DHA YURT BÜLTENİ-2

1)İZMİR\'DE FETÖ OPERASYONU

İZMİR\'de polis tarafından yapılan FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu karar üzerine harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü, bugün sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı baskınlarla, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Operasyonunun sürdüğü belirtildi.

İZMİR, (DHA)

2)HER ÖLÜYE ZEYTİN AĞACI DİKTİLER, ZEYTİNİN GELİRİNİ İHTİYAÇ SAHPİLERİNE VERDİLER

İZMİR\'in Torbalı ilçesine bağlı Yörük köyü Helvacı\'da, yaklaşık 600 yıldır sürdürülen gelenek kapsamında ölen her kişinin mezarının başına zeytin fidanı dikilmesi nedeniyle, yaşı 600\'e yaklaşan ağaçların da aralarında yer aldığı zeytinlik oluştu. Ağaçlardan elde edilen üründen sağlanan gelir ile köydeki ihtiyaç sahiplerine destek verilirken, Muhtar Şahin Uysal, \"Zeytin dikmek Osmanlı\'dan günümüze kadar yaşattığımız bir gelenek. Her yerde mezarlıklara serviler, meyve ağaçları dikilir, bizde zeytin dikiliyor\" dedi.

Torbalı ile çevresindeki yerleşim yerlerinin kervan yolu üzerindeki kırsal Helvacı Mahallesi\'nde, yaklaşık 600 yıl önce, hayatını kaybeden her kişi için mezarının başına zeytin fidanı dikilmeye başlandı. Bu uygulama bir gelenek halini aldı, asırlar boyunca sürdü. Aralarında yaşı 600\'ü bulanların da yer aldığı zeytin ağaçlarıyla mezarlık zeytinliğe döndü. Yaşlandıkça verimleri de artan ağaçlar her yıl ürün vermeye başladı. Köylüler tarafından toplanan zeytinlerden elde edilen gelir,

özellikle köyde ihtiyacı olan kişilere dağıtıldı, geçimlerine katkı sağlandı.

MEZAR TAŞLARI ÇALINIYOR

Köylülerin son dönemdeki en büyük şikayeti ise mezar taşlarının tarihi eser olarak değerlendirilebileceği düşüncesiyle hırsızlar tarafından çalınmaları oldu. 150 haneli olan ve 300 kişinin yaşamını sürdürdüğü Helvacı Mahallesi\'nin muhtarı Şahin Uysal, \"Köyümüz bölgenin en eskisi durumunda. Bölgenin önemli kervan yolunun da üzerinde kurulmuş. Eskiden gelen kervancılara helva ikram edildiği için köylümüzün adı da bu şekilde kalmış. Çevredeki diğer köyler, bizden kopan kişilerce kurulmuş. Zeytin atalarımızdan beri önem verdiğimiz en önemli geçim kaynağımız. Bölgemizin en önemli geçim kaynağı. Zeytin dikmek Osmanlı\'dan günümüze kadar yaşattığımız bir gelenek. Her yerde mezarlıklara serviler, meyve ağaçları dikilir, bizde zeytin dikiliyor\" dedi.

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

3)BÖBREK NAKLİ İLE 10 YIL SONRA SAĞLIĞINA KAVUŞMASININ MUTLULUĞUNU YAŞADI

ÇANAKKALE\'de, 10 yıldır böbrek yetmezliği mücadelesi veren Barış Çalışkan\'a (40), geçirdiği beyin kanaması sonucu bir süredir tedavi gördüğü hastanede, 3 Nisan günü beyin ölümü gerçekleşen Zefure Saat’in (68) ailesi tarafından bağışlanan böbreği nakledildi. Başarılı operasyonun ardından 10 yıldır böbrek yetmezliğiyle savaşan Barış Çalışkan, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.Merkez\'e bağlı Kumkale köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Barış Çalışkan\'ın, 2000 yılındaki doğumu sırasında hipertansiyon oluştu. Hipertansiyona bağlı olarak 2008 yılına kadar tedavi gören Barış Çalışkan\'ın böbrekleri zarar gördü. 2008 yılında böbreklerde oluşan rahatsızlık nedeniyle ilaç tedavisi uygulanan Barış Çalışkan\'a 2015 yılında böbrek yetmezliği tanısı koyuldu. 3 yıl boyunca diyalize giren Barış Çalışkan, 2017 yılı Kasım ayında böbrek nakli için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi (ÇOMÜ) Organ Nakil Merkezi\'ne başvurdu.Çan ilçesinde, 30 Mart günü geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde, 3 Nisan\'da beyin ölümü gerçekleşen Zefüre Saat’in ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi tarafından operasyonla alınan bir böbrek Nakil Merkezine getirildi. Organ nakli sırasında 1\'inci sırada yer alan Barış Çalışkan\'a telefonla haber verildi. 3 Nisan Salı günü, 3 saat süren operasyonun ardından Zefure Saat\'ten alınan böbrek Barış Çalışkan\'ın sağ böbreğine nakledildi. Çalışkan, 10 yıl sonra sağlığına kavuştu. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Barış Çalışkan\'da, 2000 yılında doğum sırasında hipertansiyon ortaya çıktığını söyledi. Tansiyon\'un kontrol altına alınamadığı zaman organ hasarlarına yol açabilen ciddi bir hastalık olduğunu belirten Doç. Dr. Cabir Alan, şöyle konuştu:\"Barış hanımda doğumdan sonra 8 yıllık bir sürecin ardından böbreklerde hasar olduğu saptanmış ve tedavi altına alınmış. Belli bir yere kadar devam eden tedavinin ardından Barış hanım\'a 2015 yılında böbrek yetmezliği tanısı kondu. 2017 yılı Kasım ayında böbrekleri tamamen iflas etti. Diyalize bağlama kararı verildi. Bu süreçte organ nakil merkezimize kaydını yaptırdı. Kayıt yaptırdıktan sonra kendisine bir böbrek çıktı. Ancak il dışında olduğu için böbrek nakli yapılamadı. Son olarak da geçtiğimiz hafta 3 Nisan günü Çanakkale\'de ikamet eden bir vatandaşımızın beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları organlarını bağışladı. Bakanlığın verdiği listede Barış hanım 1\'inci sıradaydı. Doku ve uyum testlerinin ardından böbrek nakli gerçekleştirildi. 3 saat süren ameliyat sırasında ve sonrasında herhangi bir problem yaşanmadı.\"

Organ bağışı gerçekleştiren aile\'ye Allah razı olsun dileklerini ileten Barış Çalışkan ise, \"Umudum kalmamıştı. En son geçen hafta hastaneye gelmiştim. \'Bir daha gelmeyeceğim\' demiştim. Bir gün sonra organ nakil biriminden gelen telefonla hem çok şaşırdım, hem de çok sevindim. Bugünüme şükürler olsun. Sağlığıma kavuştum. Çok rahatım. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın\" dedi.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

4)DEVLET BÜYÜKLERİNİN PORTRELERİ HALIDA

KAYSERİ\'de, Kapalı Çarşının Bedesten bölümünde halı dokumacılığı yapan bir işyeri devlet büyüklerinin, siyasi parti liderlerinin fotoğraflarını portre halinde halıya dokuyor.

Tarihi Kapalı Çarşının Bedesten bölümünde halı dokuma işi yapan Ahmet Küçükercan, devlet büyüklerinin portrelerini halıya dokuyor. Yıllardır halı dokuma işiyle uğraştığını belirten Küçükercan, \"Burada siyasi liderlerin resimlerinin olduğu halılarda dokuyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız kendi aileleri ile çektirdiği fotoğrafları da bize getirerek halıya dokutuyor. Vatandaşların bu halılara ilgisi oldukça yoğun. Taleplerden oldukça memnunuz. Özellikle ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın halıları yoğun talep görüyor. Hazır halıların fiyatları 85 TL, özel yapım olursa fiyatımız 125 TL oluyor. Siparişleri 2 gün içinde teslim ediyoruz\" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,DHA)

