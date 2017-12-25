DHA YURT BÜLTENİ-2

1)İZMİR\'DE 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İZMİR\'de, merkez üssü İzmir Körfezi olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü\'nden alınan bilgiye göre bugün saat 08.13\'te, merkez üssü İzmir Körfezi olan, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklügünde bir deprem oldu. Yerin 16.8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir\'nin özellikle sahil semtlerinde daha şiddetli hissedildi. Güne sarsıntı ile başlayan İzmirliler, kısa süreli korku yaşadı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

İZMİR\'DE 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İzmir\'de, saat 08.13\'te meydana gelen ve merkez üssü İzmir Körfezi olan Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 08.30\'da da yine aynı yerde, 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. İkinci deprem de kentte hafif şidette hissedildi.

MİDİLLİ DEPREMİNİN UZANTISI MI ARAŞTIRILACAK

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, İzmir\'de, saat 08.13\'te meydana gelen ve merkez üssü İzmir Körfezi olan Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğündeki depremin, 4.8 büyüklüğünde bu sarsıntının bağımsız bir deprem mi yoksa Midili depreminin etkili olan Anadolu\'ya uzanan kolu üzerinde mi olduğunu araştıracaklarını söyledi.Prof. Dr. Ercan, \"Deprem 08.13\'te, yerin 16.8 kilometre derinliğinde oldu. Depremin olduğu tam nokta İzmir Körfezi\'nin içi, uzun adanın hemen kuzeyinde Foça, Karaburun, Gediz Çatalağzı üçgeni içinde oldu. Deprem en güçlü olarak Foça ve mahallesi Bağarası, Menemen ve İzmir\'in Karşıyaka, Alaybey, Bayraklı ve Urla ilçesi kesimlerinde güçlü olarak hissedildi. Deprem dalgaları yaklaşık süresi 17 saniye sürdü. İzmir\'deki evlerde hissedilir düzeyde salınma gelişti. Bu depremin işleyişi üzerinde bilgimiz yok. 4.8 büyüklüğünde bu sarsıntının bağımsız bir deprem mi yoksa Midili depreminin etkili olan Anadolu\'ya uzanan kolu üzerinde mi olduğunu araştıracağız. Deprem yıkıcı olmamıştır ancak Gediz Çatalağzı\'nın olduğu yerde eski taş evlerde baca yıkılması gibi basit zararlar oluşturmuş olabilir\" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİMLİ

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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2)BAŞBAKAN YILDIRIM\'IN KONUT MÜJDESİ SAMSATLI DEPREMZEDELERİ SEVİNDİRDİ



ADIYAMAN’ın Samsat ilçesinde, 2 Mart\'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde evleri yıkıldığı için konteynerlerde yaşayan Samsatlıların yüzü, Başbakan Binali Yıldırım’ın bölgeye verdiği konut yapılacağı müjdesiyle güldü. Samsat\'ta, 2 Mart günü meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde, ilçedeki birçok ev ile iş yeri yıkıldı veya hasar gördü. Depremin ardından konteynerlerde yaşamını sürdüren ilçe sakinleri, yayımlanan yeni Kanun Hükmünde Kararname\'de (KHK) bölgeye konutlar yapılacağının yer almasıyla mutlu oldu.

AK Parti Adıyaman il kongresine katılmak üzere kentte dün bulunan Başbakan Yıldırım\'ın Samsatlı depremzedelere konut yapılacağı müjdesini vermesi, ilçe sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Depremin ardından barındıkları konteynerlerde haberi alınca mutlu olan depremzedeler, bölgeye yapılması planlanan konutların kendilerini çok sevindirdiğini belirtti. Samsatlı depremzedeler, yapılacak evlere yerleşecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Haci BOZKURT/SAMSAT (Adıyaman), (DHA) -

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3)CANLI BOMBA OLMA HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTE, 9 YIL HAPİS CEZASI

KONYA\'da polise yönelik canlı bombalı eylem hazırlığındayken yakalanıp tutuklanan PKK\'nın gençlik yapılanma üyesi \'Rojda\' kod adlı Necla Yıldız (26), \'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Necla Yıdız\'ın 2015 yılında Diyarbakır\'ın Lice İlçesi\'nde çatışmada öldürülen ‘Roni Serhat’ kod adlı YDG-H\'li sevgilisi Mehmet Şefa Gündüz\'ün intikamını almak için eylem yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 5 Mayıs 2016 günü Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi\'nde oturan Şırnak nüfusuna kayıtlı Şeref B.\'nin evine şüpheli bir kadın geldiği ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren polis, eve gelen şüpheli kadının, canlı bomba kadın terörist listesinde bulunan ve Konya\'ya da eylem yapmak için gelen Adıyaman nüfusuna kayıtlı Necla Yıldız olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, Şefer B.\'nin evine operasyon düzenledi. Necla Yıldız\'ın burada bulunmaması üzerine Şeref B.\'nin kardeşlerinin evine de baskın yapıldı. Ancak buralarda da bulunmayan Yıldız, merkez Selçuk ilçesinde eğlenmeye gittiği bir kafede yakalandı. Necla Yıldız ile birlikte irtibatlı olduğu Şeref B., kardeşleri Heybet ve Kudret B. ile yakınları Emrah A. ve Ömer N. gözaltına alındı. Necla Yıldız ve diğer 5 şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Ancak şüphelilerden Kudret B., Necla Yıldız ve diğer şüphelilerin eylem hazırlığında olduğunu itiraf etti. Kudret B. ifadesinde, Necla Yıldız\'ın, kendisinden patlayıcı yapımı için \'Amonyum nitrat\' istediği söyledi.

SEVGİLİSİ SAYESİNDE ÖRGÜTE KATILMIŞ

Necla Yıldız\'ın, 3 yıl önce Selçuk Üniversitesi\'nde öğrenim gördüğü sırada tanıştığı \'Roni Serhat\' kod adlı YDG-H’li Mehmet Şefa Gündüz birlikte olmaya başladıktan sonra örgüte katıldığı ortaya çıktı. İki sevgilinin geçen yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'ndeki çatışmalara katılmak için Diyarbakır\'a gittiği ve orada güvenlik güçlerine yönelik saldırılara katıldığı ileri sürüldü. Batmanlı Mehmet Şefa Gündüz, 27 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır’ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri arasında kalan bölge de güvenlik güçleriyle girdiği çatışma da öldürüldü.

SEVGİLİSİ ÖLÜNCE KOBANİ\'DE CANLI BOMBA EĞİTİMİ ALDI

Necla Yıldız\'ın, sevgilisinin çatışmada ölmesinin ardından bir süre Sur\'da çatışmalara katıldığı ve daha sonra da Suriye\'nin Kobani bölgesine giderek burada canlı bomba eğitimi aldığı ileri sürüldü.

\'İNTİKAM AL\' DENİLEREK KONYA’YA GÖNDERİLDİ

Necla Yıldız\'ın, yaklaşık 6 ay burada eğitim aldığı ve bu sırada örgüt üyeleri tarafından \'Sevgilini öldürenlerin intikamını al\' diyerek bombalı eylem için hazırlandığı iddia edildi. Ardından da Kobani\'deki kampta tanıştığı ve yine polisin aranan canlı bombalı terörist listesinde yer alan ‘Jinda’ kod adlı Zeynep B.\'nin Konya\'da yaşayan kardeşleri Şeref B., Heybet B. ve Kudret B.\'nin yanına 4 Mayıs günü gönderildiği ileri sürüldü. Necla Yıldız ve diğer 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MAHKEMEDE KÜRTÇE İFADE VERDİ

Necla Yıldız ve diğer 5 şüpheli hakkında \'Silahlı örgütü üye olma\' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'na tutklu bulunan Necla Yıldız, davanın 9\'uncu ve son celsesine SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Necla Yıldız, Türkçe bilmesine rağmen mahkeme başkanının sorularına Kürtçe olarak cevap verdi. Yıldız\'ın konuşmalarını müdafi avukatları tercüme etti. Necla Yıldız savunmasında, \"Canlı bomba olduğum yönündeki iddiaları kabul etmiyorum. Ben Konya\'ya üniversite arkadaşlarımı görmek için geldim. 2 gün kalıp gidecektim\" dedi.

9 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, Necla Yıldız\'ı, \'silahlı örgüte üye olma\' suçundan önce 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yıldız\'ın, \'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma\' suçunun sabit olduğu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamına girdiğinden cezayı 9 yıla yükseltti. Mahkeme heyeti, aynı davada \'silahlı örgüte üye olma\' suçundan tutuksuz yargılanan diğer sanıklar Şeref B., Heybet B., Kudret B., Emrah A. ve Ömer N.\'ye indirim takdiri uygulayarak 2\'şer yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanıklardan Ömer N.\'nin örgütün propagandasını da yaptığı gerekçesiyle cezayı 3 yıl 9 ay hapis cezasına yükseltti.



Tolga YANIK/KONYA, (DHA)-

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4)KAHRAMANMARAŞ\'TA 200 ŞİŞE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇTİ

KAHRAMANMARAŞ\'ta, polisin yılbaşı nedeniyle aldığı önlemler çerçevesinde düzenlediği operasyonda 200 şişe kaçak içki ele geçirildi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde piyasaya sahte ve kaçak içki sürülmesine karşı tedbirler aldı. Bu yönde gelen ihbarı değerlendiren ekipler, dün akşam saatlerinde kent girişinde bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada 200 şişe kaçak içki ele geçiren ekipler, otomobildeki Sercan K. ile Muhammet D.\'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Ele geçirilen içkiler

- Şüphelilerin hastaneye getirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 115 MB

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5)MARMARİS\'TE YAŞAYAN UKRAYNALILAR NOEL KUTLAMASI YAPTI

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde yerleşik yaşayan Ukraynalılar aileleri ile birlikte Noel kutlaması yaptı. İki saat süren kutlama \"Dünya\'da barış\" sloganı ile son buldu. Marmaris Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği ve Ukrayna Büyükelçiliği tarafından bu yıl ilk defa yılbaşı kutlaması düzenlendi. Marmaris Belediyesi Çok Amaçlı Salon\'da yapılan kutlamalara Ukrayna Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Viacheslav Khomenko, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner, Marmaris Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olena Topçu ve yerleşik yaşayan 600 Ukraynalı çocuklarıyla birlikte katıldı.Türkiye ve Ukrayna\'nın milli marşlarının okunması ardından Ukrayna Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Viacheslav Khomenko kürsüde etkinliğe destek veren ve katılan herkese teşekkür etti. Marmaris Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olena Topçu, \"İki ülke arasında süre gelen dostlukların artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. İlk defa böyle bir organizasyon düzenliyoruz. Katılımcılara teşekkür ederim\" dedi. Çocukların ve ailelerin yılbaşına özel kıyafetlerle katıldığı kutlamalarda dans grupları gösterilerini sahneledi. Ukraynalı dansçılar \"Vışıvanka\" adlı geleneksel giysileri eşliğinde çocuklar için mini skeçler oynadı. Dansçılar, Noel kıyafetli çocukları sahnede toplayarak beraber ülkelerine özgü geleneksel oyunlarını oynadı. İki saat süren etkinlikte çocuklar birbirlerine hediyeler verdi. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner\'e katkılarından dolayı Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Marmaris Başkanı Olena Topçu tarafından plaket hediye edildi. Kutlama \"Dünya\'da barış\" sloganı ile son buldu.

Görüntü Dökümü

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-İki ülke marşlarının okunması

-Kutlamalardan genel ve detay görüntüler

-Ukrayna Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Viacheslav Khomenko konuşması

( Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)