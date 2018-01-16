DHA YURT BÜLTENİ-2

1)BURSA\'DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ ARAÇ TAKLA ATARAK TARLAYA UÇTU

BURSA\'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü Muhammet Emin Yılmaz yaralandı. Kaza merkez Osmangazi ilçesi Uludağ yolu İnkaya mahallesi mevkiinde meydana geldi. Uludağ istikametinden kent merkezine gitmekte olan 16 LJP 17 plakalı otomobil, sürücüsü 20 yaşındaki Muhammet Emin Yılmaz\'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak bir tarlaya uçtu. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri yaralı sürücüyü ters dönen araçtan çıkardı. Yılmaz, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Muhammet Emin Yılmaz\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü

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-Ambulansın gidişi

-Kaza yerinden görüntüler

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

Süre: 59 saniye Boyut: 60 MB

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2)PKK\'NIN SÖZDE KOMUTANI BURSA\'DA YAKALANDI

TERÖR örgütü PKK\'nın sözde Van Aladağlar bölge komutanı \'Sefkan\' kod adlı Reşat Karabalık, Bursa\'da yakalandı. Harmancık ilçesi girişindeki kontrol noktasında bulunan polis ekipleri, görevlileri görünce kaçmaya çalışan otomobilin sürücüsüne \'Dur\' ihtarında bulundu. İhtara uymayan otomobille kaçmaya başlayan şüpheli, kısa süre devam eden kovalamaca ardından yakalandı. Bu kişinin verdiği kimliğin başkasına ait olabileceğinden şüphelenen polis, durumu Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Terörle mücadele polislerinin yaptığı araştırmada bu kişinin terör örgütü PKK\'nın sözde Van Aladağlar bölge komutanı \'Sefkan\' kod adlı Reşat Karabalık olduğunu belirledi. Örgüte 2000\'li yılların başında katılan Karabalık\'ın daha önce de terör örgütü PKK\'nın Ağrı Tendürek sözde bölge komutanı olduğu bildirildi. Şüphelinin bir süreden bu yana Kütahya\'nın Tavşanlı ilçesindeki yakınlarının yanında saklandığı belirlendi. Bursa\'daki işlemlerinin ardından Van\'a gönderilen Karabalık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-

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KIZINI TACİZ EDEN KOMŞUSUNU ÖLDÜREN BABAYA, 2.5 YIL HAPİS CEZASI

3)TACİZ CİNAYETİNE \'KASTI AŞAN ÖLDÜRME\' CEZASI

İZMİR\'in Buca ilçesinde, oturdukları apartmanın asansörünün önünde, komşusunun 10 yaşındaki kızı Y.A.\'ya arkasından sarılarak cinsel istismarda bulunan, bu davranışı güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen Erol T. (Erol Tanyeri) küçük kızın babası B.A. tarafından tek bıçak darbesiyle yaralandı, hastanede öldü. Tutuklanıp hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan B.A., \'kastın aşılması suretiyle öldürme\' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi. İtiraz edilmeyen karar, kesinleşti.

Buca\'nın Yıldız Mahallesi\'nde oturan şoför 36 yaşındaki B.A.\'nın kızı Y.A., geçen yıl, aynı zamanda Anneler Günü olan 14 Mayıs\'ta, semt pazarına gitmeye hazırlanan annesi E.A.\'dan önce evden çıkıp, apartmanın önüne indi. Burada annesini beklediği sırada Y.A.\'yı apartmanın içine çağıran, elinde tornavida da bulunan komşuları 55 yaşındaki emekli Erol T., küçük kızı asansörün önünde sıkıştırıp öptü ve arkasından sarıldı. Şaşkınlık yaşayan küçük kız, Erol T.\'nin yanından hızla apartmanın önüne doğru koşup kaçtı. Bir süre sonra aşağı inen annesine, yolda giderken yaşadıklarını anlattı. Bunun üzerine apartmana geri dönen anne E.A. yöneticiyi bulup, binaya kısa süre önce kurulan güvenlik kamerasının kayıtlarını izledi. Gördükleri karşısında beyninden vurulmuşa dönen geç kadın, boşanmasına rağmen birlikte yaşamayı sürdürdüğü eşi B.A.\'yı arayıp, izlediği görüntüleri anlattı. Erkek yeğeni E.K ile birlikte apartmana gelen baba B.A., eve uğrayıp, yanına bir ekmek bıçağı aldı. B.A., yeğeni ve eşi E.A. daha sonra Erol T.\'nin dairesinin bulunduğu 7\'inci kata çıktı. Burada yaşandığı belirtilen tartışma sırasında B.A., dairenin kapısına çıkıp, kendisine \"Ne var lan\" dediğini öne sürdüğü Erol T.\'yi karnından tek bıçak darbesiyle yaraladı. B.A. ve yanındakiler daha sonra apartmandan ayrılıp, komşularına bıraktıkları kızlarını da yanlarına alarak, Bornova\'daki akrabalarına gitti. Hastaneye kaldırılan, ancak aşırı kan kaybeden Erol T. yaşamını yitirdi. Polisi arayıp teslim olan B.A. ise tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

B.A. hakkında, \'Kasten adam öldürme\' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Savunmasında kızlarına tacizde bulunan Erol T.\'nin 3 oğlu bulunduğunu, bu yüzden kendilerine yönelebilecek bir saldırı olasılığına karşı, tedbir amaçlı olarak yanına bir ekmek bıçağı aldığını söyleyen B.A., \"Kapıyı eşi açtı, daha sonra adının Erol T. olduğunu öğrendiğim kişi geldi. Karşımda 50-60 yaşlarında bir adam gördüm. Sol eli pantolonunun cebindeydi. Sağ elini havaya kaldırıp, \'Ne var lan, ne istiyorsunuz\' dedi. Pantolonunun cebinde bir şeyle geldiğini düşünüp elinin olduğu yere doğru bıçağı bir kez salladım. Ardından yanımdakilere \'Yürüyün gidelim\' dedim. Öldürme maksadım yoktu. Öyle olsa bıçakla birden fazla vururdum. Öldüğünü de emniyette öğrendim\" dedi.

\"KAMERA KAYITLARINI İMHA ETMEK İSTEDİ\" İDDİASI

Tacize uğrayan küçük Y.A.\'nın annesi E.A. da, kızının olayı kendisine anlatmasının ardından yöneticiyle birlikte, apartmandaki güvenlik kamerası kayıtlarının bulunduğu bölüme gittiklerinde Erol T.\'nin elinde bir nacak ile burada olduğunu gördüklerini anlattı. Kamera kayıtlarını imha etme amacında olduğunu anladıklarını, yöneticinin onu buradan uzaklaştırdığını söyledi. Görüntüleri izlemelerinin ardından eşine haber verdiğini ve birlikte dairesine gittikleri Erol T.\'nin, \"Ne var lan\" diyerek eşine çıkıştığını öne sürdü.

\"KOCAMIN ELİ CEBİNDE DEĞİLDİ\"

Erol T.\'nin eşi Melek T. ise verdiği ifadede, \"Olay günü kapıyı ben açtım. Kapıyı açar açmaz, sanık B.A. kocam Erol T.\'ye bıçağı sallayıp, yanındakilerle birlikte kaçtı. Kocamın eli cebinde değildi, diğer elini de kaldırmadı\" dedi. Cinsel taciz olayını sonradan öğrendiğini dile getirdi.

SAVCI SUÇLAMAYI DEĞİŞTİRDİ

Savcı verdiği mütalaada, dava \'kasten adam öldürme\' suçundan açılsa da olayın gerçekleşme şeklinden, öldürme kastının olmadığının anlaşıldığını belirtti. Bu yüzden sanığın, \'kastın aşılması suretiyle öldürme\' suçundan cezalandırılmasını ve tahrik indiriminin de en yüksek hadden uygulanmasını talep etti.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ YAPILDI

Yapılan yargılama sonunda mahkeme heyeti, mahkeme başkanının muhalefet şerhine karşın oy çokluğuyla, sanık B.A.\'ya \'kastın aşılması suretiyle öldürme\' suçundan önce 12 yıl hapis cezası verdi. Sanığın eylemi haksız tahrikin etkisi altında gerçekleştirdiği belirtilerek, ceza 4\'te 3 oranında düşürülüp, 3 yıla indirildi. Sanığın yargılama sürecindeki davranışları da dikkate alınıp bir indirim daha yapılarak ceza 2 yıl 6 hapsi indirildi. Ayrıca sanığın tahliyesine karar verildi.

MAHKEME BAŞKANI ŞERH KOYDU

Mahkeme Başkanı Cevdet Ekizoğlu ise sanığın evden bıçak alıp öldürdüğü Erol T.\'nin dairesine çıktığını belirterek, bu yüzden kasten adam öldürme suçundan hüküm kurulması gerektiğini vurguladı. Mahkeme Başkanı Ekizoğlu\'nun karşı çıkmasına rağmen oy çokluğu ile verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı, tarafların temyiz başvurusunda bulunmaması üzerine kesinleşti.

KARARI DEĞERLENDİRDİ

Mahkemenin verdiği kararı değerlendiren avukat Yalçın Yılmaz, müvekkili B.A. ve ailesi açısından sevindirici bir sonuç olduğunu söyledi. Taciz olayının ardından haber verilmesine rağmen polisin apartmana gelmemesi yüzünden olayların bu noktaya geldiğini öne süren avukat Yılmaz, \"Aileye, şikayet için Çocuk Şubesi\'ne gitmesi önerilmiş. Polis hemen gelse bu olay yaşanmayabilirdi\" dedi.

İstismara uğrayan küçük kızın, duruşmada verdiği ifadede, kendisine yapılanı annesine anlattığı için pişmanlık duyduğunu, bu olay yüzünden babasının yanlarında olmadığı için çok üzüldüğünü söylediğini aktaran avukat Yalçın Yılmaz, hakimlerin de onu \"Sen doğrusunu yaptın\" diyerek teselli ettiklerini anlattı.

Görüntü dökümü

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- Taciz anı güvenlik kamerası görüntüsü

- Avukat Yalçın Yılmaz ile röp

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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4)25 YILLIK VEZNECİ 10 BİN EURO FAZLA ÖDEDİĞİ 3 KİŞİYE SESLENDİ: PARAYI GETİRİRSENİZ DUACI OLURUZ.

KAYSERİ’de döviz bürosunda çalışan 25 yıllık veznedar, euro bozdurmak için iş yerine gelen biri kadın, 3 kişiye 10 bin euro fazla ödeme yaptı. 25 yıllık Veznedar Ahmet Aksu, parayı verdiği kişilere seslenerek, “O an dalgınlıktan fazla para ödedim. Ama, bu kişilerin duyarlı olduğuna inanıyorum ve parayı getireceklerini düşünüyorum. Eğer getirirlerse ,duacı oluruz. ö dedi.

Kayseri’nin merkez Melikgazi ilçesindeki Kazancılar Çarşısında bir döviz bürosunda meydana gelen olayda biri kadın 3 kişi döviz bozdurmak için iş yerine girdi. Bir süre aralarında konuştuktan sonra 25 yıllık vezneci 54 yaşındaki Ahmet Aksu’ya yöneldiler. Burada ellerindeki euro cinsi parayı TL’ye çevirmek istediklerini ifade eden 3 kişi 44 Bin euro bozdurmak istediklerini belirterek, parça parça paraları veznedar Aksu’ya vermeye başladı. Veznedar Aksu’da o anki dalgınlıkla 44 Bin euroluk ödeme yaptı. Hata yaptığını bir süre sonra fark etti. Yaşadığı bu olay sonrası üzülen Aksu, 25 yıllık meslek hayatında ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını söyledi. Ahmet Aksu, “Vatandaşlar kendi aralarında konuştuktan sonra bana yöneldiler ve 45 Bin euro bozduracaklarını söyledi. Biri kadın 2’si erkekti. Sonra hesap yaptılar ve 45 Bin Euro fazla geliyor, 44 Bin bozduracaklarını ifade ettiler. Sonra bana parça parça para verdiler. Orada hesabı karıştırdım. O an bir anlık dalgınlıkla ben onlardan 34 Bin Euro aldım ve 44 Bin euro karşılığı ödeme yaptım. 25 yıldır veznedarlık yapıyorum ve ilk defa böyle bir olay yaşadım. Bir anlık dalgınlıkla olanlar oldu. Bir süre sonra durumu fark ettik ama iş işten geçmişti\" dedi.

Fazla ödeme yaptığı vatandaşlara da seslenen Aksu, “Ben onların iyi niyetlerine inanıyorum ve duyarlı olduklarını düşünüyorum. İnşallah durumu fark ettiklerinde geri geleceklerdir. İnsanlık namına geri getirsinler istiyorum. İnşallah getirirler. Kendilerine duacı oluruz. Ben getireceklerine inanıyorum. Onlara 10 Bin euro 45 bin 700 TL fazla ödeme yapmışımö diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Vezneci Ahmet Aksu ile röportaj

-Güvenlik kamerasından görüntüler

-Döviz bürosundan görüntüler

-Detaylar

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA)

DV 1 dosya 6 dakika 09 saniye / 183 MB

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5)ADANA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 GÖZALTI

ADANA\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezinde \'torbacı\' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının evlerini belirleyen Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Onur, Ova, Uçak, Şakirpaşa, Kiremithane ve Yeşilbağlar mahallelerinde 10 adrese sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. \'Şehit Polis Erhan Konuk\' adının verildiği operasyona Asayiş, Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubelerinden çok sayıda polis katıldı. Direnişin görülebileceği değerlendirilen evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilirken, evlerde özel eğitimli detektör köpek \'Coco\' ile yapılan aramalarda 6 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet Müdürlüğü önündeki polis araçlarından görüntü

- Polis araçlarının operasyon noktasına gidişi

- Özel harekat polislerinin baskın yapılacak evin zilini çalması

- Polislerin \"Aç kayıpı\" diye bağırması

- Özel eğtimli detektör köpek Coco ve eğitmen polisin arama yapılacak eve girmesi

- Evden çıkan özel harekat polisinden görüntü

- Evin önünde güvenlik önlemi alan özel harekat polislerinden görüntü

- Şüphelilerin sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilmeleri

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01\'59\" Boyut: 121 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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