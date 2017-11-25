DHA YURT BÜLTENİ-2

1)BAKAN ARSLAN \'KİCK BOKS\' MAÇI İZLEDİ

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars’ta bu yıl ikincisi düzenlenen \'Kartal Fight Arena-2\' Kick Boks Dünya Şampiyonlar Gecesi’ni izledi. Bakan Arslan, \"Gençleri sokağa değil spora davet ediyoruz\" dedi. Altay Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Bülent Gönen’in organizasyonunda İsmail Aytemiz Spor Salonu\'nda yapılan maça, vatandaşlar ve kick boks severler yoğun ilgi gösterdi. 12 karşılaşmanın yapıldığı müsabakada Türkiye, Azerbaycan, Libya, İran, Özbekistan, Irak, Türkmenistan\'dan 24 kick boksçu ringe çıktı.

Müsabakaların en heyecanlısı ise \'Kafkas Kartalı\' olarak bilinen dünya şampiyonu kick boksçu Erkan Varol’un, İranlı Reyad Hamzah Alwaelı ile yaptığı maçtı. Maça hızlı başlayan Varol, ikinci rauntta rakibini nakavtla mağlup etti. Şampiyon Varol’u tebrik ederek kupasını veren Bakan Ahmet Arslan, tüm sporculara ve Bülent Gönen’e teşekkür etti. Şampiyon Varol da katılımından ve desteklerinden dolayı Bakan Arslan’a teşekkür ederek, “Türk sporcularının hepsi sonuçta elinden geldiği kadar antrenman yapıp, bayrağımızı dalgalandırmak için bir çalışmaya girdiler. Verdiğiniz destekten dolayı bütün sponsorlara ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kupayı da size armağan ediyorum\" diye konuştu.

Altay Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Bülent Gönen’in, \"Sayın bakanımız kale gibi hep arkamızda\" demesi üzerine Bakan Arslan, “Kars’ın kalesi varken, Kale gibi Kars varken, kale olmak bize düşmez. Hemşehrilerim kale gibi, Allah onlardan razı olsun. Onların sayesinde biz kale gibi duruyoruz ve inşallah onların sayesinde bugünden sonra da durmaya çalışacağız. Gençleri sokağa değil spora davet ediyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Salondan detaylar

Bakan Arslan’ın gelmesi

Erkan Varol müsabakası ve rakibini nakavt edişi

Bakan Arslan’ın sahneye çıkışı ve konuşmalar

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

(336 MB - 4 DK 57 SN)

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2)KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARACA ÇARPTI, POLİSLERE HAKARET ETTİ

ADANA\'da kırmızı ışıktaki bekleyen hafif ticari araca arkadan çarpan lüks otomobilin sürücüsü Mehmet Uysaloğlu, olay yerindeki polislere hakaret edip, mukavemet gösterince gözaltına alındı. Kaza, saat 04.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı ile Hilmi Kürklü Bulvarı\'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Uysaloğlu yönetimindeki 33 AZF 33 plakalı lüks otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim Ünal\'ın kullandığı 36 SD 113 plakalı hafif ticari araca kardan hızlı bir şekilde çarptı. Kazada, Ünal\'ın kızı ve eşi hafif şekilde yaralandı. Yaralı anne-kız, olay yerine çağrılan ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde sevk edilen polislerin inceleme yaptığı sırada Uysaloğlu ile polisler arasında tartışma çıktı. Polislere hakaret edip, mukavemet gösteren Uysaloğlu, kelepçelenerek gözaltına alındı.

OTOMOBİLDE BOŞ VE DOLU İÇKİ ŞİŞELERİ

Uysaloğlu\'nun gözaltına alınıp, polis merkezine götürülmesinin ardından otomobilde yapılan incelemede boş ve dolu içki şişeleri bulundu. Kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilin kendilere arkadan çarptığını belirten Ünal, \"Kızı havaalanına götürüyordum. Kırmızı ışıkta beklerken arkadan gelen hızlı araba, bana vurdu. Karım yaralı, kızım yaralı. Allah kimsenin başına böyle kaza vermesin\" dedi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Mehmet Uysaloğlu\'nun yaka paça sürüklenerek polis aracına bindirilmesi

- Uysaloğlu\'nun küfür etmesi

- Polis aracından görüntü

- Uysaloğlu\'nun hasar gören lüks otomobilinden görüntü

- Otomobildeki içki şişelerinden görüntü

- Hasar gören hafif ticari araçtan görüntü

- İbrahim Ünal\'ın kaza anını anlatması

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01\'51\" Boyut: 113 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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3) HATAY KÜLTÜRÜNÜ MÜZİKLE KUDÜS VE TEL-AVİV\'E TAŞIYACAKLAR

HATAY\'da 3 semavi din ve 6 mezhebe ait insanlardan oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay\'daki birlikte yaşama kültürünü Kudüs ve Tel-Aviv\'e taşıyacak.Kurulduğu günden bu yana geçen 10 yıl sürede 4 kıta üzerindeki 12 ülkede toplam 400\'ün üzerinde konser veren Antakya Medeniyetler Korosu Kudüs ve Tel-Aviv\'de konser verecek. Gittikleri her yerde müziğin eşsiz güzelliği ve evrensel dili ile medeniyetler arası köprü kuran Koro kurulduğu günden bu yana Kudüs\'te konser verme hedefini de gerçekleştirmiş olacak. Ekonomi Bakanlığı\'nın himayesinde gerçekleştirilecek olan Türk Günü Münasebeti ile 26 Kasım\'da Kudüs\'te, 27 Kasım\'da da Tel Aviv\'de konser verecek olan Antakya Medeniyetler Korosu\'nun Kudüs\'te ki ilk konseri tarihi Osmanlı Gar\'ında gerçekleşecek. Kudüs ve Tel Aviv\'de verecekleri konserlerle o topraklara sevgi, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünü götüreceklerini belirten Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı ve Şefi Yılmaz Özfırat, şu değerlendirmeyi yaptı:

\"Antakya Medeniyetler Korosu 2007 yılından itibaren faaliyette olan bir topluluktur. Koro, Hatay\'da yaşayan 3 semavi dinin 6 farklı medeniyetin insanlarından oluşmaktadır. Bugün dünyanın 400 farklı noktasında konserler gerçekleştiren koro, kurulduğu günden beri hedeflerinden en önemlisi olan Kudüs\'te konser vermek üzere davet almış bulunmaktadır. Ekonomi Bakanlığımızın Kudüs ve Tel-Aviv\'de düzenlenecek Türk Günü etkinliklerinde iki konser vermek üzere önümüzdeki günlerde Kudüs\'e gidilecek. Bu konserler bizim için belki de en önemli mekanlar arasında yer alan tarihi Osmanlı Gar\'ında gerçekleşecek. Bu da bizim tekrardan, atalarımızın bu topraklara götürdüğü barış ve hoşgörüyü tekrar Medeniyetler Korosu vasıtasıyla götürmemiz için bir fırsat olacak. Bu konserlerimize hem İsrail hem de Filistin vatandaşlarının katılacak olması, Türkiye\'nin bu topraklara akan kanın durması için götüreceği belki de en özel günlerden birini yaşatmak istiyoruz. Umarız bu konserlerimiz sayesinde oradaki zulüm gören insanlar da bir nebze olsun barışı ve hoşgörüyü yaşamış olurlar.\"

Görüntü Dökümü

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-Antakya Medeniyetler Korosu konserinden detaylar

-Koro Şefi Yılmaz Özfırat\'la röp.

SÜRE:02\' 37\" BOYUT:88 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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4)OTOMOBİLİN ALEV ALDIĞI KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

KARAMAN\'ın kazımkarabekir İlçesi\'nde kavşaktaki trafik ışıklarından geçen otomobile bir başka otomobil çarptı. Kaza sonrası sürücü açılan kapıdan yaklaşık 20 metre ileriye fırladı. Trafik ışıklarına çarparak duran ve alev alan otomobil ise yangın tüpüyle söndürüldü. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaza Karaman’ın Kâzımkarabekir ilçesinde meydana geldi. 55 yaşındaki Ömer Kâşif Kazancı idaresindeki 70 FP 161 plakalı otomobili ile trafik ışıklarından karşıya geçerken 23 yaşındaki Uğur Can idaresindeki 06 ACT 136 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile Kazancı otomobilinin açılan kapısından 20 metre ileriye fırladı. Trafik ışıklarına çarparak durabilen otomobilin motor kısmı alev alarak yanmaya başladı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Uğur Can, aracından aldığı yangın söndürme tüpüyle yanan araca müdahale ederek söndürdü. Yaralanan Kazancı ise çağırılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerası tarafından da görüntülenen kazada yaralanan Kazancı’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüleri

-Sürücünün araçtan fırlaması

-Otomobilin yanması, diğer sürücünün yangın tüpüyle yanan otomobili söndürmesi

-Ambulans ve polisin gelişi yaralının alınışı

-Olay yerinden genel detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN, DHA))

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