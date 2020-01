DHA YURT BÜLTENİ-2

1)EL ELE VEREREK GÖLE ATLAYAN KIZI KURTARDILAR

ADANA\'da polis ekipleri, psikolojik sorunlarından dolayı Seyhan Baraj Gölü\'ne atlayan 25 yaşındaki Fadime Ö,\'yü ele ele verek ölümden kurtardı. İddiaya göre, bir süreden bu yana psikolojik sorunları olan Fadime Ö, Çukurova ilçesi Seyhan Baraj setinin üzerinden göle atladı. Genç kadını görenler polisi aradı. Bunun üzerine, çok yakın bir noktada bulunan Su Altı Grup Amirliği\'ne bağlı dalgıç polisler, botla Fadime Ö,\'nün atladığı yere gitti. Sudan çıkarılıp bota alınan genç kıza ilk müdahaleyi polis yaptı.

POLİS BERESİ TAKTILAR

Kıyıya getirilen genç kızın, ayakkabıları ve çorabı çıkarıldı. Polis şoka giren Fadime Ö,\'nün başına kendi beresi giydirdi. Üzerine battaniye örtülen genç kız için ambulans çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, bot içindeki kıza ilk müdahaleyi yaptı. Polisler, sedyeye alınan genç kızı, el ele tutuyarak kıyıdan çıkardı. Kurtarılan Fadime Ö. ambulansla hastaneye götürüldü.

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, (DHA)

2)ABD ADANA KONSOLOSU SPECHT: ABD\'Lİ ASKERLERE EVLATLIK VERİLMESİ KONUSUNDA HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ

ABD\'nin Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, Adana\'da yaşayan ABD\'li askerlere evlatlık verilmesi ile ilgili başlatılan soruşturma için, \"ABD\'de evlat edinme konusu çok hasas bir konudur. Evlat edinme yasaları konusunda çok titiz davranılıyor. Savcılığın bilgi, belge istemesi durumunda biz kendilerine her türlü yardımı yapmaya hazırız\" dedi.Amerika\'nın Adana Başkonsolusu Linda Stuart Specht, Diyarbakır\'da sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri ile göreşmelerde bulunduktan sonra kaldığı otelde gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Konsolosu Specht, Adana İncirlik üssünde görevli bulunan askerlere geçmişte verilen evlatlık çocuklarla ilgili konuda, \"ABD\'de evlat edinme konusu çok hasas bir konudur. Evlat edinme yasaları konusunda çok titiz davranılıyor. Savcılığın bilgi, belge istemesi durumunda biz kendilerine her türlü yardımı yapmaya hazırız. Türkiye Hükümeti evlat edinme konusunda yapılan işlemler ile ilgili talebi olursa kendilerine Konsolosluk olarak yardımcı olmaya hazırız\" dedi.

ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, Türkiye ile ABD arasında yaşanan sıkıntının vize yasağı olmadığını, hizmetleri yavaşlatma işi olduğunu da belirterek, \"Çok sıda sürede yapılan bu yavaşlatma işi yeniden eski haline döndürüldü. Bu cezalandırma gibi değildi. Yasal çevreçede çalışanlarımıza yönelik yapılanlardan dolayı böyle bir uygulamaya geçilmişti. Çalışanlarımızın, başvuranların güvenliği açısından böyle bir karar alma durumunda kaldık. Hükümet ve yetkililer ile gerekli görüşmeler yaptık. Bir görüş birliğine vardık. Bizim, çalışanlarımızın ve binalarınımın güvenliği konusunda bir görüş birliğine vardık. Bundan sonrada hizmetleri yavaşlatma uygulaması kaldırıldı. Ama Türk hükümeti yetkilileri ile kanallarımız hep açıktı ve görüşmeler sürüyordu. Artık güvenlik ile ilgili sıkıntı söz konusu değildir. Türkiye\'ye vize yasağı algısı üretildi, bu doğru değildi. Hizmetler yavaşladığı zamanlarda bile acil durumlar ile ilgili çalışmalarımız devam etti\" diye konuştu.

Suriye konusunda askeri çözümün doğru olduğuna inanmadıklarını, görüşmeler yapılarak ve konuşularak Suriye\'deki sorun çözülebileceğini de söyleyen ABD Adana Konsolosu, \"Suriye ili ilgili yapılan toplantı ve konferanslara bütün Suriye halkının temsilcileri katılması gerektiğini düşünüyoruz. Cenevre toplantıları çevçevesinde sorunun çözüleceğine inanıyoruz. BM çevreçeisinde sorunun çözümüne destek veriyoruz. Diğer yapılan toplantılar da Cenevre toplantısı ve çözümüne destek olabilir. Suriye\'de çözümün bulunarak yaşanan ölümlerin durmasını istiyoruz\" dedi.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)

3)BİNGÖLLÜ HAYVAN BESİCİLERİ: İTHAL ET, HAYVANCILIĞI BİTİRME NOKTASINA GETİRDİ

BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesinde hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, son dönemlerde hayvan ithalatının artması ve samandaki pahalılığın, hayvancılığı bitirme noktasına getirdiğini söylediler. İlçeye bağlı Harmantepe Köyü Muhtarı Selahattin Kutyüzü, hayvancılıkta yaşanan sorunlardan ötürü köyden göçün başladığını ifade ederek, hayvan sahiplerinin yem almakta güçlük çektiğini söyledi. Muhtar Kutyüzü, daha önce köylerinde 2 bin olan koyun sayısının yarıya düştüğünü ifade etti.

Karlıova ilçesinde bağlı, 18 haneli, 110 nüfuslu Harmantepe Köyü\'ndeki çiftçiler yem ve saman pahalılığından ötürü hayvancılığı terk etmeye başladı. Köy Muhtarı Selahattin Kutyüzü, köy halkının geçim kaynağının sadece hayvancılık olduğu ifade ederek, önceki yıllarda köyde bulunan 2 bin koyun sayısının bine düştüğünü aktardı. Köyde yılın 6 ayı kar olduğundan ötürü hayvanları ahırlarda beslemek zorunda kaldıklarını dile getiren Kutyuzü, \"Yem alamaz hale gelen köy halkının çoğu hayvanlarını satıp köyü terk etmek zorunda kaldı. 110 koyunum var ve her sene 22 ton saman alıyorum. Bir ton saman bir cumhuriyet altını ile eşdeğer fiyatta. Bu da bizleri zor durumda bırakıyor.\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a saman ve yem fiyatlarının düşmesi için çağrıda bulunan Kutyüzü, son dönemlerde etin ucuzladığına dikkat çekerek, hükümetin dışarıdan getirdiği ithal etlerin, hayvancılığı bitirme noktasına getirdiğini söyledi.

4)ÇATI YANGINI KORKUTTU

SAMSUN\'da 4 katlı bir evin çatısında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangın İlkadım İlçesi Reşadiye Mahallesi Esatpaşa Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre Şükriye Başol\'a ait olan 4 katlı bir binanın çatısında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı kapladı. Durumu gören vatandaşlar apartman sakinlerine haber verdi. Apartman sakinlerinin binayı tahliyesi sırasında kısa süreli panik yaşandı. Olay yerine çağırılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında alevler söndürüldü. Yangınla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

5)SOKAĞA ÇIKAMIYORDU, ŞİMDİ ÇALIŞIP AİLESİNE BAKIYOR



KONYA\'da doğuştan zihinsel gelişim yetersizliği olan 21 yaşındaki Ahmet Yıldız, sokağa çıkmaya çekinirken, şimdi down sendromluların görev yaptığı restoranda çalışıp, aldığı asgari ücretle ailesine bakıyor.

4 çocuklu Hayriye ve Mehmet Yıldız\'ın en büyük çocukları olan Ahmet Yıldız, zihinsel gelişim yetersizliği nedeniyle, yaklaşık 9 yıl rehabilitasyon merkezlerinde eğitim aldı. Daha önceleri gününün çoğunu evinde geçiren ve sokağa çıkmaya çekinen Ahmet, down sendromlu ve özel gereksinimli gençler için açılan korumalı işyeri statüsündeki restoran ve kafeteryada mutfakta yardımcı personel olarak görev yapıyor.

AHMET\'İN RENKLİ DÜNYASI

3 kız kardeşi olan Ahmet, kendince renkli dünyasını oluşturmuş. Tüm ihtiyaçlarını kendisi gideren Ahmet, sabahları kalkıp tıraşını oluyor, yatağını toparlıyor. Sonra odasında kedisi ve kuşlarıyla ilgileniyor. Müslüm Gürses hayranı olan Ahmet, müzik dinlemeyi de seviyor. Evinde kendisi oluşturduğu ses sistemiyle cep telefonu aracılığıyla müzik dinliyor ve telefonda oyun oynuyor. Sabah ve öğle vardiyalı sisteme göre çalışan Ahmet, mesai saatleri yaklaştığında kıyafetlerini ve ayakkabısını kendi giyip, işe gitmek için yola çıkıyor. Belediye otobüsüyle işine giden Ahmet, işyerinde ise mutfakta şeflerine yardımcı oluyor.

ÇALIŞARAK AİLEME BAKIYORUM

1 yıldır çalıştığı iş yerinden aldığı asgari ücretle ailesinin geçimini sağlayan Ahmet Yıldız, \"4 kardeşiz. Babam, belediyede mevsimlik işçi olarak çalışıyordu. Kış günü olunca şimdi çalışmıyor, işsiz. Sadece ben çalışıyorum. Çalıştığım parayı da aileme veriyorum, evin ihtiyacı ve faturaları ödüyoruz. Aileme ben bakıyorum.\" dedi.

KENDİ İŞ YERİNİ AÇMAK İSTİYOR

Daha önce hiçbir iş yerinde çalışmadığını belirten Yıldız, şöyle konuştu:

\"Daha önce hiçbir yerde çalışmadım. Anneme meslek sahibi olmak istedim. Buraya garson olarak başladım. Sonra mutfak bölümüne geçtim, şeflerime yardımcı oluyorum, yemek yapmayı öğrendim. İleride kendi lokantamı açmayı düşünüyorum. Burada çalışmadan önce evden dışarı çıkmazdım. Sürekli evde otururdum, müzik dinlerdim. Hiç bir arkadaşım yoktu. Şimdi burada arkadaşlarım oldu.\"

Ahmet Yıldız, zihinsel gelişim yetersizliği nedeniyle onlara tanınan hak gereği 9,5 yıl sonra emekli olmaya hak kazanacak.

6)7 DÖNÜM ARAZİSİ OLAN KADININ, TEK GÖZLÜ EVDE YAŞAM MÜCADELESİ

SİİRT\'in Doğan Mahallesindeki tek gözlü evde zihinsel engelli çocuğu ile yaşam mücadelesi veren 86 yaşındaki Fehime Özöner, adeta varlık içinde yokluk yaşıyor. Dedesi ve babasından kendisine miras kalan tapuda kayıtlı yaklaşık 7 dönümlük arazisinin olduğundan habersiz Fehime nine, \"Bu saatten sonra tek istediğim çocuğumla ile beraber sağlıklı bir ortamda yaşamaktır. Benim malda, varlıkta gözüm yok. Yeter ki aklı dengesi yerinde olmayan çocuğuma bir iş, bana da daha rahat bir yuva ve bakım istiyorum. Tek gözlü evimde tuvalet dışarıda ben tuvalete gitmek için büyük zorluklar çekiyorum. Devlet zaman zaman yanıma geliyor ve yardım ediyor. Oturduğum oda su akıtıyor komşular buraya gelerek kartonlar ile kapladı her yeri ancak yine de çok soğuk\" dedi.

Merkez Doğan Mahallesinde tek gözlü evde yaşayan 86 yaşındaki Fehime Özöner, dedesinden ve babasından kendisine kalan toplam yaklaşık 7 dönümlük 38 arsadan habersiz şekilde adeta sefil hayatı yaşıyor. Mahalle sakinleri tarafından verilen tek gözlü evde zihinsel engelli oğlu Abdullah Özöner ile yaşayan Fehime nine, Barış mahallesinde dedesi ve babasından miras kalan tapuda kendi adına kayıtlı toplam yaklaşık 7 dönümlük arsasının olduğundan haberi olmadığını söyledi. Eşini 55 yıl önce kaybettiğini ve eşinden ayrı geçirdiği süreler boyunca 4 kızı ve bir oğlu için çalışmaya devam ettiğini belirten Fehime Özöner, \"Bundan 55 yıl önce kocamı hastalıktan ötürü kaybettim. Zar zor geçiniyorduk, ancak benim ailem Siirt\'te varlıklı bir aileydi ve hatırladığım kadarıyla bir çok yerde arsamız vardı. Ben çocuklarım için çok çalıştım, evlere temizliğe, bağlara çalışmaya gittim tek başıma çocuklarıma bakmaya çalıştım. Şuan ise güçlükle ayakta duruyorum zar zor geçiniyorum, komşularım bana yemek ve bir tek odalı ev verdiler. Ara sıra yanıma gelerek yardım ediyorlar\" dedi.

Siirt Tapu Kadastro Müdürlüğünden kendi adına ait toplam 38 tapudan habersiz olduğunu ancak yıllar önce akrabalarının bu konuda kendisine bahsettiğini belirten Özöner, \"Bu tapular bana mı aittir, bundan benim bilgim yoktur. Çok uzun yıllar önce bundan bahsediyorlardı ancak ailem ilgileniyordu. Benim tek bildiğim şey benim ailem çok varlıklı olmasıydı\" dedi.

Kendisine bırakılan mirastan habersiz bunca yıl hayat yaşayan Fehime Özöner\'in tek istediği ise kalan hayatını huzurlu ve sağlık bir ortamda yaşamak olduğunu açıkladı. Yaşadığını sıkıntıları Türkçe bilmediği için Arapça konuşarak anlatan Özöner, \"Benim bu saatten sonra tek istediğim çocuğumla ile beraber sağlıklı bir ortamda yaşamaktır. Benim malda varlıkta gözüm yok. Yeter ki aklı dengesi yerinde olmayan çocuğuma bir iş bana da daha rahat bir yuva ve bakım istiyorum. Tek gözlü evimde tuvalet dışarıda ben tuvalete gitmek için büyük zorluklar çekiyorum. Devlet zaman zaman yanıma geliyor ve yardım ediyor. Oturduğum oda su akıtıyor komşular buraya gelerek kartonlar ile kapladı her yeri ancak yine de çok soğuk. Bana bir elektrikli soba getirdiler oda yanıyor ancak fayda etmiyor. Bana bir ev çocuğuma bir iş versinler ben başka bir şey istemiyorum\" diye konuştu.

\"KOMŞULAR YARDIM ETMESE AÇLIKTAN ÖLECEĞİM\"

Fehime Özöner, tedavi için akrabaları tarafından İstanbul\'a götürüldüğü sırada evinin hırsızlar tarafından soyulduğunu da ifade ederek, \"İstanbul\'da 4 kızım var, yanlarına tedavi için gittiğim sırada hırsızlar evime girmiş. Evimden tabak çanak ne varsa çalmışlardı. Ben daha çok perişan oldum, zaten görüyorsunuz yokluk için yaşıyorum komşular bana yardım etmese açlıktan öleceğim. Akli dengesi yerinde olmayan oğlum bazen geliyor bazen hiç gelmiyor. Ben onun için çok üzülüyorum. Bana bu arsaları vermesinler bana sadece rahat bir ev versinler yeter\" dedi.

7)ESKİ KİTAPLARLA AÇILAN TEZGAHTAN 100 BİN ESERLİK SAHAF DÜKKANINA

İZMİR\'in Konak ilçesinde, Doğan Karabil\'in kapıcılık yaptığı dönemde sokağa atılan kitapları toplayarak açtığı tezgah, bugünlerde 100 binden fazla eserin yer aldığı sahaf dükkanına dönüştü. Karabil\'in yaşlanması üzerine sahaf dükkanının başına geçen kızı 36 yaşındaki Dilek Koca, \"Babamın bir lafı vardı, \'Benim dükkanım kürkçü dükkanı\' derdi. İzmir\'in 43 yıllık sahafı olduğu için tüm kitaplar muhakkak bizden geçmiştir. Bu kadar kitabın muhafazası ve tasnifi tabii ki kolay olmuyor\" dedi.

Doğan Karabil\'in 1975 yılında kapıcılık yaptığı dönemde, sokağa atılan kitapları çöpe gitmemesi için toplayarak açtığı tezgah zaman içinde sahap dükkanı halini aldı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi yakınlarındaki 1440 sokakta Doğan Sahaf ve Kitabevi ismiyle, 100 binden fazla kitapla hizmet veriyor. İngilizce, Fransızca, Farsça, Arapça, Osmanlıca, Almanca ve Rusça başta olmak üzere, birçok farklı dilde kitaplarının bulunduğunu söyleyen Dilek Koca, \"Buradaki 2 katlı yerimiz kitaplarımıza yetmeyince, karşıda iki katlı bir başka dükkan daha açmak durumunda kaldık. Babamın bir lafı vardı, \'Benim dükkanım kürkçü dükkanı\' derdi. İzmir\'in 43 yıllık tek sahafı olduğu için tüm kitaplar muhakkak bizden geçmiştir. Bu kadar kitabın muhafazası ve tasnifi tabii ki kolay olmuyor. Benim dışımda 3 arkadaşımız çalışıyor\" dedi.

\'YETER Kİ OKU, ÇAY BİZDEN\'

Bilgisayarlarına bulaşan bir çeşit virüs nedeniyle kayıt sistemlerinin bozulduğunu vurgulayan Koca, sahafa gelen misafirlerine \'Yeter ki oku, çay bizden\' diyerek, kitap okumaları karşılığında çay servisi yaptıklarını söyledi. Cezaevlerine ve Doğu Anadolu\'daki okullara ücretsiz olarak birçok kitap gönderdiklerini belirten Koca, \"Biz boşuna \'Yeter ki oku, çay bizden\' demiyoruz. Bunu diyorsak tüm bunları zaten yapmamız gerekiyor. Biz 2 TL\'ye bile kitap satıyoruz, insanların okuması için. Telefonla oynamalarındansa kitap okumanın daha faydalı olacağını düşünüyoruz\" diye konuştu.

Koca, mesleğini severek yaptığını ve babasının emeğine ve tarihine sahip çıkıyormuş gibi hissettiğini belirterek, sanıldığının aksine, işyerinde müşterilerden dolayı kitap okuyamadıklarını, ancak akşamları eve gidince okuma fırsatı bulduklarını söyledi.

8)GASPÇI MASKELİ DÖRTLER YAKALANDI

Kayseri\'de, otomobil çalan yüzleri maskeli 4 soyguncu kurusıkı tabancayla marketi gasp etmeye çalıştı. Başarsız olan maskeli soyguncular olaydan 3 gün sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde alışveriş yapan bir vatandaşın maskeli gaspçıları paspasla engellemeye çalışması dikkat çekti.

Geçen Pazartesi günü Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi 470. Sokakta bir marketin kapanış saatleri sırasında meydana geldi. Olayda, yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişi markete girerek müşterileri silah zoruyla market kasasından uzaklaştırıp kasayı açmaya çalıştılar. Bu sırada market içinde bulunan ve alışveriş yaptığı belirlenen bir kişi maskeli gaspçıları eline aldığı paspası üzerlerine attı. Bunun üzerine maskeli gaspçılardan birisi market içine silahını ateşledi. Ardından marketteki kasayı açmakta başarılı olamayan gaspçılar çaldıkları otomobille olay yerinen uzaklaştı. Olayın ardından çok sayıda polis markete gelerek inceleme yaptı. Güvenlik kameralarından belirlenen maskeli gaspçılar C.P, Ş.Ş, M.K.Ş. ve S.T. olayda kullandıkları maske ve silahla birlikte yakalandı. Gasp büro amirliğinde suçunu itiraf eden 4 kişi işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

9)MARMARİS BELEDİYESİ\'NDEN BİTKİ VE FİDANLARA CAN VEREN ÇALIŞMA

MUĞLA\'nın Marmaris Belediyesi, cadde ve sokaklarda ektikleri süs bitkileri ile fidanların daha iyi yetişmesi için yüksek kalitede gübre üretimine başladı. Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, geçen yıl ağaç dallarını öğüten bir makine satın aldı. Budanan, çürüyen ağaçlar ve bitkisel atıklar toplanarak araç parkında makine ile öğütüldü. Öğütülen bitki ve ağaçlar, \'Doğa ile iç içe\' adlı bir projede değerlendirildi. Bir yıl boyunca belediyeye ait arazide çürütülen bu bitkisel atıklardan, yüksek kaliteli gübre elde edilmeye başlanıldı. Bir yıl içinde budanmış ağaç, ağaç dalları ve bitkisel atıkların çürütülmesiyle oluşan 50 ton gübre elde edildi. Elde edilen gübre, belediyenin yetiştirdiği süs bitkileri ve fidanlarla birlikte şehrin çeşitli yerlerinde kullanılmaya başlanıldı. Yaklaşık 5 bin süs bitkisi, gübre ile saksılara konularak ekime hazır hale getirildi. Kent merkezinde ekimine başlanan süs bitkileri ve fidanlarda 30 ton gübre kullanıldı.

TASARRUF YAPTIK

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ali Erdil, çalışma hakkında bilgi verdi. Belediyenin ciddi bir tasarruf ettiğini söyleyen Erdil, \"Marmaris ve çevresi yoğun yeşil doku kaplı. Her yıl çeşitli firmalardan, bitkisel atıklardan elde edilen gübre satın alıyorduk. Bunun maliyeti çok yüksekti. Belediyenin bu yüksek maliyetini düşürmek için ağaç dalları ve bitkisel atıkları öğüten makine satın aldık. Toplanan ağaç dalları ve bitkisel atıkları öğüterek arazide çürümeye bıraktık. Bu bitkisel atıklar altı ay gibi sürede çürüyor. Tamamen organik yüksek kalitede 50 ton gübrei elde ettik. Marmaris ve çevresinde çeşitli alanlara ektiğimiz süs bitkileri ile fidanlara yaklaşık 30 ton gübre döktük. Gübre hem toprağın kalitesini artırıyor hem de tamamen doğal. Yasal zemin oluşursa ve gerekli izinler verilirse, vatandaşımıza yüksek kalite gübrenin satışını yapabilme durumu olacaktır\" dedi.

