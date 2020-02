DHA YURT BÜLTENİ-2 

ÖSO Afrin\'de kontrolü sağladı



Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bugün sabah saatlerinde kuşatılan Afrin kent merkezine giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, kontrolü sağladı. ÖSO güçleri, bazı noktalarda çatışmalar yaşanırken, çok fazla direnişle karşılaşmadı. Kontolün sağlanmasını kent meydanında havaya ateş açarak kutlayan ÖSO güçleri, burada bulunan Kawa heykelini önce silahla ateş açarak tahrip etti, ardından da iş makinesiyle yıktı. ÖSO güçlerinin kentin mahallerinde kontrolleri sürüyor.

KENT MEYDANINDAN İLK GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ / SURİYE (DHA)

Afrinli kadınlar, ÖSO\'yu zılgıtlarla karşıladı

AFRİN\'e giren Özgür Surye Ordusu (ÖSO) güçleri, bir dükkana saklanan kadınlar tarafından zılgıtlarla karşılandı.

Zeytin Dalı Harekatı\'nın 58\'inci gününde Afrin kent merkezine ilerleyişini sürdüren ÖSO güçleri, şehir merkezindeki bir dükkana girip çocuklarıyla birlikte teröristlerden saklanan bir grup kadın tarafından zılgıtlarla karşılandı. ÖSO mensuplarını karşılarında görüp kepengini açtıkları dükkandan çıkan kadınlar, zılgıtlarla sevinç gösterisinde bulundu.

Bu arada Afrin kent merkezinde sık sık silah ve patlama sesleri duyuluyor.

İLK GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ/ AFRİN (Suriye), (DHA) -

Suriye sınırındaki camilerde Mehmetçik için Fetih Suresi

SURİYE sınırındaki camilerde Sabah Namazı öncesi sala verilirken Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçik ve ÖSO unsurları için Fetih Suresi okundu.

Sabah Namazı öncesi sala verilen camilere gelenler, birlikte namaz kılıp Zeytin Dalı Harekatı\'nın başarıyla tamamlanması için Fetih Suresi okudu. Namaz sonrası cemaat hep birlikte Zeytin Dalı Harekatında görevli Mehmetçik ve ÖSO güçleri için dua etti.

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN-HATAY- (DHA)

Çanakkale Zaferi cephenin kırık buğday çorbasıyla anıldı

BURSA\'da 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103\'üncü yılında Çanakkale ruhu Ulucami\'de sabah namazının ardından dağıtılan kırık buğday çorbası ile yaşatıldı.

Bursa\'da 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103\'üncü yıl dönümünün ilk etkinliği günün ilk ışıklarında Ulucami\'de gerçekleştirildi. Sabah namazının ardından Çanakkale Savaşında temel öğünlerden olan kırık buğday çorbası namazdan çıkanlara ve çevredekilere ikram edildi. Onur Market tarafından gerçekleştirilen organizasyonda vatandaşlara 2 bin kase çorba dağıtıldı. Etkinliğe katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çanakkale ruhunu anlamanın çok önemli olduğuna dikkat çekti. Başkan Aktaş yaptığı açıklamada, \"Bugün hem şehrimizde hem ülkemizde farklı etkinliklerle farklı aktivitelerle Çanakkale ruhunu anlamaya çalışacağız. Tabii Bursa\'da da sabahın bu güzel ve bereketli vaktinde gerçekleştirdikleri bu etkinlik için ben Onur Marketlere çok teşekkür ediyorum. Farkındalık oluşturan, çok güzel bir etkinliğe imza attılar. Çanakkale ruhunu anlamak gerekir diyoruz. Çünkü Çanakkale; imanın teknolojiye, imkansızlıkların varlığa ve güçlüklere karşı galip geldiği çok özel zamanlardı. Dolayısıyla açlıkla, yokluklarla, bir tas bile olmayan, yarım, tadı tuzu olmayan çorbalarla, atlanan öğünlerle Çanakkale Zaferi kazanıldı.\" şeklinde konuştu.

Etkinlik sahibi Onur Marketler adına açıklama yapan Onur Market Bursa Bölge Koordinatörü Murad Yavuz Gök ise yaptığı açıklamada, \"Çanakkale\'de göğüs göğüse savaşan askerlerimizin zahmetle içtikleri ve belki de içemedikleri çorbayı biz bugün minnetle içtik. Bu geleneksel hale gelecek olan etkinliğimizi bundan sonra her yıl 18 Mart\'ta İnşallah Ulu camide tekrar gerçekleştiriyor olacağız.\" ifadelerine yer verdi.

Ağaca elleriyle can veriyor

AYDIN\'da yaşayan 43 yaşındaki Engin Birsoy, boş zamanlarını evinde ağaçtan yaptığı birbirinden güzel eserlerle değerlendiriyor. Son olarak Zeytin Dalı Harekatı için yaptığı zeytin dalı tablosunu Cumhurbaşkanı\'na yollayarak büyük beğeni kazanan Birsoy, \"Mesaim bittikten sonra eve geldiğimde soluğu çalışma yaptığım atölyemde alıyorum. Çünkü huzuru burada buluyorum\" dedi.

Efeler ilçesinin Çeştepe Mahallesi\'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Engin Birsoy, çocukluğunda merak sardığı ahşap oyma işine 15 yıl önce başladı. Evinin bir odasına kurduğu küçük atölyesinde, el emeği, göz nuru dökerek ahşaba şekil veriyor. Ahşaba adeta tekrar can veren Birsoy, çeşitli hayvan figürlerinin yanı sıra tarihi kişilikleri de sanatıyla buluşturup ortaya dikkat çeken tablolar yapıyor. Beğeni toplayan bu tablolar, önemli devlet adamlarına dahi hediye edilmeye başlandı.

Adnan Menderes Üniversitesi Kongre Merkezi\'nde memur olduğunu, mesaisi bitince soluğu evinde oluşturduğu atölyesinde aldığını belirten Birsoy, \"Çünkü huzuru burada buluyorum. Ben bu yorgunluğumu yorularak attığımı düşünüyorum\" dedi.

\"HER TABLONUN BİR HİKAYESİ VAR\"

Her tablonun bir hikayesi olduğuna vurgu yapan Birsoy, \"Şu an yapmış olduğum ve sergilediğim ahşap oymaların tamamı kendime özgü birer çalışmadır. Bugüne kadar yaklaşık 250 civarında ağaçtan oyma tablo yaptım. Özellikle kişiye ve mekana özel çalışmalar yapıyorum. Çalışmaları ofisler, mülki amirler, belediye başkanları için isteğe bağlı yapıyorum. Ahşap üzerine portre işledim. Bu çalışmalar tamamen benim iç dünyamı yansıtır. Her tablonun kendimce bir hikayesi vardır\" dedi.

ARFİN\'E ÖZEL TABLO YAPTI

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü üyelerine yönelik yaptığı harekat için özel bir tasarım yaptığına da anlatan Birsoy, \"Ülkemizde herkes Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için bir şeyler gönderiyor. Ben de bu harekata nasıl katkıda bulunabilirim diye düşündüm. Bu harekata benim de bir katkım olsun diye Zeytin Dalı Harekatı\'nı andıran bir tablo yaptım adını da \'Hasat Zamanı\' koydum. Bu çalışmanın nereye gideceğini bildiğimiz için bunun ağırlığını bilerek yaptık. Yaptığımız çalışmayı Aydın milletvekilleri aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yolladık. Cumhurbaşkanı bu çalışmayla ilgili çok güzel yorumlarda bulundu. Aydın gibi demokrasi adına şehit vermiş bir ilimizden böyle bir hediyenin Ankara\'ya gitmiş olması bizi son derece onurlandırdı\" dedi.

2 bin polisle \'Huzur ve Güven\' operasyonu

ADANA\'da 2 bin polisle kent genelinde 7\'nci \'Huzur ve Güven\' uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ana cadde ve halka açık yerlerde yapılan 7\'inci \'Huzur ve Güven\' uygulamasına, narkotik, asayiş, trafik ve çevik kuvvet polislerinden ekiplerinden oluşan 2 bin polis katıldı. Ekipler şüphelendikleri araçlarda dedektör köpeğiyle arama yaptı. Yapılan kontrollerde üzerinden asayiş frekansı yüklü polis telsizi, polis yeleği, jop ve 4 ayrı sahte kimlik çıkan bir şüpheli yakalandı. Farklı noktalardaki uygulamalarda 14 bin 930 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, aranan 67 kişi yakalandı. 19 kişiye ise 52 bin 770 lira para cezası kesildi. Ayrıca, ruhsatsız 10 tüfek ve 27 tabanca, narkotik uygulamalarında ise, 1 kilo 219 gram esrar ele geçirildi. Trafik ekiplerinin uygulamasında ise 14 araç trafikten men edildirken, 55 araç sürücüsüne 72 bin 500 lira para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız\' da uygulama bölgelerini denetleyip, vatandaşlarla sohbet etti.

Mavi Dalga projesi için eğitim veriliyor

MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde Deniz Ticaret Odası öncülüğünde üç yıl önce başlatılan \'Mavi Dalga Projesi, kaptanların ve öğrencilerin eğitimi ile sürüyor. \'Su her türlü pisliği götürür\' ve \'Akan su pislik tutmaz\' gibi anlayışlara karşı eğitim vererek mücedele eden uzmanların hedefi, çevresel kirlenmeyi en aza indirmek. Proje kapsamında teknelerdeki evsel atıkları ve yağları toplanmak için birer varil koyulacak.

Bölgede mevcut denizcilik uygulamalarında iyileştirmeler yapmak, sürdürülebilir deniz turizmi alanında farkındalık oluşturmak, yeni uygulamaları hayata geçirmek, gelişen deniz turizminin yol açtığı çevresel kirlenmeyi en aza indirilebilmaek için 2015 yılında başlatılan \'Mavi Dalga\' projesi eğitim çalışmalarıyla sürüyor. İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Arıkan, Mavi Dalga\'nın uzun soluklu, sürdürülebilir deniz turizm projesi olduğunu belirterek, İngiltere Seyahat Vakfı, D- Marin, Fethiye Belediyesi, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve Deniz Ticaret Odası\'nın ortak hareket ettiğini vurguladı. Arıkan, şu bilgileri verdi:

\"Bölgemizde en önemli şey sürdürülebilir deniz turizminin olması. Bu amaçla koylarımızın temizliği, insanımızın misafirlerimize davranışı, yaklaşımı, İngilizce\'yi iyi konuşması gibi bir çok konu var. Mavi Dalga Projesi\'nde bu farkındalığı yaratmak için elimizden geleni yapıyoruz. Üyelerimizi, kaptanlarımızı bu konuda bilgilendiriyoruz, eğitim veriyoruz. Bölge insanımıza ve çocuklarımıza da küçük yaşlardan itibaren eğitim veriyoruz. Çünkü bazı inanışlar var. \'Su her türlü pisliği götürür\', \'Akan su kir tutmaz\' gibi. Onun için elimize gelen her şeyi suya atıyoruz, onlar da denizde toplanıyor. Bu nedenle eğitimi sadece deniz kıyısındaki insanlarımıza değil kırsal kesimdeki insanlarımıza da veriyoruz. TURMEPA insanımızın ayağına kadar gidiyor.\"

ATIKLAR VARİLDE TOPLANACAK

İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Arıkan, teknelerdeki evsel atıkların ve yağların toplanması için birer varil koyup yağları toplayacaklarını, deniz turizminin oluşturduğu çevresel tehditler ile ilgili bilinç ve farkındalığı arttırmayı, sektörde sürdürülebilir uygulamalar geliştirerek, temiz ve daha çekici bir turizm ürünü oluşturmayı hedeflediklerini anlattı. Fethiye, Göcek ve çevresinin koyları ve marina ağı ile çeşitli türlerde tekne kullanıcıları tarafından kullanımı giderek artan bir bölge olduğuna dikkat çeken Arıkan, deniz turizminin 10- 20 yıl içerisinde büyük bir büyüme göstereceğini tahmin ettiklerini anlattı. Bağlama yeri ihtiyacının, Fethiye ve Göcek\'in de dahil olduğu Muğla bölgesinde yakın gelecekte ikiye katlanacağını öngördüklerini dile getiren Arıkan, şöyle konuştu:

\"Tekne işletmecilerinde ve tekne personelinde farkındalık eksikliği var. Gayri resmi yapılan incelemeler doğrultusunda bölgede mevcut denizcilik uygulamalarında iyileştirmeler yapılabileceği, sürdürülebilir deniz turizmi alanında farkındalık oluşturabilecek çeşitli yeni uygulamaların hayata geçirilebileceği tespit edildi. Eyleme geçirilmesi durumunda, gelişen deniz turizminin yol açtığı çevresel kirlenmenin en aza indirilebileceği ümit ediliyor. Bu çalışmaların yapılması için de hazırladığımız projelerimizi Avrupa Birliği fonlarından destek alarak hayata geçirebilmeyi umut ediyoruz.\"

KAPTANLAR EĞİTİLECEK

D- Marin Göcek Marina Müdürü Onur Ugan, kurumsal olarak hep bu tür proje ve etkinliklerin içinde yer aldıklarını, temiz bir deniz, temiz bir çevre olmazsa deniz turizminin de olamayacağını, denizi kullanan herkesin daha bilinçli olması gerektiğini söyledi. Deniz Temiz Derneği Fethiye Şubesi\'nden Ersin Özer, \"Bu ortaklıkta hem kurumsal hem de bireysel olarak yer almaktan gurur duyuyorum, sürdürülebilir bir deniz turizmi için temiz bir çevreye, temiz bir denize ihtiyaç duyulduğu aşikar, bir TURMEPA olarak Mavi Dalga Projesi\'nin her aşamasından yer almaktayız. Önümüzdeki günlerde kaptanlarımıza eğitim vereceğiz, okullarımızda eğitim çalışmaları yapacağız\" dedi.

50 kiloluk un çuvallarını dişleri ile taşıyor

ARTVİN\'in Yusufeli ilçesinde ekmek fırınında çalışan Fatih Doğru (38), 50 kilogram ağırlığındaki un çuvallarını dişleri ile tutup kaldırarak taşıyor.

İlçede bir fırında çalışan Fatih Doğru ilginç bir yöntemle un çuvallarını taşıyor. 50 kilogram ağırlığındaki un çuvallarını dişleri ile tutarak kaldıran ve üst kata taşıyan Doğru\'yu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İlginç taşıma yöntemine alıştığını anlatan Fatih Doğru, \"Fırının deposundaki un çuvallarını çoğu kez dişlerimle tutarak taşıyorum. Kollarım yorulunca bu yöntemi kullanıyorum. Dişlerim ve çenem kuvvetli. Bu bana Allah vergisi\" dedi.

Aydın\'da yanan ev kullanılmaz hale geldi

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, içerisinde oturanın olmadığı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, dün (Cumartesi) saat 18.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi 1123 sokak üzerindeki evde, bilinmeyen bir nedenle çıktı. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Şükran Eroğlu\'na ait 2 katlı evin ikinci katından yükselen dumanları görenler dumuru itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, içerisinde oturanın bulumnadığı evdeki alevleri, kısa sürede söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Diva Bursa\'da konser verdi

TÜRK sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, Bursalı hayranlarına konser verdi.

Bülent Ersoy, Jolly Joker Bursa\'da sahneye çıktı. Bursalı hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı, seslendirdiği şarkılarla birlikte sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Eski ve yeni şarkılarını, mekanı dolduran bin 500 seyircileriyle birlikte söyleyen Bülent Ersoy, dinleyicilerine ise \"Herşey için binlerce teşekkürler.\" dedi. Sıcakkanlı tavırları ile Bursalı müzikseverlerin bir kez daha gönlünü fetheden Bülent Ersoy\'un şarkılarına izleyiciler de eşlik ederek doyasıya 2 saat boyunca doyasıya eğlendi.

