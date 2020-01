DHA YURT BÜLTENİ-2

(ÖZEL)

1)AFRİN SINIRINDAKİ AZEZ\'DE MUHALİFLER ELİ TETİKTE



AFRİN\'DEN GELEN TACİZ SALDIRILARINA ANINDA KARŞILIK

TÜRKİYE\'nin terör örgütü PYD denetiminde olan gözlerin çevrili olduğu Suriye\'nin Afrin kentine komşu Azez\'de muhalifler de olası operasyon için hazır bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonuna Suriyeli muhaliflerin de dahil olacağını açıklamasının ardından Afrin ile sınır komşusu olan Azez\'de, Özgür Suriye Ordusu güçleri mevzilerinde eli tetikte görev yapıyor ve Türkiye\'nin başlatacağı operasyonda görev almak istiyor.

Kilis\'in karşısında bulunan Suriye\'nin en büyük şehirlerinden Halep\'e bağlı Azez\'in kontrolü iç savaşla birlikte rejim güçlerinden Özgür Suriye Ordusu\'na geçti. Zaman içerisinde Türkiye\'ye açılan Es Selame Sınır Kapısını ele geçirmek isteyenlerin hedefinde olan ve bir süre DEAŞ\'ın da kontrolü sağladığı Azez\'in denetimi sürekli olarak ÖSO güçlerinde kaldı. Kimi zaman DEAŞ ve PYD\'nin saldırılarına maruz kalan Azez\'deki terör unsurları Fırat Kalkanı Harekatı ile birlikte temizlendi. Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgedenin terör unsurlarından arındırılmasıyla birlikte, PYD\'nin Türkiye\'nin güney sınırında oluşturmak istediği koridor hayali de sonlandırılmış oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen ve sık sık PYD\'li teröristlerin taciz saldırıları ile gündeme gelen Afrin\'in de terör unsurlarından temizlenmesine yönelik olası operasyonun gündeme gelmesiyle gözler bu kente en yakın nokta olan Azez\'e çevrildi. TSK\'nın yaptığı Fırat Kalkanı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Cerablus, El Bab, Soran, Dabık, El Rai ve Afrin\'e en yakın noktadaki Azez\'de heyecana yol açan operasyon sinyali ile bölgedeki Özgür Suriye Ordusu güçleri de alarm durumuna geçti.



ÖSO GÜÇLERİ TEYAKKUZ HALİNDE



Azez\'de bulunan Özgür Suriye Ordusu güçleri, son günlerdeki gelişmelerin ardından teyakkuz durumuna geçti. Afrin sınırına yakın noktalarda PYD\'li teröristlerin kontrol noktalarına yakın noktalarda mevzilerde gelişmeleri takip ediyor. Afrin\'e yakın bölgelerde oluşturdukları kontrol noktalarında toprak siperler oluşturan ÖSO güçleri, burada olası saldırıları engellemek için gece gündüz demeden eli tetikte görev yapıyor.



TACİZ SALDIRILARINA ANINDA KARŞILIK



Afrin\'deki PYD\'li teröristlerin kontrol noktalarına birkaç yüz metre uzaklıkta Meşfe bölgesinde oluşturulan siperlerde nöbet tutan ÖSO güçleri, özellikle gece saatlerinde yapılan taciz ateşine anında karşılık veriyor. PYD\'li teröristlerin geceleri taciz amaçlı saldırıları, Özgür Suriye Ordusu güçleri anında doçka ve makinalı tüfeklerle karşılık vererek püskürtüyor.



Türkiye\'nin iç savaşın ardından desteğiyle, son olarak Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgelerini ve kentlerini teröristlerden arındırarak özgürleştirdiklerini anlatan Özgür Suriye Ordusu güçleri, Afrin\'e yönelik olası operasyona da aktif olarak katılmak için hazır olduklarını ifade etti. ÖSO güçleri, sınır hattındaki terörist unsurların temizlenmesinin Türkiye\'nin güvenliği gibi kendi kentlerinin güvenliği anlamına geldiğini ifade ederek, operasyon için kendilerine verilecek görevi beklediklerini kaydetti.



3 BİN SİLAHLI GÜCÜMÜZLE TÜRKİYE\'Yİ BEKLİYORUZ



Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden olan Ceyşel Şamel Tugay Komutanı Rashid Zamud Abo Fateh, Türkiye\'nin yapacağı Afrin operasyonuyla tüm güçleriyle destek vereceklerini söyledi. Rejimin iç savaşın başlamasıyla birlikte kendilerine dünyaya terörist olarak tanıttığını ancak ilk günden itibaren Türkiye\'nin sürekli destekçileri olarak Azez\'in özgürleştirilmesinde kendilerine destek verdiğini anlatan Abo Fateh, \"Türkiye sayesinde bu bölge teröristlerden temizlendi ve savaş durdu. İnşallah daha iyi olur. Fırat Kalkanı Harekatı öncesinde bu bölgede DEAŞ ve PYD tehdidi vardı. Şu anda her şey çok güzel gidiyor ve daha iyi olmasını umut ediyoruz. Türkiye\'ye müteşekkiriz ve Afrin operasyonu için talimat bekliyoruz. Ne zaman başlarsa operasyon biz hazırız ve gidip tüm gücümüzle savaşırız\" dedi.

Ceyşel Şamel grubunun destekçisi olan bölgedeki aşiretlerden Harrac aşireti lideri Esad Abo Sufuk ise Fırat Kalkanı Harekatında da Türkiye\'ye destek verdiklerini hatırlattı. Şu anda bünyelerinde 3 bin silahlı askerleri bulunduğunu anlatan Abo Sufuk, Afrin ve Münbiç\'e yönelik yapılacak operasyona da katılmak istediklerini dile getirerek, “Şu anda PYD\'nin olduğu bölgelerde savaşıyoruz ve askerlerimiz saldırılara karşı 24 saat nöbet tutuyor. Ne zaman operasyon başlarsa biz her şeyimizle bu savaşta Türkiye\'nin yanında yer almak üzere hazırız. Afrin ve Münbiç operasyonlarına 3 bin silahlı savaşçımız ile katılmak için Türkiye\'den gelecek talimatı bekliyoruz\" diye konuştu.



2)EŞİ, 58 YERİNDEN BIÇAKLAMAKLA TEHDİT ETTİ



ADANA\'da iki çocuk annesi Meral S. (32), boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşinin kendisini arayarak, \"Seni 58 yerinden bıçaklayacağım\" diye tehdit ettiğini belirterek Cumhuriyet Savcılığı\'na da suç duyurusunda bulundu. İstanbul\'da yaşayan ve günlük ev işlerine giderek geçimini sağlayan Meral S., 10 yıllık eşini şiddet gerekçesiyle terk edip Adana\'ya yerleşti. Burada ev kiralayan genç kadın, diyabet hastası oğlu Enes (9) ve kızı Ecrin (1.5) ile yaşamaya başladı. Genç kadın bir süre sonra, kirasını ve faturalarını ödemeyince evden çıkarıldı. Bunun üzerine Meral S., iki çocuğu ile birlikte ablasının yanına sığındı. Eşine boşanma davası da açan genç kadın, hasta çocuğunun bakımından dolayı mahkemeye gidemediği için davanın düşürüldüğünü söyledi. Eşi Sıtkı\'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren Meral S., \"Eşimin ruh sağlığı bozuldu, sürekli hayvan taklitleri yapıyordu. Uyuyan kızımın bacağını ısırdı, nedenini sorduğumda \'Tavuk sandım\' dedi. Onu bırakıp Adana\'ya geldik kurtulacağımı sanıyordum ama telefonla arayıp, beni öldürmekle bıçaklamakla tehdit ediyor. \'Eve geri dön, yoksa seni 58 yerinden bıçaklarım\' diyerek tehdit ediyor. Hasta olan çocuğumun tedavisinden dolayı çalışamıyorum, ablamın da durumu yok\" dedi. Meral S., eşi hakkında Cumhuriyet Savcılığı\'na da suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

3)KORKA KORKA GİRDİĞİ BÖBREK NAKLİ AMELİYATI SONRASI SAĞLIĞINA KAVUŞTU

ÇANAKKALE’de 57 yaşındaki Ayten Kolancı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi’nde gerçekleştirilen başarılı böbrek nakli operasyonu ile 4 yıl sonra eski sağlığına kavuştu. Ölüm korkusu yaşayan Ayten Kolancı\'nın korka korka böbrek nakli ameliyatına girdiği ortaya çıktı.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde yaşayan evli ve ev hanımı Ayten Kolancı, 4 yıl önce böbrek yetmezliğine yakalandı. son 2 yıldır diyalize giren Ayten Kolancı, 1 yıl önce ÇOMÜ Organ Nakil Merkezine organ nakli için başvurdu. 13 Ocak 2018 tarihinde Bursa\'nın Yalova ilçesi Devlet Hastanesinde beyin kanaması sonucu tedavi gören Arzu Taşçı\'nın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.

KORKA KORKA BÖBREK NAKLİ AMELİYATINA GİRDİ

Ayten Kolancı\'ya böbrek nakli için müjdeli haber geldi. Organ Nakil Merkezine gelen Ayten Kolancı, geçmiş dönemde çevresinde sarf edilen \'böbrek nakli olanların hayatını kaybetme gibi ihtimalleri var\' sözleri üzerine ölümden korktuğu için, böbrek nakli ameliyatına girmekte tereddüt etti. Organ Nakil Merkezi yetkililerin görüştüğü ve nakile ikna ettiği Ayten Kolancı, korka korka girdiği ameliyattan 3 saat sonra, takılan sol böbrek ile tekrar eski sağlığına kavuşarak çıktı.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, 4 yıldır böbrek yetmezliği teşhisi konulan Ayten Kolancı\'nın 2 yıldır diyalize girdiğini söyledi. Böbrek yetmezliği nedeninin, Hipertansiyona bağlı böbrek hasarı olduğunu belirten Doç. Dr. Cabir Alan, şöyle konuştu:

\"Hipertansiyon eğer kontrol altına alınmazsa, gözde, kalpte ve böbreklerde hasara sebebiyet verir. Ayten Hanım 1 yıl önce Organ Nakil Merkezimize kayıt oldu. Bursa Yalova\'da 27 yaşındaki bir hastamızın beyin ölümü gerçekleşti. Bu hastanın yakınları acılı olmasına rağmen büyük bir özveride bulunarak organlarını bağışladı. Merkez olarak sıra bizde olduğu için Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan listede 5 hasta içinde doku ve kan grubu uyumu olan Ayten hanım\'a böbrek nakli yapıldı. Ameliyat 3 saat sürdü.\"

\'KORKTUĞUM GİBİ OLMADI\'

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi ekibine kendisini yeniden sağlığa kavuşturdukları için teşekkür eden Ayten Kolancı, \"Allah\'ıma şükürler olsun sağlığıma kavuştum. İnşallah daha da iyi olacağım. Ameliyata girmeden önce çok korktum ve stres oldum. Korktuğum gibi olmadı. Buradan diğer hastalara sesleniyorum. Korkmalarını gerektirecek bir sebep yok\" dedi.

4)OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU: 3 YARALI

MANİSA\'nın Soma ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 02.40 sıralarında, Soma- Bergama Karayolu\'nun 4\'üncü kilometresi Avdan Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bergama yönünden Soma yönüne giden 24 yaşındaki Ramazan Demir, yönetimindeki 45 VF 222 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, demir bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Demir ile birlikte yanındaki 32 yaşındaki İbrahim Gezer ve 31 yaşındaki Celalettin Aydın, araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtardı. 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Soma Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

5)GÖRME ENGELLİ ÇİFTE DERNEKLERDEN DÜĞÜN

SİVAS\'ta yaşayan görme engelli Emine Demirel (33), göz muayenesi sırasında hastanede tanıştığı Antalya\'da yaşayan Ümit Özbek (32) ile evlendi. Çiftin düğünü kentteki bazı derneklerin desteği ile gerçekleştirildi.

2014 yılında Adana\'dan Sivas\'a gelen Emine Demirel, aynı sene Sivas Belediyesinin düzenlediği E-KPSS kursunun ardından girdiği sınavla Sivas Halk Eğitim Merkezi\'ne memur olarak atandı. 2015 yılında göz muayenesi için gittiği Ankara\'da Ümit Özbek ile tanıştı. 1 yıl boyunca görüşen görme engelliler evlenmeye karar verdi. 4 ay önce Antalya’da resmi nikah yapan görme engelli çift için Sivas Bedensel Zihinsel Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Sivas Belediyesi, Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi ve Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Engelliler Komisyonu tarafından Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneğinde kına gecesi ve düğün yapıldı. Düğünde birlikte dans eden çift, birlikte çifte telli oynadı. Çifti engelli dernek başkanları da yalnız bırakmadı. Kına yakan görme engelli çift, düğün pastası kesti.

Doktor ihmali sonucunda yüzde 50 görme engelli olan Ümit Özbek, Antalya’da masaj terapisti olarak çalıştığını ifade ederek, \"Bizim tanışmamız Ankara\'da göz muayenesinde gerçekleşti. Evlilik kararını 4 ay önce aldık. Antalya’da nikahımızı kıydık ve burada bir düğün, Antalya\'da da bir düğün gerçekleştirmeyi düşündük. Burada benim için sürpriz oldu. Bizim için tertiplenen düğün merasimine çok çok teşekkür ediyorum. Gelen misafirlerimizden Allah razı olsun. Eşim halk eğitimde olduğu için meslek icabı Sivas\'ta bulunuyor. Öncesinde İstanbul\'da ikamet ediyordu. Esas memleketi Hatay. Ortak noktamız Ankara oldu. Sivas bizim kavuşma noktamız oldu. Allah tamamına erdirdi diyelim. Bundan sonra yaşantımıza beraber devam edeceğiz. Ben mesleğimi devam ettirmeye çalışacağım\" dedi.

Doğuştan görme engelli Emine Demirel ise zorlu bir süreç sonunda evlendiklerini ifade ederek \"Fakat hepsinin birer birer aştığımıza inanıyorum. Arkadaşlarımızın hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bu süreçte en çok engelli arkadaşlarımızdan destek aldık. Onların sayesinde bu mutluluğu yaşıyoruz. En başta da görme engelli eğitmenimiz Selman Devecioğlu\'na teşekkür ediyorum\" dişe konuştu.

\"ENGELLİLERE, ENGEL OLMASINLAR\"

Sivas Bedensel Zihinsel Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Geçkil, engellilere her alanda destek vermeye çalıştıklarını ifade ederek şöyle dedi:

\"Biz onları boynu bükük garip bir şekilde bırakmayalım, kısmet olursa bu etkinliği de beraber yapalım istedik. Biz sadece engellilere yardım etmiyoruz. Düğününde, ihtiyacında hangi sıkıntısı varsa elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Engellilere destek olunda yapmayacakları, başaramayacakları iş yok. Yeni çiftlere mutluluklar diliyorum. İnşallah mutlu olurlar. Gidecekleri yerde daha güzel hayat yaşamaları, Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum.\"



Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Selman Devecioğlu ise şöyle konuştu:



\"Emine, Ümit beyle tanıştığında bizim iş arkadaşımızdı. E-KPSS sınavına hazırlanırken ilk Sivas\'a geldiğinde benim öğrencimdi. Memur oldu, sınavları kazandı. Halk Eğitim Merkezinde çalışmaya başladı ve Ümit\'le konuşarak evlenmeye karar verdiler. Antalya\'ya tayin istediler. Biz de kız tarafı olarak mini bir düğün yapalım istedik ve bunu organize ettik.\"



Sivas Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi Sorumlusu Prof. Dr. Recep Toparlı ve Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği Başkanı Ahmet Ayık, görme engelli çift için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek mutluluklar diledi.

6)AMASYA’DA 40 YILLIK MESLEĞİNİ OĞLUNA EMANET ETTİ

AMASYA\'da müzik evi işleten 62 yaşındaki Atilla Pazar, 40 yıldır devam ettirdiği mesleğini 33 yaşındaki oğlu Hakan Pazar’a bıraktı. 20 yıldır müzik piyasasının içerisinde olan Hakan Pazar ise, “Benim en büyük avantajım eskiden çalmak için müzik aletini kimse bulamazken, babamın sayesinden bütün müzik enstrümanları ile tanışabildim ve bu aletleri kullanabilme imkanını buldum\" dedi. Amasya’da 1978 yılında başladığı 40 yıllık müzik hayatı boyunca 30’un üzerinde müzik enstrümanı çalan, hem müzik evi işleten hem de müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Atilla Pazar, mesleğini oğlu Hakan Pazar\'a devretti. Evinin bir odasını da müzik aletleriyle donatan Atilla Pazar, oğlunun da kendisi gibi çizgide ilerlemesini istediğini ifade ederek, \"40 yıldır hem müzik evi, hem de müzisyenlik yaparak bu yaşa kadar geldim. Artık yaşlandığımı hissederek 15 yıl önce oğlum yetişti. Ona baya emek verdim. Benden daha iyi olmasını istedim. Bütün müzik aletleriyle iç içe olmasını sağladım. Şuanda da kendisini başarılı görüyorum. Bir çok müzik aleti çalabiliyor. En son olarak müzik enstrümanı olarak klarneti seçti. Bu yolda Amasya’da birçok etkinlik ve konserde arkadaşlarıyla görev alıyor. Ben bundan sonra da onun arkasında durarak, ona destek olacağımö diye konuştu.

Hakan Pazar ise, “Küçük yaşta babamın müzik evine giderek orada merakla başladığım aşina olduğum müzik ben de bağımlılık yaptı. Kendi grubumla çeşitli organizasyon ve konserlerle müzik piyasasında yer almaya çalışıyoruz. İlk müzik aleti olarak darbuka çaldım. Babam ritim kulağımın gelişmesi için darbuka ile başlamamı istedi. Daha sonra cümbüş, ud enstrümanları çalmaya devam ettim. Bütün müzik aletlerinin olması nedeniyle hepsinden çalmaya başladık. Şuan klarnette karar kılarak kendimi bu yolda ilerletmek istiyorum. Gençlerimiz enstrüman alıp, 2 hafta içerisinde öğrenemiyoruz diye bırakıyorlar. Benim tavsiyem bu konuda ısrarcı olsunlar. Çünkü çok çalışmadan, emek vermeden hiçbir şey öğrenilemezö dedi.

7)İGLODA CAĞ KEBAP KEYFİ

ERZURUM\'un yöresel lezzetleri olan cağ kebap ve kadayıf ile incir dolma tatlısını bir arada sunan Muammer Tanhaş, iş yerinin önüne müşterilerine özel yaptığı ve içerisinde 4 kişilik bir ailenin rahatlıkla oturabildiği igloda, yemek keyfi sunuyor.

Erzurum\'da yılın yaklaşık 5 ayını kar altında geçiren esnaf, işyerlerinin önüne yaptığı \'kardan adam\' veya \'iglo\' gibi eserlerle farkındalık oluşturuyor. Erzurum\'a has kadayıf dolma tatlısı ve cağ kebapta markalaşan Muammer Usta da merkez Yakutiye ilçesi Terminal Caddesi\'ndeki işyeri önüne 4 kişinin rahatlıkla içerisine oturup yemek yiyebileceği mekan yaptı. Çevresini ve içerisini ışıklandırdığı igloda cağ kebap ve kadayıf dolması yemek isteyen müşterilere servis yapılıyor. Kar ve buzdan yapılan iglonun müşterilerin büyük ilgisini çektiğini söyleyen Muammer Usta şunları söyledi:

\"Geçen yıl yaptığımız iglo büyük ilgi görmüştü. Yoğun kar yağışını fırsat bilip bu yıl da aynısı yaptık. Müşteriler burada yemek için adeta sıraya giriyor. Fotoğraf çektiriyorlar, sonra yemek yiyorlar. Müşterilerin yoğun isteği üzerine önümüzdeki yıllarda daha büyüğünü yapacağız. Buraya özellikle doğum günü, evlilik yıldönümünü kutlayanlar ilgi gösteriyor. Sevgililer Günü\'ne çok olmasına rağmen şimdiden rezervasyon yaptıran çiftler var. İgloda yemek yiyen Eskimo hayatını yaşıyor. İçerisi göründüğü gibi soğuk değil.\"

İgloda cağ kebabı ve kadayıf dolması tatlısı yemenin ayrıcalık olduğunu hatırlatan Dilan Kargacı, \"Yoldan geçerken ilgimizi çekti. Aç olmadığımız halde girip cağ kebabı yedik. Burası oldukça farklı bir mekan. İçinde insan kendini mutlu hissediyor. İçerinin havası normal bir işyeri sıcaklığında. Yemek yerken üşümedik\" diye konuştu.

