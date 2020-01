DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ÇANAKKALE BOĞAZI SİS NEDENİYLE TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı\'nda, gece yarısı başlayan ve sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı. Görüş mesafesinin azalması deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine, saat 07.00 itibariyle çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı\'na giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde sisin dağılmasını bekledi.Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş\'nin, Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise devam etti.

Görüntü Dökümü

-Çanakkale Boğazından genel ve detay görüntü.

-Feribotlardan ve gemilerde görüntü.

-Boğazdaki sisten görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

1 dakika 50 saniye. 205 MB.

ÇANAKKALE/DHA

2)43 İLDE FETÖ OPERASYONU: 120 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

KONYA merkezli 43 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik haklarında yakalama kararı verilen örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde görev yapan askeri personele \'Mahrem imamlık\' yaptıkları öne sürülen 120 kişi hakkında eş zamanlı operasyon başlatıldı.Operasyonun sürdüğü ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde görev yapan askeri personele \'mahrem imamlık\' yaptıkları ileri sürülen 120 kişi hakkında \'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak\' suçlarından yakalama kararı verildi. Bunun üzerine bugün Konya merkezli 43 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 58 şüphelinin örgütün şifreli haberleşme programı olan \"Bylock\" kullanıcısı olduğu belirtildi. Gözaltıların olduğu ve operasyonun devam ettiği belirtildi.

Şüphelilerin örgüt içerisinde, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü pozisyonlarında görev yaptıkları ileri sürüldü. Örgüt içerisinde yer alan ümitçinin, örgüt içerisinde faaliyet gösterirken bağlantısını koparmış kişileri tekrar örgüte kazandırmak için görevlendirilen kişi olduğu belirtildi. Şehir dışı talebe mesulünün ise, askeri lise ve harp okulu öğrencilerine okuldan mezun oluncaya kadar iki haftada bir öğrencilerin öğrenim gördükleri şehre giderek askeri öğrenciye örgütsel faaliyet yaptıran ve öğrenci ile 8 yıl boyunca bire bir ilgilenen kişi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

3)KAR KALINLIĞININ 3 METREYİ BULDUĞU BÖLGEDE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, karla mücadele çalışmasına aralıksız devam ediyor.

Son yılların en yağışsız kış mevsiminin yaşandığı Muş\'ta yüksek kesimlerde karla mücadele aralıksız devam ediyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanan 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda karla mücadele çalışması yapan ekipler, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede güçlükle ilerledi.

Karla mücadele çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, ovada karın olmadığını ama yüksek kesimlerde 3 metreyi bulduğunu söyledi. Geçen yıla nazaran 200 bin litre yakıt tasarrufu yaptıklarını ifade eden Şeyhmus Yentür şunları söyledi.\"Bu bölgede 9 köy ve 22 mezramız bulunmakta. Ovada kar yok denecek kadar az ama yüksek kesimlerde yer yer 2,5-3 metreya kadar ulaşıyor. Ovada karın olmamasından dolayı geçen yıla nazaran 200 bin litre mazot tasarrufumuz var. Bu da 1 milyon 100 bin liraya tekabül etmektedir. Yüksek kesimlerde kar yağışı aralıksız devam ediyor. Karla mücadeleye 22 Kasım günü başladık ve bugüne kadar 5 bin kilometre karla mücadele çalışması yaptık. Yüksek kesimlerde fırtına ve tipi nedeniyle yollarımız kapanmaktadır. Vatandaşlarımızın seferlerini kolaylaştırmak için iş makineleriyle sürekli karla mücadele çalışması yapılmaktadır. Geçen yıl 20 bin kilometre karla mücadele çalışması yaptık. Bu çalışmada 1 milyon litre mazot tüketmiştik. Bu şekilde devam ederse toplam 400 bin litre yakıt tasarrufumuz olacak.\"

Öte yandan karla mücadele çalışmasının yapıldığı bölgeye gelen köy muhtarları iş makinesi operatörlerine tatlı ikramında bulundu.

Görüntü Dökümü

-Köy minibüsünden görüntü

-Minibüsün ittirilmesi

-İş makinesinin çalışması

-İş makinelerinin çalışması

-Çalışmalardan genel gör.

-Şeyhmus Yentür röportaj

-Tatlı ikramından görüntü

-Drone görüntüsü

(Haber-Kamera: MUŞ, (DHA)

4)AYŞE HATUN ÖNAL, \"SAKIZ PARASINI DA BIRAKIN O AN VERMEK İSTEMİYORSAM VERMEYEYİM\"

TÜRKİYE\'nin en önemli kış festivallerinden olan Bilyoner Winterfest Uludağ\'da Ayşe Hatun Önal ile açılış yaptı. Konser öncesi konuşan Önal gazetecilerin veresiye iddialarıyla ilgili sorularına, \"Sakız parasını da bırakın, o an vermek istemiyorsan vermeyeyim.\" şeklinde cevap verdi. ULUDAĞ gençlik festivallerinden ve Türkiye\'nin en önemli kış festivallerinden olan Bilyoner Winterfest, 2018 yılında sezon açılışını son yılların popüler ismi Ayşe Hatun Önal ile yaptı. Konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Önal, \"İnşallah çok güzel bir sezon olur. Daha önceki yıllarda geldiğimde bayağı bir fırtına vardı, diğer taraflardan insanlar gelememişti. Ama bugün hava güzel. \"dedi. Kış sporlarına çok ilgili olmadığını söyleyen Önal, \"İlgili olmasam da bazen yapıyorum, snowboard yapmayı seviyorum. Bir kaç senedir fırsatım olmadı belki 13 Şubat\'ta geldiğimde yapabilirim.\"şeklinde konuştu.

Gazetecilerin, basında yer alan veresiye haberleriyle ilgili sorularına ise Ayşe Hatun Önal, \"Mesela sakız alıyorum, yanımda her dakika 2-3 lira para olmuyor. Benim de 10 senedir her türlü alışverişimi yaptığım bakkallar var. Sakız parasını da bırakın o an vermek istemiyorsam vermeyeyim.\" şeklinde yanıtladı.

Gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından sahne alan Ayşe Hatun Önal, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. \"Olay\" şarkısı ile sahneye çıkan Önal\'a 2 kadın dansçı da eşlik etti.

Görüntü Dökümü

- Ayşe Hatun Önal sahne performansı

- İzleyicilerden ve dansçılardan detaylar

- Önal ile röportaj

SÜRE: 2 dk 21 sn

BOYUT: 262 MB

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) -

5)KIZ İSTEMEYE İLGİNÇ ÇİKOLATA

Ticari zekası ile bilinen Kayserililer ticari zekasını tecrübesi ile birleştirerek kız isteme adeti için ilginç çikolata tasarımına imza attı. Kız istemeye giden erkek tarafı ve müstakbel damatlar 850 ile 1 kilo arasında değişen kutudaki madlen ve beyaz renkli çikolatadan \"Allahın emri ile kızınızı istemeye geldik\" yazılı kutu ile kapıları çalıyor. Kız isteme çikolataları, kutunun büyüklüğü ve gramajına göre 110 ile 250 TL arasında satılıyor.

Evlilik müessessinin ilk adımı olan kız isteme adeti için Kayseri\'de bir firma geliştirdiği kız istemeye özel çikolatalar ile dikkat çekti. Madlen zemine sahip üzerine beyaz çikolata ile \" Allahın emri ile kızınızı istemeye geldik\" yazılı çikolata evlilik hazırlığında olan erkeklerin kız istemedeki en büyük yardımcısı oldu. İşletmeci Hamdi Çarşıbaşı yaptığı açıklamada \" 72 yıldır şekercilik üzerine hizmet sunan firmamız oluşturduğu AR-GE birimi, evlilik hazırlığında olan erkeklerin kız istemeleri adetinde farklı ve görsel açıdan zengin bir çikolata hazırladı. Gerek görüntüsü gerekse de kakao ve kakao yağı çok özel kıvamda olarak hazırlanan bu şekerin üzerinde beyaz çikolata ile (Allahın emri ile kızınızı istemeye geldik) yazıyor. Yeni yıl itibari ile satışa çıkan bu çikolatalarımız vatandaşlar tarafından rağbet gördü. Şekerlerimiz satışı fiyatı şekerliğin boyutu ve süslemesine göre değişmekte olup 110 TL ile 250 TL arasında satışa sunduk \" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

- Üretilen kız istemese özel çikolatadan görüntü

- Çikolatanın gümüş tepsilere dizilmesi

- Kız istemeye götürülen diğer çikolatalar

- İşletme sahibi Hamdi Çarşıbaşı ile röportaj

- Diğer detaylar

Haber -Kamera:Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,DHA)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:ÖZEL

3 Dakika 24 Saniye / 108 MB