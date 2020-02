DHA YURT BÜLTENİ-2

1)KÖY İÇİN TEHLİKE OLUŞTURAN KAYAYA ÇELİK HALATLI ÖNLEM

ARTVİN\'in Ardanuç ilçesi Peynirli Köyü üst yamacında yer alan ve tehlike oluşturan 350 tonluk kaya kütlesi heyelan tehlikesi nedeniyle kırılıp düşürülemeyince, 18 çelik halatla bağlanarak sabitlendi, etrafına çelik ağ örüldü. Köylerini tehdit eden kaya nedeniyle korku içerisinde yaşayan vatandaşlar \"Artık can güvenliğimiz sağlandı\" dedi, yetkililere teşekkür etti.

Ardanuç ilçesinin 60 haneli Peynirli Köyü\'nde evlerin üst yamacında dağlık alanda yer alan kaya kütlesi, köylülerin korkulu rüyası oldu. Köy muhtarlığı, tehlike oluşturan kaya kütlesi için yetkililerden yardım istendi. Artvin Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri yaptığı incelemede, yaklaşık 350 ton olduğunu belirlediği kaya kütlesinin kırılarak kontrollü düşürülmesinin yamaçtaki heyelanı tetikleyebileceği gerekçesiyle ilginç bir çözüm geliştirdi. Kaya kütlesi 18 çelik halatla bağlanarak sabitlendi, etrafı ise küçük kaya parçalarının düşmesinin önlenmesi amacıyla çelik ağla örüldü. Geçen yıl tamamlanan çalışma ile köyde tehlike oluşturan kaya için önlem alınmış oldu.

\'ŞUANDA BİR ŞİKAYETİMİZ YOK\'

Köy ihtiyar heyeti üyesi Yılmaz Geçici, köy için tehlike oluşturan kaya için önlem alındığını belirterek \"Bu kayayı buradan alıp götürme imkanı olmadığı yada kırıldığı zaman aşağıda bulunan evlere zarar verme ihtimali olduğundan böyle bir çözüm bulundu. Şu anlık bir şikayetimiz yok, hatta köyün üzerinde bulunan başka kayalarında bağlanması yönünde taleplerimiz olduö dedi.

\'ARTIK CAN GÜVENLİĞİMİZ SAĞLANMIŞ OLDU\'

Nedim Temel de kendilerinin uykusunu kaçıran kayaya çözüm bulunduğunu belirterek \"Sağ olsun devlet yetkileri sesimizi duydu. Şu anlık can güvenliğimiz sağlanmış oldu\" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ahmet Soykan ise kayanın köyü kuruluşundan itibaren tehdit ettiğini belirterek tehlikenin geçtiğini söyledi.

2)KOKOREÇÇİDEKİ DEHŞETTE POLİSLER AÇIĞA ALINDI

KARAMAN\'da gittiği kokoreççide kendileriyle ilgilenmediği iddiasıyla garsonu tokatlayıp, tartıştığı iş yeri sahibini yumruklayarak başına tabanca doğrultan komiser yardımcısı E.E. ile olaya karışan meslektaşı B.Ş., haklarında başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Silahlarına el konulan polis memurlarıyla ilgili olayın ardından başlatılan adli soruşturmanın da devam ettiği öğrenildi. Olay, geçen 30 Ocak günü Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi\'nde meydana geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü Bosna Hersek Polis Merkezi\'nde görevli komiser yardımcısı E.E. ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli özel harekât polisi B.Ş., izinlerini geçirmek için geldikleri Karaman\'da, iki arkadaşlarıyla birlikte, Fatih Taşkıran\'a ait kokoreççiye gitti. Komiser yardımcısı E.E. yemek yerken, yanına garsonu çağırdı ve iddiaya göre \"Neden bizimle daha çok ilgilenmiyorsunuz?\" diyerek kulağını çekip, tokat attı.

İŞ YERİ SAHİBİNİN BAŞINA TABANCA DOĞRULTTU

Yemeğin ardından 4 kişi hesabı ödemek için kasaya gitti. Kasada duran işyeri sahibi Fatih Taşkıran, E.E.\'ye, \"Elemanımızın bir kusuru mu oldu, neden tokat attınız?\" diye sordu. E.E. de tepki gösterip, Taşkıran\'ı yumrukladı. Taşkıran da kasanın yanındaki kolonya şişesiyle polise vurarak karşılık verdi. Arbede sırasında E.E., tabancasını çıkartıp Taşkıran\'ın başına doğrulttu. Diğer polis memuru B.Ş. de garsona saldırıp, dövdü. Kavga, diğer iş yeri çalışanlarının araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sırasında müşteriler ise korkup, panik içinde dışarı çıktı.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından ifadeleri alınıp, serbest bırakılan komiser yardımcısı E.E. ve özel harekât polisi B.Ş. hakkında Karaman Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polisler, açığa alınıp, silahlarına el konuldu. İdari soruşturmanın yanı sıra, kavgayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmanın da devam ettiği öğrenildi.

Karaman Valiliği de olayın ardından yaptığı açıklamada işletme sahibi ve çalışanları ile yemek servisi konusunda yaşanan, dışarıda da devam eden olay sırasında polislerden biri tarafından havaya 2 el ateş edildiğinin tespit edildiğini belirtti.

3)KONYA ZİRAAT ODASI BAŞKANI: YAĞIŞLAR ÜRETİCİYİ MEMNUN ETTİ

KONYA Ziraat Odası Başkanı Celil Çalış, Türkiye\'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya\'da mevsim normalleri üzerinde meydana gelen yağışların, üreticiyi memnun ettiğini söyledi. Sadece don olaylarından endişelendiklerini ifade eden Çalış, \"En büyük endişemiz çıkışını iyi bir şekilde gerçekleştirmiş olan hububatın eksi 8, 10 derece ve üzerindeki sürekli soğuklarda, soğuk zararıyla karşı karşıya kalabilmesidir. \"dedi. Ziraat Odası Başkanı Celil Çalış, kıraç alanların Konya\'nın üçte ikisini kapsadığını hatırlatarak, kıraç alanlarda geç ekim yapılması konusunda uyardıklarını, uyarıyı dikkate almayanların ürünlerinde yüzde 50\'ye varan tohum kaybı yaşadıklarını belirtti. Genel anlamda yağışlardan memnun olduklarını ifade eden Çalış, şunları söyledi:

\" Ağustos\'ta başlayan ve bugüne kadar olan dönem içerisinde mevsim normallerinin biraz üzerinde meydana gelen yağışlar, dağılım olarak gerçekten bizi tatmin edici seviyededir. Hem toprak işleme hem de tohumla, toprağı buluşturma noktasında, istediğimiz tavı her ortamda bulduk. Şu an çıkışla ilgili bir sorunumuz yok. Sulu hububat alanlarıyla, kıraç hububat alanlarında hemen hemen bir fark yok. En büyük endişemiz, çıkışını iyi bir şekilde gerçekleştirmiş olan hububatın eksi 8, 10 derece ve üzerindeki sürekli soğuklarda, soğuk zararıyla karşı karşıya kalabilmesidir. Geçtiğimiz zamanda az da olsa araziyi örtecek kadar kar yağışının olmasıyla birlikte bu yıl hububat anlamında ısmarlama bir iklim yaşamaktayız. Önümüzdeki birkaç aylık kış ve ilkbahar aylarında, eğer mevsim normallerinin üzerinde özellikle geçen seneki gibi bir yağış alırsak, ciddi anlamda bir verim artışını yakalayacağımızı düşünüyoruz.\"

KAR YAĞIŞI ÖNEMLİ

Kar yağışının üretici açısından önemine de dikkat çeken Çalış, \"Havalar bu şekilde yumuşak gittiği sürece yani sıfır derece ve civarında gittiği takdirde yağmur yağışı da bizim işimizi görür. Arazide şu anda çıkışını yapmış olan hububatın zarar görmemesi için kar yağışı gerçek manada önemli. Kar yağdıktan sonra yavaş yavaş eridiğinden dolayı tamamı toprağa geçmekte ve herhangi bir kayıp yaşamadan yeraltı sularını beslemede ya da bitki kök bölgesinde depolama noktasında kar yağışı daha avantajlı durumda.\" diye konuştu.

BİTKİ KÖK HASTALIKLARINA DİKKAT

Bitki kök hastalıklarına da dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çalış, \" Nemli dönemde olası görülebilecek olan bitki kök bölgesi hastalıkları ve yaprak hastalıklarına karşı üreticilerimiz koruyucu mücadeleyi yapmaları gerekiyor. Hastalık geldikten sonra belli bir oranda mutlaka zarar verir. Bu zararı yaşamamaları adına üreticilerimizin mutlaka önümüzdeki ilkbahar döneminde koruyucu hastalık mücadelesini yapmalarını tavsiye ediyoruz.\" dedi.

4)SİBEL CAN\'DI \'ARAP BACI\' OLDU

AYDIN\'ın Germencik ilçesinde, 56 dairenin kapıcılığını ve kalorifer işlerini yapan Zeliha Aslan (45), aynı zamanda yerel gazetede çalışıyor. Genç yaşta Sibel Can\'a benzetildiğini belirten Aslan, kalorifer dairesinde çalışırken, yüzüne bulaşan kömür karası dolayısıyla kendisine \'Arap Bacı\' lakabının takıldığını söyledi. Germencik\'te yaşayan 2 çocuk annesi Zeliha Aslan, ilkokul mezunu olduğu için iş bulamayınca çareyi kalorifercilik belgesi alarak, kalorifer işleri ve kapıcılık yapmakta buldu. Kalorifer dairesinde çalıştığı için yüzünün kömür karası olması nedeniyle ilçede herkes, ona \'Arap Bacı\' demeye başladı. Emniyette bekçilik yapan eşi Ragıp Aslan\'ın (53) bazı zamanlar kalorifer de yaktığını belirten Zeliha Aslan, ona yardım ederken, öğrendiği kalorifercilikle ilgili kursa gidip, sertifika aldı. Aslan, aynı zamanda yerel gazetede çalışarak, gazete ve broşür dağıtıyor.



\'HİÇBİR ZAMAN ELİMİN, YÜZÜMÜN KARASINA ALDIRMADIM\'



Oğlunun vatani görevini yaptığını, kızının ise okuduğunu belirten Aslan, ev ekonomisine katkı sağlamak için çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

\"İş imkanı yok. Ben ilkokul mezunu olduğum için iş bulmakta zorlandım. Arayan, lise ve üniversite mezuniyetini şart koşuyor. Çareyi bu mesleği seçmekte buldum. İşimi çok seviyorum. Hiçbir zaman elimin, yüzümün karasına aldırmadan; sokaklarda, marketlere falan her yere girip, çıkıyorum. İşimden de gurur duyuyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Evde eşiniz para verecek, diye beklemeyin. Gidin, ekmek paranızı kendiniz kazanın. Cebiniz para görsün. Her taraftan istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Çalışmak çok güzel bir şey.\"



\'SİBEL CAN\'A BENZETİRLERDİ\'



Gençliğinde şarkıcı Sibel Can\'a benzediği için onun ismiyle anıldığını hatırlatan Zeliha Aslan, \"Genç yaşlarda, arkadaşlarımla birlikte süslenerek, düğünlere giderdik. Gözlerim yeşil renkte olduğu için bir de makyaj yapıyordum. Arkadaşlarım bana \'Aynı Sibel Can gibisin, gözlerin çok güzel\' derdi. Ben ne yaparsam yapayım? Gözlerim beni ele veriyor. Yüzümün karası da olsa gözlerim, ortaya çıkıyor. Kendini belli ediyor\" dedi.

Eşi Ragıp Aslan ise bir süre önce emekli olduğunu ve eşine yardım etmeye başladığını söyledi.

5)GELENGİ VE KARGANIN MÜCADELESİ KAMERALARA YANSIDI

Kayseri\'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) kampusunda baharın gelmesiyle birlikte sıkça görülen ve \'Anadolu sincabı\' olarak bilinen gelengiler, son yılların en sıcak Şubat ayını geçiren kentte, bu yıl gün yüzüne daha erken çıkmaya başladı.

Merkez Talas ilçesinde yer alan ve Türkiye\'nin en büyük kampus alanlarından birine sahip olan ERÜ\'de, bahar aylarının gelişi ile gün yüzüne çıkan ve iki ayağının üzerinde durarak etrafı kontrol etmeleriyle bilinen, adeta ERÜ ile özdeşleşen ve üniversite öğrencilerinin sempatisini kazanan gelengiler, son yılların en kurak kış ayını geçiren Kayseri\'de, bu yıl ilk kez şubat ayında kampus alanında gezinmeye başladı. ERÜ Turizm Fakültesi ve yemekhane binası arasında kalan alanda, gün içinde gezinen bir gelengi görüldü. Objektiflerin kayıtta olduğu sırada ise, yiyecek arayan bir karganın, gelenginin yanına gelerek, bir süre gelengiye saldırması da objektiflere yansıdı. Karganın gaga darbeleri sonrası bir süre duraksayan gelenginin zaman zaman kargaya karşılık vermesi de dikkatlerden kaçmadı. Karga ve gelengi arasında yaklaşık iki buçuk dakika süren bu mücadele kampus alanında bulunan öğrencilerin dikkatinden kaçmadı ve bu anı bir çok öğrenci cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirdi. Bazı öğrencilerin olayı daha yakından görüntülemek istemesi sonrası, ürken karganın havalanması sonucu bunu fırsata çeviren gelengi bir çam ağacının yanında bulunan yuvasına girerek, bu mücadelenin kazananı olarak kayıtlara geçti.

ANADOLU SİNCABI

\'Anadolu gelengisi\', \'Anadolu yer sincabı\' ya da \'Anadolu tarla sincabı\' (Spermophilus xanthophrymnus) olarak da bilinir, sincapgiller familyasından Kafkaslar\'dan İsrail\'e kadar yayılım gösteren, ismini en çok bulunduğu Anadolu\'dan alan gelengi cinsinden kemirgen türü.

Boyu 13-30 cm, kuyruğu ise 10 cm civarındadır. Ağırlığı cinse, yaşa ve yaşadığı ortama göre 85-300 gr arasında değişir. Vücudun üst kısmı kahverengi sarı, altı sarımsı gridir.

