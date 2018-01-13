DHA YURT BÜLTENİ-2 

1)CONO OPERASYONU\'NDA DOLAPTAKİ GİZLİ BÖLMEDEN KADIN ÇIKTI

ADANA\'da uyuşturucu, fuhuş, gasp ve yağma suçlarına karışan \'Cono Aşireti\'ne yönelik bin polisin katılımıyla düzenlenen hava destekli operasyonda, gözaltına alınan 31\'i kadın 46 kişinin evinden çıkanlar, polisi şaşırttı. Aramalarda oturma odasında bulunan vitrin görünümlü dolabın içinde gizlenen kadın bulundu. Kent genelinde son dönemlerde artan \'Aşk Vaadiyle\' dolandırıcılık olaylarının artması üzerine, Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan alınan talimatla \'Cono Aşireti\' olarak bilenen kişilere yönelik bin polisle şafak baskını düzenledi.

EMNİYET MÜDÜRÜ BİZZAT YÖNETTİ

Önceden belirlenen 39 eve 17 zırhlı araç, 2 detektör köpeği ile yapılan eş zamanla operasyona 1 helikopter ve 2 drone da havadan destek verdi. Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın bizzat yönettiği şafaktaki baskında gözaltına alınan aşiret mensuplarının evine giren polisler, evlerde arama yaptı. Ekipler, \'Aşk Vaadiyle\' dolandırıcılıktan elde edilen 150 bin lira para, 50 bin lira değerinde altın ve satışa hazır esrar ele geçirdi.

GİZLİ BÖLME BULUNDU

Aramalarda, bir evin oturma odasında bulunan vitrin görünümlü dolap bulundu. Bir kişinin ayakta duracağı kadar genişlikte olan gizli bölmenin kapısı açıldığında içinden 1 kadın çıktı. Vitrin görünümlü dolabın kapağındaki gizli kilit sistemi olduğu, kapağın açıldığında bir kişinin saklanacağı gizli bir bölmenin bulunduğu belirtildi. Evde detaylı arama yapan polis, yastık ve kasa içerisinde yüklü miktarda para, ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeği de buldu. Cumhuriyet Savcılığı\'ndan alınan izinle aşiret mensuplarının 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip edildiği, operasyonun çok gizli tutulduğu ifade edildi. Ayrıca çatışma riskine karşı polis helikopterinden de termal kamera ile izleme yapıldı.

ÇOCUKLARIYLA GELDİLER

Gözaltına alınan kadınların bir bölümünün hamile olduğu ve bazılarının ise kucaklarında çocuklarıyla sağlık kontrolüne getirildiği görüldü. Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına hakaret eden şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Operasyonların yapıldığı mahallere gelip inceleme yapan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise, \"Kentimizin huzur ve güvenliği için polisimiz 7/24 görev yapıyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için mücadele ediyoruz. Her türlü suç ve organize terör gruplarına karşı operasyonlarımızı devam edecektir\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet Müdürlüğü tabelası

- Ekilperin emniyet binasından çıkması (drone görüntüsü)

- Helikopterden görüntü

- Motosikletli polislerin operasyon noktasına gidişi

- Operasyonun helikopter görüntüleri

- Özel harekat polislerinin evin kapısını kırması

- Eve girmesi

- Polislerin evin içinde arama yapması

- Koltuğun arkasından çıkan uzun namlulu silah

- Silah ve mermilerin görüntüsü

- Koltuğun altından çıkan poşetteki paralar

- Dolaptan çıkan silah, para ve altınlar

- Yastığın içinden çıkan paralar

- Ele geçirilen malzemelerden görüntü

- Kağıdın içindeki esrar maddesinden görüntü

- Dolap kapağının arkasındaki gizli bölmeden görüntü

- Gözaltın alınan şahısların götürülmesi

- Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın konuşması

**ARŞİV**

- Özel harekat polislerinin sokakta yürümesi

- Operasyon yapılan mahallelerin görüntüsü

- Gözaltına alınan kadınların kucaklarında çocuklarıyla sağlık kontrölüne getirilmesi

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)

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2)TEFECİLER, VETERİNERİN DEVESİNE EL KOYMUŞ, ÖLEN KİŞİNİN ADINA ŞİRKET KURMUŞ

ADANA\'da, çıkar amaçlı suç örgütü kurup, \'Tefecilik ve Yağma\' suçlarından gözaltına alınan 1\'i kadın 13 kişinin, alacaklı oldukları veterinerin devesine zorla el koydukları, 18 yıl önce ölen bir kişinin adına da şirket kurdukları ortaya çıktı. Adana Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri \'Tefecilik ve Yağma\' yaparak çıkar amaçlı suç örgütü kuran 1\'i kadın 13 kişiyi, Cumhuriyet Savcılığı\'ndan alınan izinle 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip etti. 11 Ocak\'ta 17 ayrı adrese eş zamanlı şafak baskını düzenleyen ekipler, 1\'i kadın 13 kişi gözaltına aldı.

DEVEYE EL KOYDULAR

Çetenin ele başılığını yapan Aziz Yaşar B.\'nin, çiftçilere çok yüksek faizlerle para verdiğini, paraları ödemeyenlere tehdit ve zorla senet imzalattığı ileri sürüldü. Aynı çeteden 70 bin lira para alan veteriner B.K.\'nın paranın faizini bile ödeyememesi üzerine devesine el koyulduğu iddia edildi. Yapılan operasyonda bulunan deve, yediemine teslim edildi. Polis ayrıca, çetenin 18 yıl önce Van\'ın Bahçesaray ilçesinde yaşamını yitiren Cebir Hazır adına 2005 yılında temizlik şirketi kurduğunu da ortaya çıkardı. Hazır\'ın adına sahte kimlik belgesi düzenleyen çete üyelerinin kurduğu şirketin, 2012 yılında kapatıldığı anlaşıldı. Hazır\'ın ailesi durumu fark etmesi üzerine, savcılığı başvurdu. Açılan davada Hazır\'ın öldüğü, şirketin kayıtlardan düşürülmesi istedi.

Görüntü Dökümü

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- Devenin görüntüsü

- Çete üyelerinin sağlık kontrölüne getirilmesi

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)

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3)BIÇAKLADIKLARI ADAMIN SAĞLIK DURUMUNU TAKİP ETMİŞLER

ADANA\'da 2\'si çocuk 10 kişinin, alkol aldıkları sırada çıkan tartışmada öldürdükleri 39 yaşındaki Hüseyin Fahri Temir \'i ve ağır yaraladıkları 37 yaşındaki Bahri Soncu\'nun sağlık durumlarını hasteneden takip ettikleri ortaya çıktı.

Olay, 29 Aralık 2017 tarihinde saat 23.40 sularında merkez Çukurova ilçesi, Çatalan Baraj Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Bbaraj gölü kıyısında alkol alıp, balık tutan 2\'si çocuk 10 kişi, az ileride yine alkol alan Bahri Soncu ve yanında bulunan Hüseyin Fahri Temir\'i ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine, iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Olayda akraba olan; Sedat A. (20), Yasin A. (21), Emre A. (21), Muhammet A. (23), İbrahim A. (27), S.A. (16) ile birlikte, Mamut T. (20), Serhat Ç. (19), Abdurrahman S. (22) ve M.M.Y (16), Temir ve Soncu\'yu bıçak ve sopayla ağır yaralayıp kaçtı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Soncu\'nun yoğun bakım servisinde tedavisi devam ettiği sırada, 10 yerinden bıçaklanan ve başından sopayla yaralanan Temir, 31 Aralık günü kurtarılamadı.

SAĞLIK DURUMUNU TAKİP ETTİLER

Cinayet zanlıları, ağır yaraladıkları Temir ve Soncu\'nun sağlık durumlarını takip ettikleri ortaya çıktı. Temir\'in ölmesi üzerine Muhammet A. ve İbrahim A. olaydan sonra kaçtıkları minibüsle Ankara\'ya gitti. Polis bu arada tedavi edilen Soncu\'nun ifadesini aldı. Kavga anında çok sarhoş olduğunu, hiçbirşey hatırlamadığını belirten Soncu, herşeyin ani geliştiğini söyledi.

153 KAMERA KAYDI İZLENDİ

Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, baraj gölü kıyısındaki görgü tanıklarının ifadesini aldı. Şüphelilerin siyah bir minibüs ve motosikletle kaçtığını belirleyen polis, güvenlik kamera kayıtları üzerinde yoğunlaştı. 153 güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, zanlıların cinayetin hemen ardından siyah bir minibüse bindiklerini ve 20 kilometre uzaklıkta bulunan merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi\'ndeki evlerine gittiğini tespit etti.

Bölgede araştırma yapan polisler ayrıca. zanlıların tedirgin hallerinden şüphelendi. Son olarak, 01 YS 253 plakalı minibüsün Temir\'in ölmesinin hemen ardından Ankara\'ya gittiğini de PTS (Plaka Tanıma Sistemi) üzerinden öğrenen polis, zanlıları yakalamak için harekete geçti. Aynı mahallede gözaltına alınan 2\'si çocuk 10 kişi, emniyete getirildi. Burada sorgulanan zanlılar, olay sırasında bıçağı ve sopayı kimin kullandıklarını bilmediklerini söyleyip, suçu birbirlerinin üzerine attı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Cinayet zanlılarının polislerin arasında yürümesi

- Sağlık kontrölüne getirilmesi

- Polis aracına bindirilmesi

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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4)5 KATLI BİNANIN ÇATISINDAKİ İŞ MAKİNESİ VATANDAŞLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

ÇORUM’da 5 katlı bir binanın yıkımı için çatısına iş makinesi çıkarılması görenlerde şaşkınlığa neden oldu. Çorum’un Gazi Caddesi ile Bahabey Caddesi\'ni kesiştiren kavşağa gelen trafik polisleri, bölgeyi yayaların geçişine kapattı. Ekipler kontrollü olarak araçların geçişine izin verdi. Vinç yardımıyla 5 katlı binanın yıkımı için çatısına iş makinesi çıkarıldığını gören vatandaşlar yağmura aldırış etmeden meraklı gözlerle olup biteni izlemeye başladı. Görevliler iş makinesini vinç ile binaya çıkarmaya çalışırken, bazı vatandaşlarda cep telefonlarına sarılıp tehlikeye aldırış etmeden bu anı görüntüledi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonrası iş makinesi, vinç yardımıyla çatıya çıkarıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Vinç yardımıyla iş makinesinin 5. kata çıkarılması

- Caddeden ve vatandaşlardan görüntü

- Detaylar

(SÜRE: 5 Dk - BOYUT: 276 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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5)ARALARINDA SADECE 15 KİLOMETRE VARDI İKİSİ DE DÜNYADA EN İYİLER ARASINA GİRDİ

SAMSUN\'da görev yapan ve uluslararası bir vakıf tarafından 2014 yılında dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasında gösterilen ilk Türk öğretmen olan Dilek Livaneli ile aynı vakıf tarafından 2018 için in iyi 50 öğretmen arasında gösterilen Nurten akkuş\'un görev yaptıkları okullar arasında 15 kilometre mesafe bulunuyor. Akkuş, \"Biz Dilek öğretmenimle adeta hem bir kader birliği hem de güç birliği yaptık\" dedi.Hint asıllı işadamı Sunny Varkey’in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton’ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı tarafından 2014\'de düzenlenen \'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi\'nin seçtiği \'En iyi 50 öğretmen\' arasında yer alan İlk Türk öğretmen olan Samsun\'un Kumköy İlkokulu\'nun \'müdür yetkili\' sınıf öğretmeni Dilek Livaneli (36), aynı vakıf tarafından 2018 yılı için aynı başarıyı elde eden meslektaşı Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş’u (33) ziyaret etti. Öğrencileri ile birlikte Akkuş\'un görev yaptığı okula giden Livaneli, başarısı nedeniyle meslektaşını tebrik etti.

\'KADER BİRİLĞİ, GÜÇ BİRİLĞİ YAPTIK\'

Ayvacık ilçesinde görev yapan Akkuş, Türkiye\'nin dört bir tarafından tebriklerin gelmeye devam ettiğini belirterek \"Dilek öğretmenim beni ziyareti bizim için çok değerli ve ayrıca anlamlı. Dilek öğretmeninim görev yaptığı okul ile benim okulumun arasında sadece 15 kilometrelik bir mesafe var. Biz Dilek öğretmenimle adeta hem bir kader birliği hem de güç birliği yaptık. Yakın mesafelerde bulunmamız bizim için avantaj. Mutlaka ortak çalışmalarımız olacaktır. Bu çalışmalarımız artık Türkiye çapında örnek alınacak çalışmalar olmayacak global anlamda da farklı ülkelerinde örnek alabileceği çalışmalar haline gelecek. Biz birlikte çalışmalarımızı artırdıkça küresel boyutta daha fazla gücümüzü gösterme şansına sahip olacağız. Biz iki Türk öğretmen olarak dünyada gücümüzü daha fazla göstereceğiz sesimi daha fazla çıkaracağız. Amacımız hep en güzel başarımız insanların hayatına dokunmak ve onların hayatında iz bırakmak. Biz biliyoruz ki ülkemizde nice Dilek öğretmenler ve Nurten öğretmenler var. Çok zor şartlarda çalışıyorlar, emek sarf ediyorlar. Biz hepsinin görünür olmasını istiyoruz. Biz seneye bu yarışmaya ülkemizden yapılan başvuru sayısında artış yaşanacağına inanıyoruz. onlara da bir motive olacaktır\" şeklinde konuştu.

\'İKİ OKUL ARDASINDA SADECE 15 KİLOMETRE VAR\'

Çarşamba ilçesinde görev yapan Livaneli ise Dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına giren ilk ve ikinci Türk öğretmenlerin de Samsun\'dan çıkması çok büyük bir tesadüf ve ayrıca kent içinde gurur olduğunu söyleyerek, \"Bu yarışma öğretmenlerin Nobel\'i dediğimiz çok prestijli bir yarışma. Nurten öğretmenimizin bu başarısı beni çok gururlandı. Türkiye\'de 1 milyona yakın öğretmen var. Günümüzde öğretmenin öğretmene desteği çok önemli. Biz bu dayanışma örneği ile bütün öğretmenlere örnek olmak istiyoruz. Bu yıl Mart ayında yapılacak ödül töreninde Nurten öğretmenimi sonuna kadar destekliyorum. Daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. 2014\'de aynı ödüle ben adaydım ve 4 yıldır hiç başka Türk öğretmen aday olmamıştı. 2018 için Nurten öğretmenim aday oldu bende çok büyük gurur ve heyecan duydum. Özellikle bu başarıyı elde eden iki öğretmenin de Samsun\'da görev yapması çok büyük bir tesadüfün yanı sıra iki okul arasında sadece 15 kilometre var. Birbirine 15 kilometre uzaklıktaki iki öğretmenin dünya çapındaki bu platformda yer alması hem şaşılacak aynı zamanda kentimiz için de büyük bir başarı. Hedefimiz Türk öğretmenin gücünü, profilini neler yapabileceğini dünyada göstermek\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Dilek Livaneli\'nin okulundan öğrencileriyle çıkışı

-Nurten akkuş\'un karşılaması

-Öğrencilerden ve iki öğretmenden detay

-Röportajlar

(SÜRE:4.56 Dk) (BOYUT:553 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN/AYVACIK(Samsun), (DHA)

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6)OTOMOBİLİNİ, HAYALİNDEKİ ASKERİ ARACA ÇEVİRDİ

MERSİN\'de tıbbi sekreter Serkan Badem (36), 1991 model otomobilini, askeri araç gibi dizayn etti. 5 bin TL\'ye aldığı otomobili askeri yeşile boyatan Serkan Badem, aracına port bagaj yaptırdı. Bunun üzerine de orijinal askeri benzin bidonu ve silah kutusu gibi eklentiler yapan Badem, aracın iç döşemesini de renge göre yeniledi. Aracının üzerine beyaz yıldız ve kurşun izleri sticker yapıştırarak tamamlayan Badem, \"Askeri araçlara çok ilgim vardı. Bir askeri araç alamayacağım için kendi aracımı askeri araca çevirmeye karar verdim. 15 bin liraya mal oldu bu araç bana. Aracım beyazdı. İç dış askeri yeşile boyattım. Benzin bidonu, uçaksavar sandığı ekledim. Trafikte çok ilgi çekiyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Serkan Badem aracının önünde

-Badem pilot tulumu giymiş halde

-Aracın görüntüleri

-Badem, aracı ile birlikte savaş uçağının önünde

-Aracın üzerindeki mermi kutusu

-Araçtan genel detay görüntüler

-Badem aracına binerken

-Badem araç sürerken

-Araç trafikte seyrederken

-Badem\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 03:43 BOYUT: 228.00 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)