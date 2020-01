DHA YURT BÜLTENİ-2 

Trabzon\'da pisten çıkan uçak için kurtarma çalışması başlatıldı

ANKARA- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıkan yolcu uçağı için kurtarma çalışması başlatıldı. Bu arada olaydan sonra tedbir amacıyla hava trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı.

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait PC8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, dün saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı\'na iniş yaptığı sırada pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı, pistin kuzey istikametinde deniz tarafına yöneldi. 162 yolcu ile mürettebatın tahliye edildiği uçak, yamaca asılı kaldı. Trabzon Havalimanı, hava trafiğine kapatılırken, uçaklar da Erzurum, Erzincan, Ordu-Giresun ve Samsun havalimanlarına yönlendirildi.

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Pistten çıkan uçağın denize doğru yönelmesini önlemek için tedbir alındı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uçağın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Havalimanı görevlilerinin vinçlerle geldiği bölgede uçak için kurtarma çalışması yürütülüyor. Havalimanı çevresinde toplanan vatandaşlarda üstgeçitlerin üzerinden uçağın kurtarılma çalışmalarını izliyor, cep telefonları ile görüntü çekiyor.

Bu arada olaydan sonra tedbir amacıyla hava trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı\'nda sabah saatlerinde uçuşlar yeniden başladı. Havalimanı\'nda seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Uçağın kurtarılma çalışmaları

Havalimanı detatyları

Haber: Muhammet Kaçar-Fatih TURAN Kamera: Osman ŞİŞKO- Selçuk BAŞAR TRABZON- (DHA)

Bursa\'da 9 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kamerasında

BURSA\'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, seyir halindeki bir araca çarptıktan sonra savrularak park halindeki 7 araca çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı Metro İstasyonu mevkisinde meydana geldi. Bursa istikametine doğru giden 33 yaşındaki Hüseyin Demir idaresindeki 16 STM 35 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek Hakan Akova yönetimindeki 16 RM 1923 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Demir\'in aracı, yol kenarındaki park halinde bulunan 7 araca çarptı. Kazada, Demir\'in aracında bulunan 39 yaşındaki Aytaç Öner ve Hakan Akova hafif yaralandı. Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Öner\'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle boynunda incinme olduğunu ifade eden Hakan Akova, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hüseyin Demir idaresindeki aracın kendisini geçmeye çalışırken arkadan çarptığını söyledi. Çarpmanın etkisiyle savrulduğunu belirten Akova, \"Sol taraftaki metro istasyonunun duvarına çarptıktan sonra durabildim. Bu sıradan diğer aracın park halindeki araçlara çarpması sonucu bir çok araçta hasar oluştu. Aracımda çocuklarım ve eşim vardı. Emniyet kemeri taktığımız için çok şükür bir sıkıntı olmadı. Burunları dahi kanamadı. Sadece bende çarpmanın etkisiyle boynumda bir zedelenme oldu, incindi. Benim hızım düşüktü.\" diye konuştu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Demir\'in yönetimindeki aracın Akova idaresindeki otomobile çarparak park halindeki diğer araçlara çarparken, kaldırımda bulunan vatandaşların korku ile kaçıştığı görülüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

-Kaza anı güvenlik kamerasi

-Olay yerinden görüntüler

-Araçların çekilmesi

-Röportajlar

-Detaylar

Haber-Kamera: BURSA (DHA)

Ereğli\'de kayıp alzheimer hastasını arama çalışmaları sürüyor

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesi Kandilli beldesinde 5 gün önce kaybolan alzheimer hastası Nizamettin Havadar\'ı (74) arama çalışmaları devam ediyor.

Kandilli beldesinde oturan alzheimer hastası 3 çocuk babası Nizamettin Havadar, geçen salı günü evinden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Yakınlarının başvurusu üzerine jandarma, polis ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Belde ve çevresinde yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı. Bugün akşam saatlerinde Ereğli ilçe merkezinde devam eden arama çalışmalarına Alaplı ilçe belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de katıldı.

İtfaiye müdürü Sinan Taşkın ve 6 itfaiye personeli ara sokaklarda ve atıl binalarda arama yaptı. Alaplı İtfaiyesi Müdürü Sinan Taşkın, Havadar’ın mesai arkadaşları Çetin Güler’in akrabası olduğunu belirterek, “Belediye başkanımız Nuri Tekin’in de onayıyla gönüllü olarak arama çalışması yapıyoruz. İnşallah kendisini sağ salim bulacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Alaplı İtfaiye personelinin Ereğli’ye gelişi

-Ekibin arama çalışmasına başlaması

-Pazaryerinde yapılan çalışma

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / ZONGULDAK (DHA)

Devrilen dut ağacı, mahalleyi elektriksiz bıraktı

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde enerji nakil hatlarının üzerine devrilen dut ağacı, mahalleyi elektriksiz bıraktı.

Murtaza Mahallesi Hüseyin Karadeniz Sokak’taki bir binanın bahçesinde bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki dut ağacı, fırtına nedeniyle devrildi. Ağaç, elektrik hatlarına zarar verirken, yol ulaşıma kapandı. Mahalle sakini Süleyman Esko, yoldan geçtiği sırada çatırtı duyduğunu ve ağacın yıkıldığını fark eder etmez koşarak canını zor kurtardığını söyledi.

Olay yerine gelen polis, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Belediye ekiplerinin yardımıyla ağaç budanarak kaldırıldı. Enerji nakil hatlarının zarar görmesi nedeniyle mahalle bir süre elektriksiz kaldı. 2 saat süren çalışmanın ardından mahalleye elektrik tekrar verildi.

Görüntü Dökümü:

-Yıkılan ağaç

-Ekiplerin olay yerine gelmesi

-Ağacın dallarının ağaç motoru il ekesilmesi

-Süleyman Esko ile röportaj

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / ZONGULDAK (DHA)

Antalya Teknokent\'te hedef \'Mini Silikon Vadisi\'

Antalya\'da 2004 yılında tek binayla hizmet vermeye başlayan Antalya Teknokent, bugün 360 bin metrekare alanı, 3 binası, yazılım, bilişim, medikal, ileri tarım, tohum ıslahı, enerji gibi farklı sektörlerde hizmet veren 113 şirketiyle, Türkiye\'de ilk \'Mini Silikon Vadisi\'ni kurmayı hedefliyor. Antalya Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Zeki Alagöz, Türkiye\'de ilk denilebilecek bir sistem başlattıklarını belirterek, \"Antalya Teknokent\'te 360 bin metrekarelik teknoloji geliştirme bölgesi alanımız var. Bu alanımızın bir kısmını araştırma ve geliştirme projelerini yürütmekte kullandık. Açık alanlarımızı da mini bir araştırma merkezi oluşturmak için ki buna \'Mini Silikon Vadisi\' diyebiliriz, talep eden şirketlere 3 bin metrekare alanlar halinde vermeye başladık. Şu anda bunun iki parselini iki şirkete verdik. Türkiye\'de ilk Mini Silikon Vadisi\'ni kuracak teknokentlerden birisiyiz. Hedefimiz bu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Antalya Teknokent binası önünde Genel Müdür Doç.Dr. Zeki Alagöz ile röportaj

- Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yavuz ile röportaj

- Tekno kentteki cip çalışamaları

- Detay görüntüler

Haber: Selma KUNAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)

(ÖZEL) Meteoroloji balonları 160 dolara uçuyor

Erzurum\'daki Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürü Yalçın Ün, günlük hava tahminlerinin belirlenmesi için ülke genelinde 9 noktada günde 2 kez 35 kilometreye kadar çıkabilen meteoroloji balonlarının uçurulduğunu söyledi. Balonlar sayesinde her milibarda sıcaklık, basınç rüzgar, yön, hız ve nem değerlerinin elde edildiğini aktaran Ün, \"Balon ucuna bağlanan cihaz ile veriler merkezimize ulaşıyor. Yaklaşık her uçuşumuz 80 dolar civarında\" dedi. Ayrıca Meteoroloji Bölge Müdürlüğü\'nce Erzurum\'da doğal afetlerin önüne geçilmesi için radar, yıldırım, meteorolojik gözlem istasyonları kuruldu. Kurulan istasyonlar sayesinde ani taşkın, sel, fırtına, yıldırım olaylarına karşı can ve mal kayıplarını önlemek için elde edilen verilerle vatandaşlar önceden uyarılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Meteoroloji binası

-Hümeyra Pardeli\'nin anonsu

-Yalçın Ün ile röp

-Meteoroloji balonundan detay

-Meteorolji balonunun uçurulması

-Hümeyra Pardeli\'nin anonsu

-Meteroloji radarının görüntüsü

Haber:Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU / ERZUURM(DHA)

Telefonla görüşmek için karlı yüksek tepelere kulübe kurdular

BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesine 35 kilometre mesafede bulunan Hasanova köyüne bağlı 125 nüfuslu Burmataş, cep telefonu görüşmelerini büyük riskleri göze alarak gerçekleştiriyor. Köy içinde şebeke çekmediği için köyün etrafındaki yüksek tepelere çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, kış mevsiminde yoğun kar yağışı ve kurt saldırısı riskine karşılık yüksek tepelerde kurdukları kulubelere girerek, cep telefonu görüşmelerini burada gerçekleştiriyor.

Görüntü Dökümü

-Köy içerisinden görüntüler

-Kar içerisinde tepeye tırmanan köylüler

-Köylüler, kulubelerde telefon görüşmesi yaparken

-Köylülerin konuşmaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: BİNGÖL (DHA)

Üniversite öğrencilerinden \'iyilik hareketi\'

Erzurum\'da, \'Güçlü İyilik Hareketi\' üyesi bir grup üniversite öğrencisi, sokak kedileri için yaptıkları evleri şehrin farklı noktalarına bıraktı. Öğrenciler,halktan kedi evlerine yiyecek bırakmalarıni istedi.Yapılan barınak ve mama kapları sayesinde kedilerin kışı rahat geçirmelerini ümit ettiklerini söyleyen Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi ve Güçlü İyilik Hareketi\'nin Genel Koordinatörü Ravzanur Eker, \"Kışın en şiddetli yaşandığı Erzurum\'da, soğuklar kendini iyice göstermeye başladı. İnsanlar gibi sokak hayvanlarının da evleri olması gerekiyor. Biz de hayırsever bir iş adamı olan Ufuk İnce\'den yardım istedik. Sağ olsun teklifimizi geri çevirmedi. Fabrikadaki ustalar atık malzemelerle bizlere kedi evi yapılmasını öğretti. Biz de bu evlerden yaklaşık 50 tane yapıp şehrin dört tarafına bıraktık\" dedi

GÖRÜNTÜDÖKÜMÜ: ÖZEL

-Ustaların kedi evlerinin yapımını göstermesi

-Öğrencilerin kedi evlerinin yapılmasına yardım etmesi

-Öğrencilerden detay

-Kedi evlerinden detay

-Ufuk ince ile röp

-Ravzanur Eker ile röp

-Kedi evlerine giren kedilerden detay(cep telefonu görüntüsü)

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA)



Rus güzeller at binip, eğlendi

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde 2015 yılında düzenlenen \'Club Aura Güzellik Yarışması\'nın birincisi üniversite öğrencisi Regina Minacheva, 2016 yılında düzenlenen \'Miss Kemer International Güzellik Yarışması\'na katılan üniversite öğrencisi Ekaterina Dyakonova, model ve İngilizce öğretmeni Daria Balabanova, model ve üniversite öğrencisi Larisa Batchaeva tatil için ilçeye geldi. Ata binmeyi seven güzeller, ilçedeki bir çiftlikte ata bindi. Doğada at safari de yapan Rus güzeller, at üzerinde poz verdi, engellerin üzerinden atladılar. Doğada uzun süre at koşturan güzeller, keyifli anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Atların alana getirilmeleri

- Güzellerden Regina Minacheva\'nın hazırlığı

- Regina Minacheva\'nın engelden at ile atlayışları

- Larisa Batchaeva\'nın ata binmesi

- At çiftliğinden çıkış

- Yolda geçişten kısa detay

- Eğitmen Kristina\'nın atı koşturması ve ardından şaha kaldırması

- Eğitmenler ve güzellerden Regina\'nın atlarını koşturması detay

- Gidişten detay

- Ahırdaki attan detay

- Ekaterina Dykonova ile röportaj

- Ekaterina Dykonova\'nın ata havuç vermesi

- Daria Balabanova röportaj

- Larisa Batchaeva\'nın atı sevmesi ve konuşması ardından ahıra sokması

- Regina Minacheva röportaj

- Çalışanlar tarafından atın ahırdan çıkması

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

Mersin\'de \'Maskeli Balo\' operası sahnelendi

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), dünyada eserleri en çok sahnelenen opera bestecilerinden Giuseppe Verdi\'nin 3 perdelik \'Maskeli Balo\' operasını sanatseverlerle buluşturdu.

Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk\'un izlediği eser, Kültür Merkezi\'nde sahnelendi. Orkestra yönetmeni Antalya Devlet Opera ve Balesi şefi Alexandru Samuil’in yaptığı eserin sahne yönetmenliğini Y. Yavuz Günsoy, dekor-kostüm tasarımını S. Gülden Sayıl Şenlikli, koro yönetmenliğini Anıl Aydın, orkestra yönetmeni yardımcılığını O. Öner Özcan, koreografisini ise M. Kürşat Kılıç üstlendi. 18\'inci Yüzyıl\'da Boston Valisi Riccardo\'nun büyük aşk beslediği Amelia\'nın eşi tarafından öldürülmesini konu alan eserde başlıca rolleri, A. Sevinç Demirağ, Seda Ortaç, Bengi İspir Özdülger, S. Bülent Bezdüz, Alaaddin Ataseven, Faik Mansuroğlu, Volkan Şen, Stare Çelebi, Sibel Kızılateş, Pınar Olgun Güven, Funda Hayfavi, K. Erdem Özdemir, Andrei Yevtushenko, Levent Yetkin, Serkan Sevinç, Korhan Dinçer, Serkan Karagöz, Cumhur İbili, A. Ulvi Karaca paylaştı. Eser, 16 Ocak\'ta saat 20.00’de yeniden sanatseverlerle buluşturulacak.



GÖRÜN DÖKÜMÜ

-----------------------

- Opera binasının girişi

- Binaya girenler

- Operadan genel ve detay

- Sanatçıları alkışlayanlar

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

===============================================