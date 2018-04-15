DHA YURT BÜLTENİ-2

1)BAKAN FAKIBABA: SADECE URFA KABA YEMİN YÜZDE 40’INI KARŞILAYACAK

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Ülkemizin bazı bölgelerinde 5 ay topraklar boş kalıyordu. Boş kalan topraklara destek vererek biz Urfa’da yeni bir proje başlattık ve 30 bin dönümde fiğ ektik ve çok da başarılı olduk. Buradaki nadasa bırakılan alanlarda yem bitkisi ektiğimiz taktirde emin olun sadece Urfa kaba yemin yüzde 40’ını karşılayacakö dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Yıllık İstişare Toplantısı’na katıldı. Türkler Mahallesi’ndeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Fakıbaba, et fiyatlarında gerekli önlemleri alacaklarını söyledi. Fakıbaba, “250 bin düve projesi inşallah bu yıl 100 bin, seneye 100 bin ve bir sonraki sene 50 bini sağlamış olacağız. Çok şükür ülkemiz yenileştikçe insanlar et yemeye daha fazla önem veriyor. Hatırlıyorum rahmetli babam yarım kilo et alırdı. Biz o eti 8 kişi yerdik ve 2 yemek yapardık. Şimdi ise bir kişi 250 gram et tüketiyor. Yani 2002 yılında kişi başına düşen 6 kilo 500 gram iken şimdi ise 15 kilogramı buldu ve nüfusumuz 2002 yılında 60 milyondu şimdi ortalama 90 milyon oldu. Tabii ki sizler çok çalışıyorsunuz, çok üretiyorsunuz ancak bu yeterli gelmiyor. Bunun için bizim desteklerimiz devam edecekö dedi.

‘30 BİN DÖNÜMDE FİĞ EKTİK’

Üreticilerin haklı nedeni olduğunu aktaran Fakıbaba, yem fiyatlarındaki artışa değindi. Fakıbaba, şöyle devam etti: “Güneydoğu’da Allah kahretsin terörden dolayı hayvancılığımızı çok rahatsız etti. Eskiden doğu ve güneydoğuda biz büyükbaş hayvan tüketmezdik ve et üretiminin yüzde 20’sini küçükbaş hayvandan elde ederdik ama maalesef bu, terör olayından ve meraların kapatılmasında dolayı yüzde 9’lara kadar düştü. Hükümetimizin almış olduğu son bir kararla inşallah meraları üretici arkadaşlarımızın hizmetine açtığımızda inanıyorum ki bu yem olayında da büyük bir rahatlama olacak. Ülkemizin bazı bölgelerinde 5 ay topraklar boş kalıyordu. Boş kalan topraklara destek vererek biz Urfa’da yeni bir proje başlattık ve 30 bin dönümde fiğ ektik ve çok da başarılı olduk. Buradaki nadasa bırakılan alanlarda biz yem bitkisi ektiğimiz taktirde emin olun sadece Urfa kaba yemin yüzde 40’ını karşılayacak. Son 15 yılda hayvan sayısında yüzde 60’lık artış var. Yine aynı dönemde karma yem üretiminde ise yüzde 300’lük bir artış sağlandı. İki değer arasındaki farktan anlaşılacağı üzere hayvan beslenmesinde daha çok karma yem tercih ediyoruz. Bu karma yem hayvancılık sektöründe önemli bir yere sahiptir. Bu da doğal olarak maliyetlere yansımaktadır. Kaba yem bulamadığımızdan dolayı mecburen kesik yem kullanıyoruz. Kesik yemin ise her geçen gün fiyatı arttığından dolayı yemde bir dalgalanma olmaktadır.ö

‘HAYVANCILIĞA BÜYÜK YATIRIMLAR YAPIYORUZ’

Yerli üretimi geliştirmenin görevleri olduğunu kaydeden Bakan Fakıbaba, “Kırmızı et ve hayvanlarımızı kendimize yeterliliğini sağlamamız öncelikli hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda hayvancılığa büyük yatırımlar yapıyoruz. 2003 yılında 83 milyon TL olan hayvancılık desteğini 2017 yılında 3 milyar 800 milyon liraya çıkarmışız. İsteyince demek ki oluyormuş. Ak Parti hükümetinde bugüne kadar toplam 25.5 milyar lira destek vermişiz. Hayvancılığı yüzde sıfır faizle kredi kapsamına alıp 2010 yılında bugüne kadar 10.3 milyar lira faizsiz kredi sağladık\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Fakıbaba’nın salona gelmesi

- Bakanın katılımcılara selamlaşması

- Bakan Fakıbaba’nın konuşması

- Toplantı salonundan genel görüntü

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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2)KYK ÖĞRENCİLERİ \'OLİMPİYAT\' İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER

YÜKSEK Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan gençler, Erzurum\'un 2026\'da aday olduğu olimpiyatlara destek için bisiklet binip, 12 kilometre pedal çevirdi. \"Erzurum\'u pedallarla tanıyalım, sağlımızı koruyalım\" projesine katılan 120 öğrenci tarihi mekânları gezerken rehberler tarafından bilgilendirildi. Tarihi Yakutiye Medresesi önünde toplanan öğrenciler hep birlikte, \"Olimpiyat Erzurum\'a çok yakışır\" diye bağırdılar. Atatürk Üniversitesi Kampusu içerisindeki Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü önünde toplanan gençler, kasklarını takıp son hazırlıklarını yapıp Kredi Yurtlar Kurumu Erzurum İl Müdürü Salih Kaygusuz, İl Kültür Turizm Müdürü Cemal Kaçmaz önderliğinde birçok anlam ifade eden yolculuğa başladı. Uzun bir konvoy eşliğinde kent merkezine giriş yapan öğrencilerin ilk durağı Yakutiye Medresesi oldu. Burada bir hilal şeklini alan bisikletli öğrenciler hep birlikte, \"2026 olimpiyatı Erzurum\'a çok yakışır\" diye bağırıp alkışladılar. Renkli görüntülere sahne olan bisiklet turuna eşlik eden Turizm İl Müdürlüğü\'nün rehberi Ömer Raci Haşıroğlu\'da gittikleri Yakutiye, Lala Paşa Cami, Ulu Cami ve Çifte Minareli Medrese hakkında bilgiler verdi.

Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Salih Kaygusuz, yaklaşık 12 kilometrelik parkurda şehrin tarihi mekânlarını gezen ve uzmanlar tarafından bilgilendirilen gençlerin, hem olimpiyata sahip çıktıklarını hem de pedal çevirerek şehrin tarihi yerlerini gezme fırsatı bulduklarını söyledi. Projeye destek veren Valilik ve İl Kültür Müdürlüğü\'ne teşekkür eden Kaygusuz, \"Muhteşem bir gezi oldu. Kredi Yurtlar Kurumu Erzurum İl Müdürlüğü olarak öğrencilerimize sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak için bisiklet turu düzenledik. Bu gezide aday olduğumuz 2026 olimpiyata, sağlığa ve tarihe farkındalık kazandırdık. Daha önce anlımızın akıyla çıktığımız 2011 yılında ev sahipliği yaptığımız 25\'nci Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ve 2017 EYOF göstermiştir ki Erzurum bir olimpiyat şehridir. Olimpiyatları alacağımıza ümitliyiz. Gezimiz şehir merkezinde büyük ilgi gördü\" diye konuştu. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Ganalı Şerif Hüseyin\'de pedal çevirenler arasında olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Hüseyin, \"Erzurum\'u pedallarla tanıyalım, sağlımızı koruyalım\" projesi sayesinde Erzurum\'un tarihi mekânlarını gezme ve tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.



Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin yurtların önünde toplanması

-Öğrencilerin selfie çekilmesi

-Öğrencilerin yurkurdan bisikletlerle çıkışı ve sehre dorğru gitmesi

-Örencilerle röp

-İlk durak Yakutiye medresesi

-Öğrencilerin, 2026 olimpiyatı Erzurum\'a çok yakışır diye bağırması

-Kredi Yurtlar Kurumu Erzurum İl Müdürü Salih Kaygusuz ile röp

-Tarihi bilgi verilmesi

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA

(Süre: 4 Dk / 443 MB)

