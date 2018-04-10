DHA YURT BÜLTENİ- 2

Niğde’de çerçeve imalat fabrikası yandı

Niğde Organize Sanayi Bölgesi\'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada yangın çıktı.

Sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle Çerçeve Reklam Sanayi de imalat yapan bir farikada çıkan yangına Niğde Belediyesi itfaiye ve OSB bünyesinde bulunan itfaiye ekipleri müdahale etti. Fabrika içinde çerçeve imalatında kullanılan plastik hammaddeleri ve yan ürünleri yandı. Kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın can kaybını önlerken, fabrikada büyük hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- İtfaiye ekipleri çalışırken görüntü

- Detay görüntüler

- Fabrikanın içerisinden görüntü

Süre:44\" Boyut:48 MB

Haber Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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Ayvalık’ta kazada ölen 3 genç, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, beton elektrik direğine çarpan otomobilde hayatlarını kaybeden sürücü Gözde Çam (17), Mert Artur (22) ve İbrahim Alper Yavaş (20), bugün öğlen düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ayvalık’ı yasa boğan kazada hayatını kaybeden Özel Ayvalık Temel Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi olan ve 3 Temmuz 2000 tarihi doğumlu olduğu belirtilen sürücü Gözde Çam\'ın cenaze töreni Ayvalık Saatli Camii\'nde yapıldı. Baba Yıldıray Çam ile anne Gamze Alumert ve akrabaları cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Törene, Ayvalık Belediyesi personeli ve Özel Ayvalık Temel Lisesi öğrencileri de katıldı. Gözde Çam\'ın tabutunun üzerine, mezun olduğunda giymesi için alınan cübbesi ve kepi konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından genç kız, Ayvalık ilçe mezarlığında toprağa verildi. Aynı otomobilde hayatlarını kaybeden Mert Artur’un cenazesi için Ayvalık Şehitler Camii\'nde, İbrahim Alper Yavaş’ın cenazesi için ise Sarımsaklı Mahalle Camii\'nde öğle namazının ardından tören düzenlendi. Şehitler Camii\'ndeki törende Mert Artur’un babası İbrahim Artur, annesi Tülin Artur, ablası Saliha Tüfekçi ve yakınları gözyaşı döktü. Ayakta durmakta güçlük çeken anne Tülin Artur, tabutu cenaze aracına konulan oğlunun arkasından, “Güle güle Mert’imö diye haykırdı. İbrahim Alper Yavaş’ın cenaze töreninde de yakınları gözyaşına boğuldu. Mert Artur ve İbrahim Alper Yavaş’ın cenazeleri de Gözde Çam gibi Ayvalık ilçe mezarlığında toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gözde Çam\'ın cenaze töreninden görüntü

-Mert Artur\'un cenaze töreninden görüntü

Haber-Kamera: Kadri KAYA- Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

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10 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Adıyaman\'da, 10 ayrı suçtan araması bulunan Hasan A., yakalandı.

Adam yaralama, yağma ve ceza evi firarı olarak aranan Hasan A., şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durdurulup kimlik kontrolü yapmak istendi. Polisi gören Hasan A., kaçtı. Kısa kovalamanın ardından Mimar Sinan Mahallesi\'nde yakalanan Hasan A., polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli yapılan sorgulamasından cezaevi firarı olduğu ve 10 ayrı suçtan aranması olduğu öğrenildi. Hasan A., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Şüpheli yakalanması

- Şüpheli polis aracına bindirilmesi

- Şüpheli emniyete götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB

Haber: Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN,(DHA)

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Teknelere uyuşturucu operasyonu

İzmir\'in Karşıyaka ilçesinde, balıkçı barınağındaki iki tekneye polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karşıyaka Balıkçı Barınağı\'ndaki teknelerde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polisin takibe aldığı teknelere düzenlenen operasyonda A.A. (42) ve O.K. (41) poşet içerisinde uyuşturucu madde sattığı sırada yakalanırken, İ.Ö. (59) de teknesinde gözaltına alındı. Narkotik köpeği Julien ile teknelerde ve İ.Ö.\'nün evinde yapılan aramalarda da satışa hazır halde esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden O.K. serbest bırakılırken, A.A. ve İ.Ö. tutuklandı. Öte yandan, narkotik polisinin yaklaşık 2 hafta içerisinde kentin giriş ve çıkışlarında yaptığı uygulamalar ve İzmir\'in 10 ilçesinde çok sayıda adrese yaptığı operasyonlarda toplam 98 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda satışa hazır halde toplam 4 kilo 900 gram esrar, 620 gram bonzai, 550 gram metamfetamin, 120 gram kokain, 30 gram eroin, 587 sentetik ecza, 10 uyuşturucu hap, 50 kenevir bitkisi, 3 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 44 bin 834 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17\'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 48\'i ise tutuklandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Operasyonudan polis kamerası görüntüsü

Haber: Mehmet GÜNEY-Kamera: İZMİR, (DHA)

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Tilki kameralara oynadı



Ardahan Üniveristesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü öğretim görevlisi Turgay Kural, belgesel çekimlerinde ilginç bir olayla karşılaştı. Kural\'ın yanına yaklaşan tilki dakikalarca yanından ayrılmadı.

Doğa ve yaban hayatı çeken Turgay Kural, yanından hiç ayırmadığı kamerası ile önceki gün merkez Kazankale mevkine gitti. Kural burada karşısına çıkan tilkinin görüntülerini çekmeye başladı. Bir süre sonra Kural\'ı fark eden tilki, görüntüsünü çeken Kural\'ın yanına kadar geldi. Tilkinin korkup kaçmaması için bir süre hareketsiz duran Kural\'ın elindeki kamerayı koklayıp inceleyen tilki bir süre sonra dönüp uzaklaştı.

Birçok belgesel çektiğini ancak ilk kez böyle bir şeye tanık ettiğini söyleyen Turgay Kural şunları söyledi:\"Tilkinin beni fark edince kaçıp gideceğini düşündüm ama aksine yanıma kadar gelip elimdeki makineyi inceledi. Çok şaşırdım. Tahminen üç veya dört aylık bir tilki yavrusuydu. Normalde kaçması gereken tilki dakikalarca yanımda dolaştı. O, hayat tecrübesiyle etrafı anlamlandırmaya çalışıyordu. Çok güzel bir yavru tilkiydi. Muhtemelen ilk defa insan görüyor olmalı ki burnumun dibine kadar gelip uzun uzun beni ve fotoğraf makinesini inceledi. Normal koşullarda olması gereken insan farkettiği zaman en fazla 50 metre kadar yaklaştırması. Bu elemanda mesafe kavramı üst limitlerdeydi.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Avlanan tilkiden görüntü

-Kamerayı fark eden tilkinin kameraya gelişi

-Tilkinin Kamerayı ve çekim yapan Turgay Kural\'ı incelemesi

-Tilkinin uzaklaşması

Haber-Kamera -Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)