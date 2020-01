DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ANKARA\'DA EYLEM PLANLAYAN DHKP-C\'NİN SÖZDE İÇ ANADOLU BÖLGE SORUMLUSU YAKALANDI



KONYA polisi, postacı görünümünde Ankara\'da eylem yapmaya hazırlanan terör örgütü DHKP-C\'nin \'sözde\' İç Anadolu Bölge sorumlusu Ömer Akyel\'i, Başkent\'te yakaladı. Akyel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ömer Akyel ile bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 1\'i kadın 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cihanbeyli ilçesinde yaşayan ve daha önce askeri malzeme satan bir iş yerinde çalışan Ömer Akyel\'in, terör örgütü DHKP-C\'nin \'sözde\' İç Anadolu Bölge sorumlusu olduğunu saptadı. Akyel, teknik ve fiziki takibe alındı. Ankara, Eskişehir ve Konya kent merkezine sık sık giden Ömer Akyel\'in buralarda örgüte militan kazandırmaya çalıştığı belirlendi. Tekrar Ankara\'ya giden Akyel\'in, postacı görünümünde büyük bir eylem yapmaya hazırlandığı ve bunun için de çeşitli noktalarda keşif yaptığı tespit edildi. Ömer Akyel, Ankara\'da gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere Konya\'ya getirildi.

İKİ KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Polisin çalışmasında, Akyel ile bağlantılı olduğu ileri sürülen Savaş Ö. (23) ve S.C. (22) de Cihanbeyli\'de gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Akyel\'in, sorgulama sırasında susma hakkını kullandığı ve 7 gün süren gözaltı boyunca da sadece şekerli su içtiği öğrenildi. S.C.\'nin ise itirafçı olduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından, hastanede sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi. Akyel\'i sağlık kontrolüne getiren polisin, yüzünü Göktürk alfabesiyle \'Türk\' yazılı bandanayla kapatması dikkat çekti. Şüphelilerden Ömer Akyel çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Savaş Ö. ve S.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2)ÇIĞ TEHLİKESİNE RAĞMEN YARDIM ULAŞTIRDILAR

HAKKARİ\'nin dağlık köyü olan Uğuraçan\'da yaşayan çocuklara, \'Her Çocuk Bir Umuttur Derneği\'nin kampanyasıyla temin edilen bot ve kıyafetler, çığ tehlikesine rağmen ulaştırıldı.

Van merkezli \'Her Çocuk Bir Umuttur Derneği\', Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinin Uğuraçan Köyü\'ndeki 180 öğrenci için yardım kampanyası başlattı. Yardımseverlerin bağışlarıyla çocuklar için bot ve kıyafet satın alındı. Dernek üyeleri, yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesine rağmen ulaştıkları köyde, miniklerin gülen yüzleriyle karşılandı. Ayaklarında çorap olmadan lastik ayakkabı ve terlikle sınıfa giren öğrenciler, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Köydeki ilkokul binasında düzenlenen törende konuşan Dernek Başkanı Veysi Özaras, \"Bulunduğumuz yerden tam 7 saat uzaklıkta olan bu köy, Kuzey Irak sınırında. Hayatı boyunca yaşadığı köyün ilçesini bile görememiş bu çocuklar, sizin sevginizle çok mutlu oldular. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün posteri altında ayakkabılarını tek tek giydirdiğimiz bu miniklerin köylerine kimseler gelip gitmezdi. İnsanlar niye gitsin ki, yollar kar ve çığ tehlikesi ile dolu hem de terörle anılan bir yerdi. Ama biz hep olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk\'ü ve onun ülkemiz için yaptıklarımızı o miniklere de anlatmak istedik, Atatürk sevgisini, vatan sevgisini öğrensinler istedik. Ve nitekim yaptıkta\" dedi.

3)18 YAŞINDA, 63 SUÇTAN KAYDI BULUNAN SANIĞA 6 YIL 8 AY HAPİS

KONYA\'da \'gasp, hırsızlık ve adam yaralama\' suçlarından 63 kaydı bulunan, tutuklandıktan sonra mahkeme için getirildiği adliyenin bahçesinden kaçan Bayram Dağ (18), firardan sonra da bir kişinin cep telefonunu gasp etti. Polis tarafından yakalanan Dağ, karıştığı gasp olaylarından biri için yargılandığı davada, \'nitelikli yağma\' suçundan önce 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçu işlediği tarihte 17 yaşında olması nedeniyle ve mahkemedeki iyi halinden dolayı sanığın cezası 6 yıl 8 aya indirildi. Son sözü sorulan Bayram Dağ, \"Suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum\" dedi.

\'Gasp, hırsızlık ve yağma\' suçlarından 63 kaydı bulunan Bayram Dağ, geçen yıl 22 Haziran\'da, tutuklu bulunduğu cezaevinden, işlediği suçlardan birinin duruşması için jandarma tarafından mahkemeye getirildi. Elleri kelepçeli olan Dağ, adliyenin bahçesinde firar etti.

FİRARDAYKEN DE SUÇ İŞLEDİ

Bayram Dağ, firar ettikten 2 gün sonra merkez Meram ilçesi Abdülaziz Mahallesi\'nde Suriye uyruklu Ahmed Hadi Menefihi\'nin cep telefonu bıçak zoruyla gasbetti. Dağ, bu olaydan bir gün sonra bir parkta polis tarafından yakalandı. Yakalandıktan sonra kendisini görüntüleyen gazetecilere, \"Ne var? Sanki adam öldürdük. Her şeye gasp diyorsunuz\" diyen Bayram Dağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

\'SUÇSUZUM\'

Sanık Bayram Dağ, gasp suçlarından biri için yargılandığı Konya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'nitelikli yağma\'dan önce 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın suçu işlediği tarihte 17 yaşında olması ve mahkemedeki iyi hali nedeniyle cezayı 6 yıl 8 aya indirildi. Son sözü sorulan Dağ ise suçsuz olduğunu ileri sürerek, \"Suçlamaları kabul etmiyorum\" dedi. Bayram Dağ\'ın diğer suçlarla ilgili yargılanmasına devam edildiği belirtildi.

4)HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI: 8 YARALI

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde hafif ticari aracın takla attığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece Sandıklı- Başkuyucak köyü yakınlarında meydana geldi. Erol Telli\'nin kullandığı 03 LZ 164 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini yetirmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atarak yol kenarındaki tarlaya savrulan araçta Erol Telli, Ramazan Keskin, Emine Keskin, Neşe Keskin, Hasan Keskin, Derya Telli, Ali Telli ve Türkan Telli yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralılardan Emine Keskin ve Türkan Telli, Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne sevk edildi.

5)6 MİLYON LİRA DEĞERİNDE \'KOBRA ZEHİRİ\' İLE YAKALANDILAR

KONYA\'da bir otomobilde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan 596 tüp kobra zehiri ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin zehri Rusya\'dan getirdiği öğrenildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Müdacele Şubesi ekipleri, şüpheli 4 kişinin tüp içerisinde bulunan sıvı bir maddeyi satmaya çalıştıkları ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüphelileri takibe aldı.Yapılan takibin ardından polis, şüpheli otomobili Belh Kavşağı\'nda durdurdu. Otomobilde bulunan şüpheliler Abdullah K. (35), Mehmek K. (40), Ahmet Ç. (63) ve Mehmet Arif A. (49) gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise bir çanta içerisinde 596 tüp kobra zehri ele geçirildi.

RUSYA\'DAN GETİRMİŞLER

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilen şüpheliler buradaki ilk ifadelerinde, zehiri iki gün önce İstanbul\'dan getirdiklerini, burada kozmetikçilere satmaya çalıştıklarını ancak satamadıklarını söyledi. Şüpheliler daha sonraki polis sorgusunda ise, zehri 5-6 yıl önce İstanbul\'daki ortaklarıyla kaçak yollarla Rusya\'dan ülkeye getikdiklerini, zehiri Konya\'daki bir aracıya satacaklarını, onunda zehri yurt dışına çıkaracağını söyledikleri öğrenildi. Zehirin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon lira olduğu belirtildi. Polis, şüphelilerin bağlantılı olduğu kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Konya Numune Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, polisteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilecek.

6)HEDİYE GÜVERCİN, 800 KİLOMETREDEKİ YUVASINA GERİ DÖNDÜ

MARDİN\'in Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi\'nde güvercin besleyen Resul Çaplık, Aksaray\'dan memur oğlunu ziyarete gelen aile dostları Necati Er\'e 2 güvercin hediye etti. Necati Er, memleketi Aksaray\'a götürdüğü 2 güvercinden biri, 2 hafta sonra 800 kilometre uzaklıktaki Derik ilçesindeki yuvasına geri döndü. Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi\'nde güvercin besleyen Resul Çaplık (26), komşusu ve ilçede bir kamu kuruluşunda çalışan oğlunu ziyarete gelen Necati Er (64), ilçede kaldığı süre içerisinde sık sık bahçesine gelerek güvercinlerle zaman geçirdiğini görünce kendisine 2 güvercin hediye etti. Güvercinleri memleketi Aksaray\'a götüren Er, bir gün güneşlenmeleri için güvercinleri dışarıya çıkardı. Ancak güvercinlerden dişi olanı kayıplara karıştı. 2 hafta sonra kayıp güvercinin Derik\'teki yuvasına geri döndüğünü gören Resul Çaplık, Necati Er\'i arayarak kaybolan güvercinin geri döndüğünü haber verdi.

Evli ve bir kız çocuğu babası olan Resul Çaplık, kayıp olduğu güvercinin geri gelmesine çok şaşırdığını belirterek, \"Çocukluğumdan beri kuş besliyorum. Şu an 25 güvercinim var. Hepsi birbirinden değerli. Memur olan bir komşumun babası olan Necati dayı, Aksaray\'dan ziyarete gelmişti. Her gün bahçeme gelerek kuşlarımı izler severdi. Ben de ona biri dişi 2 kıymetli güvercin hediye ettim. Necati dayi güvercinleri memleketi Aksaray\'a götürdü. Bir süre sonra da beni arayarak hediye ettiğim güvercinlerden birinin kaybolduğunu söyleyince üzülmüştüm. Ama 2 hafta sonra kaybolduğunu sandığımız güvercinim, yuvasına geri dönmüştü. Çok sevindim. Dönen bu kuşu yine Necati dayıya hediye ediyorum, hayırlı olsun\" dedi.

Hediye edilen güvercinleri güneşlenmeleri için dışarı bıraktığını anlatan Necati Er, bir güvercinin geri döndüğünü diğerinin dönmediğini belirterek, \"Hediye aldığım güvercinleri memelketim Aksaray\'a götürdüm. Bir süre kapalı kümeste besledim, alışsınlar diye. Sonra bir gün güvercinler güneşli havadan yararlansın diye dışarı bıraktım. Daha sonra güvercinlerden biri geri döndü ama diğeri dönmedi. Çok üzüldüm. Resul kardeşimi aradım ve bana hediye ettiği güvercinlerden birinin kayıp olduğunu söyledim. O da kayıp olan güvercinin Derik\'teki yuvasına geri döndüğünü söyleyince çok sevindim. Derik-Aksaray arası 800 kilometrelik bir mesafe, nasıl olur da bu kadar mesafeyi uçarak gelsin? İnanamadım. Ama hakikatten dönmüştü. Resul kardeşim o güvercini yeniden hediye etti bana. Ben de bu güvercini alıp tekrar memleketim Aksaray\'a götüreceğim\" diye konuştu.

7)EV HANIMIYKEN YOUTUBER OLUP ASGARİ ÜCRETE DENK GELİR KAZANDI

SAMSUN\'da yaşayan evli ve bir çocuk annesi Nuran Bilik, açtığı Youtube kanalında her gün yemek tariflerini video bu paylaşarak 100 bin takipçi sayısına ulaştı. Bilik, videolarındaki reklam gelirlerinden aylık asgari ücrete denk bir ücret kazandığını belirterek, aile bütçesine katkı sağlamaktan mutlu olduğunu söyledi.

Samsun\'da yaşan, özel sektörde bir süre çalıştıktan sonra kızının doğumu ile birlikte işini bırakarak ev hanımı olan 31 yaşındaki Nuran Bilik, 2014 yılında Youtube üzerinden \'Bilik ailesi\' adında kanal açıp video paylaşmaya başladı. 1.5 yıl önce videoların izlenme sayısının artması üzerine Bilik, kanalında yemek tarifleri vermeye karar verdi. 100 bin abone sayısına ulaşan kanal ile birlikte Nuran Bilik\'in izlenme oranları giderek arttı. Youtube\'den videolarından aldığı reklam geliriyle aylık kazancı asgari ücrete denk hale geldi. Bilik, her gün evde bulanabilecek basit malzemelerle yemek yapıp video çekip, montajını da kendisi yaparak kanalında paylaştığını kazandığı paranın büyük kısmını ise çekim ekipmanları alımında kullandığını söyledi. Aile bütçesine katkı vermekten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Bilik, \"Mutfakta olmayı çok sevdiğim için evde bulunabilecek basit malzemelerle yaptığım yemeklerin videolarını çekip paylaşmaya başladım. Bunun sayesinde bir gelir elde etmeye başlayınca videolara daha çok ağırlık verdim. Önce cep telefonu kamerasıyla videoları çekerken sonra kendime kamera, mikrofon, ışık, ses sistemi, bilgisayar aldım. Bilgisayarda video montaj programı öğrendim ve videolarım montajını yapmaya başladım. Kazandığım gelir ile birlikte bu benim için hobi olmaktan çıktı benim için bir meslek iş haline geldi. Sanki dışarıda bir işte çalışıyormuş gibi her gün ciddiyetle videolarımı çekip sayfama yüklüyorum. Kazandığım ücreti bu zamana kadar ekipmanların alımında kullandım. Borçları yeni yeni bitiyor. Ayrıca her gün yemek tarifi verdiğim için mutfak giderlerimiz de arttı. Elde ettiğim ücretle mutfak giderlerini karşılıyorum\" dedi.

8)SOBA AKSESUARLARI KAPIŞ KAPIŞ SATILIYOR

SOBA BORUSUNDA YEMEKTE PİŞİYOR, ÇAYDA DEMLENİYOR

Kar yağışının ardından evlerinde soba kullanan vatandaşlar bu günlerde sobanın borusuna takılan \"Cimri\" adı verilen petek, soba üstü fırın ve boru üstü sıcak su kazanı kapış kapış satılıyor. Soba aksesuarlarının tanesi 30 ile 60 TL arasında değişiyor. Bu aksesuarlar sayesinde soba boruları çok amaçlı kullanılıyor

Kara kışın, son günlerde üst üste gelen kar yağışları ile yaşımı etkisi altına almasının ardından Kayseri\'nin sobacılar çarşısı olarak bilinen Eski Sanayi bölgesindeki Sobacılar Caddesinde ,satışlar canlandı. Soba satışlarının yanı sıra boruya eklenen Cimri,boru üstü fırın ve musluklu sıcak su kazanı, katı yakıtla ısınanların gözdesi oldu

ENERJİ TASARRUFU SAĞLIYORLAR

Sobacılar Sokağı esnafı Mustafa Emre Karabaşoğlu, soba borusuna takılan aksesuarların çok amaçlı olduğunu, gerek elektrik gerekse bütangaz ve doğalgaz kullanımı açısından tasarruf sağladığını söyledi. Karabaşoğlu,\" Bu aksesuarlar sayesinde soba borusundan çıkıp bocaya giden ısı,yemek yapımından,su ısıtılmasına, çay demlenmesine, ısının kalorifer peteğine benzeyen Cimri sayesinde odanın her yanına dağılmasına yol açıyor. Ürünlerin pratikliği, kolay kurulur olması, yemeklere ve çaya kattığı lezzet de işin bir başka boyutu.Boru fırınlarda et ve balık gibi yemeklerin yanı sıra patates,patlıcan , soğan gibi yiyeceklerde közlenebiliyor. Yemeklere adeta kara fırın dediğimiz mahalle fırınlarındaki lezzeti katıyor. 10 litre su alan sıcak su kazanı da elinizin altında sürekli sıcak su bulunmasını ve çay demlenmesine olanak sağlıyor. Soba aksesurlarına , borunun yüksekliğine göre ayarlayabiliyorsunuz\" dedi

9)ÖRDEK VE KAZLAR İÇİN GÖLETİN BUZLARI KIRILDI

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesinin Beştepeler\'deki Mehmet Çalık Parkındaki göletin suları hava sıcaklığı eksi 7 dereceye kadar düşünce buz tuttu. Belediye görevlileri buradaki ördek ve kazlar için göletin buzlarını kürekle kırıp, ördek ve kazların suya girmelerini sağladı

Kocasinan ilçesindeki Anadolu Harikalar Diyarındaki Hayvanat Bahçesinin dışında Melikgazi ilçesindeki Beştepeler Mehmet Çalık Parkında Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulmuş gölette barınan , sayıları 200\'e yaklaşan Pekin,Yeşilbaş,Amerikan ve Suna türü ördekler ile Mısır ve yerli kazlar, hava sıcaklığının gece eksi 7 derece kadar düşmesi üzerine, suya giremedi. Gölet çevresinde dolaşan,görsel amaçlı ördek ve kazlar için Büyükşehir Belediyesi görevlileri seferber oldu. Ellerindeki küreklerle buzları kırıp, bu sevimli hayvanların suya girip yüzmelerine yardımcı oldu.

Beştepeler Parkında Büyükşehir Belediyesine ait tesislerdeki midilli atlar ve keçiler için de kapalı alanlar dışındaki açık bölümlerde kar temizliği yapıldı.

10)ALFA HAYATTA KALMA MÜCADELESİ VERİYOR

İZMİR\'in Bayındır ilçesine bağlı kırsal Alankıyı Mahallesi\'nde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunup Alfa adı verilen, ileri düzeyde layşmanya ve anemi hastası 10 yaşındaki dişi köpek, yaşam mücadelesi veriyor.

Yürümekte zorlanan ve aşırı derecede kilo vererek kemik yapısı ortaya çıkan 10 yaşındaki dişi köpek, Bayındır\'ın Alankıyı Mahallesi\'nde köylüler tarafından bulunup, Hayvanlar İçin Projeler Derneği yetkililerine teslim edildi. Alfa ismi verilen köpek, İzmir\'in Alsancak semtindeki bir veteriner kliniğine getirildi. Burada yapılan tetkiklerde, köpeğin ileri düzeyde layşmanya ve anemi hastası olduğu, ayrıca iç parazit döktüğü saptandı. Yaklaşık 2 ay sürecek bir tedavi sürecine alınan Alfa\'yla ilgilenen Veteriner Hekim Durmuş Kebapçıoğlu (36), köpeğin sosyal medyada çok fazla konuşulduğunu ve 3 gün önce de Hayvanlar İçin Projeler Derneği yetkilileri tarafından kendilerine getirildiğini belirterek, \"Tahlillerle birlikte layşmanya hastası olduğunu tespit ettik. İkincisi, ciddi düzeyde bir anemisi var, bunun bir aşama ötesi kan nakli gerektirecek düzeyde olur. Üçüncüsü, ciddi anlamda parazit döküyor, iç parazit. Tahmin ediyorum bu hastalıklar nedeniyle fazlaca aç kalmıştır, çünkü bulunduğu yerde de çok az sayıda insan yaşıyormuş. İşin iyi tarafı, köpeğin layşmanyaya rağmen böbreklerinin iyi olması, bu durum beni hep umutlandırır. Aynı zamanda iştahının da açık olması nedeniyle, 2-3 hafta sonrasında daha iyi bir hale geleceğine inanıyorum. Hastalığı çok ciddi ve öldürücü bir hastalık. İki hafta sonrasını bugünden öngörmek çok zor fakat ben çok umutluyum, tam tekmil bir tedaviye başladık. Toplamda 2 aylık bir tedavisi olacak, 2 hafta sonrasında iyi beslenmesi, birileri tarafından gözetilmesi köpeğin tekrar layşmanya yaşamaması ya da yaşadığı takdirde kendi başına çaresiz kalmaması açısından çok önemli. Birinci aşama onu hayatta tutmak, bunu yapabilirsek ne ala\" dedi.

Layşmanya hastalığının, Ege ve Akdeniz bölgelerinde çokça bulunan tatarcık sineği ile köpeklere geçtiğini vurgulayan Kebapçıoğlu, \"Bu hastalığın yüzde 100 net bir tedavisi, bir aşısı yok. Yapılabilecek en etkili korunma yöntemi, belli başlı markalarda tasmalar var, bazıları tatarcık sineklerine karşı da köpeği korur. En geç 6 ayda bir değiştirerek köpekleri tatarcık sineklerinden korumak mümkün. Havanın sıcak olduğu yaz aylarında ve bataklık bölgelerinde malesef hastalık çok yaygınlaşıyor. Son 10 yıl içerisinde de çok fazla düzeyde yaygınlaştı. 10 yıl önce belki ayda bir ya da 2 ayda bir layşmanya teşhisi yaparken, günümüzde haftada 3-4 teşhis yapar hale geldik.\" diye konuştu.

