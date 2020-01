DHA YURT BÜLTENİ-2

(ÖZEL)

1)TESCİLLİ OLMASINA RAĞMEN PEK BİLİNMEYEN 2 BİN YILLIK ROMA KÖPRÜSÜ VE YOLU

ROMA İmparatorluğu\'nun Hindistan\'a kadar süren seferi sırasında fethettiği ve hüküm sürdüğü Diyarbakır\'da yaptırdığı yaklaşık 2 bin yıllık Roma yolu ve köprüsü ilgi bekliyor. Araştırmacı-yazar Şeyhmus Diken, tescilli olmasına rağmen kent dışında bulunduğu için pek bilinmeyen Roma yolu ve köprüsünün Roma Yolu\'nun Diyarbakır\'dan başlayıp, Mardin\'e ve oradan da Hindistan\'a kadar giden bir güzergâh üzerinde olduğunu söyledi. Diken, \"Roma toplumu fetihçi, askercil bir toplumdur. Fethettiği mekânları Roma\'ya bağlamak için bağlantı yolları ile şekillendirmiştir. Tarihe maalesef hak ettiği değeri vermiyoruz. Köprü ve yolun içler acısı durumu da ortada. Hemen yanı başında 2 taşocağı kurulmuş. bazalt taşı işleniyor. Bu taşlar ihtiyaç sahiplerine, inşaatçılara taşınırken de yol tahrip edilmiş\" dedi. Roma Köprüsü olarak da bilinen Kara köprü onarımını yapan Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Meral Halifeoğlu da köprünün antik bir yol ile kente bağlandığını söyledi.

\"FETHEDİLEN ŞEHİRLER, BU YOLLAR İLE ROMA\'YA BAĞLANIYORDU\"

Diyarbakır-Elazığ karayolunda olan ve kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Roma döneminden kalma tarihi Roma yolu ve köprüsü tescilli bir tarihi yapı olmasına rağmen kent sakinleri tarafından pek bilenmediği belirtildi. Tarihi köprü onarılırken, tonlarca ağırlığındaki bazalt taşlardan yapılan yol ise, kaybolmaya yüz tuttu. Yolun her iki tarafında olduğu belirtilen sütunlar zamanla yok olurken, yol için döşenen tonlarca ağırlığındaki taşlar ise yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Diyarbakır sanat, edebiyat, tarih ve kültürel alanlarında onlarca eseri bulunan araştırmacı-yazar Şeyhmus Diken, bir piknik sırasında tesadüfen gördüğü Roma yolunun ve o dönemde yaptırılan köprünün koruma altına alınması gerektiğini söyledi. Roma İmparatorluğu\'nun Hindistan seferi sırasında ele geçirdiği şehirleri, Roma ile bağlantı yollarıyla şekillendirdiğini anlatan Diken, \"Roma İmparatorluğu fetihçi bir toplum. Avrupa\'dan başlayıp Hindistan\'a kadar 80 bin kilometre kat etmişler. Kat tetikleri yolları, fethettikleri şehirleri de bağlantı yollarıyla birbirine bağlamışlar. Burası da o kadim Roma bağlantı yollarından biri. Roma kayıtlarında şehrin adı öyle geçer; Kadim Amida şehrinin, yada şimdiki adıyla Diyarbakır, Diyarbekir, Amed\'in, Amid\'in bağlantı yollarından biri. Şehre 20 kilometre uzaklıkta, Elazığ yolu üzeri sağında, unutulmaya yüz tutmuş bir yol. Roma bağlantı yolu buradan başlayıp, şimdiki Diyarbakır\'ın Dağkapı bölgesine kadar uzanıp bağlanıyor. Oradan da Mardinkapı\'dan çıkıştaki On gözlü Köprü üzerinden devam ediyor. 3 yıldır kazı yapılan Diyarbakır-Mardin şosesisinin orta yerine denk düşen Zerzevan Kalesi dediğimiz 6\'ıncı yüzyılda Roma Garnizonu olarak işlev gören, çok muhkem, hakim bir tepenin üzerine kadar uzanıyor. Oradan devam ederek Mardin şehrinden geçiyor. Mardin\'i geçtikten sonra da Mardin-Nusaybin arasında olan yine Roma\'nın kadim şehirlerinden olan Dara\'ya kadar uzanıyor. Böylesi kadim bir yol güzergahından sözediyoruz\" dedi.

\"ROMA YOLU AYRI, İPEK YOLU AYRI\"

Tarih Surlar, Suriçi ve Hevsel Bahçeleri\'nin UNESCO tarihi miras listesine eklendiğini hatırlatan Diken, Roma yolu\'nun da bu listeye eklenmesi gerektiğini söyledi. Marco Polo\'nun seyahatlerinde de sıkça bahsedilen İpek yolu olarak bir dönem kullanılmış olabileceğini ancak, Roma yolu\'nun İpek yolundan ayrı tutulması gerektiğini kaydeden Şeyhmus Diken, \"İpek Yolu çok daha farklı bir mantıktır. Çin\'e kadar uzanan, Marco Polo\'nun seyahatlerinde adı geçen, başka tarihi kayıtlarda da adı geçen bir yoldur. Ama Roma yolu, o yol ile aynı kategoride bir tutmamak lazım. Biliyorsunuz Roma toplumu askercil bir toplumdur. Fethettiği mekanları ana mekanına, yani Roma\'ya bağlantı yolları ile şekillendiren bir mantıktır. Bunu o kategori içerisinde değerlendirmek lazım. Burası da İpek Yolu olarak kullanılmış olabilir ama ayrı tutmak lazım\" şeklinde konuştu.

\"KÖPRÜ ANTİK YOL İLE KENTE BAĞLANIYOR\"

Kara köprü olarak da bilinen Roma köprü\'sünün onarımını yapan Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Meral Halifeoğlu, Roma köprüsünün, taşlardan yapılma antik yol ile kente bağlandığını belirterek, \"Ergani yolunun sağındaki eski Eğil yolu üzerindeki Kara köprü, Deve geçidi Suyu üzerinde yer almaktadır. Antik bir yolla Diyarbakır\'a bağlanan altı gözlü köprünün ana yapım malzemesi bazalttır. Köprülerin mimari özellikleri incelendiğinde çok sayıda sınıflandırma yapmak mümkündür. Tarihi Diyarbakır köprüleri üzerinde yer aldığı suyun genişlik ve derinliğinin etkilediği biçimselliklerine göre incelendiğinde, çok gözlü ve tek ana gözlü köprüler olarak sınıflandırılabilir. Kara köprü de bazalt taşından inşa edilmiştir. Karasu köprüsü olarak da bilinen yapı, eski Eğil yolunda, Deve geçidi Suyu üzerinde yer almaktadır. Köprü üzerinde yapım yılını, yaptıranını veren bir yazıt bulunmamaktadır. Sultan 4\'üncü Murad köprüsü adıyla anılan yapının bir Osmanlı Dönemi eseri olduğu belirtilse de sanat tarihi uzmanı Prof.Dr. Hakkı Acun ise köprüde yaptığı incelemede kemer biçimlerine dayanarak yapının bir Roma dönemi eseri olduğunu söylemektedir. Bazalt taşın hakim olduğu yapının uzunluğu 94, genişliği 7 metredir. Köprünün memba tarafındaki selyaranları üçgen gövdeli ve külahlıdır. Ancak günümüze selyaranı tam olarak ulaşanı yoktur. Altı gözden oluşan köprünün kemerleri yarım daire formundadır. Memba yüzünün en sağındaki kemer diğerlerine göre daha küçük yapılmıştır, Özgün üst döşemesinin büyük bölümü günümüze ulaşan köprü, güneyden antik bir yolla kent merkezine bağlanmaktadır\" dedi.

2)AT YARIŞI OYNARKEN EŞİNE YAKALANAN ÇİFTÇİ, YANLIŞ OTOMOBİLLİ ÇALIŞTIRIP EVİNE GİTTİ

ADANA\'da hipodromda at yarışı oynayan 55 yaşındaki Kaplan Yağmur\'u telefonla arayan eşi Teslime, \'Hemen eve gel\' dedi. Eşinden gizli hipodromda at yarışı oynayan Kaplan Yağmur paniğe kapılınca kendi otomobili ile aynı marka ve model otomobile binerek evine gidince, içine polisinde karıştığı komik anlar yaşandı. Merkez Seyhan İlçesi, Gökçeler Mahallesi\'nde oturan 3 çocuk babası Kaplan Yağmur, akşam saatlerinde evinin yakınında bulunan Adana Hipodromu\'na eski model otomobili ile giderek at yarışı oynamak istedi. Yağmur, yarış kuponunu doldurduğu anda eşi Teslime Kaplan, arayıp hemen eve gelmesini söyledi. Paniğe kapılan Yağmur, at yarışının kuponlarını bırakıp, yanındaki arkadaşıyla birlikte kendi otomobili diye aynı marka ve model olan başka otomobile binerek evine gitti. Araçlar çok eski olduğu için aynı anahtarla çalışınca Yağmur durumu fark etmedi. Evine gelen Yağmur, eşi ile konuştuktan sonra kahveye giderek arkadaşlarıyla sohbet etti

POLİS ARADI

Aradan geçen 2 saatin ardından, Tolga Toksoy hipodrom otoparkına geldi. Aracının göremeyen Toksoy, polisi arayıp otomobilinin çalındığını söyledi. Olay yerine gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, güvenlik kameralarından aynı marka ve model otomobillerin yan yana park edildiğini, çalındığı iddia edilen aracın kontak anahtarı ile çalıştırılıp götürüldüğünü tespit etti. Olayın hırsızlık olmadığını anlayan polis, bunun üzerine Kaplan Yağmur\'un otomobil kayıtlarından cep telefonuna ulaştı. Arkadaşlarıyla birlikte kahvede oturan Yağmur\'u arayan polis, otomobilin nerede olduğu sordu. Yağmur ise, aracını evin önüne park ettiğini söyledi. Bunun üzerine polis Yağmur\'dan aracın başına gidip, plakasına ve rengine bakmasını istedi. Ne olduğunu anlamaya çalışan Yağmur, eve gidip aracın kendine ait olmadığın görünce şok oldu. Tekrar otomobile binen Yağmur, hipodroma gidip kendi aracını aldı. Olayın bir karışıklık olduğunun tespit eden polis ve Yağmur arasında neşeli anlar yaşandı. Diğer araç sahibi Tolga Toksoy\'da Yağmur\'dan şikayetçi olmadı.

OLAYDAN SONRA OTOMOBİLİ SATTI

Kaplan Yağmur, daha sonra kendi otomobiliyle eve geldi. Olayın ardından aracını sattığını söyleyen Yağmur, \" Böyle olay kimsenin başına gelmez. Arkadaşla at yarışı oynayalım dedik, o sırada eşim aradı. Ne yapacağımı bilemedim, elimdeki yarış kuponunu bırakıp araba bindim. Arabasını aldığım arkadaş balık işiyle uğraşıyormuş, arabada balık kokuyordu, kokudan az kalsın bayılacaktım ama hanım aramış onu bile düşünemedim. Eve geldim, polis aradı git arabaya bak dedi. Benim araba beyaz, geldiğim araba gri onu bile fark etmemişim\" dedi.

3)İSLAHİYE\'DE MEZAR TAŞLARI TAHRİP EDİLDİ

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesindeki asri mezarlıkta bulunan bazı mezar taşları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

Dervişapaşa Mahallesi\'nde bulunan asri mezarlıkta son günlerde 15 mezar taşı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Vefat eden yakınlarını ziyaret için geldikleri mezarlıkta mezar taşlarının kırıldığını görenler tarafından fark edilen olay sonrası, güvenlik güçleri inceleme başlattı. Mezar taşlarını tahrip eden kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma sürerken, olaya tepki gösteren vatandaşlar, üzücü durumun son bulmasını istedi.

4)HATAY\'A ZEYTİN MÜZESİ

HATAY\'ın Altınözü ilçesi Tokaçlı Mahallesi\'nde geçen ay açılan bölgenin ilk Zeytin Müzesi\'ni kısa zamanda çok sayıda kişi ziyaret etti.

İlçede yaklaşık 300 yıllık zeytinyağı sıkma atölyesi, yapılan düzenleme ve restorasyon çalışmalarının ardından Zeytin Müzesi olarak faaliyet göstermeye başladı. Zeytinin bölge için çok önemli olduğunu söyleyen Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, ilçede her doğan çocuğa bir zeytin ağacı hediye edildiğini söyledi. Uygur, şöyle dedi:

\"Altınözü; tarıma elverişli topraklarının yüzde 52\'si zeytin ağaçlarıyla kaplı bir zeytin ilçesi. Altınözü\'nde doğan her çocuğa burada aileleri bir zeytin ağacı hediye ederler, çocuklar da zeytin ağacıyla beraber büyürler. Zeytin buradaki insanların yaşamının her alanında var. 10 aylık bir çalışma sonrası bu müzeyi kurduk. Buraya ziyaretçi geldiği zaman hem görsellerle beraber zeytinin Anadolu\'daki serüvenini görsellerde görüyor.\"

5)KAR ÜSTÜNDE NEFES KESEN CİRİT GÖSTERİSİ



KARS\'ın Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde bir araya gelen gençlerin, karlı zemin üzerindeki cirit gösterisi renkli görüntüler ortaya çıkardı.Karın yağmasını fırsat bilen köylüler, boş zamanlarını değerlendirmek için cirit gösterileri düzenliyor Her hafta başka bir köydeki gösterisine bu hafta Kekeç köyü ev sahipliği yaptı. Diğer köylerden gelen ciritçiler meydanda toplanarak kıyasıya mücadele etti. Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü önderliğindeki gösteride ciritler havada uçuştu. Cirit atarken atılan naralar, attan düşenler heyecanı daha da artırdı. İzleyicilerde ciritçilere tezahüratlarıyla destek verdi. Ciritçiler, ata sporu ciriti yaşatmanın mutluluğu içinde olduklarını söylediler. Amaçlarının bu sporu gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade eden gençler, destek beklediklerini bildirdi.

