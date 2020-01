DHA YURT BÜLTENİ-2

1)KONYA\'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 11 YARALI

KONYA\'da sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazadra 11 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Konya- Aksaray karayolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı\'nda meydana geldi. Malatya\'dan Konya\'ya giden Beydağı Turizme ait İbrahim Şaşkın (44) yönetimindeki 44 BT 888 plakalı yolcu otobüsü, sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi. Kazada otobüsdeki 46 yolcudan 1\'i ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

2)OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

KONYA\'da sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 05.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Otogar Köprülü Kavşağında meydana geldi. Yasin Altan yönetimindeki 06 PUD 88 plakalı otomobil, iddiaya göre sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp köprülü kavşağın bariyerlerine çarptı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücü Altan, yanında bulunan Mehmet İnanç ve üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Altan ve İnanç yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

3)KOCAELİ\'DE PARTİ BİNALARINDA ERDOĞAN İLE AKŞENER\'İN FOTOĞRAFLARI KARŞI KARŞIYA

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı, Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı\'nın karşısındaki binada yerini alırken, iki binanın üzerinde iki parti liderinin dev fotoğrafları karşı karşıya geldi.İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı Cumartesi günü Genel Başkan Meral Akşener\'in katılımı ile açılacak. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı, Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı\'nın karşısındaki binada yer aldı. Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı\'nın bulunduğu iş merkezinin çatısında Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'rabia\' işareti yaparken çekilen fotoğrafı yer alırken, İyi Parti İl Başkanlığı\'nın bulunduğu binanın üzerine ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in fotoğrafı konuldu. İki parti liderinin dev fotoğraflarının karşı karşıya yer alması ilginç bir görüntü oluşturdu.

4)BU CAMİ ASLINDA YOKMUŞ

MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesinde Akıncılar Mahallesi\'nde 1762 yılında yapılan, ardından 1922\'de yeniden inşa edilen Kısık Camii\'nin cemaati, ibadethaneyi genişletmek için başvuru yaptıklarında, aslında mevcut alanın imar planında cami olmadığını öğrenince şoke oldu. Cemaat, camiyi büyütmek ve var olduğunu kanıtlamak için destek bekliyor.

Şehzadeler ilçesinde Bölcek Dede Vakfı tarafından 1762 yılında inşa edilen ve 1922 yılında minaresi ile birlikte yeniden yapılan, Vakıflar Bölge Müdürlüğü\'ne ait 120 kişi kapasiteli Kısık Camii cemaati, caminin var olduğunu ispatlamanın derdine düştü. Cami önünde toplanan cemaat ve Kısık Cami Yaşatma Derneği Başkanı İsmail Aytaş, açıklama yaptı. Kısık Camii Yaşatma Derneği Başkanı İsmail Aytaş, cemaatin özellikle cuma namazı ve öğle namazlarını cami içerisinde yer olmadığı için dışarıda kılmak zorunda kaldığını söyledi. Yeni bir cami yapmak için harekete geçtiklerini ifade eden Aytaş, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü\'ne başvuru yaptıklarını ve tescilli eser olmadığı için Vakıflar Bölge Müdürlüğü\'nün sorun çıkarmadığını kaydetti. Ancak Manisa Büyükşehir Belediyesi\'ne gittiklerinde, imar planında mevcut alanda cami olmadığını öğrendiklerini belirten Aytaş, caminin yeniden inşa edilmesi halinde belediyenin buraya ruhsat vermeyeceğini söyledi. Aytaş, \"Büyüklerimizden, belediye başkanımızdan buranın bize cami olarak verilmesini istiyoruz. 2000\'li yıllarda o zamanki belediye başkanları camiyi plan üzerinde lav etmiş. Şimdi belediyeye gidiyoruz, planda cami olarak görülmediğini, bundan dolayı yıkılıp yenisi yapılırsa ruhsat vermeyeceklerini ifade ediyorlar. Biz buraya yeni bir camii istiyoruz. Yetkililerin buraya kulak vermesini bekliyoruz\" dedi.

\"CAMİ YOKSA İMAM NEDEN ATANIYOR?\"

Yaklaşık 100 yıldır kullanılan bu caminin yok sayıldığını ifade eden cami cemaatinden Osman Çelik, \"30 seneye yakındır ben bu camide namaz kılıyorum. Ama nedense burayı yok saydılar. Camiye 60 kişi zor sığıyoruz\" diye konuştu.

Cami cemaatinden Tuncay Ural ise \"Daha önce burada fahri imamlarımız vardı. Sonra devlet buraya imam atadı. Senelerden beri bunun içindeyiz. Şimdi bunun yok sayılması çok büyük bir yanlış. Kağıt üzerinde olmasa devlet niye buraya imam atasın\" diye konuştu.

Kısık Camii Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Dikmen ise, \"Manisa\'nın eski belediye başkanlarından Bülent Kar döneminde buranın yapılması için girişimlerde bulunduk. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, buranın tarihi bir yapı olmadığına dair bir belge verdi. Daha sonra biz burayı yapmak için uğraştık. Biz buraya güzel bir cami yapılması için uğraşıyoruz. Valimizden, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, ilçe belediye başkanımızdan bu konuda destek bekliyoruz. Biz imar planında değişiklik yapılarak buranın yeniden cami olarak verilmesini istiyoruz\" dedi.

5)KORUMA ALTINDAKİ ASIRLIK EV, YIKILMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

AYDIN\'ın Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi\'ndeki, 9 yıl önce Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınan, atıl durumdaki bir asırlık tarihi geçmişe sahip, tek katlı ahşap evin ilgisizlikten yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilip, bir an önce alınarak, restore edilmesi istendi.Nazilli\'ye 6 kilometre mesafedeki, Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüştürülen 4 bin 963 nüfuslu eski belde İsabeyli\'deki, Mehmet Ali Tenik\'e ait tek katlı, bahçeli, ahşap asırlık ev, dönemin AK Partili İsabeyli Belediye Başkanı Bekir Kuvvet Erim\'in önerisi ile 2009 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından koruma altına alındı. Yol kenarındaki, koruma altında olduğu için izinsiz tek bir çivi dahi çakılamayan atıl durumdaki tarihi beş odalı ev, zamanla doğa koşullarına yenik düşmeye başladı. Çatısı çökmeye başlayan, kapı ve pencereleri çürüyen asırlık ev, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Evin koruma altına alınmış olmasına rağmen uzun zamandır hiçbir çalışma yapılmadığını belirten İsabeyli Mahalle Muhtarı Birkan Çelik, \"Yol kenarındaki tarihi evin her an yıkılma tehlikesi var. Ev, yol kenarında olması nedeniyle büyük tehlike arz ediyor. Mahalleli yoldan gelip geçerken korkuyor. Çocuklar oynamak için eve girebiliyor. Kimi zaman içki içmek için de eve girenler oluyor. Gördüğümüz zaman biz uyarıda bulunuyoruz. Ancak, bizler üzücü bir durum yaşanmadan önlem alınmasını ve tarihi evin bir an önce restore edilmesini bekliyoruz\" dedi.

6)HANGİ ÜNLÜYE BENZEDİĞİNİZİ MERAK EDERKEN TERÖR PROPAGANDASI YAPABİLİRSİNİZ

MANİSA\'da yaşayan bilişim uzmanı Şener Kul, sosyal medya kullanıcılarına, istemeden terör propagandasına alet olabilecekleri uyarısı yaptı. Özellikle \'hangi ünlüye benziyorum\', \'profilime kim baktı\' gibi uygulamaların kullanılmasıyla hesapların ele geçirilip, terör propagandasına yönelik paylaşımlar yapılabileceğini kaydeden Kul, ayrıca milli ve dini duygulara yönelik sayfaların da aldatmaca olabileceğiyle ilgili uyardı.

Kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte, sosyal medya üzerinden işlenen suçlarda da artış gözlendi. Özelikle terör propagandası yapan sosyal medya hesapları inceleme altına alındı. Manisa\'da 2017 yılında sosyal medyada terör propagandası yapan 25 kişi hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı. Diğer 12 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişinin de yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi. 2018 yılında ise Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\'yla ilgili sosyal medyada terör propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı ve sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MİLLİ VE DİNİ DUYGULARI KULLANIYORLAR

Bilişim uzmanları, sosyal medya kullanıcılarını hesapları üzerinden haberleri olmadan terör propagandası yapılabileceği konusunda uyardı. Bilişim uzmanı Şener Kul, özellikle milli ve dini duyguları harekete geçirecek sayfaların hazırlandığını, ardından da beğeni sayısı yükseldiğinde terör örgütleri tarafından kullanılabildiğini söyledi. Kul, \"Milli ve dini duyguları da harekete geçirecek sayfalara da dikkat etmeliyiz. Milli duygularla oluşturulan bir sayfa yüzbinlere hitap edebilir ve daha sonrasında beğenileri aldıktan sonra o sayfanın adı değiştirilerek farklı bir amaç için kullanılabilir. İnsanların bu gibi büyük kitlelere hitap eden milli ve dini duyguları harekete geçiren sayfalara da dikkat etmesi gerekiyor. Bu şekilde kullanılarak sayfaların dönüştürüldüğünü biliyoruz. Beğeni ve paylaşım aldıktan sonra bu sayfalar ya ticari olarak ya da terör örgütleri tarafından kullanılıyor. Sayfanın yönetimini ele de geçirebiliyorlar. Geriye dönük neleri beğendiğimize bakmamız gerekiyor. Eğer bir sayfa uzun süre paylaşım yapmıyorsa orada yolunda gitmeyen şeyler vardır. Beğeniden çıkartabilirsiniz. Özellikle dini duygularla ilgili şehitlerin fotoğrafları paylaşılıyor ve altına \'amin\' denilmesi isteniyor. Ama sosyal medyadan yazdığınız amin yerine gitmeyecektir, bu hissiyatla alakalı bir şey. Bu tip paylaşımlar kitleyi büyütmekle alakalı. Bu tip sayfalara prim vererek bu sayfaların daha sonra farklı amaçlarla kullanılmasına da prim verebilirsiniz. İyi bir şey yaptığınızı düşünürken başkalarına da farklı güçler teslim ediyorsunuz. Bunlar tamamen aldatıcı paylaşımlardır\" diye konuştu.

\"ÇOK FAZLA ŞİKAYET ALIYORUZ\"

Bu tarz şikayetlerin çok fazla geldiğini ifade eden Şener Kul, \"Araştırdığımızda da arkasında daha öncesinde farklı bir sayfa iken daha sonrasında tamamen terör örgütünün sayfası olduğunu görüyoruz. Beğendiğimiz sayfalara dikkat etmemiz gerekiyor. Sosyal medya sitesine girip neleri beğendiğimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Toplumları harekete geçirecek illegal paylaşımları yapmamak gerekiyor. Bunu paylaşanlar ve yayanlar da sorumlu olur\" dedi.

\"HANGİ ÜNLÜYE BENZEDİĞİNİZİ MERAK EDERKEN TERÖR PROPAGANDASI YAPABİLİRSİNİZ\"

Bilişim Uzmanı Şener Kul, ayrıca \'profilimi kim baktı\', \'kime benziyorum\' gibi uygulamaların da büyük tehlike oluşturduğunu açıkladı. Sosyal medya kullanıcılarının birçoğunun eğlenceli uygulamaları denediğini, ancak bu uygulamalarla birlikte birçok bilginin de üçüncü kişilerin eline geçtiğini kaydeden Kul, \"Profilimi kim gördü, hangi ünlüye benziyorum gibi eğlenceli gözüken uygulamalara izin verdiğinizde uygulamalarla birlikte profilinizde birçok şeye izin veriyorsunuz. Bu uygulamalara izin verildiğinde sizin adınıza paylaşım yapabilir, bilgilerinizi görebilir. Aslında kendinize ait kişisel bilgileri veriyorsunuz. İnsanlar meraklarını gidermek için bu tip programlara yöneliyorlar ama bir yandan da kişisel bilgilerini de teslim ediyorlar. Birçok uygulama sizin haberiniz olmadan sayfaların beğenilmesine ya da haberiniz olmadan paylaşımlar yapmanıza neden oluyor. Bu tip uygulamalardan vazgeçmek lazım. Aldatıcı uygulamalara, sayfalara dikkat etmek lazım. Bu tarz uygulamalara izin verildiyse şifrelerin değiştirilmesi gerekiyor\" diye konuştu.

\"SOSYAL MEDYAYI DOĞRU KULLANMA ÖNERİLERİ\"

Sosyal medyayı doğru kullanmayla ilgili önerilerde bulunan Şener Kul, şöyle devam etti: \"Gerçekten her gördüğümüzü beğenmememiz, paylaşmamamız lazım. Teyit etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz milli ve dini duyguları etkileyecek bir haberse arkasını araştırın. Ülkemizde medya okuryazarlığı eksikliğinden dolayı bu sorunları yaşıyoruz. Bizim ülkemizde de sosyal medyayı doğru anlamayla ilgili eğitimlerin biran evvel başlaması gerekiyor. Günümüzde savaşlar bile toplumsal hareketlerin ilk başlangıçları sosyal medya ve internetten oluyor. Artık dünya yavaş yavaş buradan yönetiliyor. Bizim mutlak suretle medya okur yazarlığıyla ilgili toplumumuz bilgilendirmemiz gerekiyor. Şiddet içeren, terör örgütünü destekleyecek paylaşımları yapmamamız gerekiyor. Patlama görüntüleri, yaralı görüntüleri paylaşılmamalı. Sosyal meydayı çocuklar da kullanıyor. Bu görüntüler çocukların da önüne çıkıyor.\" Zeytin Dalı Harekatı\'yla ilgili sosyal medya üzerinden yapılan bazı paylaşımlara da dikkat çeken Şener Kul, bazı fotoğrafların paylaşılmasının doğru olmadığını söyledi. Şener Kul, \"Afrin operasyonuyla ilgili çok fazla yanlış paylaşılan fotoğraf var. Aslında bu bizim ordumuza destek yerine zarar veriyor. Paylaşılmaması gereken birçok görüntü doğru dahi olsa paylaşılması yanlış. Bu tip operasyonlarda farklı görüntülerin sunulmasını yaşadık. Bu sefer zıt kutuplardaki kişiler harekete geçebiliyor. Sosyal medya bütün toplumu harekete geçirecek ortak noktalardan birisidir. Buradan etkilenerek harekete geçenler olabiliyor. Yanlış paylaşılan videolar, fotoğraflar olumsuz yerlere götürebilir\" diye konuştu.

7)CİLT GENÇLEŞTİRMEDE, LAZER TEDAVİSi

PEK çok hastalığın tedavisinde önemli yer edinen lazer teknolojisi, cilt yenileme ve gençleştirmede de hem doktorların hem hastaların gözde yöntemi oldu. Lazerle güneş lekeleri ve kırışıklık tedavisi uyguladığı hastasındaki değişimi gösteren Dermatolog Dr. Sinem Karaca, \"Lazerin bir önemli özelliği de diğer yöntemlere nazaran daha derin ve uzun etkili, sonuçlarının daha başarılı olmasıdır\" dedi.

Kent Alsancak Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Sinem Karaca, daha güzel, pürüzsüz bir cilde kavuşmak için kullanılan krem ve kimyasal soyma ürünlerinin etkisinin kısıtlı olduğunu, bu yüzden de lazer teknolojilerinin geliştiğini söyledi. Uzm. Dr. Karaca, şu bilgileri verdi:

\"Bu teknolojilerin en son ürünlerinden biri de Er: Yag lazer sistemidir. Kendisinden daha önce geliştirilen karbondioksit lazer sistemine göre daha güvenli ve konforlu bir teknolojidir. Fraksiyonel mod denilen uygulama seçeneği sayesinde cilt yüzeyinde sağlıklı deri ile çevrili ve derinliğini önceden belirleyebildiğimiz deri kolonları oluşturulur. Bu deri kolonları iyileşirken derinin üst tabakası da kontrollü olarak soyulur. Bu sayede derideki güneş lekeleri ve kırışıklıkların derinliği azalır. İşlemden bir yıl sonrasına kadar, derinin altında deriye sıkılık ve parlaklık veren maddelerin üretimi artar. Bunun sonucunda daha diri ve parlak, aynı zamanda leke, iz ve kırışıklıklardan arınmış sağlıklı bir cilt görünümü ortaya çıkar.\"

Güneş lekeleri için fraksiyonel lazer uyguladığı hastası İlknur Abacı\'nın (69) yüzünde bir seansın sonunda lekelerin iyice azalmasının yanında küçük, özellikle kulak önündeki derin kırışıklıkların kaybolduğunu belirten Uzm. Dr. Karaca, \"İşlem sayısının artırılması halinde sonuçlar bundan çok daha iyi olacaktır\" dedi. Uzm. Dr. Karaca, sadece gençleşme, cilt yenileme değil sivilce, vücuttaki ameliyat ya da geçirilmiş bir kazaya bağlı yara izi ve çatlaklar gibi sorunlarından kurtulmak isteyip arayış içinde olan hastalara da bu yöntemi önerdi. Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Yüz ve gövdede çıkan sivilceler deride kabarık ve çökük olmak üzere çeşitli izler bırakır. Bu izleri gidermede tek bir yöntem yeterli olmayabilir. Fraksiyonel lazer tedavisi özellikle deriden çökük sivilce izlerini gidermede en etkili yöntemlerden biridir. Tekrarlayan uygulamalar ile soyulma derinliğine bağlı olarak izler deri yüzeyine yaklaşır ve böylece tedavi sonunda daha pürüzsüz bir cilde ulaşılır.\"

Öte yandan yüzündeki lekelerden kurtulmak isterken lazer yöntemi sayesinde gençleştiğini de belirten 69 yaşındaki İlknur Abacı, \"Yüzümdeki güneş lekelerinin daha da artmasını istemiyordum. O yüzden tedaviye gittim. Sonuç mükemmel, arkadaşlarım gençleştiğimi söylüyor. Öncesi ve sonrasındaki fark cidden fark ediliyor\" diye konuştu.

