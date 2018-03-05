DHA YURT BÜLTENİ-2

1)BURSA\'DA 2 KATLI EV YANGINDA KÜLE DÖNDÜ

BURSA\'da 2 katlı bir evde çıkan yangın paniğe neden olurken, evde kimsenin olmaması faciayı önledi. Ailesiyle tartıştığı için evi yaktığı iddia edilen Suat B. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Yangın sabah saat 05.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Özlüce mahallesinde Muazzez B.\'ye ait 2 katlı evde bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Alevler kısa sürede binayı sararken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alınırken, yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Olay yerine gelen Muazzez Bayraz\'ın ablası Emine Demir, gazetecilere, Muazzez Bayraz\'la oğlu Suat Bayraz\'ın akşam üzeri tartıştığını ve Suat\'ın alkol kullandığını söyledi. Suat Bayraz\'ın annesi ve babasından para istediğini belirten Demir, \"Akşam tartışmışlar, annesi ve babası da korkudan evden çıkıp kardeşime gitmişler. Rahatsız oldukları için kardeşim bakıyordu.\" diye konuştu.

Polis ekipleri, Muazzez Bayraz\'ın oğlu Suat Bayraz\'ı (32) yangınla ilgili ifadesini almak üzere gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekipleri çalışırken

-Evin içinden görüntü

-Vatandaş röportaj

-Evin sahibinin kardeşi Emine Demir röportaj

-Detaylar

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-

Süre: 4 dakika 52 saniye Boyut: 546 MB

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2)KAN TAHLİLİ YAPTIRMAYA GİTTİ ŞİZOFREN OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Mehtap Akkaya, muayene olmak için gittiği hastanede kan tahlili yaptırmak isterken, şizofreni ve diyabet hastası olduğunu öğrendi. Evrakları inceleyen Akkaya, raporları görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Olayı araştıran Akkaya, kimlik numarasının aynı isimde başka bir kadına verildiğini öğrendi. Kimlik numarasının verildiği kişinin şizofreni ve diyabet hastası olduğu için mağdur olduğunu söyleyen Akkaya, farkında olmadan o kişinin yerine oy bile verdiğini belirterek hatanın düzeltilmesini istedi.

Karşıyaka\'da yaşayan evli ve bir çocuk annesi tıbbi mümessil Mehtap Akkaya, 2012 yılında Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne muayene olmak için gitti. Doktorun kan tahlili istemesi üzerine kan alma birimine giden Akkaya, burada yaptırdığı tahlil sonucu diyabet hastası olduğunu öğrendi. Diyabet hastası olmadığını söyleyen Akkaya\'ya, doktorlar kayıtlarda hem diyabet raporu hem de şizofreni raporunun bulunduğunu söyledi. Yaşadığı olay karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Akkaya, hastane evraklarını incelediğinde ikinci kez şok yaşadı. Diyabet ve şizofreni raporlarındaki kimlik numarasının ve ismin kendisinin olduğunu gördü. Olayı araştıran Akkaya, raporlardaki kişinin 2004 yılında Alsancak\'ta polis tarafından sokakta bulunan kimsesiz bir kadın olduğunu öğrendi. Polisin bulduğu kadının adının Mehtap Akkaya olduğunu ancak kimliğinin olmadığını söylemesi üzerine çıkartılan kimliğe Mehtap Akkaya\'nın kimlik numarasının verildiği ortaya çıktı. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Basın Sitesi Huzurevi\'ne yerleştirilen kadınının yanına giden Akkaya, buradaki kadına \'Sen kimsin?\' diye sorduğunda \'Ben Mehtap Akkaya\'yım cevabını aldı. Raporlardaki kişinin bu kadın olduğunu anlayan ve Karabağlar Nüfus Müdürlüğü\'ne başvuran Akkaya, kimlikte yapılan hatayı düzelttirdi. Huzurevinde yaşayan 57 yaşındaki Mehtap Akkaya\'ya yeni bir kimlik verildi. Kimlikte düzeltilen hatanın SGK kayıtlarında düzeltilmediğini söyleyen Akkaya, diğer kadın gibi kendisinin de şizofreni ve diyabet hastası olarak göründüğünü belirtirerek, şunları söyledi:

\"2012 yılında hastaneye gittiğimde yapılan hatanın farkına vardım. Şizofreni ve diyabet hastası olmadığım halde hastaneden rapor aldığım görülüyordu. Kadını buldum ve nüfus memurluğuna giderek hatayı düzelttirdim. Ancak hastaneye gittiğimde hala raporlu yani şizofreni ve diyabet hastası görünüyorum. Ben rahatsızlansam ve hastaneye baygın olarak gitmiş olsam, bana normal insana müdahale ettikleri gibi davranmayacaklar. Diyabet hastası olmadığım halde insülin bile yapabilirler. Ben sürekli araç kullanan biriyim. Trafikte polis durdursa ya da işyerim benden rapor istese şizofreni hastası olduğum için işimden olurum. Bu hata nasıl yapıldı bilmiyorum ama bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Ayrıca bu kişi 2004 -2012 yılları arasında benim sağlık haklarından yararlanmış. Bankadan benim adıma para çekip, suç bile işleyebilirdi. Hatayı yapanlardan şikayetçi olacağım.\"

\"O KİŞİNİN YERİNE OY KULLANMIŞIM\"

Kimlik numarasının diğer kadına verildiği tarihten 2012 yılına kadar iki seçimde Karşıyaka\'da oturmasına rağmen Karabağlar\'daki Huzurevi\'nde oy kullandığını belirten Akkaya şunları söyledi:

\"Kimliğimin o kadına verilmesinden hatayı fark ettiğim tarihe kadar iki seçimde huzurevinde oy verdim. Üstelik ikametgahım Karşıyaka\'da olmasına rağmen. Ben seçim dönemleri böyle hataların yapılabileceğini düşünerek hiç üzerinde durmadım. Oyumu kullandım. Sonradan anladım ki bu kişinin yerine oy kullanmışım.\"

ZATEN HASTANEDE YATIYORSUN

Hatanın nüfusta düzeltildiğini ancak SGK kayıtlarında aynı kalmasından dolayı sürekli mağdur olduğunu ifade eden Akkaya, \"Şubat ayı içerisinde mamografi çektirmek için Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gittim. Kayıt yaptırmak istediğim sırada bana bir hafta önce ameliyat olduğumu ve hastanede yattığımı söylediler. Beni hastaneye kabul etmediler. Anladım ki diğer Mehtap Akkaya ameliyat olmuş ve hastanede yatıyor. Bu hata yüzünden sürekli mağdur oluyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Mehtap Akkaya ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

( Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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3)BEBEK ARABASINI HIRSIZLIĞI KAMERADA

MANİSA\'nın Soma ilçesindeki bir mağazanın önünde bulunan bebek arasını çalan kimliği belirsiz kadın hırsız, işyerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Soma\'nın en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi\'ndeki bir mağazanın önünde, kaldırımda duran bebek arabası, kimliği belirsiz 50-55 yaşlarında bir kadın tarafından çalındı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan o anlarda, hırsızın rahat tavırları dikkat çekti. İhbar üzerine işyerine gelen polis, hırsızın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik Kamerası görüntüsü

Haber- Kamera: Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa), (DHA)

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4)12 BİTKİDEN ÇAY YAPTILAR GEÇEN YIL 60 BİN TL KAZANDILAR

MANİSA Muradiye Orman Fidanlığı\'nda 12 tıbbi aromatik bitkiden üretilen \'bitki kokteyli\' isimli çay, yurtiçinde büyük rağbet görüyor. Sadece fidanlık müdürlüğünde satılan çayın sakinleştirici özelliğinin yanında üst solunum yolları rahatsızlıklarına ve öksürüğe de iyi geldiği açıklandı. Muradiye Orman Fidanlığı Müdürü Nedim Bozkurt, geçen yıl 12 bin paket ürettikleri çaydan, bu yıl kapasiteyi artırarak 15 bin paket üreteceklerini ifade etti. Orman Genel Müdürlüğü\'ne bağlı fidanlık arasında 300 fidan çeşidi ile Türkiye\'nin tek fidanlığı olan Muradiye Orman Fidanlığı, yurtiçindeki fidan ihtiyacını karşılamasının yanı sıra kendi bünyesinde ürettiği \'bitki kokteyli\' çayı ile de isminden söz ettiriyor. Manisa Muradiye Orman Fidanlığı Müdürü Nedim Bozkurt, fidanlığın içerisindeki 2 dekarlık alan içerisinde 12 farklı aromatik bitki üretimi yaptıklarını belirterek, \"Türkiye\'nin fidan ihtiyacını karşılamanın yanı sıra alanımızda 12 farklı tıbbi aromatik bitki de yetiştirerek bunun çayını yapıyoruz. 12 bitkinin harmanlanmasıyla bir bitki kokteyli ortaya çıkarıyoruz. Bitki çayımızın içerisinde kuşdili, adaçayı, ıhlamur, nane, melisa, defne, gülhatmi, kekik, mercanköşk, mersin, avokado ve papatya bitkileri bulunmakta. Çayımızda hiçbir kimyasal boya ve katkı maddesi bulunmuyor. Bu bitkilerimiz belirli oranlarda harmanlanıyor. Sonra küçük çay poşetleri gibi paketlenip, piyasa arz ediliyor\" diye konuştu. Bitki kokteyli çayının pazarlamasının müdürlükte yapıldığını ifade eden Bozkurt, fidanlığın içerisinde üretilen bitkilerin, hasat edildikten sonra steril odalarda kurutulduğunu, daha sonra İzmir\'deki bir fabrikaya gönderildiğini ve burada çay olarak paketlendiğini söyledi.

\"SAKİNLEŞTİRİYOR, SOĞUK ALGINLIĞINA İYİ GELİYOR\"

Ürettikleri bitki kokteyli çayının insan sağlığına olumlu etkilerini vurgulayan Bozkurt, \"Bitki çayı uzun yıllardır fidanlığımızda üretiliyor. Yıllardan bu yana deneme ve yanılma yöntemiyle 12 çeşit bitkiyle çayımızı ortaya çıkardık. Çayın temel özelliği sakinleştirici ve rahatlatıcı olması. Ayrıca özellikle kış aylarında yaşanan üst solunum yolları rahatsızlığı, grip, soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi geliyor. İçerisinde bulunan 12 farklı tıbbi aromatik bitki başka nelere iyi geliyorsa, içen kişiye de aynı olumlu etkiyi verecektir\" diye konuştu.

BAKAN EROĞLU VE GÜLER SABANCI DA İÇİYOR

Bitki kokteyli çayına yurt içinde büyük ilgi olduğunu dile getiren, İzmir, Ankara, İstanbul, Konya, Malatya gibi illerden vatandaşların kendilerine sipariş verdiğini ifade eden Bozkurt, \"İl dışından çok müşterilerimiz var. Telefonla bize sipariş veriyorlar. Verdiğimiz hesaba ücreti yatırdıktan sonra biz kargo yoluyla müşterimize çayımızı ulaştırıyoruz. Çayımızı en çok Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu kullanıyor. Bakanlığa gelen yerli ve yabancı konuklara da ikram ediliyor. Belli dönemlerde TBMM\'ye de bu çayımızı gönderiyoruz. Geçmiş dönemlerde, Sasancı Holding Yönetim Kurulu Güler Sabancı da çayımıza büyük ilgi göstermişti\" dedi. Fidanlık Müdürü Bozkurt, geçen yıl 12 bin paket bitki kokteyli çayı ürettiklerini ve çay satışından 60 bin TL gelir elde ettiklerini belirterek, bu yılki hedeflerinin 15 bin paket üretmek olduğunu, bitki kokteyli çaşının bir paketinin ise 5 TL\'den satıldığını ifade etti.

Görüntü Dökümü

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- Fidanlıktan görüntü

- Fidanlık Müdürü Nedim Bozkurt\'un kısa açıklaması

- Üretilen Bitki Kokteyli\'nden detaylar

(Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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