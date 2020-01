DHA YURT BÜLTENİ-2

1)DİYARBAKIR\'DA PKK\'YA AİT SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

DİYARBAKIR\'ın Kulp ilçesi Şenyayla mezrası kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK\'ya ait, toprağa gömülü çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Valilikten yapılan yazılı açılamada, dün saat 06.00\'dan itibaren başlanılan operasyon aynı gün saat 18.00 itibariyle sona erdiğini belirtti. Açıklamada, Kulp ilçesi Alaca köyü Şenyayla mezrası mülki sınırları içerisinde, 3 ayrı mevkide toprağa gömülü vaziyette tespit edilen jelikan bidonlar ile sığınaklar içerisinde mühimmatlar bulunduğu belirtilerek, \"10 adet AK-47 Kalaşnikof, 1 adet RPG-7 roketatar, bin 500 adet AK-47 Kalaşnikof fişeği, 4 bin 700 adet PKMS bixi mühimmatı, 10 adet anti-personel roketatar mühimmatı, 15 adet anti-tank roketatar mühimmatı, 1 adet M15 anti-tank mayını, 25 adet roketatar sevk fişeği, 10 adet el bombası, 66 adet torba halinde depolanmış amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmayı müteakip kullanıma hazır halde 2 kilo 800 gram patlayıcı madde, 2 adet AK-47 Kaleşnikof şarjörü, 1 adet araç telsizi ve 300 metre kablo bulunmuştur\" denildi. Ele geçirilen bazı malzemelerin muhafaza altına alındığı, el bombaları, patlayıcı madde ve diğer bazı malzemelerin ise yerinde imha edildiği bildirildi.

DİYARBAKIR /DHA

2)GENÇ KADIN SOKAĞA ÇIKTI DİYE DAYAK YEDİ, POLİSE SIĞINDI

ADANA\'da tek başına dışarı çıktığı için eşinden dayak yiyen 23 yaşındaki Meryem A., 2 yaşındaki kızı ile birlikte polise sığındı. Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi\'ne oturan Meryem A. kızıyla birlikte sokağa çıkıp gezdi. Akşam eve geldiğinde eşinin dışarı çıktığını öğrenen İsa A., tartıştığı Meryem A.\'yı iddiaya göre dövdü. Meryem A., kızını da yanına alarak evden ayrıldı. Genç kadın, eşinden boşanmak istediğini söyleyince İsa A.\'nın yakınları araya girerek Meryem A.\'yı tekrar eve getirdi. Polisi arayan Meryem A., şiddet uygulayan eşi ve kendisini tehdit ettiklerini öne sürdüğü akrabalarından şikayetçi oldu. Can güvenliği olmadığını belirten Meryem A.\'nın başvurusu üzerine eve giden polis, genç kadını, kızı ile birlikte alarak sığınma evine götürdü. İsa A. ve 3 akrabası gözaltına alındı. Polisin soruşturması sürüyor.

3)OTOMOBİLDEKİ UYUŞTURUCU ZULALARI, POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

ADANA\'da yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde arama yapan polisler, aracın neredeyse her yerine zulalanmış uyuşturucu buldu. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu\'nda yol kontrolü yapan polisler, Suriyeli 50 yaşındaki A.M.\'nin kullandığı otomobili dururdu. Polis, kimlik ve yol izin belgesini istedi. Evraklarını gösteren Suriyelinin endişeli tavırlarından şüphelenen polis kontrol noktasına, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibini çağırdı. Hasas burunlu köpek \'Kanas\' ile otomobilde arama yapıldı. Köpek her kokladığı noktaya tepki verince otomobil detaylı şekilde arandı.

HER YERDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Polis, aracın motorundan, hoparlörlerin arasına, bagajda bulunan müzik kabini ve tamponun için kısımlarında toplamda 39 kilo 732 gram 192 paket toz esrar, naylon torbaların içinde 25 bin 246 adet uyuşturucu hap ve 5 gram Metamfetamin ele geçirdi. Emniyete götürülen A.M. sorgusunda, kendisinin taşıyıcı olduğunu araçta uyuşturucu olduğunu bilmediğini iddia ederek, \"Bunların uyuşturucu olduğunu bilmiyorum. Yükleme sırasında bana paketlerde cinsel içerikli hap olduğu söylendi\" dedi. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

4)ARDAHAN\'DA KAR ÇİLESİ

Ardahan\'ın Posof İlçesi\'nde 2 gündür etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

İlçe merkezinde yaklaşık 40 santime ulaşan kar sonrası vatandaşlar ev, işyerlerinin önündeki karları temizleme telaşına girdi. Kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, belediye ekipleri şehir içinde ulaşımın rahat sağlanabilmesi için temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı ardından çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kar yağışı ardından temizlik çalışması yapan vatandaşlar, \"Yaklaşık kırk santim kar yağdı. Esinti olmadan yağan kar sıkıntı yaşatmadı. Çatılarda oluşan buzlar tehlike oluşturuyor. Günümüz kar ve buz temizliği ile geçiyor\" diye konuştu.

Şehir merkezinde de etkili olan kar arı kovanlarının ve dalında kalan elmaların üzerinde birikmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Uzun bir aradan sonra karla buluşan çocuklar, doyasıya kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

5)KÖPRÜYE ÇIKAN ADAM İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

KAYSERİ\'de, psikolojik bunalımda olduğu iddia edilen 36 yaşındaki Mutlu K. köprüye çıkarak intihar etmek istedi.

Merkez Kocasinan İlçesi Kocasinan Bulvarı\'nda yaşanan olayda, psikolojik bunalımda olduğu iddia edilen Mutlu K., köprüye çıktı. İntihar etmek isteyen Mutlu K\'yı gören vatandaşlar durumu 112, 155 ve 110 ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri atlama çadırı açtı. Yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından Mutlu K. ikna edilerek, Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.

6)KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULANACAK AYDER YAYLASI’NDA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

RİZE\'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası\'nda, TOKİ öncülüğünde 5 bakanlığın ortaklaşa gerçekleştireceği Kentsel Dönüşüm Projesi için bekleyiş sürüyor. TOKİ\'nin bölgede gerçekleştirdiği \'Arama Konferansı\' sonrası 5 ayrı şirket yayla için dönüşüm projesi hazırladı. Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, yaylada kentsel dönüşüm artık gerekli hale geldiğini belirtti, yöre halkının dönüşüme sıcak baktığını açıkladı.

Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda uygulamaya sokulması beklenen kentsel dönüşüm çalışmalarını değerlendirdi, yöre halkının da bu çalışmalara sıcak baktığını söyledi.Projenin Ocak ve Şubat ayları içerisinde belirleneceğini ve heyecanla bu projeyi beklediklerini belirten Sarı şöyle dedi:

“Gelen uzmanlar bizleri ve Ayder Yaylası’nda yaşayan işletme sahiplerini dinlediler. Burada bizim beklentilerimiz ve çegingelerimiz var bunları gelen heyete anlattık, onlar da bunları not aldılar. Bilgi alışverişi ardından bekleme süresi başladı. Ocak veya Şubat ayında projenin belirlenmesi ve açıklanmasını bekliyoruz. Bu proje üzerinden yola çıkarak Ayder Yaylası’nda bir çalıştayın yapılacağını söylediler. Buradaki vatandaşların beklentileri güzel ama elbette ki kaygıları ve istekleri var. Ayder’i Ayder yapan burada yaşayanlar ve işletme sahipleridir. TOKİ Ayder’i yenileme ve koruma projesi yapıyor. Gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması için yapılan bir projedir. Vatandaşımızda bu projeye destek veriyor ama mağdur da olmak istemiyor. Gelen yetkililer de kimsenin mağdur olmayacağını dile getirdiler. Biz Şubat ayını bekleyeceğiz. Turizm faaliyetlerimiz aynı şekilde devam edecek. Rezervasyon almaya devam edeceğiz. Bunu bize ilettiler. 2018’in Eylül, Ekim aylarında sahaya ineceklerini ve çalışmalara başlayacaklarını bize söylediler. Bizde işlerimizi bir yıllık planlıyoruz. Heyecanla bu projenin açıklanmasını bekliyoruz\"

BÖLGEYE DÜNYANIN HER YERİNDEN MÜŞTERİ ÇEKEBİLİRİZ

Ayder Yaylası’nın en büyük sıkıntısının mimari ile ilgili olduğunu da kaydeden ve buradaki çarpık yapılaşmanın düzeltileceğini dile getiren Sarı , “Ayder artık iki ve üç katlı binalardan dış cephesi yöre mimarisine uygun yapılacak. Bu yapılanma bölgeye imaj ve kalite kazandıracaktır. Bununla birlikte daha iyi bir hizmet verilecektir. Daha bilinçli işletmecilik yapılırsa bölgeye dünyanın her yerinden müşteri çekeriz. Bu konuda beklentileri de proje bitimin ardından en iyi şekilde karşılayacağımızı düşünüyorumö ifadelerinde bulundu.

Projede her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünülerek hayata geçirilmesi gerektiğine işaret eden Sarı kentsel dönüşüm projesini merakla beklediklerini de sözlerine ekledi.

7)EDİRNE\'DE 69 YILLIK ARZUHALCİ TEKNOLOJİYE DİRENİYOR

EDİRNE\'de 83 yaşındaki İsmail Hakkı Canfiliz, baba mesleği olan arzuhalciliği elektriği olmayan tarihi binada 69 yıldır teknolojiye inat sürdürüyor. Canfiliz, .\"Arzuhal bir fukara gelir, yardıma muhtaçtır ona bir dilekçe yazarız. Parası varsa 5 lira verir, yoksa alamayız. Yok para derse gider. Yırtsan olmaz, yırtmasan olmaz. Vicdan azabı çekersin. Yazdığım arzuhaller hepsi neticelenmiştir\" dedi.Edirne\'nin Babademirtaş Mahallesi Hükümet Caddesi üzerindeki Osmanlı döneminden kalan tarihi binada İsmail Hakkı Canfiliz, 69 yıldır baba mesleği olan arzuhalcilik yapıyor. Henüz 14 yaşındayken babasının yanında çırak olarak başladığı işi büyük bir başarıyla sürdüren Canfiliz, elektriği olmayan tarihi binada daktilosuyla insanların dertlerine çare olmaya çalışıyor. Yaptığı işi çok sevdiğini anlatan Canfiliz, teknolojiye yenik düşen mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Babasının 40 yıl sürdürdüğü mesleği ölümünden sonra 69 yıldır devam ettirdiğini söyleyen Canfiliz, \"1948 yılında babamla birlikte işe başladım. 1959 yılında babam vefat edince ben onun yerine geçtim. Babam burada 40 sene arzuhalcilik yaptı. O tarihten sonra ben devam ettirdim. Arzuhal bir fukara gelir, yardıma muhtaçtır ona bir dilekçe yazarız. Parası varsa 5 lira verir, yoksa alamayız. Yok para derse gider. Yırtsan olmaz, yırtmasan olmaz. Vicdan azabı çekersin. Yazdığım arzuhaller hepsi neticelenmiştir\" dedi.

\'İNTERNET BİZİM MESLEĞİ BİTİRME NOKTASINA GETİRDİ\'

Bilgisayar ve internetin yaygınlaşmasından sonra işlerinin bitme noktasına geldiğini belirten Canfiliz, \"İnternet çıkmasıyla birlikte bizim işimiz bitme noktasına geldi. Herkes işini oradan yapıyor. Önceden düğünlerde vardı, onları yazıyorduk. Şimdi onları düğün salonları sahipleri yapıyor. Köylerde evlenme işlemleri oluyordu evrakları biz hazırlıyorduk. Şimdi bilgisayar çıkınca oradan köy muhtarları yapıyorlar. Bundan yaklaşık 60 yıl önce günde 100 adet arzuhal yazıyordum, şimdi hiç yok denecek kadar az. Günde bazen 3-5 tane iş çıkıyor, ama çoğu zaman hiç yazmadan dükkanı kapattığım oluyor. Bütün gün tavla oynuyoruz\" dedi.

İŞ YERİNDE ELEKTRİK YOK

1910 yılında Osmanlı döneminden günümüze arzuhalci olarak hizmet veren binaya gerek duymadığı için elektrik çektirmediğini belirten, Canfiliz, \"İşyerine gerek duymadığım için elektrik almadım. Gerek görmedim. Benim gözlerim görüyor gece karanlıkta bile yazarım. Gece bana ışık gerekmiyor\" dedi.

8)ARKADAŞININ SEVGİLİSİNE TECAVÜZ EDEN SANIĞA 18 YIL

ERZURUM\'da, arkadaşının ayrıldığı üniversite öğrencisi sevgilisi D.B.\'ye (21) şantajla tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan evli ve 1 çocuk babası M.B.\'ye (27), \'cinsel saldırı\' suçundan indirimsiz 15 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca M.B., \'şantaj\' suçundan 2.5 yıl hapis, 10 bin lira adli para, \'hakaret\' suçundan ise 6 ay hapis cezası verildi.Olay, geçen haziran ayında meydana geldi. Bir kargo şirketinde şoför M.B., arkadaşı M.G.\'nin ayrıldığı sevgilisini telefonla arayarak, kendisiyle görüşmek istedi. Erkek arkadaşından ayrıldığı için bunalıma giren üniversite öğrencisi D.B. bu teklifi kabul ederek, sevgilisinden haber alma düşüncesiyle M.B. ile buluştu. M.B., genç kızı araca alarak iddiaya göre, ıssız bir yere götürdü. D.B.\'ye arkadaşıyla aralarında geçen cinsel ilişkiden haberi olduğunu söyleyen M.B., kendisiyle de birlikte olması şartıyla ailesine bu durumu anlatmayacağı şantajında bulundu.D.B.\'yi aracından indiren M.B., telefonla arayıp, mesaj gönderdiği genç kıza yönelik şantajlarını sürdürdü. D.B.\'ye gönderdiği kısa mesajda M.B., \"Sen, kendin geleceksin. Benimle zevk alarak, birlikte olacaksın. Gözünden bir damla yaş gelmeyecek. Sana bir saat müsaade. Haber vermezsen olacaklardan kork\" dedi. Olanların başka şehirdeki ailesi tarafından duyulmasından korkan D.B., konuşmak için M.B. ile yeniden buluştu. Genç kızı araca alan M.B., aracın kapılarını kilitleyerek, iddiaya göre, D.B.\'ye tecavüz etti. Tecavüz sonrası M.B.\'nin şantajlarını sürdürmesi üzerine D.B., polise başvurarak, M.B.\'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine M.B., tutuklandı.M.B. hakkında Erzurum 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Önceki duruşmada savcının esasa ilişkin görüşünü sunması sunması ardından savunması alınan M.B., şöyle dedi:\"Kıyamet koptuğunda Mahkeme-i Kübra\'da buradaki herkes, şahit olsun. Benim yüzüm ak, vicdanım rahat. Yastığa başımı rahat koyuyorum. O, düşünsün. Öbür dünyada bu suçlardan o, cehenneme gidecek. Üç kuruş para için düştüğüm durumlara bak\" dedi.Mahkeme Başkanı Server Şimşek, \"Sana o yetkiyi kim verdi? Kimin cehenneme gideceğine sen mi karar veriyorsun? Sen, şu an buradaki suçlar ile ilgili mükellefsin. Öbür dünyada ne olacak, kimse bilemez. Sen de bilemezsin ben de\" diyerek, tutuklu sanığa tepki gösterdi.Erzurum 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki karar duruşmasına çıkarılan M.B. suçlamaları yine kabul etmedi. D.B.\'ye rıza dışında bir eylemde bulunmadığını öne süren M.B., \"Mağdur istediği parayı vermediğim için bu şekilde iftirada bulundu. Beraatımı istiyorum\" dedi.Mahkeme heyeti, M.B.\'yi \'cinsel saldırı\' suçundan 15 yıl hapis cezası verdi. Heyet, iyi hal indirimi uygulamadığı M.B.\'ye ayrıca \'şantaj\' suçundan 2 yıl 6 ay hapis, 10 bin lira adli para ve \'hakaret\' suçundan ise 6 ay olmak üzere toplam 18 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, üniversiteli genç kızın araçta kilitli tutmasının \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçunu oluşturduğu kanaatine vararak M.B. hakkında bu suçtan da Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)-

==========================================================

9)KANSER HASTASI EŞİNİN İHMAL YÜZÜNDEN ÖLECEĞİNİ SÖYLEDİ

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Şenol Bektaş, Romanya uyruklu eşinin rahim kanseri tedavisi görürken iyileştiği söylenerek taburcu edildiğini, ancak hastalığın tüm vücudu sarmasıyla ölümü bekler hale geldiğini öne sürdü. Hastanenin ihmali olduğunu iddia eden Bektaş, hukuk mücadelesi başlatacağını söyledi.

Bodrumlu marangoz Şenol Bektaş, 25 yıl önce tatil için gittiği Romanya\'da 40 yaşındaki Elena Nicoleta Mainea Bektaş\'la tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen çift daha sonra evlendi, iki çocukları oldu. Bodrum\'da yaşayan çift, mobilya üretimi yapan bir fabrika açtı. Patron koltuğuna karısı geçerken, marangoz Şenol Bektaş, üretimden sorumlu oldu. Elena geçen ocak ayında rahatsızlanarak özel hastaneye gittiğinde, rahim kanseri hastası olduğunu öğrendi. Birkaç hastanede kontrol edilen ve kentteki özel bir hastanede mart ayında tedaviye alınan Elena Nicoleta Mainea Bektaş, iddiaya göre, haziran ayında iyileştiği söylenerek taburcu edildi, eylül ayında tetkikler için gelmesi istendi. Kontrole gelen Elena\'nın kanserinin vücuda yayıldığı ortaya çıktı, bir ay sonra ise vücudu tamamen felç oldu. Hastanede eşinin baş ucundan ayrılmayan ve \"Ben sensiz yaşayamam, diren canım aşkım\" diyerek destek olan Şenol Bektaş, yaşadıklarını gözyaşlarıyla şöyle anlattı:

\"Eşimin rahim kanseri olduktan sonra birkaç hastanede gerekli testleri yaptırdık. Sonra tedavi için çok iyi denilen bu hastaneye mart ayının başında tedavisine başlandı. Üç ay ilaç tedavisi yapıldı. Haziran ayında kanseri atlattı, durumu iyi denilerek taburcu edildi. Eylül ayında tetkik için gelmemiz istendi. Ne dedilerse bu süreçte yaptık. Ancak eylül ayında birden fenalaştı yeni tetkiklerde kanserin rahimden mideye oradan vücuda yayıldığını öğrendik. Şu anda eşim ölmek üzere. İki-üç haftalık ömrü kaldı. Bu arada mide ameliyatını yaparsak ömrü uzar dediler. Mide ameliyatı oldu en fazla bir ay ömrü kaldı. Ancak ben tedavi süresince büyük ihmali olduğuna inandığım ve radyoterapiye ancak benim uyarımdan sonra başlayan hastane yetkililerinin peşini bırakmayacağım. Bana ve bunya yıllık eşime bu azabı çektirenlerin, eşimin göz göre ölümüne neden olduklarına inanıyorum. Sağlık Bakanlığı\'na şikayette bulundum ve soruşturma başlatıldı. Hastane yönetimi şimdi benimle gelin anlaşalım, ne isterseniz yapalım diyor. Ne yapacaklar eşimin hayatını geri getirebilecekler mi? Eşimin rahatsızlığından itibaren tüm tıbbi raporlar belgeler elimde. Eşimin 3-4 haftalık ömrü kaldı. Avukatım Cem Yalçın\'a talimat verdim. En az 2.5 milyon euro\'luk tazminat davası açacağım. Eşimin tedavisi başından beri düzgün şekilde yapılıyor olsaydı şimdi ölümün eşiğinde olmayacaktı.\"

\"PARAYA İHTİYACIM YOK, İBRETİ ALEM İÇİN DAVA AÇIYORUM\"

Eşinin yaşamının artık mucizelere bağlı olduğunu söyleyen Beştaş, \"Tabii ki Allah\'tan umut kesilmez. Ancak yaşasa bile artık felçli biri olarak nefes alıp verebilecek. Benim açtığım 2.5 milyon euroluk tazminat davasından kazanacağım paraya ihtiyacım yok. İbreti alem için, bu davanın örnek olabilmesi, başkalarının canının yanmaması için yapacağım. Burada bir insanı değil, iki insanı birden öldürüyorlar şu anda\" dedi

Hastanede ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

10)GÜZ DOMATESİNDE DATÇA\'NIN RAKİBİ YOK

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde 1984\'te sona eren tütün ekimine alternatif olarak başlatılan güz domatesi üretimi, çiftçinin gözdesi oldu. Ülkenin pek çok yeri karla kaplıyken ilçenin ılıman ikliminde yıllardır tarlada yetişen güz domatesi, Rusya\'yla olan ihracatın tekrar başlamasıyla birlikte bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü.Datça\'nın Kızlan, Karaköy ve Emecik kırsal kesimlerinde yetiştirilen güz domatesinin 22 kilo gelen kasası 35 TL\'den alıcı buluyor. Datça\'da, fideleri temmuz ve ağustos aylarında dikilen, ekim ayı ortalarından itibaren, ocak ayı sonuna kadar tarladan toplanabilen güz domatesinde, bu yıl fiyatlar adeta tavan yaptı. Geçen yıl bugünlerde ancak 10-12 TL\'den alıcı bulan güz domatesinin kasası, bu yıl 30-35 TL arası satılıyor. 32 yıldır güz domatesi yetiştiriciliğinin yapıldığı Datça\'da, bu yıl domatesin tarla fiyatı, kilogram başına ortalama 1.5 TL\'yi bulunca, üreticinin keyfi yerine geldi.

BÜYÜK İLLERE GÖNDERİLİYOR

Başlıca geçim kaynağı çiftçilik olan Kızlan, Karaköy ve Emecik bölgelerinde bu yıl toplam 2 bin dönüm alana güz domatesi ekilirken, yaklaşık 10 bin ton üretim hedefleniyor. Datça\'da, 25 yıldır güz domatesi üretimi yapan 43 yaşındaki Kenan Ceylan, \"Ürün, bu yıl çok iyi. Fiyatlar da iyi gidiyor. Datça\'da havaların iyi gitmesi, güz domatesine yaradı. Domatesin kasası, kalitesine göre 30 TL ile 35 TL arasında değişiyor. Datça\'nın güz domatesi, başta İzmir olmak üzere, Ankara ve İstanbul gibi büyük illere gönderiliyor\" dedi.

İHRACAAT BAŞLADI, ÜRÜN DEĞERLENDİ

Rusya\'yla yaşanan krizin ardından üç yıl önce başlayan durgunluğun bu yıl aşıldığını ifade eden Ceylan, \"Son üç yıldır ürün tarlada kalıyordu. Adeta iflas noktasına gelmiştik. Bu nedenle, ilçe genelinde daha önceki yıllarda 3-4 bin dönümlük alanda domates ekimi yapılırken, bu yıl sadece 2 bin dönüm alanda ekim yapıldı. Rusya, tekrar ürün alımına başlayınca, ekim yapan çiftçinin domatesi ülke içinde değerlendi. Neredeyse dört yıl önceki fiyatlara ulaşıldı. Krizden önce domatesin kasası 40 TL\'ye alıcı bulmuştu. Gelecek yıl için tekrar umutlandık. Ekim alanının, en az iki kat artmasını bekliyoruz\" diye konuştu.

