykusuzluk ve yorgunluk kabusu yaşayan hastaların derdine derman oluyor. Ünitede bir gece yatırılarak sabaha kadar izlenip tanı konulan hastalara, ikinci aşamada tedavi yöntemleri uygulanıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Burhan Akbaş, Obstrüktif Uyku Apnesi hastalığı ağır olanların genetik varyantından dolayı kardeşlerini ve çocuklarını kontrollere çağırdıklarını belirterek, “Teşhis ve tedaviye erken olanak sağladığı için bu hastaların ömürlerinden 20 yıl azalmasının önüne geçmiş oluyoruz\" dedi. Ezine ilçe Devlet Hastanesi\'nde 2015 yılında bu yana hizmet veren Uyku Apne Ünitesi’nde, yatak kapasitesi 9\'a çıkarıldı. Ünite, Obstrüktif Uyku Apnesi hastalığı olan hastalara deva oluyor. Kurulduğundan buyana bin 600 hastaya uyku testi yapılan ünitede, uykuda solunum bozukluğu başta olmak üzere, çok çeşitli uyku hastalıklarına tanı konuluyor. Bir doktor ve 8 teknisyenin görev yaptığı Uyku Apne Ünitesi, 08.30 ile 17.00 saatleri arasında poliklinik hizmeti veriyor. Saat 19.00 ile 07.00 arasında randevulu hasta alınıyor ve saat 07.00\'ye kadar takibi gerçekleştiriliyor.

HASTALARA, ÖZEL MASKE VE İZLEME CİHAZI TAKİBİYLE TANI KONULUYOR

Çevre il ve ilçelerden her yaştan hastanın tedavi için geldiği üniteye, daha çok 40-60 yaş arası hasta grubu başvuruyor. Obstrüktif Uyku Apnesi hastaları, yüzlerine takılan özel maske, vücutlarının çeşitli yerlerine yerleştirilen izleme cihazları ile bir gece tanı koymak için yatırılıyor. Hastaya tanı koyma aşamasında poligraf cihazlar takibinden beyin, karın, göğüs aktiviteleri, kalp atışları, kan basıncı, kalple ilgili bir sıkıntısı olup olmadığı, nefesinin durup durmadığı, sürekli uykusunu bölen bacak hareketlerinin olup olmadığı, beyinle ilgili uykusunu bölen sıkıntıların bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Ayrıca, hastanın nefesinin ne kadar süre ve sıklıkta durduğu belirleniyor. Bu durumun kişiye ne kadar zararı olup, olmadığı takip ediliyor. Bu takip sürecinde hastaya bir gecede tanı konulabiliyor.

\'UYKU BÜTÜNLÜĞÜ BOZULUYOR\'

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Burhan Akbaş, Obstrüktif Uyku Apnesi hastalığını, üst solunum yolu daralmasına bağlı kandaki oksijen düşüşü neticesinde, kişinin sabah kalktığında yorgun ve uykusunu alamamış olarak tanımladıklarını söyledi. Hastaların, uykuları sırasında nefes durması ve buna bağlı boğulurcasına uykusundan uyanabildiklerini belirten Akbaş, şöyle konuştu:

\"Sürekli uykuları bölünüyor. Bu bölünmeye bağlı düzenli uyku siklüsü oluşturamıyorlar. Bu nefes durmaları kişide hipoksin neticesinde vücutta stres oluşturuyor. Bu stres neticesinde de kişinin tansiyonu yükselir, nabızları artar ve boğulurcasına uykusundan uyanıyor olur. Defalarca uyanır. Gece boyu belki 30-40 defa uyanır. Bunun çoğunu hatırlamaz. Neticesinde uyku bütünlüğü bozuluyor. Bu kişilerin haliyle sabahları uykusunu almış ve dinlenmiş olarak kalkması beklenemez.\"

\'HASTALARIN ÖMÜRLERİNDEN 20 YIL AZALMASININ ÖNÜNE GEÇMİŞ OLUYORUZ\'

Basınçlı hava verebilen cihazlarla hastanın nefes durmasını kırıp, kişinin o andaki stresini çözmeye çalıştıklarını belirten Uzm. Dr. Burhan Akbaş, “Uyku laboratuvarımıza daha çok 40-60 yaş arası hastalar başvurmakla birlikte, her yaş grubundan hastalar oluyor. Bu yaş grubunda eğer Uyku Apneleri ağır ise genetik varyantından dolayı biz bu hastaların çocuklarını ya da kardeşlerini kontrollere çağırıyoruz. Teşhis ve tedaviye erken olanak sağladığı için bu hastaların ömürlerinden 20 yıl azalmasının önüne geçmiş oluyoruz. Çünkü Uyku Apnesi hastalığı olan insanların bilinen ömürlerinden 20 yıl kaybettikleri oluyor\" dedi.

\'UYURKEN ANİDEN BİR KALP RAHATSIZLIĞI VE ÇIRPINMAYLA UYANIYORUM\'

Ezine Devlet Hastanesi Uyku Apne Ünitesinde, Obstrüktif Uyku Apnesi hastalığı tedavisi gören emekli memur Kenan Karapınar (58), \"Gece uyurken aniden bir kalp rahatsızlığı ve çırpınmayla uyanıyorum. Rahat bir uyku uyuyamadığım için geceleri devamlı uyanıyorum. Bu durumda beni rahatsız ediyor. Bu rahatsızlıklardan dolayı gece boyunca rahat bir uyku düzeni sağlayamıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ezine Devlet Hastane binasından genel ve detay görüntü.

-Uyku Apne Ünitesinden genel ve detay görüntü.

-Obstrüktif Uyku Apnesi hastalarının cihazlarla takibinden genel ve detay görüntü.

-Obstrüktif Uyku Apnesi hastalarının tedavi sürecine başlanmasından genel ve detay görüntü.

-Obstrüktif Uyku Apnesi hastalarının uyumalarından görüntü.

-Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Burhan Akbaş ile röp.

-Kenan Karapınar ile röp.: Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ /ÇANAKKALE, (DHA)

Görüntü HD. Görüntü süresi 4 dakika 42 saniye. 521 MB.