DHA YURT BÜLTENİ-2

1)KARISINI 10 YERİNDEN BIÇAKLADI, KAN GÖRÜNCE PİŞMAN OLUP AMBULANS ÇAĞIRDI

ADANA\'da 37 yaşındaki Hüseyin Ötken, boşanma konusunda ısrar eden eşi 26 yaşındaki Kevser Ötgen\'i 10 yerinden bıçakladı. Kan görünce pişman olan Ötken, ambulans çağırıp, eşini hastaneye götürdü. Merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi\'nde oturan ve fırıncılık yapan Hüseyin Ötgen ile 2 çocuğunun annesi Kevser Ötgen arasında ekonomik nedenlerle şiddetli geçimsizlik başladı. Eşini döven Hüseyin Ötgen, bu süre içerisinde evden 2 kez uzaklaştırıldı. 9 Aralık\'ta uzaklaştırma cezası biten Hüseyin Ötgen, eşi ile barışmak için evine geldi. Çift arasında boşanma isteği yüzünden tartışma çıktı. Evliliğini bitirmek isteyen genç kadın, kararından vazgeçmedi. Buna sinirlenen Hüseyin Ötgen, eline geçirdiği bıçakla genç kadının 10 yerinden yaraladı. Ötgen, eşini kanlar içinde yere yığıldığını görünce pişman olup ambulans çağırdı. Eve gelen 112 ekibi, yaralı kadını Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Hayati tehlikesi bulunan genç kadın, tedaviye alınırken eşi ortadan kayboldu.

BOŞANMAK İSTEDİM,

Hastanede olayla ilgili polise bilgi veren kadın, \"Eşim uzaklaştırma cezası bitince eve geldi. Benden son bir şans istedi, bende olmaz dedim. Boşanmak istediğimi söyledim. Sürekli kumar oynayıp eve bakmıyordu. beni sürekli dövüyordu\" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin Ötgen\'i kısa sürede yakaladı. Ötgen sorgusunda, \"Eşimi çok seviyorum, kendisinden bir şans daha istedim. Barışmayı kabul etmeyince öfkelendim bıçakladım. Kan aktığını görünce pişman oldum ve ambulans çağırdım\" dedi.

Adliyeye sevk edilen Hüseyin Ötgen tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Adana adliyesinden arşiv görüntüler

- Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'nden arşiv görüntüler

- Zanlının fotoğrafı

SÜRE:56\" BOYUT:57,6 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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(ÖZEL)

YILLAR ÖNCE ÇOCUKLARI İÇİN SENET İMZALADIKLARI HASTANEDEN 19 BİN TL\'LİK HACİZ GELDİ

2)ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE BORÇLARI DA BÜYÜDÜ

İZMİR\'de 2004 yılında prematüre olarak dünyaya gelen Baran Yıldız, sosyal güvencesi olmayan ailesine hastane masrafı olarak 6 bin 800 TL\'lik senet imzalatıldıktan sonra taburcu edildi. Aradan geçen sürede, ailenin ödeyemediği borç, Baran ile birlikte büyüdü, faizlerle 19 bin TL\'ye yükseldi. Hastane, inşaat işçisi 4 çocuk sahibi olan baba Musa Yıldız\'ın maaşına haciz koydurdu. Bunun üzerine işten ayrılan Yıldız, sosyal güvenceden yoksun olarak, gündelik işlerde çalışmaya başlarken, aile yetkililere seslenip yardım istedi. Sakine Yıldız (34) ve Musa Yıldız (37) çiftinin 2004 yılında Konak Doğum Hastanesi\'nde ikinci çocukları Baran, henüz 6.5 aylıkken prematüre olarak dünyaya geldi. Baran, doğumundan hemen sonra kuvöze konulup kontrollerinin yapılması için Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada Yeni Doğan Servisi\'nde 2.5 ay tedavi gören Baran\'ın taburcu edilmeden önce, sosyal güvencesi olmayan ailenin hastane masraflarını ödemesi istendi. Aile parayı ödeyemeyince senet imzalamaları talep edildi. Ancak aile bunu iki kez reddetti. O zamanki hastane yönetimi bebeği teslim etmeyince, baba Musa Yıldız, 6 bin 800 TL\'lik senedi imzalayıp, oğlunu taburcu ettirdi. Baran sağlıklı bir şekilde gelişimini sürdürürken, aileye iki kez ödenmeyen senet nedeniyle haciz işlemi yapılmak istendi. Evdeki keşif sonrasında, aile bireylerinin sosyal güvencelerinin olmamasından dolayı, haciz işlemi yapılamadı.

MAAŞINA HACİZ GELDİ, İŞSİZ KALDI

Aradan yıllar geçmesine rağmen alacağı tahsil etmekte kararlı olan Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, bir kez daha haciz için harekete geçti. Avukat, İzmir 20\'nci İcra Müdürlüğü\'nden aldırdığı haciz kararını, yaşları 5 ila 16 arasında değişen 4 çocukları bulunan aileye tebliğ etti. Aradan geçen sürede, ailenin 6 bin 800 TL olan borcu, çocukları Baran ile birlikte büyüyüp, faizleriyle birlikte 19 bin TL\'ye yükseldi. Tebligatın ardından, baba Musa Yıldız\'ın çalıştığı inşaat şirketinden aldığı maaşa haciz konuldu. Bu gelişmenin ardından baba Musa Yıldız\'ın işine son verildi. Baba Yıldız, 4 çocuğu ile KOAH ve şeker hastası olan eşinin geçimini sağlayabilmek için inşaatlarda gündelik işlerde, sosyal güvenceden yoksun olarak çalışmaya başladı.

CUMHURBAŞKANINA SESLENDİ

Ailesinin zor zamanlar geçirdiği bu günlerde bir yandan da hastalıklarıyla mücadele eden anne Sakine Yıldız, yaşadıkları zorlukları çocuklarına hissettirmemeye çalıştıklarını söyledi. Çocuklarının günlük ihtiyaçlarını bile güçlükle karşıladıklarını, evlerinin kira olduğunu, eşinin birkaç günde bir ancak iş bulabildiğini anlatan Sakine Yıldız, \"Günümüzde hastanelerde senet imzalatmak, hastaların rehin kalması söz konusu değil. Ancak o zaman biz çocuğumuzu senet imzalamadan çıkartamadık, hastanede rehin kalmıştı. Borcumuz, ödeyemeyeceğimiz şekilde arttı. Ben Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan borcumuzun ödenmesi için yardım istiyorum. Anne olaraz yaşadıklarım beni çok üzüyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Anneyle yapılan röportaj

- Ailenin görüntüsü

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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3)ATATÜRK BÜSTLERİNE TABANCAYLA ATEŞ EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ADANA\'da, iki ayrı ortaokulun bahçesinde bulunan Atatürk büstlerine tabancayla ateş edip, kaçan Ali B., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesinde bulunan Cumhuriyet ve Kanuni ortaokullarında meydana geldi. Okulların bahçelerine, akşam saatlerinde art arda giren Ali B., ruhsatsız tabancasıyla Atatürk büstlerine ateş etti. Silah seslerini duyanlar, durumu polise haber verdi. Okulların karşılıklı olduğu caddeye gelen polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda, Atatürk büstlerine tabancayla ateş eden Ali B.\'nin, \'adam yaralama\' suçundan yattığı cezaevinden 2 ay önce çıktığı tespit edildi. Şüpheli Ali B., polis tarafından dün yakalanarak, emniyete götürüldü. Ali B., ilk ifadesinde, \"O an uyuşturucu kullanmıştım. Ne yaptığımı bilmiyorum. Rastgele ateş açtım\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Birimi genel görüntüsü

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi tabelası

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

SÜRE:01\'16\" BOYUT:78 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Gökhan KESKİNCİ-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)

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4)KORE GAZİSİNİN MADALYALARINI, ALTIN SANIP ÇALMIŞ, SONRADA TOPRAĞA GÖMMÜŞ

KONYA\'da 39 yıl önce vefat eden Kore Gazisi Rüstem Dalmış\'ın madalyalarını torununun evinden çalan 21 yaşındaki Mustafa Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yıldız\'ın madalyaları altın zannederek çaldığını ve daha sonra bu madalyaları gömdüğü öğrenildi.

Olay, geçen 21 Kasım günü merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi\'nde meydana geldi. Mustafa Yıldız, iddiaya göre Rüstem Dalmış\'a ait eve, içerde kimsenin bulunmadığı sırada camı zorlayarak açıp girdi. Ardından yatak odasındaki kilitli çantada bulunan Rüstem Dalmış\'ın adını taşıdığı Kore Gazisi dedesi Rüstem Dalmış\'a ait 3 adet madalyayı çalarak kayıplara karıştı. Eve geldiğinde durumu fark eden Rüstem Dalmış, durumu polise bildirdi. Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu hırsızlığı gerçekleştiren kişinin uyuşturucu kullanmaktan poliste kaydı bulunan Mustafa Yıldız olduğunu belirledi. Polis, dün yaptığı baskında Yıldız\'ı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusunda Yıldız, uyuşturucu bağımlısı olduğunu, eve camdan girdiğini, yatak odasında kilitli bulunan bir çantada 3 adet madalya bulduğunu ve bunları altın zannederek aldığını, daha sonra madalyaları gömdüğünü itiraf etti. Yıldız\'ın çaldığı madalyalar, gazinin torununa teslim edildi. Geçen 9 Aralık günü de merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi\'nde de girdiği bir evden laptop ve saat çaldığını belirlenen Mustafa Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin adliyeye getirilmesi

- Adliye binasına alınması

(Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)

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(ÖZEL)

5)MUHTAR, KAHVALTI EDEMEYEN ÖĞRENCİLERİ OKULA AÇ GÖNDERMİYOR

ÇANAKKALE\'nin Ezine ilçesine bağlı 80 haneli Körüktaşı Köyü\'nde sabah erken saatlerde zeytin hasadına giden köylülerin çocukları taşımalı eğitimden yararlanıyor. Durakta bekleyen ve kahvaltı yapamayan öğrencilere, Muhtar Bahadır Gönüllü (46), simit ve süt ikramında bulunuyor.

Ezine\'nin Körüktaşı Köyü Muhtarı Bahadır Gönüllü, eğitime destek olmak amacıyla anlamlı bir davranışa imza attı. Köyde kış mevsimi olması sebebiyle kasım, aralık ve ocak aylarında köylüler, sabahın erken saatlerinde zeytin hasadı için tarlaya gidiyor. Köylülerin tarlaya gitmesi sebebiyle, okula giden çocukları ise sabah kahvaltısı yapamıyor. Körüktaşı Köyü\'nden taşımalı eğitim ile Uluköy Köyü\'ndeki İlkokula giden 14 öğrenci için Muhtar Bahadır Gönüllü, \'Bir Simitte Sen Versen\' adlı bir etkinlik başlattı. Saat 08.30\'da köy meydanındaki durakta taşımalı eğitim servisini bekleyen öğrencilere, Muhtar Bahadır Gönüllü, kahvaltılık süt ve simit ikram ediyor. Süt ve simiti okula giderken yiyen öğrenciler, tok ve mutlu bir şekilde derse giriyor.

Çocuklardan 5\'inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Muharrem Albayrak, \"Annemiz babamız sabah erken saatte işe gittiği için muhtarımız da bize sabah okula giderken, kahvaltılık süt ve simit ikram ediyor. O yüzden okula aç gitmiyoruz. Kahvaltımı yapıp, okula karnı tok gittiğim zaman derslerime daha iyi konsantre oluyorum\" dedi.

5\'inci sınıfta okuyan bir diğer öğrenci 11 yaşındaki Merve Yıldız ise, \"Annemiz babamız tarlaya işe gittiği için evde kahvaltı edemiyoruz. Muhtarımızda bize süt ve simit dağıtıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

Zeytin hasadı zamanı tarlada bulunan çiftçi Mehmet Gönüllü, taşımalı eğitimle okula giden köyün çocuklarına süt ve simit ikram eden Muhtar Bahadır Gönüllü\'ye teşekkür etti.

Körüktaşı Köyü Muhtarı Bahadır Gönüllü, köyde geçimin hayvancılık ve zeytincilik olduğu belirtip, şunları söyledi:

\"Körüktaşı Köyü\'nde, 2014 yılında muhtar seçildim. Çocuklar, taşımalı eğitimle okula gittiği için sabah kahvaltı edemediğini biliyordum. Aileleri sabah işe gittiği için kahvaltı yapamayan çocuklarımız için geçen yıl böyle bir uygulama başlattık. Köyümüzün bütçesi yeterli olsa çocuklara tost ikram etsek daha iyi olurdu. Ama bütçemiz yeterli değil. Geçen yıl bu uygulamayı 2 ay sürdürdük. Bu kış ayında ise Muhtarlık olarak 3 ay sürdürme kararı aldık. Bu uygulamanın aylık yaklaşık bin lira gibi bir gideri oluyor. Bu kış bu uygulamayı 3 ay sürdüreceğiz.\"

Muhtar Gönüllü, bu projeyi ileriki yıllarda devam ettireceklerini belirterek, köyde sabah erken saatte durakta bekleyen öğrencilerin üşümemeleri için bir bekleme salonu yapacaklarını ve öğrencilerin kahvaltılarını okula gitmeden bekleme salonunda yapacaklarını söyledi.Köydeki tarlada zeytin hasadı gerçekleştiren 62 yaşındaki Cahide Albayrak ise, \"Sabah tarlalara geliyoruz. Çocuklarımıza muhtar okula giderken süt ve simit veriyor. En azından çocuklarımız okula aç gitmiyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Körüktaşı Köyünden genel ve detay görüntüler

- Taşımalı eğitim ile okula giden öğrencilerden görüntüler

- Durak\'ta servis bekleyen öğrencilerden görüntüler

- Öğrencilere kalem ve silgi dağıtılmasından görüntüler

- Öğrencilere süt ve simit dağıtılmasından görüntüler

- Öğrenci Muharrem Albayrak röp.

- Öğrenci Merve Yıldız röp.

- Çiftçi Mehmet Gönüllü röp.

- Muhtar Bahadır Gönüllü röp.

- Cahide Albayrak röp.

- Köylülerin zeytin hasadından genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Erol GÜNGÖRDÜ / ÇANAKKALE, (DHA)

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6)SU KANALINA DÜŞEN KÖPEĞİ BELEDİYE GÖREVLİLERİ KURTARDI

BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde kurumuş su kanalına düşen bir köpek, ilçe belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü\'ne bağlı ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Köpeğin oldukça zayıflamış olması nedeniyle uzun süredir kanalda olduğu sanılırken, tedaviye alındı.

Tuzcumurat Mahallesi Agonya Garajı kenarında bulunan kurumuş su kanalına düşen 4 yaşındaki bir köpeği fark eden kahvehane işletmecisi Ali Cömert, Edremit Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü\'ne bildirdi. Müdürlüğe bağlı veterinerlik ekipleri, köpeği kanaldan çıkarak barınağa götürdü, tedavilerini yaptı. Muayene edilen köpeğin, günlerdir su kanalında kaldığı için zayıf düştüğünü belirlendi. Sokak köpeği, aşıları vurulduktan sonra özel bölümde tutulmaya başlandı.

Yapılan muayene ve tedavilerinin ardından köpeğin alındığı mahalleye geri götürüleceğini belirten Edremit Belediyesi Veteriner Hekimi Oğuz Koray Bacaksız, \"İlçemizdeki Agonya Garajı\'nın yanında bulunan yağmur suyu kanalına düşmüş olan köpek, ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Barınağımıza getirildi ve biz de burada gerekli sağlık kontrollerini yaptık. Yaptığımız muayenelerde köpekte herhangi bir probleme rastlanmadı. Sadece köpeğin orada kaldığı süre boyunca zayıfladığını, biraz korktuğunu fark ettik. Gerekli aşılarını da yaptık ve burada bir süre gözlem altında tutacağız. Gerekli tedavilerini yapacağız. İç ve dış parazitleri için ve koruma antibiyotiği yapıldı. Köpek, buradaki gözlem süresini doldurduktan sonra son kontrolü yapılacak ve kısırlaştırılacak. Tüm bunların ardından da bulunduğu mahalleye yeniden bırakılacak\" dedi.

Kahvehane işletmecisi Ali Cömert, \"Köpeği görünce ekiplere haber verdim, gelip kurtardılar. 7-8 gün burada kaldığını tahmin ediyorum. Köpek gelince kahvehanenin arka tarafındaki bahçede bakmayı düşünüyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Veterinerlik ekiplerinin köpeği araması

- Köpeğin barınağa götürülmesi

- Tedavi edilerek özel bölüme alınması

- Oğuz Koray Bacaksız röp

Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

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7)SEN ÇOK YAŞA İBRAHİM AMCA

MANİSA\'nın Saruhanlı ilçesinde, 2004 yılından bu yana biriktirdiği Atatürk fotoğraflarını biraraya getiren 78 yaşındaki İbrahim Sarı, eskiden köy okulu olarak kullanılan Çullugörece Mahallesi\'ndeki binada, Atatürk Kültür ve Okuma Evi\'ni açtı.

Saruhanlı ilçesi Çullugörece Mahallesi\'nde yaşayan 3 çocuk babası İbrahim Sarı, Mustafa Kemal Atatürk\'e olan hayranlığı ve bağlılığı ile örnek oldu. Çiftçilikle uğraşan İbrahim Sarı, 2004 yılından itibaren gazeteden kestiği Atatürk fotoğrafları ve posterleri sergilemek istedi. Sarı, geçmişte muhtarlığa ait, köy okulu olarak kullanılan tek katlı binayı Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve hayırseverlerin de desteği ile 2007 yılında Atatürk Kültür ve Okuma Evi\'ne çevirdi.

\"ATATÜRK\'Ü ÇOK SEVİYORUM\'

İçinde yaklaşık 2 bin Atatürk posteri, tablosu, kitap ve Türk bayraklarının bulunduğu Atatürk Kültür ve Okuma Evi ile sürekli ilgilendiğini ve gün içinde vaktini burada geçirdiğini anlatan İbrahim Sarı, \"Atatürk\'ü çok seviyorum. Kim sevmez ki? İlk olarak kitap ve dergilerden Atatürk fotoğraflarını kesiyordum. Sonra satın almaya başladım. Çevre illere de gittiğimde oradaki Atatürk fotoğrafları ve Türk bayraklarını satın aldım\" dedi. Yaşlanmasına rağmen açtığı okuma evini bırakmayan İbrahim Sarı, köydeki insanlara da Atatürk sevgisini aşıladı. Köyde birçok kişinin buraya geldiğini belirten Sarı, çocuklara da Atatürk\'ü anlattığını söyledi. Ancak yerin dar olması nedeniyle birçok fotoğrafı ve kitabı koyacak yer bulamadığını dile getiren İbrahim Sarı, yaşlılığından dolayı çok iyi bakım yapamadığını belirterek, tadilat ve yerin genişlemesi için destek istedi.

ZİYARETÇİLER GÖRMEK İÇİN GELİYOR

Atatürk Kültür ve Okuma Evi\'ni görmek için Çullugörece Mahallesi\'ne gelen ziyaretçilerden Fahrettin İşler, İbrahim Sarı\'yı takdir ettiğini söyleyerek, \"Burayı merak ettim. Çok güzel bir yer ve İbrahim amca çok güzel bir insan. İlk defa böyle bir yer görüyorum. Türkiye\'de başka bir yerde yoktur diye düşünüyorum. Gurur duydum. Atatürk sevgisi kadar güzel bir şey yok\" dedi.

\"ATATÜRK\'Ü SEVMEYENİN GÖZÜ ÇIKSIN\"

Mahalle sakinlerinden Kamil Şahinkaya da, İbrahim Sarı ile gurur duyduklarını söyledi. Şahinkaya, \"Eskiden beri fotoğrafları topluyordu. Burası okuldu, sonra buraya fotoğrafları dizdi. Gelenler geziyor, merak edenler geliyor. Biz burayı çok seviyoruz. Yıkılmış bir ülkeyi ayağa kaldıran Atatürk\'ü sevmeyenin gözü çıksın. Atatürk buradan Yunan\'ı kovdu. Atatürk\'e laf söyleyen kişinin dilini keseceksin. Hakaret eden insanlar duydum, moralim bozuldu. İbrahim Sarı\'nın Atatürk sevgisini takdir ediyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İbrahim Sarı\'nın Atatürk Kültür ve Okum Evi\'nin kapısını açarken görüntüsü,

-Atatürk Kültür ve Okuma Evi\'nden görüntü,

-Atatürk posterleri ve Türk bayraklarından görüntü,

-Okuma evinin içinden ve dışından detay görüntü,

-İbrahim Sarı\'nın konuşmasından görüntü,

-Okuma evini ziyarete gelen Fahrettin İşler\'in konuşmasından görüntü,

-Mahalle sakinlerinden Kamil Şahinkaya\'nın konuşmasından görüntü.

Haber: Nermin UÇTU - Kamera: İlker KILIÇASLAN/MANİSA,(DHA)

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8)GENELEVDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ, 6 ÇALIŞAN GÖZALTINA ALINDI

ADANA\'da geneleve baskın düzenleyen polis 115 gram esrar ile 7 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Kent genelinde sokak satıcılarına yönelik operasyon yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü \'Narkotim\' ekipleri, merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi\'nde bulunan geneleve baskın düzenledi. Hasas burunlu köpek \'Kanas\' ile yatakların ve dolapları için detaylı şekilde arandı. Ekipler yaptıkların aramalarda 25 paket içinde 115 gram esrar ile 7 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili M.K. (45), F.A. (61), Ü.İ. (38), N.B. (43) N.A. (53) ve N.E. (26) gözaltına alındı. Genelevde çalışan 6 erkek, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Polislerin operasyona gidişi

- Araçlardan inmeleri

- Geneleve girmeleri

- Narkotik köpeğinin arama yapması

- Yatağın altından çıkan narkotik madde

- Narkotik maddeden yakın görüntüler

- Narkotik köpeğinin çekmeceye yönelmesi

- Çekmeceden çıkan narkotik madde

- Polisin binanın dışında arama yapması

- Kadınların polis aracına bindirilmesi

- Ekiplerin gidişi

SÜRE:02\'02\" BOYUT:124 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)