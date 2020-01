DHA YURT BÜLTENİ-2

1)LİCE, KULP VE SİLVAN\'A BAĞLI 10 KÖYDE OPERASYON TAMAMLANDI

DİYARBAKIR\'ın Kulp, Lice ve Silvan ilçelerine bağlı 10 köy kırsalında başlatılan operasyon tamamlandı. Operasyonda, 6 sığınak, 1 doğal mağara ve 2 avcı boy çukurunda el yapımı patlayı, tıbbi, giyim ve yaşam ile gıda maddeleri ele geçirildi. Tamamlanan operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Diyarbakır ili Kulp İlçesi Yaylak ve Simetok, Silvan İlçesi Çiğdemli, Dönenkaya, Kazandağı, Kalemli, Darıseven ve Demirkuyu ile Lice ilçesi Dibekköy ve Yolçatı meskun mahallerinde, 13 Aralık 2017 Çarşamba gününden itibaren icrasına başlanılan Bayrak-71 Şehit J.Uzm.Onb. Sabri Acem-2, Şehit J.Uzm.Onb. Mehmet Kızılca-2 Operasyonu, 15 Aralık 2017 Cuma günü saat 23.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır\" denildi.

6 SIĞINAK, 1 MAĞARA VE 2 AVCI BOY ÇUKURU TAHRİP EDİLDİ

Operasyonlarda yapılan aramalarda tespit edilen 6 sığınak, 1 doğal mağar ve 2 avcı boy çukuru tahrip edilerek kullanılmaz hale getirildiği belirtilen valilik açıklamasında, \"Anılan operasyonlar kapsamında gerçekleştirilen temas aramaları neticesinde; bölücü terör örgütü mensuplarınca istifade edilen (6) sığınak, (1) doğal mağara ve (2) avcı boy çukuru tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Ormanlık ve kayalık alanlar, sığınaklar ve toprağa gömülü vaziyette tespit edilen 8 adet jelikan bidon, 5 adet sırt çantası, 3 adet akü, 198 adet pil, 33 adet pil bloğu, 1 adet sensör, 12 adet mutfak tüpü, 2 adet kütüklük, 1 adet hard diski sökülerek parçalanmış dizüstü bilgisayar, 1 adet güneş paneli ve çok miktarda tıbbi, giyim ve yaşam malzemesi ile çok miktarda parçalanmış CD parçaları ve 1 sayfa not kağıdı ele geçirilmeyi müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince delil niteliğine haiz olanlar muhafaza altına alınmış, diğerleri yerinde imha edilmiştir\" ifadelerine yerverildi.

EL YAPIMI PATLAYICI TESPİT EDİLEREK İMHA EDİLDİ

Lice ilçesi Yolçatı köyü karayolunda toprağa gömülü olarak tespit edilen 30 kiloluk el yapımı patlayıcının kontrollü olarak imha edildiği belirtilen valilik açıklamasında, şöyle denildi:

\"Lice ilçesi-Yolçatı Köyü karayolunda icra edilen mayın/el yapımı patlayıcı kontrolü esnasında, mayın ve el yapımı patlayıcı madde tespit ve imha timi tarafından toprağa gömülü vaziyette tespit edilen yaklaşık 30 kg ağırlığında beyaz renkli kimyasal madde ile hazırlanarak 10 m kablo ve Alpha Fire ateşleme anahtarı ile 6\'lı pil bloğuna irtibatlandırılmış 1 adet uzaktan kumandalı mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, patlayıcı madde imha timi tarafından emniyetli bir şekilde yerinde tahrip edilmiş, Yolçatı Köyünde 14 Aralık 2017 tarihinde icra edilen temas ve adli arama faaliyeti sonucunda; uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak ve başkasına ait kimlik veya belgelerini kullanmak suçlarından aranan 2 şahıs yakalanmış, bölücü terör örgütü mensuplarınca tedavi maksatlı kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda tibbi malzeme anılan bölgedeki meskun mahalde bulunmayı müteakip, kriminal inceleme maksadıyla muhafaza altına alınmıştır. Yol kontrol faaliyetleri neticesinde, 64 şahıs ve 45 aracın sorgulaması gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden, bahse konu 3 ayrı ilçe mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyonlar sonucunda ele geçirilen ve delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğerleri yerinde imha edilmiştir Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Askerlerin helikoptere binmesi

Helikopterin havalanması

Helikopterin karlı dağa inmesi

Askerin helikopterden inmesi

Askerin karlı dağ yamacında birerli kolda yürümesi

Dağlık alanda toprağa gömülü bulunan el yapımı patlayıcı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)

====================================================

2)8 YAŞINDAKİ MAHMUT, SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI



KONYA’da ilköğretim 3’ncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Mahmut Baktemur, okul çıkışı evine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Komşu bir kadın tarafından köpeklerin elinden güçlükle kurtarılan küçük çocuğun, baş, kol ve bacağına yaklaşık 30 dikiş atıldı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmetçik İlköğretimokulu 3’ncü sınıf öğrencisi Mahmut Baktemur, okuldan çıkıp evine doğru yürüdüğü sırada bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Daha sonra 3 köpek daha gelerek küçük çocuğu ısırmaya başladı. Mahmut Baktemur’un çığlıkları üzerine dışarı çıkan kadın komşusu çocuğu köpeklerin elinden kurtarmaya çalıştı. Kendiside ufak sıyrıklarla yaralanan kadın, Baktemur’u köpeklerin saldırısından güçlükle kurtardı. Daha sonra ailesi tarafından hastaneye götürülen Baktemur’un kafasına, koluna ve bacağına yaklaşık 30 dikiş atıldı.

OĞLUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU

İnşaat işleriyle uğraşan baba Necati Baktemur, olaydan sonra çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Okul dönüşünde, çocuk okuldan gelirken köpek birden çocuğa saldırmış. Çocuk düşünce ardından diğer köpekler gelmiş. Çocuk baya ezilmiş. Bir tane kadın komşumuz bunu görüp çocuğu kurtarmış. Kadın kurtarmasaydı beklide bu çocuk hayatta olmayacaktı. Ayağının iki yerinden ısırılmış. Kolundan ısırılmış. Kafasından komple ısırılmış. Her ısırıldığı yerde dikiş var. Belediyeye sesleniyorum bu köpeklerin toplanması lazım. 15 tane köpeği toplamakta bu köpekler bitmiyor. Bugün benim çocuğum bu hale gelmiş, yarın başka bir çocuğa da zarar gelmesin. Olaydan sonra çocuğun psikolojisi de bozuldu. Fazla konuşmuyor.ö

Mahmut Baktemur ise, sorulara yanıt vermekte ve konuşmakta güçlük çektiği görüldü. Olayın meydana geldiği bölgede, halen daha birçok sokak köpeğin olması ise, dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Saldırıya uğrayan çocuktan görüntü

-Baba ile oğlunun görüntüsü

-Baba ile yapılan röportaj

-Sokak köpeklerinden görüntü

KONYA/DHA

========================================================

3)HASTANEDE RÖNTGENİNİ ÇEKEN TEKNİSYENİN ÇANTASINI ÇALDI

ADANA\'da içki içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki Zeki Kan, röntgenini çeken teknisyenin çantasını çaldı.

Olay, merkez Seyhan ilçesindeki Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'nde meydana geldi. Seyhan Kültür Merkezi bahçesinde içki içtiği sırada birden fenalaşıp baygınlık geçiren Zeki Kan, çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil Servis\'te tedaviye altına alınan Kan, kendine geldikten sonra röntgen çekilmek üzere götürüldü. Tedavisi tamamlanan Kan, hastaneden ayrılmadan önce röntgenini çeken teknisyen O.B.\'nin içinde 2 radyasyon ölçer, şarj aleti, kulak ve traş makinesi olan sırt çantasını aldı. Çaldığı 800 liralık malzemelerle hasteneden ayrılan zanlının, hırsızlık anı hastanenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

AYNI YERDE İÇKİ İÇERKEN YAKALADI

Çantasının yerinde olmadığını fark eden, teknisyen O.B. polisi aradı. Hastaneye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, eşgalini belirlediğini Zeki Kan\'ı yakalamak için harekete geçti. Ekipler, Kan\'ı olay günü içki içerken fenalaştığı yerde yine içki içerken yakaladı. Emniyete götürülen Kan, sorgusunda, \" Alkol almıştım ne yaptığımı bilmiyorum\" dedi.

İşlemleri tamamlanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Zeki Kan\'nın sağlık kontrölüne getirimesi

- Polis aracına bindirilmesi

Güvenlik Kamerası

------------------------

- Hastane içinde dolaşması

- Elindeki çanta

- Hastane görevlisiyle konuşması

- Çaldığı çanta ile hastaneden ayrılması

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

=======================================================

4)MAX İLE ÇOCUKLARA HAYVAN SEVGİSİNİ ÖĞRETECEK

DEV bir görünüme sahip olsa da son derece uysal bir karakteri olan Danua cinsi Max isimli köpek, eğitmeni Can Sürmeli\'nin en sadık dostu oldu. Epilepsi hastası Max\'i 5.5 yaşında sahiplenen Sürmeli, hayvan sevgisinin yayılması için düzenlenen eğitimlerde onu partneri olarak kullanacak. İzmir\'de 3 yıl önce kurulan ve sokağa terk edilen hayvanların tedavisini yaptırıp sahiplendiren Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER), 5.5 yaşındaki Danua cinsi Max\'i de yeni yuvasına kavuşturdu. O, yaklaşık 80 santimetrelik boyu ve 65 kilogram ağırlığındaki iri gövdesiyle ürkütücü gibi görünse de uysallığının yanında başka bir özelliğe de sahip; Max bir epilepsi hastası.

Sahibinin ona artık bakamayacağını anlaması üzerine yer arayışına girdiğini öğrenen HİPDER\'in kurucularından Funda Bonomo, Max\'ı görür görmez aralarında duygusal bir bağ oluştuğunu ve onu köpek eğiticisi Can Sürmeli\'nin bulunduğu Yakaköy\'deki rehabilitasyon merkezine emanet ettiklerini söyledi. Dernek olarak kargoyla kendilerine gönderilen az kullanılmış bazı eşyaların internet üzerinden satışını yaparak geliriyle sokak hayvanlarının tedavilerini yaptırdıklarını ve barınaklara mama yardımı yaptıklarını anlatan Bonomo, İzmir Ekonomi Üniversitesi\'nde açtıkları stantta da hayvanseverleri ağırladı. Max\'a gösterilen ilgiden memnun olduklarını anlatan Bonomo, \"Max\'in sahibi ona 5.5 yıl bakmış ama hastalığından dolayı bakamıyordu. Sık sık yurtdışına çıktığı için yeni bir sahip arıyordu ve bize ulaştı. Biz Max\'i çok sevdik. Dernek olarak Can Sürmeli ile birlikte okullarda çocuklara hayvan sevgisini aşındırmak için bazı etkinlikler düzenliyoruz. Bundan sonra onu da yanımızda götüreceğiz\"

\"KİMSE ALMAZ, SAHİPSİZ KALIR DİYE KORKTUM\"

Köpek eğitmeni Can Sürmeli ise Danua cinsi köpekleri çocukluğundan beri çok sevdiğini söyleyerek, \"Danua özel bir ırktır. İlk iki gün bana uyum sağlamakta güçlük çekti ama daha sonra merkezdeki diğer köpeklere de hemen alıştı\" dedi. İnsanların bu büyüklükte bir hayvan gördükleri zaman çekindiğini dile getiren Sürmeli, temel eğitimlerin verilmesi şartıyla, insanlarla büyük bir hayvanın daha iyi diyalog kurabileceğini belirtti. Max\'in verilen komutları anladığını ifade eden Sürmeli, şunları söyledi:

\"Max şimdilik sadece yemek odaklı ama ileride komutları refleks haline gelecek. Onun ne kadar sosyal olduğunu önce çocuklara gösterecek ve hayvan sevgisini aşılamaya çalışacağım. Epilepsi hastası olduğu için ona daha fazla ilgi duydum. 5.5 yaşında bir köpeği kimse sahiplenmez. Özellikle hasta olduğu için kimse almaz ve sahipsiz kalır diye korktum. Sahibi tedavisiyle ilgilenmemiş. Ne kadar sıklıkla kriz geçirdiğini bilmiyoruz. Veteriner hekimimize gösterdik, muayenesini yaptı. Ne kadar sıklıkla atak geçirdiğini not edeceğiz ve buna göre tedavisi planlanacak.\" Max\'in gayet uyumlu bir ev köpeği olduğuna dikkat ceken Sürmeli, bütün köpeklerin akıllı olduğunu vurguladı ve onlarla nasıl iletişim kurulacağının iyi bilinmesi gerektiğini hatırlattı.

Görüntü Dökümü

---------------------

-HİPDER\'in kurucularından Funda Bonomo ile röp,

-Can Sürmeli ile röp,

-Max\'tan detay görüntü,

-Eğiticisi ve Max\'in birlikte görüntüsü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

=======================================================

5)SOKAK HAYVANLARI İÇİN NOEL PAZARI

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Hayvanları Koruma Derneği (MAHAYKO) üyeleri, yerleşik yaşayan yabancılarla birlikte sokak hayvanlarını korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Noel pazarı kurdu. MAHAYKO koordinesinde ilçede yerleşik yaşayan yabancılar, sokak hayvanlarını koruma ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Noel pazarı kurdu. İngiliz, Alman, İskoç, Rus ve İsveç uyruklu olan ve kentte yerleşik yaşayan yabancılarla birlikte 60 stant açılırken, Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, İlçe Esnaf Sanatkarlar Odası ve CHP\'liler de destek verdi. Marmaris Belediyesi Kapalı Pazaryeri\'nde düzenlenen etkinlikte hediyelik eşyalar, evde yapılmış yiyecek-içecek ve tekstil ürünleri 5 ila 200 lira arasında satışa sunuldu. Ayrıca kedi ve köpekler için yiyecek ile çeşitli ürünler satıldı. Pazara hayvanseverler büyük ilgi gösterdi. CKD Marmaris Şubesi, açtıkları stantlarda sokak hayvanlarına destek için yiyecek ve içecek satışı yaptı. Yerleşik yaşayan yabancıların rağbet gösterdiği stantta, hep birlikte İzmir Marşı söylendi. CKD üyeleri, İzmir Marşı söylerken; Türkçe bilen Alman ve İngiliz kadınlar da eşlik etti.MAHAYKO Başkanı Özlem Onur, \"Marmaris Belediyesi\'nin desteğiyle sokak hayvanlarının korunması ve bakımı için Noel pazarının ikincisini gerçekleştirdik. Yerleşik yaşayan yabancılar geçen yıl olduğu gibi bu yıl da destek verdi. Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi\'ne ve sokak hayvanlarının korunması ile bakımı için elde edilen gelirin bir kısmı aktarılacak. Marmaris ve çevresinde yaklaşık 30 bine yakın sokak hayvanı mevcut. Elde edilen gelirin büyük kısmı bu canlarımızın kısırlaştırılması için kullanılacak\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Pazarın dışından ve içinden görüntü

- Yerleşik yaşayan yabancıların açtığı stantlardan görüntü

- Cumhuriyet Kadınları Derneği standında yabancılar ile birlikte İzmir Marşı söylenmesi

- Marmaris Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Özlem Onur ile röp.

(Toplam: 3 dakika 35 saniye-259 MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)