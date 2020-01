DHA YURT BÜLTENİ-2

1)AK PARTİ\'Lİ ELİTAŞ: AİLENİN BİR PARÇASIYSAN ORTALIKTA KONUŞMAYACAKSIN

AK Parti Grup Başkanvekili, önceki Mustafa Elitaş, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili açıklamalarına ilişkin olarak isim vermeden 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ü eleştirirken, \"Dostlarımız da maalesef artık televizyon, sosyal medya yoluyla bizimle haberleşmeye başlıyorlar. Evin içindeki bir meseleyi, ailenin parçasıysan, ailenin bir üyesiysen, aile ile ilgili meseleyi ortaklıkta konuşmayacaksın\" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memleketi Kayseri\'de partisinin Sarız ilçesinde ilçe merkezini ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu.

\'SURİYE\'DE İRAN\'DA VE IRAK\'TA TERÖRİST DEVLETLER İSTEMİYORUZ\'

Mustafa Elitaş ,Suriye, Irak ve İran\'daki son gelişmeleri değerlendirirken, Türkiye\'nin bulunduğu coğrafyanın yangın yeri olduğunu anlatırken, şöyle dedi:

\"Birkaç gündür İran\'da bazı hadiseler oluyor. Ne oldu, sebebi, nereden çıktığı belirsiz. \'Yumurtaya zam yapmışlar\' diye çıkan bir söylenti ile \'Gezi olaylarında\' olduğu gibi 9 tane ağacın yer değiştirilmesi, ömrü bitmiş 3 ağacın kesilmesinden dolayı tüm Türkiye\'yi yangın yerine çevirdikleri gibi İran\'da da farklı işler yapmaya çalışıyorlar. Biz diyoruz ki bulunduğumuz coğrafyada bütün ülkelerin toprak bütünlüğünü herkes saygı duymalı korumalı. Suriye, Irak tek coğrafyada tek haritada bulunmalı. Orada başka devletler, terörist devletler istemiyoruz. Suriye\'de de istemiyoruz. Biz hiçbir devletin din, ırk, mezhebine bakmıyoruz. Ama Türkiye için tehdit oluşturacak ne varsa o bizi rahatsız ediyor.\"

\'AİLENİN BİR PARÇASIYSAN ORTALIKTA KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL\'

Elitaş, daha sonra son KHK\'nın ardından partilerine yönetilen eleştirilere yanıt verdi, hemşehrisi 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün yaptığı açıklamaya isim vermeden tepkisini dile getirdi. Elitaş, şunları söyledi: \"Bakın fitne- fesat aldı başını gidiyor. Dostlarımız da maalesef artık televizyon yoluyla sosyal medya yoluyla bizimle haberleşmeye başlıyorlar. Gönül ister ki varsa bizimle ilgili yaptığımızla ilgili düzenleme; açarsınız konuşursunuz, \'Burada bir şey var, benim tereddütlerim var\' diye ifade edersiniz. Evin içindeki bir meseleyi; ailenin parçasıysan, ailenin bir üyesiysen aileyle ilgili meseleyi ortaklıkta konuşmayacaksın. Bu doğru değil. Onu yapmamanız gerekir. O kanuna bir madde koyduk dedik ki; Bu ülkeyi hain FETÖ\'culardan, Fethullahcı şahsiyetsizlerden kurtaran bu kahraman millet yarın bir dava ile karşı karşıya kalamasın. Efendim Türk Silahlı Kuvvetlerin aracına hasar verdin, gittin şunu taciz ettin, yumruk vurdun, darbeyi engelledin diye bir davayla karşılaşmasın\' diye üniformalı olan resmi görevli kişilerin yanında o gün 15 ve 16 Temmuz tarihinde darbeyi engellemek için çalışan kahramanların yaptıkları icraatın sorumluluktan kurtaran bir düzenlemeyi yaptık. Ama kalktılar bunu farklı yönlere götürdüler. Arkadaşlar o yaptığımız düzenlemede açık ve net herhangi bir sıkıntı yok.ö

\'ANLAYAN ANLAR\'

Merkez Kocasinan ve Melikgazi il danışma kurulu toplantılarında da benzer konuşmalarda bulunan Elitaş, gazetecilerin \"Sarız ve diğer ilçelerdeki konuşmalarınızdaki eleştirilerin hedefi 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül mü?\" sorusuna, \"Anlayan, anlar. Kim üstüne alırsa\" yanıtını verdi.

ELİTAŞ, GÜL\'Ü DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRMİŞTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 4 Mayıs\'ta 2017\'de de hemşehrisi Abdullah Gül\'e, eleştirilerde bulunmuştu. Elitaş, \"Sayın Gül ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Sayın Gül\'ün bu spekülasyonları behemahal bitirmesi gerekir. Sayın Gül net olmadığından dolayı da böyle sorularla karşılaşıyor. Eğer rahatsızsa böyle sorulardan net bir şekilde cevabını vermesi gerekir. Yok rahatsız değilse, cevapsız bıraktığı takdirde herkes bu soruyu her zaman sorma ve bununla da muhatap olmakla karşı karşıya kalacaktır ama benim tanıdığım Sayın Gül, buna net bir cevap vermelidirö demişti.

2)HAVA KUVVETLERİNDE \"ULAK\" OPERASYONU

BURSA merkezli 6 ilde iki hafta önce haklarında gözaltı kararı verilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan sorumlu FETÖ/PDY\'nin mahrem imamlarıyla iletişim halinde oldukları belirlenen 12 rütbeli muvazzaf subay sorgulamalarının ardından Cumhuriyet Savcılığı\'na sevk edildiler.Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY\'nin mahrem imamlarının Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne sızdırdığı örgüt üyelerinin, bu kişilerin eğitim gördüğü askeri okullar, örgüte ait yurtlar ve evlerin çevresindeki ankesörlü telefonlar ile ticari sabit hatları incelemeye aldı. Bursa Işıklar Askeri Lisesi, örgüte ait eski ev ve yurtların çevresindeki 55 ankesörlü telefonu teknik incelemeye alan ekipler, 900 bini aşkın telefon kaydını taradı. Yapılan incelemede aralarında yüzbaşı, teğmen ve üsteğmenlerin de bulunduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 12 subayın mahrem imamla irtibatlı olduğunu aldıkları emirleri diğer örgüt mensuplarına aktararak \"ulak\"lık vazifesi yaptıkları tespit edildi.Bunun üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 muvazzaf Subay, görevli bulundukları Bursa, Kocaeli, Batman, İzmir, İstanbul, Kütahya ve Adana\'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındılar. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde iki hafta sorgulamalarının ardından Teğmen, Üsteğmen ve Yüzbaşı rütbelerindeki E.Ş., R.G., G.T, ,A.Y,, R.K,, E.M., H.A.A, E.L, B.B, Y.S, R.K. ve A.A. Cumhuriyet Savcılığı\'na sevk edildiler.

(ÖZEL)

3)EDİRNE\'DE 50 BİN KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

EDİRNE\'de 2017 yılı içinde, Yunanistan ve Bulgaristan sınırında savaş ve ekonomik nedenlerle ülkelerini terk edip daha iyi bir yaşam için Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 50 bin düzensiz kaçak göçmen yakalandı. 2016 yılındaki 31 bin düzensiz göçmen sayısı 19 bin artış gösterdi.Edirne\'de geçen yıl ülkelerindeki savaş ve ekonomik nedenle nedeniyle daha iyi bir yaşam için Avrupa ülkelerine göç etmek isterken, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarında güvenlik güçleri tarafından 50 bin düzensiz göçmen yakalandı. Geçtiğimiz yıl yakalanan 31 bin olan düzensiz göçmen sayısı bu yıl 19 bin artığı görüldü. Ülkelerindeki savaştan kaçan Suriyeli mültecilerin sayısı 16 binden 10 bine düştü. Bu yıl en çok yakalananlar arasında ilk sırayı ekonomik nedenlerden dolayı daha iyi yaşamak için Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Pakistanlılar 15 bin kişi ile ilk sırada yer aldı. Pakistanlıları 12 bin kişi ile Afganistan,

10 bin kişi ile Suriyeliler takip etti. Bunları Fas, Tunus, Cezayir, Irak ve İranlı göçmenler izledi.Edirne İl Göç İdaresi\'ne teslim edilen düzensiz göçmenlerden bin 300\'ü sınır dışı edildi.

YUNANİSTAN 6 BİN GÖÇMENİ GERİ İTTİ

Edirne\'de Yunanistan\'a yasa dışı yollardan geçen 6 bine yakın mülteciyi Yunan güvenlik güçleri uluslararası anlaşmaya uymayarak Meriç Nehri üzerinden botlarla \'geri itme\' yöntemi ile Türkiye\'ye gönderdi. Yunanistan\'dan geri itilenlerin büyük bölümü Yunan polisi tarafından darp edilip, telefon ve paraları gasp edildikten sonra Türkiye\'ye zorla gönderildiklerini söyledi.

4)ADANA\'DA PKK OPERASYONU

ADANA\'da terör örgütü PKK üyesi 1\'i kadın 7 kişi yakalandı.Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde bulunan 3 mahallede operasyon düzenledi. Özel harekat polislerininde katıldığı şafak baskınında, örgüt adına sokak gösterileri düzenleyen, korsan gösterilerde bulunan ve örgütün propagandasını yapan 1\'i kadın 7 kişiyi yakaladı. Evlerde yapılan aramalarda ise, çok sayıda örgütsel döküman ele geçilirdi. Emniyete götürülen Hamdi Ç., Halime K., Yakup K., Şahin O., Hakan K., Erkan İ. ve Resul K. sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Zanlıların ayrıca 2013 yılında belediyeye ait bir iş makinesinin yakılmasının emrini veren kişiler olduğuda öğrenildi.

5)ADANA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 8 GÖZALTI

ADANA\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Kent merkezinde \'torbacı\' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının evlerini belirleyen Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. \'Şehit Polis Abdullah Yıldırım\' adının verildiği operasyona Asayiş, Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubelerinden çok sayıda polis katıldı. Direnişin görülebileceği değerlendirilen evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilirken, 10 adreste detektör köpeklerle yapılan aramalarda 8 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

6)KALP CERRAHI PROFESÖRDEN MÜZİK GRUBU

DENİZLİ\'deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgin Emrecan, bir yandan hastaların umudu olurken, diğer yandan kurduğu müzik grubuyla konser veriyor. Özel günlerde ücretli konser veren Emrecan, elde edilen geliri ise gruptaki öğrencilerine dağıtıyor. PAÜ Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgin Emrecan, 20 yıl önce gitar çalarak müzik ve doktorluk yapmaya başladı. Evli ve bir çocuk babası olan 44 yaşındaki Prof. Dr. Bilgin Emrecan, üniversite hastanesinde diğer akademisyenlere göre farklı bir akademik cerrah profili çiziyor. PAÜ\'de bir yandan hastalarının kalp ameliyatlarını yapıp, sağlıklarına kavuşturan Prof. Dr. Emrecan, tıp fakültesinde de doktor adayı öğrencilerine ders veriyor. Boş zamanlarında da müzik yapan Emrecan, tıp fakültesinde öğrenim gören öğrencileriyle bir müzik grubu da kurdu.

Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından gruba müzik yapmaları için oda verildiğini ve odanın ses geçirmemesi için izolasyonunun yapıldığını belirten Emrecan, boş zamanlarında odaya geçip öğrencileriyle iki elektrogitar, bir basgitar ve davul eşliğinde müzik çalışmaları yapıp, stres atıyor. \'Overdose\' ismi verilen grubun solistliğini ise Prof. Dr. Emrecan yapıyor. Grupta öğrenciler, müzik aletlerini çalarken; Emrecan ise hem gitar çalıyor hem de şarkılar söylüyor.

Üniversitelerde hocaların asık suratlı katı kuralları olan kişiler olarak tanındığını, kendisinin bu profili kırmak istediğini belirten Emrecan, kalp cerrahisi branşının ağır olduğunu ve üzerlerindeki stresi müzik yaparak attıklarını söyledi. Prof. Dr. Emrecan, \"Ben kalp cerrahıyım, görevimizin bize verdiği yük nedeniyle mutlaka dejarj olmamız lazım. Üniversitelerde hocaların çok asık suratlı, katı kuralları olan kişiler olarak görülmesi ve bu profilin ortadan kaldırılması için ben öncülük yapmak istedim. Öğrencilerimle grup kurdum. Hem beraber müzik yapıyoruz hem de burada dejarj oluyoruz, eğleniyoruz. İşimizi tıp olarak da, müzik olarak yürütüyoruz. Hepsini beraber yürütebileceğimizi gösteriyoruz. Grupta öğrencilerimle uyum içindeyiz. Grup içinde bana hocam diyorlar ama ben de grubun bir üyesiyim. Grupta ritim gitar ve solistlik görevim var. Gruba da tıpla alakalı bir isim seçtik. Müziği yüksek dozda vermek için grup ismini Overdose olarak seçtik\" dedi. Grup üyesi doktor adayı öğrenciler 20 yaşındaki Oğuz Alp Çim, 23 yaşındaki Sertaç İpek ve 25 yaşındaki Mümtaz Keserlioğlu da, hocaları Emrecan ile birlikte sabah hastanede vizitede, öğleden sonra derste, akşam ise müzik yaparken birlikte olmaktan oldukça mutlu olduklarını söyledi. Grubun ayrıca çıktığı ücretli konserlerde ise Emrecan, geliri kendisiyle birlikte müzik yapan öğrencilerine dağıtıyor.

7)CEP TELEFONUNUZ EL BOMBASINA DÖNÜŞMESİN

MANİSA Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Üzen, tablet ve cep telefonu gibi teknolojik ürünlerin kalitesiz şarj aletleriyle şarj edilmesi halinde patlayabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.

Manisa Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Üzen, elektronik aletlerin bilinçli kullanılmaması halinde ortaya çıkacak olası tehlikeli dikkat çekti. Zaman zaman basında yer alan cep telefonlarının patlaması haberlerine değinen Üzen, özellikle Çin malı kalitesiz ürünlerin patladığına ve yangınlara neden olabildiğini söyledi. Kaliteli telefonlarda, kalitesiz şarj aleti kullanımının patlamaya davetiye çıkardığını ifade eden, Zonguldak\'ta bir doktorun cebindeki telefonun patlamasını örnek gösteren Üzen, \"Kalitesiz malların patladığını, yangına sebebiyet verdiğini biliyorduk. Fakat kaliteli bir telefonun patlaması ilginç bir konu. Muhtemelen kalitesiz bir şarj aleti ile telefon hasar gördü ve sonrasında patladığını düşünüyoruz. Kaliteli ürünlerde patlama fazla görülmez. Kalitesiz bir şarj aleti ile doldurulan powerbank\'in şiştiğini görüyoruz. Kalitesiz bir ürünle bunu doldurduğunuzda içindeki piller genleşip, patlamaya hazır bir el bombası haline geliyor. Bu oldukça tehlikeli\" dedi.

KALİTESİZ ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİ ENGELLENMELİ

Bu tarz sorunların yaşanmaması için elektronik cihazların ülkeye girişinde denetim mekanizması oluşturulması gerektiğini dile getiren Üzen, \"Gümrüklerdeki kişiler, teknik araçların kaliteli olup olmadığını bilmezler. Denetim mekanizması çalışmadığı sürece, kalitesiz mallar ülkeye girdiği sürece bu tür patlamaları duymaya devam edeceğiz. Bununla ilgili Gümrük Ticaret Bakanlığı\'nın önlem alması gerekiyor. Önlemler neticesinde de kalitesiz ürünlerin ülkeye girişinin engellemesi lazım\" diye konuştu.

KALİTESİZ ŞARJ CİNAZI KULLANMAYIN

Birçok kişinin elektronik cihazları geceleri şarj ettiğine dikkat çeken Üzen, \"Kalitesiz bir şarj cihazı ile akşamdan şarja takılan cihazlarda, sabaha kadar pillerin genleşmesi ve şişmesi ile patlamalar yaşanabiliyor\" diye konuştu. Günümüzde çocukların cep telefonu ve tabletlerle vakit geçirdiğine de dikkat çeken Mehmet Üzen, onları korumak için şarjdayken kullanmalarına izin verilmemesi gerektiğini de dile getirdi.

8)KAFASINI SARGI BEZİ İLE SARIP, HIRSIZLIK YAPTI

ADANA\'da kafasını sargı bezi sarıp okuldan hırsızlık yapan Köfte lakaplı 29 yaşındaki Hamza Demireriden tutuklandı. Olay, Sarıçam ilçesinde bulunun Şehit Mustafa Sarı İlkokulu\'nda meydana geldi. Hamza Demireriden, gece saatlerinde tanınmamak için kafasına sargı bezi sararak okula girdi. Akıllı tahta, projeksiyon cihazı, ses sistemi çalan Demireriden cihazlarla birlikte ortadan kayboldu. Sabah okul yöneticileri, soyulduklarını fark edince polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerinden zanlının kimliğini tespit etti.Çalınan akıllı tahta ise kısa sürede bulunarak okula teslim edildi. Yakalanan Köfte lakaplı Hamza Demireriden ise, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9)83 YAŞINDAKİ SAYINBAŞ, 60 YILDIR DİŞ HEKİMLİĞİ YAPIYOR

EDİRNE\'de diş hekimi Tekin Sayınbaş(83), 1958 yılında başladığı mesleğini 60 yıldır sürdürüyor. Sayınbaş, \"Ben yaşamak için çalışıyorum. Ben bir sanatkarım, elim, kafam ve kalbimle çalışıyorum. Eğer çalışmazsam ölürüm. Çalışmak benim hayat iksirim\" dedi.

İstanbul Üniversitesi\'nden 1958 yılında mezun olduktan sonra Karabük\'te görev yapan Tekin Sayınbaş, 1960 yılında Edirne\'ye gelerek kentin 3 diş hekiminden biri oldu. Sayınbaş, \"Ben 3\'üncü olarak geldiğimde iki dişçinin yanında üçüncü kazanamaz dediler. Sonra Edirne\'de sayımız Allah\'a şükür 100\'ü buldu. Hepimiz ekmek yedik\" dedi. Her mesleğin zorlukları olduğunu, bunların yanında cazibesi de bulunduğunu söyleyen Sayınbaş, \"Her mesleğin mutlaka zor tarafı vardır. Kime sorarsanız sorun vardır bu. Ama bunun yanında cazibesi de vardır. Her şeyden önemlisi sevmek ve mesleğe adapte olmaktır. İnsanın zaten meslek ve insan sevgisi olmasa gece saat 3\'te yatağından kalkıp hizmet vermez hastaya. Kapınız çalınır koşa koşa gelirsiniz. 16 senelik eğitim hayatımda bütün hocalarıma minnet borçluyum yalnız şunu da ifade edeyim ben muayenehanemi açtığımda 23 yaşındaydım. 23 yaşından 83 yaşına gelene kadar 60 sene mesleğimde çalıştım. Hayat benim için ikinci bir üniversite olmuştur. Çevremi, insanları tanıma mutluluğuna eriştim\" dedi.

Yıllardır sürdürdüğü mesleğinde insanları da iyi tanıma fırsatı bulduğunu belirten Tekin Sayınbaş, \"Mesleğimde öyle bir noktaya geldik ki, artık insanların giyimlerinden kuşamlarından hangi bölgeden geldiklerini dahi tanır hale geldim. Eskiden Edirne\'nin bazı köylerinde ferace giyilir, beyaz başörtü takılırdı. Ben tanırdım. Koltuğuma oturan kimselerin Edirne\'nin hangi yöresinden geldiğini tespit edebilir duruma geldim. Bu çok önemliydi. Bizde hipoklezi denen diş dokularının noksan gelişmesi olayı. Bir de mine renkleşmesi olayı. Bizim bölgede de bu rahatsızlıklar vardır bazı yerlerde. Hasta gelince hastanın Edirne\'nin hangi bölgesinden geldiğini bilebiliyordum\" dedi.

Mesleğe yeni başlayan genç diş hekimlerinden daha çok halkla iç içe olup temas kurmalarını isteyen Sayınbaş, Ben emekliyim ve yaşamak için çalışıyorum. Ben bedenen ve fikren çalışan birisiyim. Rahmetli hocam Feyzullah Doğruer derdi ki, işçi eliyle çalışır, usta eli ve kafasıyla çalışır, sanatkar eli kafası ve kalbiyle çalışır düsturunu bize telkin etmiştir. Ben bir sanatkarım, elim, kafam ve kalbimle çalışıyorum. Eğer çalışmazsam ölürüm. Çalışmak benim hayat iksirim\" şeklinde konuştu.

