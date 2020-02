DHA YURT BÜLTENİ-2

1)DİYARBAKIR\'DA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

DİYARBAKIR\'da, Jandarma ve Polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının, Lice, Kulp ile Hani ilçeleri kırsalında düzenlediği ortak operasyonda, 4 terörist etkisiz hale getirildi. Aynı bölgede, daha önce şehit olan güvenlik korucusu Yaseddin Opçin\'in silahı ile birlikte 3 adet kaleşnikof, 1 adet M-16, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet el bombası, bol miktarda mühimmat, gıda, ve yaşam ile tıbbi malzemeler ele geçirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice, Hani ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 17 Nisan\'da Jandarma komando timleri, güvenlik korucuları ve Polis Özel Harekat timleriyle, \"Bayrak-82 Şehit J.Uzm.Çvş. Sergen Çakmlak\" adı ile özel birlik operasyonu başlatıldığı belirtildi. Operasyonlar kapsamında dün saat 19.10 itibariyle Kulp ilçesi Yaylak mezrası mülki sınırları içerisinde, jandarma komando timleri ve güvenlik korucu timleriyle bir grup teröristle sağlanan temas neticesinde 4 terörist ölü olarak etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi.

\"4 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği Kulp ilçesi Yaylak mezrası ile Hani ilçesi Yukarıturalı Köyü Çukur Deresi mücavirinde icra edilen temas aramaları neticesinde, Hani İlçesi Topçular Köyü karayolu Şekale Tepe mevkiinde 19 Mart 2018 Pazartesi günü gönüllü güvenlik korucusu Yaseddin Opçin\'in şehit edilmesini müteakip, teröristlerce yağmalanan 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeğinin de aralarında bulunduğu toplam 3 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 P.Tf., 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet el bombası, 5 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 20 adet 5.56 mm çapında M-16 piyade tüfeği fişeği, 40 adet 7,62 mm çapında AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 25 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 86 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 2 adet tabanca şarjörü, 1 adet büyük telsiz ve mikrofonu, 3 adet el telsizi, 1 adet kamera, 4 takım keskin nişancı kamuflajı, 1 takım terörist kıyafeti, 1 adet el dürbünü, 1 adet mayın/EYP düzeneği, 910 m mayın/EYP yapımında kullanılan elektrik kablosu, 1 adet mayın/EYP kumandası, 6 adet mayın/EYP yapımında kullanılan bant, 1 adet akü, 1 adet telsiz şarj aleti, 3 adet pil bloğu, 200 adet Duracell marka pil, 9 adet piknik tüpü ile çok sayıda giyim, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarına istinaden delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir.\"

Operasyon sırasında yapılan aramalarda piyasa değeri 9 milyon lira olan 30 bin kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği belirtilen Valilik açıklamasında devam ile şöyle denildi:\"Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; geçici olarak teşkil edilen 8 adet şok yol kontrol ve arama noktalarında görevli personel tarafından, 901 şahıs ve 205 aracın sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 61 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, yakalanan 9 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde, piyasa değeri 9 milyon lira olan 5 bin metrekarelik alan içerisinde 30 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince numune alınmasını müteakip, bahse konu kenevir bitkileri yerinde imha edilmiştir.\"

2)ERZURUM\'DA KAÇAKLARI TAŞIYAN KAMYON DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 30 YARALI

ERZURUM\'da, yol kontrolü yapan jandarmadan kaçmaya çalışan sürücünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi, kasasında bulunan kaçaklardan 1\'i öldü, 30\'u u yaralandı. Kaza, bugün sabah saatlerinde Erzurum\'un Horasan ile Ağrı\'nın Eleşkirt ilçeleri arasındaki Aktaş köyü mevkiinde meydana geldi. Kaçakları taşıyan 04 AF 996 plakalı kamyonun kimliği öğrenilemeyen şoförü, Dellal Karakolu önünde yol kontrolü yapan jandarmayı fark edince kaçmak için, ana yoldan taliye yola girmek istedi. Bu sırada yol kenarındaki tümseğe çarpan kamyon, devrildi. Yan yatan kamyonun kasasındaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 70 kaçak, çevreye savruldu. Kazada, ilk belirlemelere göre kamyonun altında kalan 1 kaçak öldü, 30 kaçak da yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı.

3)ANTALYA\'DA TANKERLE ÖĞRENCİ SERVİSİ ÇARPIŞTI: 16 YARALI



ANTALYA\'da akaryakıt tankeriyle öğrenci servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1\'i ağır 16 kişi yaralandı. Servis sürücüsü Şaban Doğan ın da yaralandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

4)OTLARI YOK ETMEK İÇİN YAPILAN İLAÇLAMA ARILARI TELEF ETTİ

MANİSA\'da arıcılık yapan üreticiler, belediyelerin otları kurutmak için kullandığı ilaçlardan şikayet etti. Şehzadeler ilçesinde arıcılık yapan 70 yaşındaki İsmail Aşıcı, yaklaşık 5 milyon arısının, otları kurutmak için atılan ilaçlar yüzünden telef olduğunu söyledi.

Tarım ve ot ilaçları yüzünden birçok arının öldüğünü kaydeden Manisalı arıcılar, her yıl karşılaştıklarını belirttikleri bu durumdan dertli olduklarını söyledi. Şehzadeler ilçesinin Harmandalı Mevkii\'nde arıcılık yapan İsmail Aşıcı, tarım ve ot ilaçları yüzünden yaklaşık 5 milyon arısının telef olduğunu söyledi. 35 yıldır arıcılık yaptığını anlatan Aşıcı, \"Tarım ilaçları ve ot ilaçları arıların neslini kurutacak. Bütün arıcılar bu durumdan şikayetçiyiz. Buna Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nün çare bulması lazım. Yoksa arılar bitecek. 40 kovan arıdan 8-10 kovan arı kaldı. Her geçen gün de sayı düşüyor. Arıların ölmesi demek bizim işimizin bitmesi demektir. Belediye ve çeşitli kurumlar yol kenarlarındaki otları kurutmak için ilaç atıyor. Tarım yapanlara Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü her gün mesaj atıyor. Akşam \'18.00\'den sonra ilaç atın\' diyor. Ama bunu dinleyen, kontrol eden kimse yok. Arıcılık bu yüzden bitmek üzere. Yaklaşık 5 milyon arı telef oldu\" dedi. Arıların 5-6 kilometre uzağa gidebildiğini kaydeden İsmail Aşıcı, gittikleri yerlerde tarım ilaçlarından ve ot ilaçlarından etkilendiklerini belirtip, arıları etkilemeyecek ilaçların kullanılması gerektiğini dile getirdi.

\"BAL ÜRETİMİ ETKİLENİR\"

Ot ilaçları yüzünden bal veriminin de etkileneceğini savunan Aşıcı, \"Bütün arı yetiştiricileri zehirden şikayetçi. Arılarımda hiçbir hastalık yoktu. Bu ölümler bal üretimini de etkiler. Geçen sene 20 teneke bal sattım. Bütün kış bunlara gözümüz gibi bakıyoruz. Bahar geldiği zaman da bu şekilde ölümler oluyor. Geçen yıl kilosu 25 liradan bal sattım. Bu yıl balı nereden bulacağız bilmiyorum. Bu ölümler yaklaşık 3 senedir her sene bu aylarda yaşanıyor. Benim arılarım da 1 aydır sürekli ölüyor. Ölenlerin çoğu da işçi arılar. Bu zehre bir çare bulunması lazım\" diye konuştu.

5)İKİZ KARDEŞLERİ RECEP\'E UMUT OLDU

İZMİR\'de lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki Recep Mut, yaklaşık 1.5 ay sonra dünyaya gelecek ikiz kardeşleri sayesinde sağlığına kavuşabilecek. İkizlerden alınan kök hücrenin uyumlu olması halinde Recep, yeniden koşup oynayabilecek.

Afyonkarahisar\'da yaşayan 4\'üncü sınıf öğrencisi Recep Mut, lösemi teşhisinin konulmasından sonra annesi Nagihan Mut (35) ile birlikte İzmir\'e yerleşti. Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde tedavi gören küçük Recep ve ailesine İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği kucak açtı. Recep, derneğin temin ettiği Bornova ilçesindeki evde annesi ve 17 yaşındaki ablası Emine Mut ile yaşamaya başladı.

\"İKİZLER SÜRPRİZ OLDU\"

Eşi İsmail Mut\'un Afyonkarahisar Belediyesi\'nde temizlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyen anne Nagihan Mut, Recep\'in hastalığının bir gün burnunun kanamasıyla başladığını anlattı. Oğlunun ilik örneğinin iki kez Almanya\'ya gönderildiğini, ilaç tedavisinin devam ettiğini belirten Mut, \"Üçüncü çocuğu çok istemiyordum ama Recep\'e bir umut olur mu diye düşündüm. Sürpriz oldu, iki bebeğin doğacağını öğrendim. Allah nasip ederse oğluma şifa olacak. Bu tedavinin sonucuna bağlı. Bebeklerin topuklarından kan alınacak, uygun bulunursa nakil olabilir. Oğlum sağlığına kavuşacak diye umuyorum\" dedi.

EV SAYISI ARTACAK

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nurgül Yazıcı ise, doktorların aracı olmasının ardından acil olarak kalacak yere ihtiyacı olan Recep\'i uygun evlerden birinde ağırladıklarını dile getirdi. Dernek olarak İzmir dışından tedavi olmak için gelen 11 aileye ev sahipliği yaptıklarını belirten Yazıcı, kısa süre içinde Bornova Belediyesi\'nin desteğiyle bu sayının 19\'a çıkacağını söyleyerek, \"Biz Recep\'i tamamen iyileşip sağlığına kavuştuktan sonra uğurlamak istiyoruz. Doğacak kardeşlerine de hep desteğiz. Tüm hasta çocukların iyileşmesini istiyoruz. Ev sayımızın artması için herkesi derneğimize destek olmaya çağırıyoruz. Sırada, ayrı ayrı hikayeleri olan çok sayıda hasta çocuk ve aile bekliyor\" diye konuştu.

