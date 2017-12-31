DHA YURT BÜLTENİ-2

1)POLİS BASKININDA BYLOCK YÜKLÜ CEP TELEFONUNU KLOZETE ATTI



ADANA\'da polisin gaybubet evine düzenlediği operasyonda ByLock programı yüklü olan cep telefonunu klozete attığı saptanan N.B., gözaltına alındı. Adana Emniyet müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PYD) yönelik merkez Yüreğir ilçesindeki iki gaybubet evine operasyon düzenledi. Şafak baskınıyla eve giren polisler, mahrem imam olduğu belirlenen M.A. ve eşi Z.V.A. ile akrabaları N.B.\'yi gözaltına aldı. N.B.\'nin baskın anında, ByLock programı yüklü olan cep telefonunu klozete attığı saptandı. Polis, cep telefonunu atıldığı yerden çıkararak incelemeye aldı. 1\'i kadın 3 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'nden arşiv görüntüler

SÜRE:40\" BOYUT:41 mb

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

=======================================================

2)ÇOCUĞA SÖZLÜ ŞİDDET 2 KADIN ARASINDA TARTIŞMA ÇIKARDI



DENİZLİ\'de, oğluna sözlü şiddet uyguladığı öne sürülen anne ile kendisini uyaran kadın arasında sözlü tartışma çıktı. Çocuğun ve durakta bekleyenlerin araya girmesine rağmen sakinleşmeyen 2 kadın, polisin gelmesiyle ikna olup, ayrıldı.

Denizli\'deki Gazi Bulvarı\'nda otobüs durağı önünde çocuğuna sözlü şiddet uyguladığı öne sürülen bir anneye, bu sırada yanlarından geçen bir kadın müdahale etmek istedi. Bunun üzerine 2 kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine araya giren çocuk, annesini uzaklaştırmak istedi. Tartışmayı sürdüren iki kadını, durakta bekleyenler de sakinleştiremedi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, araya girip, 2 kadını ikna etti. Sakinleşen kadınlar daha sonra, ayrıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Kadınların birbirlerine bağırmasından görüntü,

-Çocuğun annesini uzaklaştırmaya çalışmasından görüntü,

-Vatandaşların ayırmaya çalışmasından görüntü,

-Polisin gelmesinden görüntü,

-İki kadının polislerin yanında tepki göstermesinden görüntü,

-Polisin araya girmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

========================================================

3)AKDENİZ SAHİL YOLUNUN VİYADÜK VE TÜNELİ TRAFİĞE AÇILDI

MERSİN\'de Akdeniz Sahil Yolu Projesi\'nin en önemli bölümünü olan Anamur Gazipaşa arasında bulunan Melleç viyadükü ve tüneli trafiğe açıldı.Açılışa, Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, Ak Parti İlçe Başkanı M. Feyzullah Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Aziz Dağıstan, İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü H. Niyazi Sarıoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Ak Parti İlçe Başkanı Yılmaz, resmi açılışın yılbaşı sonrasında Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın katılımı ile gerçekleşeceğini belirtti. Yılmaz, yapılan bu açılışın yeni yılda yaşanacak muhtemel yoğunluğu hafifletmek amacı ile gerçekleştirildiğini söyledi. Çalışmaların son durumu hakkında bilgi veren yüklenici firma proje Müdürü Mesut Aygar, Melleç viyadükünün 410 metre uzunluğunda ve 57 metre yüksekliğinde olduğunu dile getirdi. Kaymakam Kurdoğlu da açılışın bölge halkına, sürücülere ve yolculara hayırlı olmasını dilemesinin ardından katılımcılar, açılışta yapılan duanın ardından araçları ile tünel ve viyadükten geçiş yaptı.

Görüntü Dökümü

----------------------

Tünelden görüntüler

Katılımcılardan görüntüler

Yapılan hazırlıklardan

Araçlarla tünele giriş yaparlarken

Viyadüğün önceden çekilmiş görüntüleri

(Süre: 3 Dk) (Boyut: 120 MB)

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)

===================================================

4)SUR\'DA SİLAH SESLERİ, YERİNİ MÜZİK SESİNE BIRAKTI

DİYARBAKIR\'da, son 2 yıl önce hendek ve barikatların kazılması, daha sonra da meydana gelen terör olayları nedeniyle adeta hayalet kente dönen merkez Sur ilçesi, olayların sona ermesi ile yeniden canlanmaya başladı. Sur ilçesinde çatışmalardan sonra işletmecilerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi evler, kafe, restoran ve sanatsal faaliyetlerde kullanılırken, tarihi evleri ziyaret edenler evlerin eyvan ve avlularında oturarak derin sohbetlere dalıyor. 2 yıl öncesine kadar hendek ve barikatlar nedeniyle yoğun silah seslerinin yankılandığı sokaklardan yükselen müzik sesi ise tarihi ilçeyi görmeye gelenlere nostaljik anlar yaşatıyor. Hendeklerin kazıldığı dönemde yok pahasına satılan eski kent mimarisinin ayakta kalan son tarihi evlerine adeta paha biçilemiyor. Bir kısmı restore edilen tarihi evlerin fiyatı konumu ve büyüklüğüne göre 1-3 milyon lira arasında değişirken, kiraları ise, 5-15 bin liradan başlıyor.

Her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin akınına uğrayan tarihi Sur ilçesinin 6 mahallesinde PKK\'lılar tarafından 2 yıl önce kazılan hendek ve kurulan barikatların kaldırılması amacıyla başlatılan operasyonlar yaklaşık 3,5 ay sürmüş, ancak hafriyat kaldırılması ve imar çalışmaları nedeniyle uygulanan yasak halen sürüyor. Opersyon sonraki binlerce evin ağır hasar gördüğü ve yıkldığı Sur\'un 6 mahellesinde alt ve üst yapı çalışmaları halen devam ediyor. 17\'inci yüzyılın meşhur seyyahı Evliya Çelebi\'nin gezdiği ve gördüğü yerler arasında en güzel evlere sahip olan beldenin Diyarbakır olduğunu söyletecek kadar etkileyici olan avlulu, ayvanlı tarihi Diyarbakır evlerinin sayısı gittikçe azalırken, Karacadağ\'ın siyah bazalt taşlarıyla iklim koşullarına göre şekillendirilen, her iklime özgü bir mimariyi yansıtan Diyarbakır evlerine Çözüm sürecinin de etkisiyle kente gelen yerli ve yabancı turistler büyük ilgi göstermişti.



ÇÖZÜM SÜRECİ BİTTİ, ÇATIŞMALAR İFLAS ETTİRDİ

Çözüm sürecinde Sur ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği bir çok kilise, han, hamam, cami ve kültürel yapının bulunduğu Fatihpaşa, Hasırlı, Cemal Yılmaz, Saraykapı ve Ali Paşa mahallelerinde hendek ve barikat olaylarından önce onlarca işletmeci, trilyonlarca lira masraf ederek tarihi Diyarbakır evlerini cafe, restorant ve sanatsal faaliyetler için hizmete açtı. Çatışmalar öncesinde yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği bu tarihi mekanlar, 2015 yılının sonunda çözüm sürecinin bitmesi ve çatışmaların tekrar başlamasıyla birlikte tek tek kapandı ve işletmeçiler iflas etti. Çatışmaların yaşandığı bölgelerde bulunan bir çok ev ve işyeri de sahipleri tarafından adeta yok pahasına satıldı.

O EVLER ŞİMDİ TEKRAR REVAÇTA

Halen yasaklı olan Sur\'un 6 mahallesinde alt ve üst yapı çalışmaları devam ederken, tescilli olan vatandaşlara ait tarihi Diyarbakır evlerinin bir bölümü de restorasyona tabii tutuldu. 2 yıl önceki çatışmalar sırasında bir çok ev ve işyeri adeta yok pahasına satılırken, günümüzde ise durum tersine dönmüş durumda. Yasaklı olan 6 mahalledeki Gazi caddesine yakın sokaklar ile Sur\'un diğer yasaklı olmayan mahallelerinde yer alan ve sahipleri tarafından halen kullanılan tarihi evlere işletmeciler tarafından büyük ilgi gösteriliyor. Sur\'da ana caddeler olan Gazi ve Melikahmet caddelerine yakın konumda bulunan eski Diyarbakır evlerinin fiyatı büyüklüğüne göre 1-3 milyon lira arasında değişiyor. Sur\'da 6 mahallenin yanısıra Ali Paşa ve Lalebey mahallerindeki kentsel dönüşüm projesinin de bitmesiyle tarihi Diyarbakır evlerinin fiyatının konum ve büyüklüğüne göre daha da yükselebileceği belirtiliyor.

Çatışmalardan sonra restorasyona alınan 90 metrekarelik avlulu, eyvanlı tarihi Diyarbakır evini aylık 5 bin liraya kiralayan Diyarbakır\'ın ilk kahvaltı salonunun sahibi işletmeci Alaaddin Kılıç, söz konusu tarihi evi cafe ve restorant olarak kullanmak istediğini söyledi. Kılıç, tarihi evlerden birini satın almak istediğini ancak, çok pahalı olunca kiralamak zorunda kaldığını belirtti. Kılıç, \"Sur\'da istemediğimiz çatışmalar oldu. Bu evde çatışmaların olduğu mahalledeydi ve büyük hasar görmüştü. Çatışmalar sırasında buna benzer eski Diyarbakır evlerini yok pahasına satanlarda oldu. Eşyasını alıp arkasına bakmayanlar bile oldu. Bu çatışma sürecini fırsata çevirenler de tabiiki oldu ve bu evleri ucuza satın aldı. Çatışmalar bittikten sonra ise bu evlerin fiyatı ve kiraları hızla artmaya başladı. Ben burayı cafe, restorant ve Mezopotamya mutfağının unutulmuş tatlarını yeniden gün yüzüne çıkarmak için kiraladım. Onarımı halen devam ediyor\" dedi.



SOKAKLARDA SİLAH SESİ YERİNE MÜZİK SESİ

Diyarbakır\'da turizmin kalbi durumunda bulunan geçmişi tarihçilere göre 6 bin yıla dayanan Sur \'da çatışmalardan sonra işletmecilerin yoğunlaştığı Tarihi evleri sadece turistler değil, kent sakinleri de sıklıkla ziyaret ediyor. Özellikle hafta sonları cafe, restorant ve sanatsal faaliyetlerde kullanılan tarihi evleri ziyaret eden vatandaşlar evlerin ayvan ve avlularında oturarak derin sohbetlere dalıyor, canlı müzik ile adeta çoşuyor. 2 yıl öncesine kadar hendek ve barikatlar yüzünden yoğun silah seslerinin yükseldiği, Diyarbakırlıların \"Küçe\" diye tanımladığı sokaklardan yükselen müzik sesi tarihi ilçeyi görmeye gelenlere nostaljik anlar yaşatsa da, ilçenin 6 mahallesinin büyük bölümünün halen yasaklı olması, kentsel dönüşüme alınan Suri\'daki Alipaşa ve Lalebey mahallelerindeki yıkıma devam edilmesinin oluşturduğu görüntülerden ise hayli üzüntü duyuyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Tarihi sokaklardan görüntü

-Restore edilen eski Diyarbakır evinden görüntü

-İşletmeci Alaaddin Kılıç ile röp

-Cafe ve restorant\'a dönüştürülen evlerden görüntü

-Tarihi evde yazar Şeyhmus Diken\'in imza gününden görüntü

-Ermeni Udi Yervant\'ın tarihi evde müzik dinletisi yapması

-Tarihi evlerden yükselen müzik sesleri ve sokaklardan görüntü

-Tarihi Diyarbakır evindeki canlı müzik

-Kadınlar müzik eşliğinde oynarken

-Sokaklarda yankılanan müzik sesi

-Tarihi evleri görmeye gelenler

-Cafe ve restorant\'a dönüştürülen evlerden görüntü

Haber-Kamera: Ramazan YAVUZ/DİYARBAKIR (DHA)

=======================================================

5)ÇAĞLA BEBEK İKİZİ GİBİ YÜRÜMEK İSTİYOR

İZMİR\'de yaşayan Sevtap Tunç ve Alpaslan Tunç çiftinin 14 aylık ikiz bebeklerinden Çağla Deniz Tunç\'a Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 teşhisi kondu. İkiz kardeşi oyuncaklarıyla oynayıp yürümeye başlarken Çağla\'nın kasları günden güne eriyor. Aile, kızlarının tedavisi için Amerika\'dan ilaç getirilmesini istedi.

İzmir\'de iki yıl önce hayatlarını birleştiren ve tüp bebek yöntemiyle ikiz bebek sahibi olan Sevtap Tunç (40) ile Alpaslan Tunç (42) çifti, kızlarından birine bir süre önce konulan SMA Tip 2 teşhisiyle büyük üzüntü yaşadı. Sekizinci aydan sonra Elif Damla Tunç\'un hareketlerinde ileri giderken, Çağla Deniz Tunç\'un geriye gitmeye başladığını fark ettiklerini anlatan anne Sevtap Tunç, \"Kızlarımız ikiz olduğu için gelişimlerindeki farkı açıkça görebildik. 8\'inci aydan itibaren Çağla\'nın ellerindeki kas gücünün azaldığını, oyuncaklarını daha kuvvetli tutamadığını fark ettik. Damla emeklerken, Çağla emekleyemiyordu. Belinden tutup ayağa kaldırmaya çalıştığımızda ayaklarının üzerine hiç basamadığını gördük. Doktorumuz fiziksel muayenenin ardından kan yoluyla gen testi yaptı. 1 ay önce SMA Tip 2 teşhisi konuldu\" dedi.

\"İKİZİNİN HAREKETLERİNİ YAPMAK İSTİYOR\"

Çağla için en büyük zorluğun ikizinin hareketlerini takip etmeye başlamasıyla ortaya çıktığını anlatan anne Sevtap Tunç, şunları söyledi:

\"Damla 6.5 ayda emeklemeye başladı. Çağla\'nın aynı hareketleri yapamadığını gördük ve zorlamadık. Ama zaman geçtikçe aradaki fark daha da büyüdü. Çağla ellerini çok rahat kullanırken büyüdükçe oyuncaklarını dahi tutamamaya başladı. Damla 8 ayda ayağa kalkıp dik durabiliyordu. Koltuğa tutunup sıralıyordu. Çağla ise bizim desteğimizle ayağa kalktığında kendini salıyordu, hiç kuvveti yoktu. Şimdi Damla yürüdüğünde ona bakışları değişiyor, kendisini kapatıyor, farklı sesler çıkarmaya başlıyor. Damla araba sürdüğünde o da kalkıp aynı oyuncakla oynamak istiyor. Yapamayınca da yüzündeki ifade değişiyor. Biz elimizden geldiğince onu mutlu etmek için belinden tutup kaldırıyoruz. Ayaklarının üzerine bastırmaya çalışıp \'sen yürüyorsun\' diyoruz. Ama yapamadığının farkında ve üzüldüğünü hissediyoruz. Kızlarımız büyüdükçe sorunun psikolojik tarafı her ikisini de etkileyecek\"

\"SAĞLIKLI DOĞDU YAŞAMA ENGELLİ DEVAM ETMESİN\"

Eşiyle birlikte iş sağlığı güvenliği uzmanı olarak çalıştıklarını ve Çağla\'yı haftada 3 gün fizik tedavi, haftada 2 gün ise alternatif tıp biorezonans tedavisine götürdüklerini söyleyen Tunç, Tip 1 hastalara verilen Spinraza ilacının Tip 2 hastası çocuklara da verilmesini istedi. Tip 2 hastası çocukların günden güne kas kuvvetini kaybettiğini dile getiren Tunç, \"Bizim durumumuzda olan başka bebekler de var. Zaman içerisinde kas gücü zayıflayacak. Tekerlekli sandalyeye mahkum olacak. El ve ayaklarında bazı deformasyonlar meydana gelecek. Ellerini bir süre sonra kullanamayacak. Ne zaman olacağını tam bilmiyoruz ama zaman içerisinde beslenmesi ile ilgili problemler ortaya çıkabilir. Bu da zayıflamasına ve bağışıklık sisteminin düşmesine neden olacak. Sonrasını ise hiç bilmiyoruz. Umarız en kısa zamanda bizler için de ilaç onayı çıksın. Bu ilacı alan Tip 1 hastası bebeklerin sağlığı iyi yönde ilerliyor. Neden biz de bu ilacı alıp sağlıklı yaşamayalım? İlerleyen yıllarda belirsizlik var. Neden sağlıklı olarak doğdumuz halde engelli olarak hayatımıza devam edelim? Biz devletimize güvenmek istiyoruz\" diye konuştu.

BAĞIŞ HESABI İÇİN ONAY BEKLENİYOR

Sevtap Tunç, Valilik onaylı bağış hesabı açtırmak için başvurduklarını ve sonucu beklediklerini ifade etti. İlk 1 yılda 6 doz kullanmak için tüm yakınları ve duyarlı vatandaşların desteğini beklediklerini kaydeden Tunç, 6 dozun toplamda 1 milyon 50 bin dolara mal olduğunu ifade etti.

Yurt dışında ilacı kullananan Tip 2 hastası çocukları internet ortamında takip ettiklerini belirten Tunç, bazılarının rahat bir şekilde yürüyebildiğini ve bu gelişmelerin kendilerine umut verdiğini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Anne ve babanın ikizleriyle ilgilenirken görüntüsü,

-Damla\'nın ayakta adım atmasından görüntü,

-Çağla\'nın oturduğu yerden detay görüntüsü,

-Anne Sevtap Tunç ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

===========================================================

